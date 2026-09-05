Демерджиев за задържането на Колев: Сезонът приключи преди GTA VI

„Сезонът приключи преди GTA VI“, написа Иван Демерджиев във Фейсбук по повод задържането на инфлуенсъра Стоян Колев във Валенсия, Испания. Колев беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест.
Новината за задържането му беше потвърдена от МВР. Кадри от ареста бяха публикувани и в собствения му профил в TikTok.
На видеото се вижда как най-малко трима испански полицаи влизат в стаята, в която се намира Колев, и му поставят белезници. През цялото време той повтаря на испански, че не е направил нищо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дупничанин
Коментиран от #5, #10, #17
12:17 05.09.2026
2 Последния Софиянец
12:18 05.09.2026
3 Овчар
12:18 05.09.2026
4 Браво
Коментиран от #15
12:19 05.09.2026
5 Няма лошо
До коментар #1 от "Дупничанин":но искаме да видим с белезници Пеевски и Борисов. Ще празнуваме....
12:21 05.09.2026
6 Гост
Коментиран от #12
12:21 05.09.2026
7 анонимен
12:23 05.09.2026
8 3.14К
12:27 05.09.2026
9 Тоа
Коментиран от #13
12:28 05.09.2026
10 TV Бобов дол
До коментар #1 от "Дупничанин":Явно наистина живееш в дупка щом си мислиш че беглец ще каже къде точно се укрива !
12:29 05.09.2026
11 Хванаха Един !
Бил Приключил !
При това !
Не Те !
12:30 05.09.2026
12 Луд Скайуокър
До коментар #6 от "Гост":Някой да те кара ннасила да влизаш в мрежата и да го гледаш ?
12:31 05.09.2026
13 Про стачка
До коментар #9 от "Тоа":Завиждаш му заради неговите 5 минути слава.
Коментиран от #18
12:33 05.09.2026
14 Много смешно
12:35 05.09.2026
15 Ъъъъ не!
До коментар #4 от "Браво":Първо испански съд ще реши дали да го върне! Като нищо ще го пуснат по живо по здраво!
12:36 05.09.2026
16 Герой
12:37 05.09.2026
17 Знайко
До коментар #1 от "Дупничанин":Много си ....... "умен",брат!
Дали в Колумбия ще намериш достатъчно "нет" че да си си лафиш с Карбовски 40 минути?
Леко ще се усъмня.
Карбовски го освети и му такова таковата.
Видели са му IP-то и са помолили испанците да го задържат.
Даже са го трингулирали докато е излъчвал на живо тик-ток, а той носи най-малко 2 телефона, до които ченгетата (българските) са имали достъп, за да му инсталират квото искат.
....и точно заради това не са сложили GPS на гривната , просто са го следили не чрез гривната , а чрез телефона.
Обаждам се на испанците, казвам им точно къде се намира на тяхна територия "много опасен наш престъпник" и готово.
12:38 05.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И Карбонски
Известен бил, ха ха ха
12:41 05.09.2026
20 непротестиращ
12:41 05.09.2026