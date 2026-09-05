Ще има болезнен отговор! Киев се закани на Москва след руския удар срещу централата на СБУ

Русия ще се сблъска с болезнен отговор на удара по Централното управление на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) - още повече специални операции, разбити шпионски мрежи и унищожени личен състав и техника.
Това се посочва в коментар на пресслужбата на СБУ, цитиран от "Укринформ".
"Днес врагът нанесе удар по сградата на Централното управление на Службата за сигурност на Украйна. Дрон беше умишлено насочен към офиса на изпълняващия длъжността началник Александър Поклад", се казва в изявлението.
Според пресслужбата руснаците не са успели да постигнат целта си, тъй като началникът на СБУ е невредим.
Според СБУ повредената сграда несъмнено ще бъде възстановена.
Президентът Володимир Зеленски заяви, че руски дрон е ударил централната сграда на Службата за сигурност.
Президентът добави, че е "инструктирал Поклад адекватно, значително и, ако е възможно, да отразява руския отговор на този удар, след като всичко е подготвено".
"Нашите военни ще подкрепят този отговор", заяви Зеленски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #5, #18
16:50 05.09.2026
2 Европеец
Коментиран от #51
16:50 05.09.2026
3 Гоче папеонката-Експерт и Критик
16:52 05.09.2026
4 факюукраине
16:52 05.09.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Овчар":Така, прав си..... Но по интересно урсулаТа ще се измъкне ли от блатото Украйна.... Дончо за сега се измъкна, но пък затъва в Иран...
16:54 05.09.2026
6 Абе Русия кво
Коментиран от #22
16:54 05.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ивка Бейбе
16:56 05.09.2026
10 Д,мин
16:56 05.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бункера!
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Целете бункера!
16:58 05.09.2026
13 Стига глупости бре
16:58 05.09.2026
14 Димитринчо
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Повечко са.
16:59 05.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тихо Зелник
17:00 05.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ужас
17:01 05.09.2026
20 Левъл
17:01 05.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Терьпиш
До коментар #6 от "Абе Русия кво":красавица!
17:04 05.09.2026
23 Мисля
17:05 05.09.2026
24 Каква е връзката
Никой от вас ли си задава въпроса!?
За журналистите е ясно че им забранено да мислят и задават въпроси.
Коментиран от #29
17:07 05.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Последния Софиянец
Коментиран от #32
17:07 05.09.2026
27 Каква е връзката
Никой от вас ли си задава въпроса!?
За журналистите е ясно че им забранено да мислят и задават въпроси.
Коментиран от #33
17:07 05.09.2026
28 Ако са искали
Коментиран от #41
17:08 05.09.2026
29 Прав си!
До коментар #24 от "Каква е връзката":Най-вероятно изместват фокуса.
17:09 05.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Йосиф Кобзон
До коментар #30 от "Плашипутотарник":Не бих казал.
17:12 05.09.2026
32 ОК, ама какво общо има
До коментар #26 от "Последния Софиянец":мафиотската кървава разправия в Киев между СБУ и ГРУ и последвалото дроново сплашване, с Русия???
17:12 05.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Опааа
Коментиран от #36, #38, #39
17:14 05.09.2026
35 Почна се!
Директор на"Народен фронт "Всичко за победата".Най-големия фонд подкрепящ руските орки.
Коментиран от #40
17:16 05.09.2026
36 Руснаците дали знаят не е важно
До коментар #34 от "Опааа":Важното е че украинското ГРУ знаят къде е офиса на началника на СБУ!
А ГРУ не си поплюват!
17:19 05.09.2026
37 Не трогайте
17:22 05.09.2026
38 Ама ти
До коментар #34 от "Опааа":сериозно ли?
17:23 05.09.2026
39 Щото на Путин
До коментар #34 от "Опааа":бункера,никой не знае!
17:24 05.09.2026
40 Ако ти е вярна информацията
До коментар #35 от "Почна се!":това какво общо има с кървавата битка между украинското ГРУ и СБУ... и дрона за спашване???
Иначе терористични акции в Русия британците не за пръв път извършват, със или без помощта на Буданов.
17:26 05.09.2026
41 Ракетите
До коментар #28 от "Ако са искали":с точност 40 метра!
17:31 05.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ГОЛЯМА ГРЕШКА
17:40 05.09.2026
46 Kaлпазанин
17:43 05.09.2026
47 мучо
17:43 05.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Факрус
До коментар #2 от "Европеец":Болезнен за ут .кин и останалите русороби!
17:53 05.09.2026
52 НЯМА ОТГОВОР
17:55 05.09.2026