Кирил Веселински напуска партия МЕЧ

Кирил Веселински обяви във Facebook, че напуска партия МЕЧ и ръководните ѝ органи. Той беше председател на парламентарната група на партията в 51-вото Народно събрание.

"След задълбочено обмисляне взех решение да се оттегля от ръководните органи на ПП МЕЧ и да прекратя членството си в партията“, посочи той.

Само преди дни лидерът на партията Радостин Василев обяви, че се включва в президентската надпревара като кандидат за президент. Негов кандидат за вицепрезидент е Красимир Манов.

„Това е отговорен и осъзнат избор, направен с уважение към всички членове и симпатизанти на МЕЧ! Тръгвам си с чисто сърце и съвест, без лоши чувства и с искрена признателност към хората, които ме подкрепяха през изминалите три години. Пожелавам на ПП МЕЧ и на нейните членове здраве, мъдрост и сили да отстояват каузите си“, допълни Веселински.

Той допълни, че неговият граждански ангажимент към обществото остава непроменен и винаги ще бъде яростен противник на модела на грабежа Пеевски-Борисов. „Ще продължа да отстоявам принципите си срещу корупционните и задкулисни практики, които ограбват и спират развитието на България“.

„Убеден съм, че България има нужда от смелост, почтеност и истинска демокрация, без зависимости. От държава, в която човекът е висша ценност, а не разход в бюджета. Държава, в която децата на България са основен приоритет и издигнати на пиедестал. Държава без мутри с бели якички, които рекетират и ограбват българския народ!“, коментира Веселински.

„Сигурен съм, че това е мечта на милиони българи у нас и по света. Винаги помнете, че бъдещето на Родината зависи единствено и само от нас“, подчерта той.

Веселински благодари на всички членове на МЕЧ за съвместната работа, професионализма и изминатия път.