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Нидал Алгафари: ГЕРБ като че ли се отказват от президентския пост

Нидал Алгафари: ГЕРБ като че ли се отказват от президентския пост

5 Септември, 2026 17:55 846 22

  • нидал алгафари-
  • герб-
  • президент

От близките години имаме опит, че два пъти се подарява президентството на друга политическа формация, каза политическият пиар експерт

Нидал Алгафари: ГЕРБ като че ли се отказват от президентския пост - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От близките години имаме опит, че два пъти се подарява президентството на друга политическа формация. ГЕРБ като че ли се отказват от този пост и сега сякаш правят същото. Това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" политическият пиар експерт Нидал Алгафари, коментирайки това, че от партията на Бойко Борисов все още не са излъчили кандидат за президент за изборите на 25 октомври.

Що се отнася до предходни кандидати на партията - Цецка Цачева и Анастас Герджиков, експертът посочи, че и двамата са били достатъчно добри и кадърни, но са обявени в "последната секунда". "Когато се правят президентски избори, трябва да имаш достатъчно време за екипите около тях да направят всичко по силите им, за да представят кандидата по най-добрия начин пред обществото. В държави, които са малко по-напреднали от нас, почват предизборните кампании с години по-рано, за да можеш да създадеш платформа. В последния момент е много трудно", коментира той.

Той допълни, че не очаква ГЕРБ да има кандидатура за президент. "Колкото повече се забавят, толкова по-малки стават шансовете и вече ще стане битка само за балотаж, а да станат трети, четвърти или пети - нямат нужда от това", посочи Алгафари.

Той заяви, че очаква да види дали "Възраждане" ще издигнат техен кандидат за изборите за президент на 25 октомври. По думите му тогава вече ще има истинска битка за балотажа. Според експерта те биха могли да направят добра кампания и да се преборят с тези, които се очертава да са втори на балотажа.

Алгафари добави още: "Не вярвам, че някой от ГЕРБ би се впуснал да помогне на Андрей Гюров и Георги Кандев. Или ще гласуват за Илияна Йотова, или няма да излязат да гласуват". Експертът изрази същите очаквания и за ДПС.

"Илияна Йотова можеше да бъде и без вицепрезидент. По закон трябваше да има някой човек, но тя беше достатъчна да се пребори сама. Кирил Вълчев е едно красиво допълнение към това, което е Илияна Йотова и със сигурност той знае как да направи така, че да бъдат добре посрещнати в медиите. Докато при Гюров - на него му е нужно да покаже някаква силова фигура, която да застане до него, за да го допълни", каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    20 0 Отговор
    Още един отпадък ,много мъка

    17:57 05.09.2026

  • 2 Да, да

    14 0 Отговор
    Ни Дал, Цецка Цачева ни липсва! Дай ни знак!

    17:57 05.09.2026

  • 3 Лост

    14 0 Отговор
    Ни Дал, Само Взел Агалафари.

    18:01 05.09.2026

  • 4 Десни и центристи болук вече

    7 5 Отговор
    Време е за Възраждане!

    18:01 05.09.2026

  • 5 Чума

    18 0 Отговор
    Ами, ти, бе, Мазен! Ти и лансираното ти синче, което набута депутат от Герб сте тамън двойка за Дондуков №2! България е загубена, че ви събрала тук и ви хрантути! Все инженери, политици, фризьори, управители на заведения! Как пък не дойде един конбайнер и миньор от бягащите от агресия! Ве елит, сякаш нашите калпазани са малко...!?

    Коментиран от #10

    18:01 05.09.2026

  • 6 Весело

    12 1 Отговор
    Борисов като че ли ще се пенсионира.

    ГЕРБ като че ли са в будна кома, от която никога няма да излязат.

    На Алгафари сина беше депутат от ГЕРБ? Като му давате думата пишете в началото на статията, че работи за ГЕРБ, та да знаят хората, че тона не е независим експерт. А е ПР на сина си и на Борисов.

    18:10 05.09.2026

  • 7 Хипотетично

    5 1 Отговор
    Избора на партийни кадри в ГЕРБ е открай фидосиево време ахилесова пета на Бойко Борисов.
    Казано разговорно - няма нюх за способностите на хората, които предлага.

    Коментиран от #17

    18:11 05.09.2026

  • 8 Дедо

    10 1 Отговор
    Кандидат на ГЕРБ трябва да е Баце, но най вероятно ще се покрие и ще бутне някоя шушомига. На Баце цел живот му липсват ТОПКИ

    18:11 05.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Знайко

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чума":

    Ти къде си видял семит конбайнер или миньор. Най-вече са камилари, мореплаватели, търговци и банкери. В пустинята им извира нефт и въртят тъговия с нефт.

    18:15 05.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Боко Престъпникът

    0 2 Отговор
    "Пазете се от Гунди
    в последните секунди!"
    😎

    18:17 05.09.2026

  • 13 Ироничен

    3 0 Отговор
    Недьо се прави на интересен.

    18:21 05.09.2026

  • 14 Ха-ха

    3 0 Отговор
    Ни - дал но крал, време е да пристанеш на радевица. Геп вече са неможачи. Не могат, не Го издигат, нема папу.

    18:26 05.09.2026

  • 15 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    4 0 Отговор
    ШУШУ МУШУ И НЯКОЙ НЕУДОБЕН НА БОЙКО В КАЗАНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ.
    ТОВА ГО ГЛЕДАХМЕ ВЕДНЪЖ. СЕГА ЩЕ НИ ПОДЦЕНЯТ И ЩЕ НИ СМЕТНАТ ЗА ГЛУПАВИ ЧЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ.
    ГЕРБ Е ТРЪГНАЛ ПО НАНАДОЛНИЩЕТО. СПИРАНЕТО Е УДАР В СТЕНАТА И РАЗДРОБЯВАНЕ НА МАЛКИ ГЕРБЕРЧЕТА.

    18:29 05.09.2026

  • 16 Като , че

    3 0 Отговор
    ли се правиш на луд , както много пъти ! Кой ли не го знае , че си решил да "замъдруваш"? По - добре кажи колко стотици бежанци изцедихте като лимон с брат ти , уредихте им пребиваване в България и с тескеретата те заминаха за Западна Европа ? Някои дори малко след това , извършиха терористични действия с много жертви .

    18:32 05.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Радев

    0 0 Отговор
    случайно ли се отказа?

    18:35 05.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Куку

    1 0 Отговор
    Па питай сино ти, бе ольо! Нали е герберче!

    19:06 05.09.2026

  • 21 Я па тоя мазник

    1 0 Отговор
    Не се е изхождал и Бри кочията скоро…

    19:10 05.09.2026

  • 22 Големи

    0 0 Отговор
    Коси,плитък ум и богати спонсори-ето ти един печеливш.

    19:10 05.09.2026

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