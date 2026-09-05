Новини
България »
Евелина Славкова: Хипотезата ГЕРБ да нямат кандидат за президент се усеща все повече

Евелина Славкова: Хипотезата ГЕРБ да нямат кандидат за президент се усеща все повече

5 Септември, 2026 17:28 496 21

  • евелина славкова-
  • герб-
  • кандидат-
  • избори-
  • президент

Представете си ГЕРБ, която няма да участва на избори как ще влезе на местните избори като не е мобилизирала електората си. Отказът е риск към партията

Евелина Славкова: Хипотезата ГЕРБ да нямат кандидат за президент се усеща все повече - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хипотезата ГЕРБ да нямат кандидат за президент се усеща все повече. Не съм убедена как ще бъде разтълкувано от избирателите им, тъй като вътре в партията има някакво напрежение дали да има, или да няма кандидат. Това заяви социологът от „Тренд” Евелина Славкова в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Според нея мнението на лидерът на партията Бойко Борисов е „по-скоро да нямат собствен кандидат”. „Представете си ГЕРБ, която няма да участва на избори как ще влезе на местните избори като не е мобилизирала електората си. Отказът е риск към партията”, смята тя.

„Вероятността техните избиратели да припознаят Илияна Йотова е по-голяма. Причината е, че в съзнанието им Андрей Гюров е подкрепен от партии, които преди няколко години арестуваха Борисов”, уточни Славкова.

Социологът заяви, че не би се ангажирала с мнението, че изборният резултат е предрешен към момента. „До момента е очевидно кой ще отиде на балотаж, защото все още не знаем кои ще са останалите кандидатури. Не трябва да забравяме, че президентските избори съдържат мажоритарен характер, но без подкрепа от политическа партия е трудно да бъдат спечелени”. По думите ѝ победител на първи тур може да имаме ако на 25 октомври излязат да гласуват над 3 милиона и 300 хиляди души, а първият да има над 1 милион и половина гласа.

„Президентските избори ще бъдат мерило за първите 100 дни от управлението на „Прогресивна България”. Ще видим дали ще има ерозия от страна на техните избиратели”, каза още Славкова.

Според Славкова Илияна Йотова и Румен Радев имат различен стил на поведение. „Йотова залага на по-малко конфронтация, но това не означава, че ще бъде мълчалива, ако спечели. Като вицепрезидент се съобразяваше с позициите и мненията на Радев. Те изглеждаха като двойка, между която няма никакво напрежение. Преди време имахме подобен случай на конфронтация с Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. На мнението съм, че Йотова ще се опита да има своя образ като президент, а не да бъде като Румен Радев”, каза тя.

„Трудно е да се направи разликата между президента Радев и министър-председателя Радев. Тепърва той ще влиза в обувките на премиерския пост. Виждахме го като малко по-дистанциран и скрит, но от новия политически сезон ще го виждаме по-често в страната. Той ще промени образа си и ще го надгради”, коментира тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    7 2 Отговор
    Ше имат! Бацко го натега яко шайката. Нема полезен ход и само мига на парцали, ма нема избор. Ше клекне и ше се сцепа да се хилим кат го вида последен.😂

    17:30 05.09.2026

  • 2 Те си

    3 5 Отговор
    имат сделка за Пиги с регресивните .

    17:32 05.09.2026

  • 3 Българин

    2 5 Отговор
    Бойко отново ще подари изборите на Радев, а Радев ще остави милиардите за обръчите от фирми на Бойко!
    А петрханци ще духат супата! На тях така най им харесва!

    17:33 05.09.2026

  • 4 Вашето мнение

    7 3 Отговор
    За германските си покровители и урсула Бойко Борисов е вече много токсичен, а както знаем герб е бойко борисов. Това е партия от един човек и корумпирана клиантела. Банкянския в момента има по-важна задача от президенските избори, той се моли за собственото си оцеляване. Герб беше създадена за да опростачи хората, да се опоска територията и да се продадем на ес-корумпетата.

    17:34 05.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вашето мнение

    5 2 Отговор
    Гюро, с ония смешен милиционер могат ли да хванат 10% след като паветните имат кандидат?

    17:36 05.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    2 4 Отговор
    то е ясно, че партията на бат Бойчо е изчерпъна и се разпада. Усеща са и давлението на посланника да не се разваля сценария на ЦРУ с кандидата на ППДБ

    17:41 05.09.2026

  • 9 Анонимен

    3 5 Отговор
    Славкова ГЕРБ няма да участват заради машините Казаха го това Машините са манипулируеми Славкова кажи за насила забраната на бюлетина и лишаването на гражданите от избор Славкова кажи за пожизнено назначени тандеми недосегаеми Какво си тръгнала с ГЕРБза се занимаваш СЛАВКОВА кажи за едни статукваджии 10 г лежащи в президенството и сега са пожизнени вече в демократичната ни държава Славкова това кажи

    Коментиран от #10, #14, #18

    17:44 05.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Евгени от Алфапласт":

    Намери си друга закачалка 10

    17:47 05.09.2026

  • 12 Иван

    2 2 Отговор
    Боли ме шмайзера за ГРОБ

    17:49 05.09.2026

  • 13 ГЕРБ

    1 2 Отговор
    трябва да подкрепят Ненчев и Цвета Кирилова!
    Ако им е останал малко мозък в главите!
    Да зарежат Боко, който ги завлича след себе си!
    Боко за пореден път подкрепя Шарлатаните на Радев!

    17:49 05.09.2026

  • 14 Промяна Х

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    И ЗА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСКИ КАЖИ ЗА БОЙКО Е ДЪРЖАВЕНИК АВИЕ ЗАЩО ГО КЛЕВЕТИТЕ КАЖИ КАЖИ ЗАЩО И МРАЗОВЕТЕ И РР И ЗА БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ Е А РР ОКУПИРА ЗАЩО ЗАЩО КЛЕВЕТИ НЯМА НАКАЗАНИ КАДЕ СА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ КАДЕ КАДЕ

    17:50 05.09.2026

  • 15 Вай

    1 2 Отговор
    ГЕРБ вече са,ВИЙ ЖЕРТВА ПАДНАХТЕ!!!

    17:51 05.09.2026

  • 16 Ироничен

    1 0 Отговор
    Глупости. Просто някои мечтаят за кандидат на ГЕРБ, за да могат да гласуват срещу него.

    17:51 05.09.2026

  • 17 Анонимен

    1 1 Отговор
    Славкова защо не кажеш че Йотова е статуквото Откъде накъде пожизнено ще лежи в президенството България явно не е демокрация 10 години малко ли са лежане Явно някои са недосегаеми изобщо Йотова Радев 10 години президенство и още лежане пожизнено в българската демокрация хахахахаха

    Коментиран от #20

    17:54 05.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да, да

    0 0 Отговор
    А, Сладкова, къде беше? Липсваше ни!

    17:55 05.09.2026

  • 20 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Готин, питах те, осъжданият ви тартор колко време беше в статуквото?😎

    18:00 05.09.2026

  • 21 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Евгени от Алфапласт":

    А тези искат да са пожизнено ли като в Русия и то в европейска държава да си лежат на държавната издръжка Какво общо има Борисов сега 10 години лежане и сега се самоназначават като се забрани бюлетината Йотова нее ли неудобно Явно за лежане и лукс няма граници Славкова това не го казва

    18:00 05.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове