Нидал Алгафари: ГЕРБ като че ли се отказват от президентския пост

От близките години имаме опит, че два пъти се подарява президентството на друга политическа формация. ГЕРБ като че ли се отказват от този пост и сега сякаш правят същото. Това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" политическият пиар експерт Нидал Алгафари, коментирайки това, че от партията на Бойко Борисов все още не са излъчили кандидат за президент за изборите на 25 октомври.

Що се отнася до предходни кандидати на партията - Цецка Цачева и Анастас Герджиков, експертът посочи, че и двамата са били достатъчно добри и кадърни, но са обявени в "последната секунда". "Когато се правят президентски избори, трябва да имаш достатъчно време за екипите около тях да направят всичко по силите им, за да представят кандидата по най-добрия начин пред обществото. В държави, които са малко по-напреднали от нас, почват предизборните кампании с години по-рано, за да можеш да създадеш платформа. В последния момент е много трудно", коментира той.

Той допълни, че не очаква ГЕРБ да има кандидатура за президент. "Колкото повече се забавят, толкова по-малки стават шансовете и вече ще стане битка само за балотаж, а да станат трети, четвърти или пети - нямат нужда от това", посочи Алгафари.

Той заяви, че очаква да види дали "Възраждане" ще издигнат техен кандидат за изборите за президент на 25 октомври. По думите му тогава вече ще има истинска битка за балотажа. Според експерта те биха могли да направят добра кампания и да се преборят с тези, които се очертава да са втори на балотажа.

Алгафари добави още: "Не вярвам, че някой от ГЕРБ би се впуснал да помогне на Андрей Гюров и Георги Кандев. Или ще гласуват за Илияна Йотова, или няма да излязат да гласуват". Експертът изрази същите очаквания и за ДПС.

"Илияна Йотова можеше да бъде и без вицепрезидент. По закон трябваше да има някой човек, но тя беше достатъчна да се пребори сама. Кирил Вълчев е едно красиво допълнение към това, което е Илияна Йотова и със сигурност той знае как да направи така, че да бъдат добре посрещнати в медиите. Докато при Гюров - на него му е нужно да покаже някаква силова фигура, която да застане до него, за да го допълни", каза още той.