Кирил Веселински напуска партия МЕЧ

Кирил Веселински обяви във Facebook, че напуска партия МЕЧ и ръководните ѝ органи. Той беше председател на парламентарната група на партията в 51-вото Народно събрание.
"След задълбочено обмисляне взех решение да се оттегля от ръководните органи на ПП МЕЧ и да прекратя членството си в партията“, посочи той.
Само преди дни лидерът на партията Радостин Василев обяви, че се включва в президентската надпревара като кандидат за президент. Негов кандидат за вицепрезидент е Красимир Манов.
„Това е отговорен и осъзнат избор, направен с уважение към всички членове и симпатизанти на МЕЧ! Тръгвам си с чисто сърце и съвест, без лоши чувства и с искрена признателност към хората, които ме подкрепяха през изминалите три години. Пожелавам на ПП МЕЧ и на нейните членове здраве, мъдрост и сили да отстояват каузите си“, допълни Веселински.
Той допълни, че неговият граждански ангажимент към обществото остава непроменен и винаги ще бъде яростен противник на модела на грабежа Пеевски-Борисов. „Ще продължа да отстоявам принципите си срещу корупционните и задкулисни практики, които ограбват и спират развитието на България“.
„Убеден съм, че България има нужда от смелост, почтеност и истинска демокрация, без зависимости. От държава, в която човекът е висша ценност, а не разход в бюджета. Държава, в която децата на България са основен приоритет и издигнати на пиедестал. Държава без мутри с бели якички, които рекетират и ограбват българския народ!“, коментира Веселински.
„Сигурен съм, че това е мечта на милиони българи у нас и по света. Винаги помнете, че бъдещето на Родината зависи единствено и само от нас“, подчерта той.
Веселински благодари на всички членове на МЕЧ за съвместната работа, професионализма и изминатия път.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Налудник
Коментиран от #14
12:37 05.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Опозиция с отпаднала необходимост
Следва и Възраждане. Трябваше и те да изпаднат, защото само вземат вотове от Радев.
12:41 05.09.2026
4 Да точно
12:41 05.09.2026
5 Жалко
Коментиран от #10
12:42 05.09.2026
6 Овчар
12:44 05.09.2026
7 Ми прав е до някъде
12:46 05.09.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #18
12:46 05.09.2026
9 Кирил Веселински
12:46 05.09.2026
10 Ами То Аман От !
До коментар #5 от "Жалко":Лакеи !
12:53 05.09.2026
11 Каквото и да Кажеш !
България !
Пропада !
12:55 05.09.2026
12 Чума
13:08 05.09.2026
13 Предлагам
13:23 05.09.2026
14 Ще те допълня
До коментар #1 от "Налудник":Веселински е умен мъж, а гелосаният Руди е циркаджия.
13:25 05.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Реалист
13:31 05.09.2026
17 ежко
13:33 05.09.2026
18 Сигурен
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Че ти дължи един як кютек ако те набара...
13:34 05.09.2026
19 Хихи
13:38 05.09.2026
20 ГЕМИЙКАТА ПОТЪВА;
13:38 05.09.2026