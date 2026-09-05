Румяна Бъчварова: Помагам на кампанията на Андрей Гюров за президентските избори

Румяна Бъчварова, бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи във втория кабинет на Бойко Борисов, заяви, че подкрепя кампанията на Андрей Гюров за президентските избори.
Бъчварова, която беше и началник на политическия кабинет на Бойко Борисов, както и посланик на България в Израел, уточни, че не е част от инициативния комитет зад кандидатурата на Гюров, но му помага в предизборната кампания.
По думите ѝ решението да не се включи официално в инициативния комитет е било нейно, тъй като смята, че така може да бъде по-полезна.
„На първо място е необходимо повече хора да го познават и да могат да оценят неговите качества“, коментира Бъчварова пред БТВ.
Според нея Гюров е човек с различен профил от традиционните политически фигури. Тя го определя като „съвременен тип човек“, който е получил образование и е работил в чужбина, а след това се е реализирал в България.
Бъчварова коментира и избора на Георги Кандев за кандидат за вицепрезидент. Според нея той допълва профила на Гюров и притежава необходимата експертиза за предстоящите предизвикателства.
„Вицепрезидентът трябва да допълва профила на президента“, посочи тя, като подчерта познанията на Кандев в областта на правовия ред, обществените процеси и борбата с престъпността и корупцията.
По повод напускането на Кандев от системата на МВР Бъчварова заяви, че това е било негово лично решение. Според нея човек трудно може да работи успешно, ако няма доверието и подкрепата на екипа, с който работи.
Бившият вътрешен министър коментира и провеждането на последните избори. Тя определи като „постижение на демокрацията“ факта, че вотът през април е бил признат за честен и проведен без съмнения около начина на организирането му.
Бъчварова отхвърли и възможността да се прави пряко сравнение между Андрей Гюров и Бойко Борисов, с когото е работила дълги години.
„Те са различни, всеки с неговите си качества, които отговарят на времето, в което са на власт“, заяви тя.
Според Бъчварова българското общество се е променило значително през последните години, като в активна обществена и политическа роля са влезли нови поколения. Това неизбежно води и до промяна в политическия профил на страната.
По отношение на ГЕРБ тя уточни, че от седем години не е част от партията и я наблюдава отстрани. Бъчварова определи като „добър знак“ факта, че в партията вече публично се чуват различни позиции, като даде пример с изказванията на Владислав Горанов и Делян Добрев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #22
10:56 05.09.2026
2 НАП
Коментиран от #6
10:58 05.09.2026
3 az СВО Победа 81
11:01 05.09.2026
4 ШЕФА
Коментиран от #10
11:02 05.09.2026
5 Банкера от Банкя седна на два стола!!!
От две обувки ,та нищо???
Иначе Бъчварова може " изрови" гласове от Гербаджийските "Калинки",
като" диво прасе буков жълъд"!!!
11:03 05.09.2026
6 Биби Не таня Ху
До коментар #2 от "НАП":Е, как кой. Румиту!
11:04 05.09.2026
7 морския
11:04 05.09.2026
8 Анонимен
Коментиран от #28
11:04 05.09.2026
9 Нищо няма да допринесе тази помощ
Едва ли ще е безплатно
11:05 05.09.2026
10 Ще те допълня
До коментар #4 от "ШЕФА":Румянка слугуваше на простата и крадлива герберска Тиква Борисов. Слугинажът е нейна професия.
Коментиран от #25, #26
11:07 05.09.2026
11 Цветна тетка
11:08 05.09.2026
12 И двамата са
Коментиран от #18
11:11 05.09.2026
13 нано
11:11 05.09.2026
14 Нищожества са
11:13 05.09.2026
15 Ммммм
11:13 05.09.2026
16 Хайде сглобка, хайде две
11:13 05.09.2026
17 мекотел
11:14 05.09.2026
18 И двамата никога нито думичка
До коментар #12 от "И двамата са":НЕ са обелили относно геноцида извършен от нацистки Израел ! Никога ...
11:14 05.09.2026
19 Протежета на мафията зад ПП и ДБ
11:18 05.09.2026
20 Да подкрепим Гюров!
ощетявайки бюджета на България, който като служебен премиер
Тайно от всички подписа АнтиНароден договор с УкритеНацисти, бедна България
да им Подарява за Десет години по Един Милиард Евро
и сега за "Благодарност“ очаква този народ да го избере за президент!
11:21 05.09.2026
21 Реалист
11:21 05.09.2026
22 Изобщо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Много хубав човек, българин, заедно с Крокодила Геня са добър екип.
11:24 05.09.2026
23 az СВО Победа 81
Подари 20 млн. долара държавни пари на неонацистите в Киев!
11:24 05.09.2026
24 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
- Отговор: главен редактор на вестник "Отечествен Фронт" по време на соца.
Оказва се, доказано на 100%, че огромната част от членовете и феновете на ПП-ДБ произхождат от тъмно-червената номенклатура по време на соца.
11:25 05.09.2026
25 @@@
До коментар #10 от "Ще те допълня":Тя, Румяна вижда, че ГЕРБ се Разпада и бърза да се присламчи към друга формация,
но не вижда че кораба на Гюров отдавна е пробит и вече е наполовона пълен с вода и Потъва!
11:25 05.09.2026
26 Редуктор
До коментар #10 от "Ще те допълня":Румяна помага на Гюров,най-омразния кандидат от всички.
Гледай им интелекта и на давамата. Безнадеждна работа
11:26 05.09.2026
27 Петроханци напред!
Петроханеца Гюров!
11:28 05.09.2026
28 Евгени от Алфапласт
До коментар #8 от "Анонимен":Баце ти ще се кандидатира, споко. За панделата.🤣
11:29 05.09.2026
29 Извънредна новина
Специализираната антикорупционна прокуратура (САП)
започнаха мащабна спецоперация в Офиса на главния прокурор в Киев Руслан Кравченко
и задържаха високопоставен служител на прокуратурата.
Според НАБУ се разследва престъпна организация,
ръководена от човек от Генпрокуратурата, която е покровителствала
мрежа от измамнически колцентрове и е изпирала придобитите от тях пари и активи.
11:32 05.09.2026
30 ташунко
11:33 05.09.2026
31 Ний ша Ва упрайм
11:33 05.09.2026
32 ЕДГАР КЕЙСИ
11:35 05.09.2026
33 Мучо
11:36 05.09.2026
34 Няма лошо
Моят избор е доц. Димов - интелигентен с активна пробългарска позиция и приемлива външност!
бъчварова не беше ли кадър на герб?
11:38 05.09.2026
35 Пази Боже ,
11:46 05.09.2026
36 ДС ВИНАГИ Е БИЛА СЛУГИНАЖ
11:48 05.09.2026
37 Перо
11:53 05.09.2026
38 Доротея
11:57 05.09.2026
39 Майора
11:59 05.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Гюроффф
12:04 05.09.2026
42 сватята
12:05 05.09.2026
43 О, Морес
12:06 05.09.2026
44 Григор
Допълва го, но демонстрира уникална неграмотност. Той две изречения на кръст не може да композира.
12:07 05.09.2026
45 Доротея
12:14 05.09.2026
46 Дзак
12:16 05.09.2026
47 Эмили
12:16 05.09.2026
48 анонимен
12:20 05.09.2026
49 И така
12:23 05.09.2026
50 Ехооо
12:33 05.09.2026