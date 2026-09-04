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Ракетен удар по завода на Coca-Cola край Киев: Украйна призова Тръмп да постави Русия на мястото й
  Тема: Украйна

Ракетен удар по завода на Coca-Cola край Киев: Украйна призова Тръмп да постави Русия на мястото й

4 Септември, 2026 17:48, обновена 4 Септември, 2026 18:27 1 706 73

  • русия-
  • украйна-
  • киев

В резултат на атаката на руснаците срещу завода на Coca-Cola близо до столицата Киев са повредени складове и е възникнал пожар

Ракетен удар по завода на Coca-Cola край Киев: Украйна призова Тръмп да постави Русия на мястото й - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Вечерта на четвъртък, 3 септември, руските войски нанесоха удар по завод на Coca-Cola в Киевска област. Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха призова САЩ да предприемат по-решителни действия срещу Русия в публикация в социалните мрежи, предава УНИАН.

"Само силата може да постави Москва на мястото ѝ. В този контекст отново призоваваме Камарата на представителите на САЩ да приеме закон, налагащ санкции срещу Русия", написа външният министър.

Той припомни, че руският удар по завода на Coca-Cola не е изолиран инцидент.

"Това е поредна целенасочена атака срещу американските бизнес интереси и част от по-широка руска стратегия, насочена към подкопаване на икономиката на САЩ и изтласкване на американски компании от международните пазари", заключи Сибиха.

Атака срещу завод на Coca-Cola в Киевска област - какво е известно

В резултат на атаката на руснаците срещу завода на Coca-Cola близо до Киев са повредени складове и е възникнал пожар.

Заводът на Coca-Cola се намира във Велика Димерка, Броварски район, Киевска област, и е един от най-големите производствени обекти на компанията в Европа. Заводът произвежда Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes и Fuze Tea, сокове Rich и енергийни напитки Burn.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми укрите няма

    97 4 Отговор
    да пият кока кола, а като зеления ще шмъркат само кока...

    17:50 04.09.2026

  • 2 Путин

    88 3 Отговор
    Пийте квас!

    17:50 04.09.2026

  • 3 Тик-Ток

    108 3 Отговор
    Ами така става след като кока кола крият боеприпаси за Зеления наркоман в складовете си

    17:50 04.09.2026

  • 4 Розовото пони зеля

    101 1 Отговор
    Даааааа и кенчетата от кока колата са гърмели цяла нощ, унищожавайки всичко в километър радиус около завода за лимонада.

    17:51 04.09.2026

  • 5 Coca-cola от понеделник повишава цената

    37 2 Отговор
    на пет ... пластмасата а от днес повиши цената на стъклото. Предполагам че има някаква връзка.

    Коментиран от #15

    17:51 04.09.2026

  • 6 Кой

    21 5 Отговор
    Краснов ли!Той е дал координатите!

    17:51 04.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаха

    52 2 Отговор
    За този удар що не пишете:

    "Дрон удари офиса на началника на СБУ в Киев!
    „За съжаление, беше регистриран удар с руски дрон по централната сграда на СБУ на улица „Владимирска“ в Киев, срещу катедралата „Света София“, каза Зеленски.
    Безпилотният летателен апарат е бил насочен директно към офиса на началника на СБУ, Поклод, разположен в сградата."

    17:52 04.09.2026

  • 9 Драпати

    8 21 Отговор
    да удари водката!

    17:53 04.09.2026

  • 10 РуZнак

    6 35 Отговор
    Нас ни е яд, че нямаме завод за,Кока Кола

    17:53 04.09.2026

  • 11 Пич

    56 2 Отговор
    Има някакво отваряне на очите от страна на Русия, но аз все още го определям, като нерешителни действия!!!
    Както казах, трябва да ударят там, където наистина е червена линия!!!

    Коментиран от #49

    17:53 04.09.2026

  • 12 Иванчай

    1 16 Отговор
    Завист !

    17:54 04.09.2026

  • 13 Гошо

    63 2 Отговор
    . "Заводът произвежда Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes и Fuze Tea, сокове Rich и енергийни напитки Burn"
    Е какво е тогава това дето гори в склада ,като има само водорляк според Reuters

    17:54 04.09.2026

  • 14 Тая кока кола

    58 2 Отговор
    гори повече от бензин... Да зема си зареждам колата с нея ли?

    Коментиран от #43

    17:54 04.09.2026

  • 15 Не забравяйте

    33 3 Отговор

    До коментар #5 от "Coca-cola от понеделник повишава цената":

    че фенчетата 330 на всички продукти на coca-cola идваха от Украйна. Преди това всички продукти бяха в 05 кенчета. Върнете се няколко години назад за да си спомните. От няколко години ние внасяме само 330 от Украйна и цената е такава каквато беше 0 5 от друг производител. Сега ще се сетите и разберете колко е печелила киевската хунта за да финансира военните действия.

    17:54 04.09.2026

  • 16 И как ще я постави бе нещастник

    32 1 Отговор
    ТСВ ли искаш боклук? Отдавна се мъчиш да вкараш и друга страна.

    Коментиран от #24

    17:54 04.09.2026

  • 17 Ммммм

    33 1 Отговор
    Малко е. Целия Киев да бъде заличен

    Коментиран от #22

    17:55 04.09.2026

  • 18 Ами те

    25 1 Отговор
    украинците пуснаха мините в Черно море, щом видяха, че губят излаз на него. Колко му е да ударят и един американски завод и после обвинят руснаците и да поискат още подкрепа от САЩ, особено след като Тръмп и Европа намалиха даренията!

    17:57 04.09.2026

  • 19 По темата

    26 1 Отговор
    А защо продукцията на този завод се продава в България? Няма надпис на български,капачката не е фиксирана според стандарта на ЕС и едва ли има данъчни постъпления.Или пак "за кучета и котки може, а за прасета не може"!

    17:58 04.09.2026

  • 20 Тик-Ток

    23 1 Отговор
    То и без това само мозъчно увредени пият кока кола

    17:58 04.09.2026

  • 21 7855678

    9 0 Отговор
    И дронове сте пропуснали

    17:59 04.09.2026

  • 22 ганю

    15 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ммммм":

    Русия ще ги съсипе укрите
    е сега стана тя
    кат стрелят по Кремъл

    17:59 04.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бай онзи

    22 1 Отговор

    До коментар #16 от "И как ще я постави бе нещастник":

    Тия се имат за специални.Най-умни в света.Те са срещнали първите бактерии на планетата преди три милиарда години.,,Древните укри"

    18:00 04.09.2026

  • 25 НЕ ЗНАЕХ,

    24 2 Отговор
    че цоца-цолата гори .това е нещо ново.Да не би да е имало някакъв катализатор там?

    18:00 04.09.2026

  • 26 Мишел

    16 1 Отговор
    Днес руски дрон/ракета, удари сградата на СБУ в Киев. Зеленски заяви, че ударът е бил срещу кабинета на началника на СБУ Поклода.

    Коментиран от #33

    18:00 04.09.2026

  • 27 МЯСТОТО НА РУСИЯ

    25 2 Отговор
    Е ОЧЕВИДНО О ТО Е №1 В СВЕТА,НАЙ БОГАТА И НАЙ СИЛНА.

    18:01 04.09.2026

  • 28 Хи хи

    20 2 Отговор
    Дали урките ще пият кока кола или не, нас изобщо, ама ИЗОБЩО не ни интересува !!

    Коментиран от #42

    18:02 04.09.2026

  • 29 оня с коня

    24 1 Отговор
    абе от какво я правят тая кока кола много време гърмяха тоя складове? барут ли има в кока колата?

    18:03 04.09.2026

  • 30 Бай Курти от Куртово Конаре

    21 1 Отговор
    Укрите що вият на умряло нали побеждават.

    18:03 04.09.2026

  • 31 георги стоянов

    12 1 Отговор
    Да минават на Смирнов!!

    18:03 04.09.2026

  • 32 Ццц

    22 1 Отговор
    Чета и се мъча да запаля кока-колата си. Кибрита свърши, колата се не пали. Какво ли друго е горяло, че тия пак квичат?

    18:03 04.09.2026

  • 33 Няма такъв

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Поклода!

    Коментиран от #55

    18:03 04.09.2026

  • 34 Налудник

    10 0 Отговор
    Само Пепси!!!

    18:04 04.09.2026

  • 35 Хайо

    21 0 Отговор
    От кога при война се пазят заводи на чужди фирми ? Всеки бизнес знае ,че в държава във война ,вероятността имуществото й да бъде унищожено е голяма .

    18:04 04.09.2026

  • 36 Ний ша Ва упрайм

    9 0 Отговор
    немъ пият кока кола.

    18:05 04.09.2026

  • 37 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    И по Макдоналдс моля ,тези са еврейски корпорации ,и по Ариел

    18:05 04.09.2026

  • 38 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Една кола кола ,един куршум в еврейския автомат,замислете се .и няма да ривете че има бежанци

    18:07 04.09.2026

  • 39 Чудесно

    12 0 Отговор
    Наркомана да пие сок от дупе.

    Коментиран от #61

    18:07 04.09.2026

  • 40 9689

    8 0 Отговор
    Завод за кока кола-таратанци..........Носиш в Лайпциг дрон свален над Украйна и почваш да ревеш......

    18:08 04.09.2026

  • 41 Мишел

    4 0 Отговор
    Украйна започва производство на 2 вода далекобойни дронове 1000 и 1500 км. в германски заводи . Чака се реакция на Русия.

    Коментиран от #47

    18:09 04.09.2026

  • 42 И с чии пари плащат

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хи хи":

    за да я пият???

    Коментиран от #44

    18:10 04.09.2026

  • 43 Сакън недей!

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тая кока кола":

    Колата ти ще изхвърчи на 1000 километра! То не било Кока Кола, а ракетно гориво!

    18:10 04.09.2026

  • 44 Лорда

    8 0 Отговор

    До коментар #42 от "И с чии пари плащат":

    Ама те хохохолците въобще плащат ли за нещо?🤔

    18:12 04.09.2026

  • 45 СИБИХА

    6 0 Отговор
    АРЕ ОБЪРШИ СОПОЛИТЕ
    ПИРИМОГАТА Е БЛИЗО

    18:12 04.09.2026

  • 46 Мич

    7 0 Отговор
    "Факти", защо пишете детски съчинения. Поне използвайте ИИ. Малко е по-умен от вас.

    18:12 04.09.2026

  • 47 Превенцията е за предпочитане

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    пред лечението. Ще има взривени складове на лимонадажийници в Украйна, които ще горят и гърмят два дена.

    Коментиран от #56

    18:14 04.09.2026

  • 48 Много енергийна тая Кола бе

    3 0 Отговор
    В резултат на атаката на руснаците срещу завода на Coca-Cola близо до Киев са повредени складове и е възникнал пожар.

    18:14 04.09.2026

  • 49 Европеец

    13 4 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Ако имам възможност бих казал на Путин следното:
    1. Остави това благородство и тия преговори, защото стана за смях и продължаваш да унижаваш Русия.... Дай си сметка колко невинни руснаци загинаха по граничните райони, за военните не говоря.... Дай си сметка колко икономически, репотационни загуби поне се....
    2. Вземи и нанеси мощен ,съкрушителен и окончателен удар върху украинската хунта-имаш инструментите затова и престани да чертаеш червените си глупави линии, които не изпълняваш.... За падащите ще поквичат малко, но ще разберат, че шега с Русия не бива...
    Това бих му казал на либералния Путин, сигурен съм ,че 90% от руснаците също биха му го казали...

    Коментиран от #52, #57

    18:15 04.09.2026

  • 50 Тра-ла-ла

    8 1 Отговор
    Сега остава и някой склад за банани да ударят. Това вече ще е директен удар върху демокрацията.

    18:15 04.09.2026

  • 51 Гост

    8 0 Отговор
    Зеленото постоянно гледа да насъска някое зло куче срещу руснаците. Интриги, саботажи, инсценировки.....

    18:16 04.09.2026

  • 52 Гост

    9 2 Отговор

    До коментар #49 от "Европеец":

    Целта на тази война не е да победят набързо, а да изтощават запада бавно и изтощително.

    18:18 04.09.2026

  • 53 УдоМача

    6 0 Отговор
    Чудесна новина за здравето на украинците! :)

    18:18 04.09.2026

  • 54 Сибига е

    7 1 Отговор
    угоен бандеровец с голям шкембак, с малки, затворени от лой очички, дебели тройни бузи и шия като на прасе. Изглежда като карикатура на капиталист.

    18:18 04.09.2026

  • 55 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Няма такъв":

    " Олександър Поклад е украински държавен деятел и генерал-майор, който от 17 юли 2026 г. заема длъжността временно изпълняващ длъжността председател на СБУ " Уили на руски.

    В днешно изказване на Зеленски е наречен Поклода.

    18:19 04.09.2026

  • 56 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Превенцията е за предпочитане":

    Всички ударени складове в Украйна детронират, даже тези с играчки и бебешки дрехи.

    18:23 04.09.2026

  • 57 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Европеец":

    Точно!!! Само за да разберат останалите колко си прав, нека си го представят като игра на Покер! А Путин се оказа много лош блъфьор, и всички знаят кога блъфира!

    18:24 04.09.2026

  • 58 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    Аааа,голям майтап.😁😁😁

    18:25 04.09.2026

  • 59 Двойника

    0 0 Отговор
    сутринта нещо гъгнеше от едно лисче!Ченето усукано,лопа!

    18:26 04.09.2026

  • 60 Яцек

    2 1 Отговор
    Не знам вие как се чувствате, но за мен е супер кеф!

    18:26 04.09.2026

  • 61 Сибиха да обясни първо

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Чудесно":

    какво му бе лошото на Истанбулския договор за мир и какво е станало по-добро за Украйна след като послушаха британците да го откажат и да се бият?!!

    А не да се тюхкат за няква Кока Кола, дето и кока няма отдавна в нея!

    18:26 04.09.2026

  • 62 Тиква

    2 1 Отговор
    Браво на Русия отдавна трябваше да ги удумкат,кам бандера всички окранацюги със окрафашисти.

    18:30 04.09.2026

  • 63 ВВП

    2 1 Отговор
    Само лобут за Киев и режима .Директно в Радата ..Кока кола е фалирала .преди това .там пари за вида нямат .и никога не са имали .Мизерия и руини..

    18:30 04.09.2026

  • 64 Пиночет

    2 3 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци!

    18:30 04.09.2026

  • 65 Бай Ганьо

    2 1 Отговор
    Пак ли, са яли боя миризливите руски смотаняци и палячовци?

    18:31 04.09.2026

  • 66 ВВП

    2 1 Отговор
    Камък върху камък няма да остане ,заради Террористите от Киев..

    18:32 04.09.2026

  • 67 Тогава

    2 1 Отговор
    нека укрите да пият лимонада !

    18:32 04.09.2026

  • 68 Юнко

    2 2 Отговор
    Зельо, Зельо, късно е либе за китка!
    ПУТИН ще ви постави на колене!
    Тръмпито да търси помощ от Иран, ама за вас! Много поздрави, на Мая и акушерката!

    18:33 04.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    2 1 Отговор
    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    18:34 04.09.2026

  • 71 Параной Патологин

    0 0 Отговор
    Кока Кола се държи в хладилник. Явно това е проблема. Във всеки хладилник се крие руснак!

    18:34 04.09.2026

  • 72 пиночет

    0 0 Отговор
    Кога товарим копейките?

    18:35 04.09.2026

  • 73 ВВП

    0 1 Отговор
    Га отидох да взема жената от Чернигов ,през 1993 та .там нямаха ни бензин,газ ,кока кола ,швеос ,месо ,мляко..,,имаха газ. вода .Мъкааа .

    18:36 04.09.2026

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