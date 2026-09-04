Ракетен удар по завода на Coca-Cola край Киев: Украйна призова Тръмп да постави Русия на мястото й

Вечерта на четвъртък, 3 септември, руските войски нанесоха удар по завод на Coca-Cola в Киевска област. Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха призова САЩ да предприемат по-решителни действия срещу Русия в публикация в социалните мрежи, предава УНИАН.

"Само силата може да постави Москва на мястото ѝ. В този контекст отново призоваваме Камарата на представителите на САЩ да приеме закон, налагащ санкции срещу Русия", написа външният министър.

Той припомни, че руският удар по завода на Coca-Cola не е изолиран инцидент.

"Това е поредна целенасочена атака срещу американските бизнес интереси и част от по-широка руска стратегия, насочена към подкопаване на икономиката на САЩ и изтласкване на американски компании от международните пазари", заключи Сибиха.

Атака срещу завод на Coca-Cola в Киевска област - какво е известно

В резултат на атаката на руснаците срещу завода на Coca-Cola близо до Киев са повредени складове и е възникнал пожар.

Заводът на Coca-Cola се намира във Велика Димерка, Броварски район, Киевска област, и е един от най-големите производствени обекти на компанията в Европа. Заводът произвежда Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes и Fuze Tea, сокове Rich и енергийни напитки Burn.