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Румяна Бъчварова: Помагам на кампанията на Андрей Гюров за президентските избори

Румяна Бъчварова: Помагам на кампанията на Андрей Гюров за президентските избори

5 Септември, 2026 10:55 1 147 50

  • румяна бъчварова-
  • андрей гюров-
  • президент

Според нея Георги Кандев допълва профила на Гюров и притежава необходимата експертиза за предстоящите предизвикателства

Румяна Бъчварова: Помагам на кампанията на Андрей Гюров за президентските избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румяна Бъчварова, бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи във втория кабинет на Бойко Борисов, заяви, че подкрепя кампанията на Андрей Гюров за президентските избори.

Бъчварова, която беше и началник на политическия кабинет на Бойко Борисов, както и посланик на България в Израел, уточни, че не е част от инициативния комитет зад кандидатурата на Гюров, но му помага в предизборната кампания.

По думите ѝ решението да не се включи официално в инициативния комитет е било нейно, тъй като смята, че така може да бъде по-полезна.

„На първо място е необходимо повече хора да го познават и да могат да оценят неговите качества“, коментира Бъчварова пред БТВ.

Според нея Гюров е човек с различен профил от традиционните политически фигури. Тя го определя като „съвременен тип човек“, който е получил образование и е работил в чужбина, а след това се е реализирал в България.

Бъчварова коментира и избора на Георги Кандев за кандидат за вицепрезидент. Според нея той допълва профила на Гюров и притежава необходимата експертиза за предстоящите предизвикателства.

„Вицепрезидентът трябва да допълва профила на президента“, посочи тя, като подчерта познанията на Кандев в областта на правовия ред, обществените процеси и борбата с престъпността и корупцията.

По повод напускането на Кандев от системата на МВР Бъчварова заяви, че това е било негово лично решение. Според нея човек трудно може да работи успешно, ако няма доверието и подкрепата на екипа, с който работи.

Бившият вътрешен министър коментира и провеждането на последните избори. Тя определи като „постижение на демокрацията“ факта, че вотът през април е бил признат за честен и проведен без съмнения около начина на организирането му.

Бъчварова отхвърли и възможността да се прави пряко сравнение между Андрей Гюров и Бойко Борисов, с когото е работила дълги години.

„Те са различни, всеки с неговите си качества, които отговарят на времето, в което са на власт“, заяви тя.

Според Бъчварова българското общество се е променило значително през последните години, като в активна обществена и политическа роля са влезли нови поколения. Това неизбежно води и до промяна в политическия профил на страната.

По отношение на ГЕРБ тя уточни, че от седем години не е част от партията и я наблюдава отстрани. Бъчварова определи като „добър знак“ факта, че в партията вече публично се чуват различни позиции, като даде пример с изказванията на Владислав Горанов и Делян Добрев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    45 11 Отговор
    Гюров е слуга на Ционистите.Протеже на Дими Паница -българският Епщайн.

    Коментиран от #22

    10:56 05.09.2026

  • 2 НАП

    30 4 Отговор
    Кой си купи нов автомобил и спести ДДС-то?

    Коментиран от #6

    10:58 05.09.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    37 5 Отговор
    Сорос е впрегнал всички!

    11:01 05.09.2026

  • 4 ШЕФА

    53 3 Отговор
    На тая амеба Гяуров и Господ не може да му помогне та ти ли Ма Румяно,ти си един пар.ал и нищо друго ,който отдавна трябваше да е в Сливенският затвор.

    Коментиран от #10

    11:02 05.09.2026

  • 5 Банкера от Банкя седна на два стола!!!

    37 4 Отговор
    Само да не стане, като приказката за "Хитър Петър"!!!
    От две обувки ,та нищо???
    Иначе Бъчварова може " изрови" гласове от Гербаджийските "Калинки",
    като" диво прасе буков жълъд"!!!

    11:03 05.09.2026

  • 6 Биби Не таня Ху

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "НАП":

    Е, как кой. Румиту!

    11:04 05.09.2026

  • 7 морския

    29 5 Отговор
    събрали се две недоразумения, ама 0+0=0 ....

    11:04 05.09.2026

  • 8 Анонимен

    14 12 Отговор
    Излагация невиждана сте гюровите шарлатани помогнахте Радев и Йотова да завладеят държавата ни

    Коментиран от #28

    11:04 05.09.2026

  • 9 Нищо няма да допринесе тази помощ

    25 3 Отговор
    Тя се е научила в Израел
    Едва ли ще е безплатно

    11:05 05.09.2026

  • 10 Ще те допълня

    39 5 Отговор

    До коментар #4 от "ШЕФА":

    Румянка слугуваше на простата и крадлива герберска Тиква Борисов. Слугинажът е нейна професия.

    Коментиран от #25, #26

    11:07 05.09.2026

  • 11 Цветна тетка

    29 3 Отговор
    Последно - тази тетка ли е отговорна за клипчетата, в които Кен и Кендимен се преобличат, гримират и гледат влюбено?

    11:08 05.09.2026

  • 12 И двамата са

    23 4 Отговор
    Чфутски подлоги. Това ги обединява

    Коментиран от #18

    11:11 05.09.2026

  • 13 нано

    20 5 Отговор
    Боко е вкарал троянски кон хаха

    11:11 05.09.2026

  • 14 Нищожества са

    22 2 Отговор
    които въобще нямат място в едно нормално общество. И двамата са изпразнени от съдържание

    11:13 05.09.2026

  • 15 Ммммм

    17 3 Отговор
    Боклук до боклук

    11:13 05.09.2026

  • 16 Хайде сглобка, хайде две

    14 4 Отговор
    Гюров беше под капака на ГЕРБ като премиер и Бъчварова контролираше почти всяко негово действие. Картите са вече на масата. Не е нужно да говориш централите на партиите и да се правиш на независим, когато партиите и ат хора в екипа ти.

    11:13 05.09.2026

  • 17 мекотел

    24 3 Отговор
    Гюров никога президент.......вреден е

    11:14 05.09.2026

  • 18 И двамата никога нито думичка

    22 4 Отговор

    До коментар #12 от "И двамата са":

    НЕ са обелили относно геноцида извършен от нацистки Израел ! Никога ...

    11:14 05.09.2026

  • 19 Протежета на мафията зад ПП и ДБ

    11 3 Отговор
    Лъжи, кражби и наглост!

    11:18 05.09.2026

  • 20 Да подкрепим Гюров!

    20 5 Отговор
    Да подкрепим Гюров, който като истински Гюро Михайлов брани Украйна
    ощетявайки бюджета на България, който като служебен премиер
    Тайно от всички подписа АнтиНароден договор с УкритеНацисти, бедна България
    да им Подарява за Десет години по Един Милиард Евро
    и сега за "Благодарност“ очаква този народ да го избере за президент!

    11:21 05.09.2026

  • 21 Реалист

    16 3 Отговор
    Исках да пиша мнение , но единственото което ми дойде някак отвътре е : ХА,ХА, ХА .

    11:21 05.09.2026

  • 22 Изобщо

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Много хубав човек, българин, заедно с Крокодила Геня са добър екип.

    11:24 05.09.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    13 1 Отговор
    Стига сте ни занимавали с тоя национален предател!

    Подари 20 млн. долара държавни пари на неонацистите в Киев!

    11:24 05.09.2026

  • 24 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    13 1 Отговор
    Някой може ли да ми каже какво е работил бащата на Румяна Бъчварова?
    - Отговор: главен редактор на вестник "Отечествен Фронт" по време на соца.

    Оказва се, доказано на 100%, че огромната част от членовете и феновете на ПП-ДБ произхождат от тъмно-червената номенклатура по време на соца.

    11:25 05.09.2026

  • 25 @@@

    16 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ще те допълня":

    Тя, Румяна вижда, че ГЕРБ се Разпада и бърза да се присламчи към друга формация,
    но не вижда че кораба на Гюров отдавна е пробит и вече е наполовона пълен с вода и Потъва!

    11:25 05.09.2026

  • 26 Редуктор

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ще те допълня":

    Румяна помага на Гюров,най-омразния кандидат от всички.

    Гледай им интелекта и на давамата. Безнадеждна работа

    11:26 05.09.2026

  • 27 Петроханци напред!

    7 2 Отговор
    Петроханци, да подктепим нашият Лидер
    Петроханеца Гюров!

    11:28 05.09.2026

  • 28 Евгени от Алфапласт

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Баце ти ще се кандидатира, споко. За панделата.🤣

    11:29 05.09.2026

  • 29 Извънредна новина

    4 1 Отговор
    Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и
    Специализираната антикорупционна прокуратура (САП)
    започнаха мащабна спецоперация в Офиса на главния прокурор в Киев Руслан Кравченко
    и задържаха високопоставен служител на прокуратурата.
    Според НАБУ се разследва престъпна организация,
    ръководена от човек от Генпрокуратурата, която е покровителствала
    мрежа от измамнически колцентрове и е изпирала придобитите от тях пари и активи.

    11:32 05.09.2026

  • 30 ташунко

    6 1 Отговор
    Тая дропла така ще му помогне че и третото място не му е гарантирано .

    11:33 05.09.2026

  • 31 Ний ша Ва упрайм

    2 3 Отговор
    подготвя се сглопка серия 2.Бат Бойчо изтървал юздите хахахаха

    11:33 05.09.2026

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 2 Отговор
    КОКОШКА ................... ФАКТ ! ................... ЗАРАДИ СИНЧЕТО СИ (ЖЪЛПАВЕТНИК) ......................... СТАВА ПИАР-КА НА "ПЕТРОХАНЦИ" (ПАРАВОЕННА ОРГАНИZАЦИЯ ОТ НЕОНАЦИСТИ РУСОФИЛИ) НА .................... РЕZИДЕНТА НА КГБ, РУМЕН РАДЕВ - ЧОРАПА ...................ФАКТ !

    11:35 05.09.2026

  • 33 Мучо

    7 0 Отговор
    Долна предателка и тъпа кучка!

    11:36 05.09.2026

  • 34 Няма лошо

    8 0 Отговор
    Неизбираеми са и Гюров, и Йотова.
    Моят избор е доц. Димов - интелигентен с активна пробългарска позиция и приемлива външност!
    бъчварова не беше ли кадър на герб?

    11:38 05.09.2026

  • 35 Пази Боже ,

    6 0 Отговор
    тая да ти "помага" ! Мечешка услуга !

    11:46 05.09.2026

  • 36 ДС ВИНАГИ Е БИЛА СЛУГИНАЖ

    3 1 Отговор
    НА КГБ, СЕГА СА СТАНАЛИ ЕДНО, СНИМКАТА КАЗВА ВСИЧКО

    11:48 05.09.2026

  • 37 Перо

    6 1 Отговор
    Подкрепата на Бъчварова е подкрепа на Израел за ПП!

    11:53 05.09.2026

  • 38 Доротея

    3 2 Отговор
    Пак ще ме триете, защото съм съвременик на събитията! Тези едно време изпълняваха разпорежданията на полковник Сен Клер, целящи да отмъкнат Родопите от Сан Стефанска България! Априлското въстание го потушиха с гневни викове към жителите на Батак, Клисура и Перущица - ,,Вие с вашите бунтове ще докарате тук московеца...!" Е, как такива да уважават Русия!? То си им е заложено! Била агресор, нямало демокрация - измислици! При мохамеданите пълно с демокрация!

    11:57 05.09.2026

  • 39 Майора

    5 1 Отговор
    Ало Бъчварова , жалко че беше министър от ГЕРБ, ксто се знаеше че си петата колона с Прокопиев и олигарсите!Нямасмисъл да ми хвалиш един управител на Голф клуб че може да бъде президент!

    11:59 05.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гюроффф

    2 1 Отговор
    Президент от гроп вече го играхме веднъж с мъжа на синоптичката! Втори няма да го бъде !!

    12:04 05.09.2026

  • 42 сватята

    2 0 Отговор
    На тази не и ли омръзна бе.На 70г. и продължава да "помага".Какво ще ги прави тези пари?Пенсия,лекторски,кой знае и още колко договора има в селските факултети.Поне от десетина места пари събира.Не,не и завиждам.Чудя и се.И тя като Сталинка.Няма спиране и наяждане.Баба Цола Драгойчева беше по-кротка.

    12:05 05.09.2026

  • 43 О, Морес

    3 0 Отговор
    Язък,че си от град Шипка,Бъчварова,язък ! Ако беше сега 1877 г. със сигурност щеше да помагаш на Сюлейман паша.

    12:06 05.09.2026

  • 44 Григор

    3 0 Отговор
    "Според нея Георги Кандев допълва профила на Гюров "
    Допълва го, но демонстрира уникална неграмотност. Той две изречения на кръст не може да композира.

    12:07 05.09.2026

  • 45 Доротея

    0 1 Отговор
    Не е коректно да ми натрапвате само кандидатите на ПП и ПБ! Александър Томов е подготвен тип! Илезте на дебат, аз ще преценя! Какво е това изборно вмешателство - показвате ето тези, другите - аут! Уж почтен вот, а няма равнопоставеност! Йотова, Мотова, Гюров, Гяуров - излезте на дебат с Томов и Шивиков, за да преценят хората, че сте по ербап от тях и Георги Димов! Жалко, че Ивелин Михайлов още не се е заявил!

    12:14 05.09.2026

  • 46 Дзак

    0 0 Отговор
    Направо така е!

    12:16 05.09.2026

  • 47 Эмили

    1 0 Отговор
    Тя и Лилито помага,ама на Йотова.Знае си Лилито на кого да помага.На това момче и св.Петър не може да му помогне.Не разбирам защо си харчат парите.

    12:16 05.09.2026

  • 48 анонимен

    1 0 Отговор
    Момата Бъчи (както и викаха ченгетата като им я беше посадил тулупа за министър) гарантиран ще провали вече и така проваления Гюров. Ама само гледайте "Маркет линкс" какви бомбастични рейтинги ще му извърти.

    12:20 05.09.2026

  • 49 И така

    2 0 Отговор
    Тази беше човекът на Прокопиев в правителството на Борисов и на хранилка при него. Сега си призна,че работи за ПП, спонсорирани пак от Прокопиев. Дано няма претенции,че е морален човек.

    12:23 05.09.2026

  • 50 Ехооо

    2 0 Отговор
    Е лъсва израелската връзка на Гюро!Големи герои са той и ченгето,но не са българи!

    12:33 05.09.2026

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