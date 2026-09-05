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Демерджиев за задържането на Колев: Сезонът приключи преди GTA VI

Демерджиев за задържането на Колев: Сезонът приключи преди GTA VI

5 Септември, 2026 12:13 710 20

  • иван демерджиев-
  • стоян колев-
  • задържане

Новината за задържането му беше потвърдена от МВР

Демерджиев за задържането на Колев: Сезонът приключи преди GTA VI - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Сезонът приключи преди GTA VI“, написа Иван Демерджиев във Фейсбук по повод задържането на инфлуенсъра Стоян Колев във Валенсия, Испания. Колев беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест.

Новината за задържането му беше потвърдена от МВР. Кадри от ареста бяха публикувани и в собствения му профил в TikTok.

На видеото се вижда как най-малко трима испански полицаи влизат в стаята, в която се намира Колев, и му поставят белезници. През цялото време той повтаря на испански, че не е направил нищо.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дупничанин

    4 2 Отговор
    Как Валенсия, нали беше в Богота?!

    Коментиран от #5, #10, #17

    12:17 05.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Инфлуенсър скрит не може да живее.

    12:18 05.09.2026

  • 3 Овчар

    3 2 Отговор
    Този ако не пипа по чевръсто ще бъде смачкан..!

    12:18 05.09.2026

  • 4 Браво

    8 2 Отговор
    Очаквам излъчване на живо от испанския затвор като го Уножда черен имигрант от Уганда !

    Коментиран от #15

    12:19 05.09.2026

  • 5 Няма лошо

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дупничанин":

    но искаме да видим с белезници Пеевски и Борисов. Ще празнуваме....

    12:21 05.09.2026

  • 6 Гост

    7 2 Отговор
    Един простак обявил се за месия / по новому "инфлуенсър"/ по-малко в мрежата!

    Коментиран от #12

    12:21 05.09.2026

  • 7 анонимен

    5 1 Отговор
    Стояно, стягай се, моме! Ще ти стане малко тегаво, ама после ще привикнеш!

    12:23 05.09.2026

  • 8 3.14К

    7 0 Отговор
    Демерджиев, важно е кога, как и с кого е пътувала конституционната съдийка и има ли конфликт на интереси. Това, че в Испания е задържан един човек с психически проблеми, не е никакъв повод за гордост!

    12:27 05.09.2026

  • 9 Тоа

    4 2 Отговор
    Много бос го раздава, ама пред полицаите мирна мисирка, въздухар и лаладжия

    Коментиран от #13

    12:28 05.09.2026

  • 10 TV Бобов дол

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дупничанин":

    Явно наистина живееш в дупка щом си мислиш че беглец ще каже къде точно се укрива !

    12:29 05.09.2026

  • 11 Хванаха Един !

    4 0 Отговор
    И Сезона !

    Бил Приключил !

    При това !

    Не Те !

    12:30 05.09.2026

  • 12 Луд Скайуокър

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Някой да те кара ннасила да влизаш в мрежата и да го гледаш ?

    12:31 05.09.2026

  • 13 Про стачка

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тоа":

    Завиждаш му заради неговите 5 минути слава.

    Коментиран от #18

    12:33 05.09.2026

  • 14 Много смешно

    1 0 Отговор
    Инфлоенсъра се предава за да снима шоуто.

    12:35 05.09.2026

  • 15 Ъъъъ не!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    Първо испански съд ще реши дали да го върне! Като нищо ще го пуснат по живо по здраво!

    12:36 05.09.2026

  • 16 Герой

    0 0 Отговор
    Все едно заключиха боко и пеевки

    12:37 05.09.2026

  • 17 Знайко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дупничанин":

    Много си ....... "умен",брат!
    Дали в Колумбия ще намериш достатъчно "нет" че да си си лафиш с Карбовски 40 минути?
    Леко ще се усъмня.
    Карбовски го освети и му такова таковата.
    Видели са му IP-то и са помолили испанците да го задържат.
    Даже са го трингулирали докато е излъчвал на живо тик-ток, а той носи най-малко 2 телефона, до които ченгетата (българските) са имали достъп, за да му инсталират квото искат.
    ....и точно заради това не са сложили GPS на гривната , просто са го следили не чрез гривната , а чрез телефона.
    Обаждам се на испанците, казвам им точно къде се намира на тяхна територия "много опасен наш престъпник" и готово.

    12:38 05.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И Карбонски

    0 0 Отговор
    Изби рибата, че и видео направи с това" величие"

    Известен бил, ха ха ха

    12:41 05.09.2026

  • 20 непротестиращ

    0 0 Отговор
    Дремеджиев ни осветли за Петрохан, за полетите на Пеевски и Десислава Атанасова, за заглушителите в Драгалевци и сега започна да лови тиктокърите, чак в Испания?! Много работа върши този човек, луд умора нямааааааааааааааааааа!

    12:41 05.09.2026

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