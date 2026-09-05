ВМРО подкрепя Йотова и Вълчев за президентските избори

ВМРО – Българско национално движение ще подкрепи Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент на изборите на 25 октомври 2026 г. Това се посочва в позиция на партията, изпратена до медиите.

Решението е взето от Националния изпълнителен комитет на ВМРО – БНД и ще бъде представено и на Организационния съвет на формацията.

От партията обясняват подкрепата си с необходимостта от стабилна и отговорна президентска институция, която да защитава националните интереси, както и правата и свободите на българите зад граница.

В позицията се подчертава, че според ВМРО президентската институция трябва да бъде гарант за държавността, националния суверенитет, сигурността, демокрацията и достойнството на българските граждани.

„За нас интересите на българската нация и държава винаги са стояли над тяснопартийните интереси“, заявяват от формацията.

От ВМРО изразяват увереност, че кандидатпрезидентската двойка Йотова – Вълчев би отстоявала най-пълноценно интересите на българския народ в условията на несигурност, международни конфликти и икономическа криза.