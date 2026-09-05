Демерджиев за задържането на Колев: Сезонът приключи преди GTA VI

„Сезонът приключи преди GTA VI“, написа Иван Демерджиев във Фейсбук по повод задържането на инфлуенсъра Стоян Колев във Валенсия, Испания. Колев беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест.

Новината за задържането му беше потвърдена от МВР. Кадри от ареста бяха публикувани и в собствения му профил в TikTok.

На видеото се вижда как най-малко трима испански полицаи влизат в стаята, в която се намира Колев, и му поставят белезници. През цялото време той повтаря на испански, че не е направил нищо.