Ще има болезнен отговор! Киев се закани на Москва след руския удар срещу централата на СБУ

Русия ще се сблъска с болезнен отговор на удара по Централното управление на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) - още повече специални операции, разбити шпионски мрежи и унищожени личен състав и техника.

Това се посочва в коментар на пресслужбата на СБУ, цитиран от "Укринформ".

"Днес врагът нанесе удар по сградата на Централното управление на Службата за сигурност на Украйна. Дрон беше умишлено насочен към офиса на изпълняващия длъжността началник Александър Поклад", се казва в изявлението.

Според пресслужбата руснаците не са успели да постигнат целта си, тъй като началникът на СБУ е невредим.

Според СБУ повредената сграда несъмнено ще бъде възстановена.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че руски дрон е ударил централната сграда на Службата за сигурност.

Президентът добави, че е "инструктирал Поклад адекватно, значително и, ако е възможно, да отразява руския отговор на този удар, след като всичко е подготвено".

"Нашите военни ще подкрепят този отговор", заяви Зеленски.