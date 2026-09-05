Тридневен траур в Община Исперих, отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития

Община Исперих обявява тридневен траур на територията на общината във връзка с трагичния инцидент, който отне живота на две непълнолетни момичета. Траурът ще бъде в сила от 6 до 8 септември включително, съобщиха от общинската администрация.

В дните на траур националният флаг, знамето на Европейския съюз и знамето на Община Исперих на всички общински сгради и институции ще бъдат спуснати наполовина.

Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от Общината и нейните структури. От общинската администрация препоръчват на местните търговски и културни обекти да съобразят дейността си с периода на траур, а планираните публични прояви да бъдат отменени или отложени в знак на съпричастност и уважение към паметта на жертвите.

Заради траурните дни няма да се състои и тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за 6 септември пред паметника на хан Аспарух. На мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя в знак на почит към делото на предците ни, посочват от общинската администрация.

От Община Исперих изразяват най-искрените си и дълбоки съболезнования към семейството и близките на загиналите, както и към всички, които скърбят за тях. „В този тежък момент нека бъдем единни в скръбта и съпричастността си“, посочват от общинската администрация.

Припомняме, че Окръжната прокуратура в Разград ръководи разследване във връзка със смъртта на две момичета – малолетно и непълнолетно, и техния 42-годишен баща в Исперих. По данни, събрани до момента, се касае за двойно убийство и последвало самоубийство на мъжа. Към този момент разследването не сочи участие на друго лице в тежкото престъпление.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, който беше открит обесен, е страдал от депресивно разстройство.