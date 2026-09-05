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Кирил Веселински напуска партия МЕЧ

Кирил Веселински напуска партия МЕЧ

5 Септември, 2026 12:36 1 051 20

  • кирил веселински-
  • меч

Пожелавам на ПП МЕЧ и на нейните членове здраве, мъдрост и сили да отстояват каузите си

Кирил Веселински напуска партия МЕЧ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кирил Веселински обяви във Facebook, че напуска партия МЕЧ и ръководните ѝ органи. Той беше председател на парламентарната група на партията в 51-вото Народно събрание.

"След задълбочено обмисляне взех решение да се оттегля от ръководните органи на ПП МЕЧ и да прекратя членството си в партията“, посочи той.

Само преди дни лидерът на партията Радостин Василев обяви, че се включва в президентската надпревара като кандидат за президент. Негов кандидат за вицепрезидент е Красимир Манов.

„Това е отговорен и осъзнат избор, направен с уважение към всички членове и симпатизанти на МЕЧ! Тръгвам си с чисто сърце и съвест, без лоши чувства и с искрена признателност към хората, които ме подкрепяха през изминалите три години. Пожелавам на ПП МЕЧ и на нейните членове здраве, мъдрост и сили да отстояват каузите си“, допълни Веселински.

Той допълни, че неговият граждански ангажимент към обществото остава непроменен и винаги ще бъде яростен противник на модела на грабежа Пеевски-Борисов. „Ще продължа да отстоявам принципите си срещу корупционните и задкулисни практики, които ограбват и спират развитието на България“.

„Убеден съм, че България има нужда от смелост, почтеност и истинска демокрация, без зависимости. От държава, в която човекът е висша ценност, а не разход в бюджета. Държава, в която децата на България са основен приоритет и издигнати на пиедестал. Държава без мутри с бели якички, които рекетират и ограбват българския народ!“, коментира Веселински.

„Сигурен съм, че това е мечта на милиони българи у нас и по света. Винаги помнете, че бъдещето на Родината зависи единствено и само от нас“, подчерта той.

Веселински благодари на всички членове на МЕЧ за съвместната работа, професионализма и изминатия път.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Налудник

    15 4 Отговор
    Усети се накъде духа вятърът. Позакъсня, но няма лошо. Що гербери го направиха това много преди него.

    Коментиран от #14

    12:37 05.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Опозиция с отпаднала необходимост

    6 16 Отговор
    Тъй де! Прав е Радев. Тая опозиция го докара на власт и вече не е необходима.

    Следва и Възраждане. Трябваше и те да изпаднат, защото само вземат вотове от Радев.

    12:41 05.09.2026

  • 4 Да точно

    1 3 Отговор
    Киро е харесал пожеланията на Радостин...по надолу е написал присъединява се към щаба на Гюров за победа на първи тур

    12:41 05.09.2026

  • 5 Жалко

    15 10 Отговор
    че си бил член в партия на един продажник и лъжец като радостин василев, но е похвално, че я напускаш!

    Коментиран от #10

    12:42 05.09.2026

  • 6 Овчар

    9 15 Отговор
    На кой му пука за този малоумник..?Радев е командира и ще удря 4 години..! Вот на недоверие НЕВЪЗМОЖЕН не стигат ръцете ..!Останалото е сеир ненужен на никой..

    12:44 05.09.2026

  • 7 Ми прав е до някъде

    10 1 Отговор
    Защото Радостин трябваше него да вземе за вице в президентската надпревара.

    12:46 05.09.2026

  • 8 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Радо Гела ми дължи пари.

    Коментиран от #18

    12:46 05.09.2026

  • 9 Кирил Веселински

    16 8 Отговор
    " Румен Радев удари обикновените Български граждани тежко и зловещо както никой друг през последните 35 години. А ние само критикуваме без реални действия вместо вече да е арестуван"

    12:46 05.09.2026

  • 10 Ами То Аман От !

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Жалко":

    Лакеи !

    12:53 05.09.2026

  • 11 Каквото и да Кажеш !

    5 0 Отговор
    Зарад Ежби !

    България !

    Пропада !

    12:55 05.09.2026

  • 12 Чума

    4 2 Отговор
    Скоро и Цомчо ще напусне Възраждане, след като не бъде номиниран! Чума обаче няма да напусне Факти.бг! Трият ме, обиждат ме, поставят ми 1 тон минуси на каждой коментар - тук и само тук! Гората си тежи на мястото!

    13:08 05.09.2026

  • 13 Предлагам

    3 1 Отговор
    местенето да започне сега

    13:23 05.09.2026

  • 14 Ще те допълня

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Налудник":

    Веселински е умен мъж, а гелосаният Руди е циркаджия.

    13:25 05.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Реалист

    0 0 Отговор
    По-голям смешник от този, рядко можеш да видиш ,какво да очакваш от спортен журналис т пра Сашо Диков .И той като Пеги Бънди няма никъкви качества

    13:31 05.09.2026

  • 17 ежко

    0 0 Отговор
    С една дума е казал следното:" Няма вече да си губя времето с тази партия, която няма бъдеще.Беше ми приятно.Опитах се да ловя руба в мътна вода,но не клъвна...."

    13:33 05.09.2026

  • 18 Сигурен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Че ти дължи един як кютек ако те набара...

    13:34 05.09.2026

  • 19 Хихи

    0 0 Отговор
    А Луна, ще участва ли?

    13:38 05.09.2026

  • 20 ГЕМИЙКАТА ПОТЪВА;

    1 0 Отговор
    Мишоците напускат!

    13:38 05.09.2026

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