Ракетен удар по завода на Coca-Cola край Киев: Украйна призова Тръмп да постави Русия на мястото й

Вечерта на четвъртък, 3 септември, руските войски нанесоха удар по завод на Coca-Cola в Киевска област. Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха призова САЩ да предприемат по-решителни действия срещу Русия в публикация в социалните мрежи, предава УНИАН.
"Само силата може да постави Москва на мястото ѝ. В този контекст отново призоваваме Камарата на представителите на САЩ да приеме закон, налагащ санкции срещу Русия", написа външният министър.
Той припомни, че руският удар по завода на Coca-Cola не е изолиран инцидент.
"Това е поредна целенасочена атака срещу американските бизнес интереси и част от по-широка руска стратегия, насочена към подкопаване на икономиката на САЩ и изтласкване на американски компании от международните пазари", заключи Сибиха.
Атака срещу завод на Coca-Cola в Киевска област - какво е известно
В резултат на атаката на руснаците срещу завода на Coca-Cola близо до Киев са повредени складове и е възникнал пожар.
Заводът на Coca-Cola се намира във Велика Димерка, Броварски район, Киевска област, и е един от най-големите производствени обекти на компанията в Европа. Заводът произвежда Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes и Fuze Tea, сокове Rich и енергийни напитки Burn.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ми укрите няма
17:50 04.09.2026
2 Путин
17:50 04.09.2026
3 Тик-Ток
17:50 04.09.2026
4 Розовото пони зеля
17:51 04.09.2026
5 Coca-cola от понеделник повишава цената
Коментиран от #15
17:51 04.09.2026
6 Кой
17:51 04.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хаха
"Дрон удари офиса на началника на СБУ в Киев!
„За съжаление, беше регистриран удар с руски дрон по централната сграда на СБУ на улица „Владимирска“ в Киев, срещу катедралата „Света София“, каза Зеленски.
Безпилотният летателен апарат е бил насочен директно към офиса на началника на СБУ, Поклод, разположен в сградата."
17:52 04.09.2026
9 Драпати
17:53 04.09.2026
10 РуZнак
17:53 04.09.2026
11 Пич
Както казах, трябва да ударят там, където наистина е червена линия!!!
Коментиран от #49
17:53 04.09.2026
12 Иванчай
17:54 04.09.2026
13 Гошо
Е какво е тогава това дето гори в склада ,като има само водорляк според Reuters
17:54 04.09.2026
14 Тая кока кола
Коментиран от #43
17:54 04.09.2026
15 Не забравяйте
До коментар #5 от "Coca-cola от понеделник повишава цената":че фенчетата 330 на всички продукти на coca-cola идваха от Украйна. Преди това всички продукти бяха в 05 кенчета. Върнете се няколко години назад за да си спомните. От няколко години ние внасяме само 330 от Украйна и цената е такава каквато беше 0 5 от друг производител. Сега ще се сетите и разберете колко е печелила киевската хунта за да финансира военните действия.
17:54 04.09.2026
16 И как ще я постави бе нещастник
Коментиран от #24
17:54 04.09.2026
17 Ммммм
Коментиран от #22
17:55 04.09.2026
18 Ами те
17:57 04.09.2026
19 По темата
17:58 04.09.2026
20 Тик-Ток
17:58 04.09.2026
21 7855678
17:59 04.09.2026
22 ганю
До коментар #17 от "Ммммм":Русия ще ги съсипе укрите
е сега стана тя
кат стрелят по Кремъл
17:59 04.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бай онзи
До коментар #16 от "И как ще я постави бе нещастник":Тия се имат за специални.Най-умни в света.Те са срещнали първите бактерии на планетата преди три милиарда години.,,Древните укри"
18:00 04.09.2026
25 НЕ ЗНАЕХ,
18:00 04.09.2026
26 Мишел
Коментиран от #33
18:00 04.09.2026
27 МЯСТОТО НА РУСИЯ
18:01 04.09.2026
28 Хи хи
Коментиран от #42
18:02 04.09.2026
29 оня с коня
18:03 04.09.2026
30 Бай Курти от Куртово Конаре
18:03 04.09.2026
31 георги стоянов
18:03 04.09.2026
32 Ццц
18:03 04.09.2026
33 Няма такъв
До коментар #26 от "Мишел":Поклода!
Коментиран от #55
18:03 04.09.2026
34 Налудник
18:04 04.09.2026
35 Хайо
18:04 04.09.2026
36 Ний ша Ва упрайм
18:05 04.09.2026
37 Kaлпазанин
18:05 04.09.2026
38 Kaлпазанин
18:07 04.09.2026
39 Чудесно
Коментиран от #61
18:07 04.09.2026
40 9689
18:08 04.09.2026
41 Мишел
Коментиран от #47
18:09 04.09.2026
42 И с чии пари плащат
До коментар #28 от "Хи хи":за да я пият???
Коментиран от #44
18:10 04.09.2026
43 Сакън недей!
До коментар #14 от "Тая кока кола":Колата ти ще изхвърчи на 1000 километра! То не било Кока Кола, а ракетно гориво!
18:10 04.09.2026
44 Лорда
До коментар #42 от "И с чии пари плащат":Ама те хохохолците въобще плащат ли за нещо?🤔
18:12 04.09.2026
45 СИБИХА
ПИРИМОГАТА Е БЛИЗО
18:12 04.09.2026
46 Мич
18:12 04.09.2026
47 Превенцията е за предпочитане
До коментар #41 от "Мишел":пред лечението. Ще има взривени складове на лимонадажийници в Украйна, които ще горят и гърмят два дена.
Коментиран от #56
18:14 04.09.2026
48 Много енергийна тая Кола бе
18:14 04.09.2026
49 Европеец
До коментар #11 от "Пич":Ако имам възможност бих казал на Путин следното:
1. Остави това благородство и тия преговори, защото стана за смях и продължаваш да унижаваш Русия.... Дай си сметка колко невинни руснаци загинаха по граничните райони, за военните не говоря.... Дай си сметка колко икономически, репотационни загуби поне се....
2. Вземи и нанеси мощен ,съкрушителен и окончателен удар върху украинската хунта-имаш инструментите затова и престани да чертаеш червените си глупави линии, които не изпълняваш.... За падащите ще поквичат малко, но ще разберат, че шега с Русия не бива...
Това бих му казал на либералния Путин, сигурен съм ,че 90% от руснаците също биха му го казали...
Коментиран от #52, #57
18:15 04.09.2026
50 Тра-ла-ла
18:15 04.09.2026
51 Гост
18:16 04.09.2026
52 Гост
До коментар #49 от "Европеец":Целта на тази война не е да победят набързо, а да изтощават запада бавно и изтощително.
18:18 04.09.2026
53 УдоМача
18:18 04.09.2026
54 Сибига е
18:18 04.09.2026
55 Мишел
До коментар #33 от "Няма такъв":" Олександър Поклад е украински държавен деятел и генерал-майор, който от 17 юли 2026 г. заема длъжността временно изпълняващ длъжността председател на СБУ " Уили на руски.
В днешно изказване на Зеленски е наречен Поклода.
18:19 04.09.2026
56 Мишел
До коментар #47 от "Превенцията е за предпочитане":Всички ударени складове в Украйна детронират, даже тези с играчки и бебешки дрехи.
18:23 04.09.2026
57 Пич
До коментар #49 от "Европеец":Точно!!! Само за да разберат останалите колко си прав, нека си го представят като игра на Покер! А Путин се оказа много лош блъфьор, и всички знаят кога блъфира!
18:24 04.09.2026
58 Бай той Толстой
18:25 04.09.2026
59 Двойника
18:26 04.09.2026
60 Яцек
18:26 04.09.2026
61 Сибиха да обясни първо
До коментар #39 от "Чудесно":какво му бе лошото на Истанбулския договор за мир и какво е станало по-добро за Украйна след като послушаха британците да го откажат и да се бият?!!
А не да се тюхкат за няква Кока Кола, дето и кока няма отдавна в нея!
18:26 04.09.2026
62 Тиква
18:30 04.09.2026
63 ВВП
18:30 04.09.2026
64 Пиночет
18:30 04.09.2026
65 Бай Ганьо
18:31 04.09.2026
66 ВВП
18:32 04.09.2026
67 Тогава
18:32 04.09.2026
68 Юнко
ПУТИН ще ви постави на колене!
Тръмпито да търси помощ от Иран, ама за вас! Много поздрави, на Мая и акушерката!
18:33 04.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
18:34 04.09.2026
71 Параной Патологин
18:34 04.09.2026
72 пиночет
18:35 04.09.2026
73 ВВП
18:36 04.09.2026