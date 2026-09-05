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ВМРО подкрепя Йотова и Вълчев за президентските избори

ВМРО подкрепя Йотова и Вълчев за президентските избори

5 Септември, 2026 13:38 509 16

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  • йотова

От партията обясняват подкрепата си с необходимостта от стабилна и отговорна президентска институция, която да защитава националните интереси, както и правата и свободите на българите зад граница

ВМРО подкрепя Йотова и Вълчев за президентските избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ВМРО – Българско национално движение ще подкрепи Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент на изборите на 25 октомври 2026 г. Това се посочва в позиция на партията, изпратена до медиите.

Решението е взето от Националния изпълнителен комитет на ВМРО – БНД и ще бъде представено и на Организационния съвет на формацията.

От партията обясняват подкрепата си с необходимостта от стабилна и отговорна президентска институция, която да защитава националните интереси, както и правата и свободите на българите зад граница.

В позицията се подчертава, че според ВМРО президентската институция трябва да бъде гарант за държавността, националния суверенитет, сигурността, демокрацията и достойнството на българските граждани.

„За нас интересите на българската нация и държава винаги са стояли над тяснопартийните интереси“, заявяват от формацията.

От ВМРО изразяват увереност, че кандидатпрезидентската двойка Йотова – Вълчев би отстоявала най-пълноценно интересите на българския народ в условията на несигурност, международни конфликти и икономическа криза.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Фейк - либераст

    15 5 Отговор
    И Шкембе воевода обърна палачинката под лозунга: Със всяка власт - на власт!

    13:42 05.09.2026

  • 2 ДАНС да провери Йотова

    9 8 Отговор
    на колко руски шпиони даде българско гражданство?

    13:43 05.09.2026

  • 3 Станко

    10 5 Отговор
    Тези с водач "Тюфлека на Била " все гледат на кого да го крепят . Къде е техния кандидат ?

    Коментиран от #13

    13:50 05.09.2026

  • 4 Да,

    7 6 Отговор
    Бoлшевишkuят goносник кого друг да подкрепя?

    13:54 05.09.2026

  • 5 Йотова и Вълчев

    5 5 Отговор
    са червени филизи.

    Не само ВМРО, БОКО също ги подкрепя.
    Това краят на евроатлантическите имитатори в България - ГЕРБ, СДС, ППДБ И ДПС.

    Десетилетия лъгаха България!

    13:56 05.09.2026

  • 6 Аз подкрепям

    3 8 Отговор
    Николай Ненчев и Цвета Кирилова!

    Единствените десни сред тълпата бивши комунисти или техни наследници.

    13:57 05.09.2026

  • 7 боко шишев радев от тим

    0 0 Отговор
    името ми казва всичко!

    14:00 05.09.2026

  • 8 Боруна Лом

    0 3 Отговор
    КОИ СТЕ ВИЕ,БЕ?

    14:06 05.09.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

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    Демек верига магазини "БИЛА" 🤣

    14:07 05.09.2026

  • 10 военен неможач

    0 2 Отговор
    Правилна позициия, след като патриотичните сили бяхя умишлено разкъсани и разединени. След като Сидеров, Костадинов, Каракачанов, Кузман и други нямат шанс ие редно да се подкрепи Радев. Че иначе Гюровци, които са абсолютно малцинство с мълчаливата подкрепа на ГЕРБ и ДПС, които гледат само печалбата на олигархията ще ни вкарат във война. Всички против ППДБ, ДПС и ГЕРБ!!!

    14:12 05.09.2026

  • 11 Ако Каракачаков я подкрепя ...

    2 0 Отговор
    не означава, че ВМРО подрепя йОТОВА??????
    Каракачанов е нула ,какъв е този продажник та да определя ,
    свободния възглед на ВМРО???

    14:13 05.09.2026

  • 12 Никой

    3 0 Отговор
    Много жалко, за 35 години демокрация, властта не успя да създаде нещо по-добро от номенклатурна комунистическа двойка.

    14:13 05.09.2026

  • 13 3.14К

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Станко":

    Йотова и Вълчев са с продуктово позициониране от рекламния агент на Била за промоция от витрината на "роло Стефани и говежди стек".

    14:16 05.09.2026

  • 14 Теслатъ

    0 0 Отговор
    И отново сме изправени пред Алтенативата на по-малкото зло!

    14:18 05.09.2026

  • 15 Халал да ни е

    0 0 Отговор
    П.Б. подкрепя Йотова,това означава повече от половината българи.БСП,ВМРО са без значение.

    14:20 05.09.2026

  • 16 Никой

    0 0 Отговор
    Червени политически лицемери.

    14:24 05.09.2026

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