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Тридневен траур в Община Исперих, отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития

Тридневен траур в Община Исперих, отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития

5 Септември, 2026 17:00 841 10

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Заради траурните дни няма да се състои и тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за 6 септември пред паметника на хан Аспарух

Тридневен траур в Община Исперих, отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Община Исперих обявява тридневен траур на територията на общината във връзка с трагичния инцидент, който отне живота на две непълнолетни момичета. Траурът ще бъде в сила от 6 до 8 септември включително, съобщиха от общинската администрация.

В дните на траур националният флаг, знамето на Европейския съюз и знамето на Община Исперих на всички общински сгради и институции ще бъдат спуснати наполовина.

Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от Общината и нейните структури. От общинската администрация препоръчват на местните търговски и културни обекти да съобразят дейността си с периода на траур, а планираните публични прояви да бъдат отменени или отложени в знак на съпричастност и уважение към паметта на жертвите.

Заради траурните дни няма да се състои и тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за 6 септември пред паметника на хан Аспарух. На мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя в знак на почит към делото на предците ни, посочват от общинската администрация.

От Община Исперих изразяват най-искрените си и дълбоки съболезнования към семейството и близките на загиналите, както и към всички, които скърбят за тях. „В този тежък момент нека бъдем единни в скръбта и съпричастността си“, посочват от общинската администрация.

Припомняме, че Окръжната прокуратура в Разград ръководи разследване във връзка със смъртта на две момичета – малолетно и непълнолетно, и техния 42-годишен баща в Исперих. По данни, събрани до момента, се касае за двойно убийство и последвало самоубийство на мъжа. Към този момент разследването не сочи участие на друго лице в тежкото престъпление.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, който беше открит обесен, е страдал от депресивно разстройство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивка Бейбе

    0 4 Отговор
    Дубре, Исперих!😍

    17:02 05.09.2026

  • 2 ГЛАДДДДД МИЗЕРИЯ

    9 3 Отговор
    БЕЗРАБОТИЦА И 620 ЕВРА ЗАПЛАТИ СЛЕД ДАНЪКА СРАВАТ 480 ЕВРА...........

    Коментиран от #9

    17:04 05.09.2026

  • 3 Гост№4442

    12 3 Отговор
    Казината и бързия кредит ще затварят ли?

    17:06 05.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Брой до 6

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "МАРО .....марооооо":

    ШЕСТИМА са!

    17:39 05.09.2026

  • 6 Тик-Ток

    4 3 Отговор
    35 години западна демокрация,35 години геноцид

    17:40 05.09.2026

  • 7 Тик-Ток

    4 2 Отговор
    За да функционира демокрацията е нужно жертви ,дотук 3 000 000 се преселиха под земята

    17:43 05.09.2026

  • 8 Тик-Ток

    5 0 Отговор
    България е тотално разграбена, безнадеждна територия ,само бандити чалги корумпета и лузъри прогресират в България,за кадърните хора нямо място в тая бананова република на краварите

    17:47 05.09.2026

  • 9 Тик-Ток

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГЛАДДДДД МИЗЕРИЯ":

    Сега в клуба на богатите няма място за дрипльовци, или ставайте богати или напуснете държавата

    17:49 05.09.2026

  • 10 язък

    2 0 Отговор
    след като са го докарали дотам,човека е трябвало да прескочи до министерски съвет само!

    17:50 05.09.2026

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