Евелина Славкова: Хипотезата ГЕРБ да нямат кандидат за президент се усеща все повече

Хипотезата ГЕРБ да нямат кандидат за президент се усеща все повече. Не съм убедена как ще бъде разтълкувано от избирателите им, тъй като вътре в партията има някакво напрежение дали да има, или да няма кандидат. Това заяви социологът от „Тренд” Евелина Славкова в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Според нея мнението на лидерът на партията Бойко Борисов е „по-скоро да нямат собствен кандидат”. „Представете си ГЕРБ, която няма да участва на избори как ще влезе на местните избори като не е мобилизирала електората си. Отказът е риск към партията”, смята тя.

„Вероятността техните избиратели да припознаят Илияна Йотова е по-голяма. Причината е, че в съзнанието им Андрей Гюров е подкрепен от партии, които преди няколко години арестуваха Борисов”, уточни Славкова.

Социологът заяви, че не би се ангажирала с мнението, че изборният резултат е предрешен към момента. „До момента е очевидно кой ще отиде на балотаж, защото все още не знаем кои ще са останалите кандидатури. Не трябва да забравяме, че президентските избори съдържат мажоритарен характер, но без подкрепа от политическа партия е трудно да бъдат спечелени”. По думите ѝ победител на първи тур може да имаме ако на 25 октомври излязат да гласуват над 3 милиона и 300 хиляди души, а първият да има над 1 милион и половина гласа.

„Президентските избори ще бъдат мерило за първите 100 дни от управлението на „Прогресивна България”. Ще видим дали ще има ерозия от страна на техните избиратели”, каза още Славкова.

Според Славкова Илияна Йотова и Румен Радев имат различен стил на поведение. „Йотова залага на по-малко конфронтация, но това не означава, че ще бъде мълчалива, ако спечели. Като вицепрезидент се съобразяваше с позициите и мненията на Радев. Те изглеждаха като двойка, между която няма никакво напрежение. Преди време имахме подобен случай на конфронтация с Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. На мнението съм, че Йотова ще се опита да има своя образ като президент, а не да бъде като Румен Радев”, каза тя.

„Трудно е да се направи разликата между президента Радев и министър-председателя Радев. Тепърва той ще влиза в обувките на премиерския пост. Виждахме го като малко по-дистанциран и скрит, но от новия политически сезон ще го виждаме по-често в страната. Той ще промени образа си и ще го надгради”, коментира тя.