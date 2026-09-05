Евелина Славкова: Хипотезата ГЕРБ да нямат кандидат за президент се усеща все повече

Хипотезата ГЕРБ да нямат кандидат за президент се усеща все повече. Не съм убедена как ще бъде разтълкувано от избирателите им, тъй като вътре в партията има някакво напрежение дали да има, или да няма кандидат. Това заяви социологът от „Тренд” Евелина Славкова в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
Според нея мнението на лидерът на партията Бойко Борисов е „по-скоро да нямат собствен кандидат”. „Представете си ГЕРБ, която няма да участва на избори как ще влезе на местните избори като не е мобилизирала електората си. Отказът е риск към партията”, смята тя.
„Вероятността техните избиратели да припознаят Илияна Йотова е по-голяма. Причината е, че в съзнанието им Андрей Гюров е подкрепен от партии, които преди няколко години арестуваха Борисов”, уточни Славкова.
Социологът заяви, че не би се ангажирала с мнението, че изборният резултат е предрешен към момента. „До момента е очевидно кой ще отиде на балотаж, защото все още не знаем кои ще са останалите кандидатури. Не трябва да забравяме, че президентските избори съдържат мажоритарен характер, но без подкрепа от политическа партия е трудно да бъдат спечелени”. По думите ѝ победител на първи тур може да имаме ако на 25 октомври излязат да гласуват над 3 милиона и 300 хиляди души, а първият да има над 1 милион и половина гласа.
„Президентските избори ще бъдат мерило за първите 100 дни от управлението на „Прогресивна България”. Ще видим дали ще има ерозия от страна на техните избиратели”, каза още Славкова.
Според Славкова Илияна Йотова и Румен Радев имат различен стил на поведение. „Йотова залага на по-малко конфронтация, но това не означава, че ще бъде мълчалива, ако спечели. Като вицепрезидент се съобразяваше с позициите и мненията на Радев. Те изглеждаха като двойка, между която няма никакво напрежение. Преди време имахме подобен случай на конфронтация с Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. На мнението съм, че Йотова ще се опита да има своя образ като президент, а не да бъде като Румен Радев”, каза тя.
„Трудно е да се направи разликата между президента Радев и министър-председателя Радев. Тепърва той ще влиза в обувките на премиерския пост. Виждахме го като малко по-дистанциран и скрит, но от новия политически сезон ще го виждаме по-често в страната. Той ще промени образа си и ще го надгради”, коментира тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
17:30 05.09.2026
2 Те си
17:32 05.09.2026
3 Българин
А петрханци ще духат супата! На тях така най им харесва!
17:33 05.09.2026
4 Вашето мнение
17:34 05.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вашето мнение
17:36 05.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ний ша Ва упрайм
17:41 05.09.2026
9 Анонимен
Коментиран от #10, #14, #18
17:44 05.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анонимен
До коментар #10 от "Евгени от Алфапласт":Намери си друга закачалка 10
17:47 05.09.2026
12 Иван
17:49 05.09.2026
13 ГЕРБ
Ако им е останал малко мозък в главите!
Да зарежат Боко, който ги завлича след себе си!
Боко за пореден път подкрепя Шарлатаните на Радев!
17:49 05.09.2026
14 Промяна Х
До коментар #9 от "Анонимен":И ЗА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСКИ КАЖИ ЗА БОЙКО Е ДЪРЖАВЕНИК АВИЕ ЗАЩО ГО КЛЕВЕТИТЕ КАЖИ КАЖИ ЗАЩО И МРАЗОВЕТЕ И РР И ЗА БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ Е А РР ОКУПИРА ЗАЩО ЗАЩО КЛЕВЕТИ НЯМА НАКАЗАНИ КАДЕ СА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ КАДЕ КАДЕ
17:50 05.09.2026
15 Вай
17:51 05.09.2026
16 Ироничен
17:51 05.09.2026
17 Анонимен
Коментиран от #20
17:54 05.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Да, да
17:55 05.09.2026
20 Евгени от Алфапласт
До коментар #17 от "Анонимен":Готин, питах те, осъжданият ви тартор колко време беше в статуквото?😎
18:00 05.09.2026
21 Анонимен
До коментар #18 от "Евгени от Алфапласт":А тези искат да са пожизнено ли като в Русия и то в европейска държава да си лежат на държавната издръжка Какво общо има Борисов сега 10 години лежане и сега се самоназначават като се забрани бюлетината Йотова нее ли неудобно Явно за лежане и лукс няма граници Славкова това не го казва
18:00 05.09.2026