ВМРО подкрепя Йотова и Вълчев за президентските избори

ВМРО – Българско национално движение ще подкрепи Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент на изборите на 25 октомври 2026 г. Това се посочва в позиция на партията, изпратена до медиите.
Решението е взето от Националния изпълнителен комитет на ВМРО – БНД и ще бъде представено и на Организационния съвет на формацията.
От партията обясняват подкрепата си с необходимостта от стабилна и отговорна президентска институция, която да защитава националните интереси, както и правата и свободите на българите зад граница.
В позицията се подчертава, че според ВМРО президентската институция трябва да бъде гарант за държавността, националния суверенитет, сигурността, демокрацията и достойнството на българските граждани.
„За нас интересите на българската нация и държава винаги са стояли над тяснопартийните интереси“, заявяват от формацията.
От ВМРО изразяват увереност, че кандидатпрезидентската двойка Йотова – Вълчев би отстоявала най-пълноценно интересите на българския народ в условията на несигурност, международни конфликти и икономическа криза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фейк - либераст
13:42 05.09.2026
2 ДАНС да провери Йотова
13:43 05.09.2026
3 Станко
Коментиран от #13
13:50 05.09.2026
4 Да,
13:54 05.09.2026
5 Йотова и Вълчев
Не само ВМРО, БОКО също ги подкрепя.
Това краят на евроатлантическите имитатори в България - ГЕРБ, СДС, ППДБ И ДПС.
Десетилетия лъгаха България!
13:56 05.09.2026
6 Аз подкрепям
Единствените десни сред тълпата бивши комунисти или техни наследници.
13:57 05.09.2026
7 боко шишев радев от тим
14:00 05.09.2026
8 Боруна Лом
14:06 05.09.2026
9 АГАТ а Кристи
14:07 05.09.2026
10 военен неможач
14:12 05.09.2026
11 Ако Каракачаков я подкрепя ...
Каракачанов е нула ,какъв е този продажник та да определя ,
свободния възглед на ВМРО???
14:13 05.09.2026
12 Никой
14:13 05.09.2026
13 3.14К
До коментар #3 от "Станко":Йотова и Вълчев са с продуктово позициониране от рекламния агент на Била за промоция от витрината на "роло Стефани и говежди стек".
14:16 05.09.2026
14 Теслатъ
14:18 05.09.2026
15 Халал да ни е
14:20 05.09.2026
16 Никой
14:24 05.09.2026