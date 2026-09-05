Румяна Бъчварова: Помагам на кампанията на Андрей Гюров за президентските избори

Румяна Бъчварова, бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи във втория кабинет на Бойко Борисов, заяви, че подкрепя кампанията на Андрей Гюров за президентските избори.

Бъчварова, която беше и началник на политическия кабинет на Бойко Борисов, както и посланик на България в Израел, уточни, че не е част от инициативния комитет зад кандидатурата на Гюров, но му помага в предизборната кампания.

По думите ѝ решението да не се включи официално в инициативния комитет е било нейно, тъй като смята, че така може да бъде по-полезна.

„На първо място е необходимо повече хора да го познават и да могат да оценят неговите качества“, коментира Бъчварова пред БТВ.

Според нея Гюров е човек с различен профил от традиционните политически фигури. Тя го определя като „съвременен тип човек“, който е получил образование и е работил в чужбина, а след това се е реализирал в България.

Бъчварова коментира и избора на Георги Кандев за кандидат за вицепрезидент. Според нея той допълва профила на Гюров и притежава необходимата експертиза за предстоящите предизвикателства.

„Вицепрезидентът трябва да допълва профила на президента“, посочи тя, като подчерта познанията на Кандев в областта на правовия ред, обществените процеси и борбата с престъпността и корупцията.

По повод напускането на Кандев от системата на МВР Бъчварова заяви, че това е било негово лично решение. Според нея човек трудно може да работи успешно, ако няма доверието и подкрепата на екипа, с който работи.

Бившият вътрешен министър коментира и провеждането на последните избори. Тя определи като „постижение на демокрацията“ факта, че вотът през април е бил признат за честен и проведен без съмнения около начина на организирането му.

Бъчварова отхвърли и възможността да се прави пряко сравнение между Андрей Гюров и Бойко Борисов, с когото е работила дълги години.

„Те са различни, всеки с неговите си качества, които отговарят на времето, в което са на власт“, заяви тя.

Според Бъчварова българското общество се е променило значително през последните години, като в активна обществена и политическа роля са влезли нови поколения. Това неизбежно води и до промяна в политическия профил на страната.

По отношение на ГЕРБ тя уточни, че от седем години не е част от партията и я наблюдава отстрани. Бъчварова определи като „добър знак“ факта, че в партията вече публично се чуват различни позиции, като даде пример с изказванията на Владислав Горанов и Делян Добрев.