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Ще има болезнен отговор! Киев се закани на Москва след руския удар срещу централата на СБУ
  Тема: Украйна

Ще има болезнен отговор! Киев се закани на Москва след руския удар срещу централата на СБУ

5 Септември, 2026 16:49, обновена 5 Септември, 2026 17:54 1 706 52

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски

Според пресслужбата руснаците не са успели да постигнат целта си, тъй като началникът на СБУ е невредим

Ще има болезнен отговор! Киев се закани на Москва след руския удар срещу централата на СБУ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Русия ще се сблъска с болезнен отговор на удара по Централното управление на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) - още повече специални операции, разбити шпионски мрежи и унищожени личен състав и техника.

Това се посочва в коментар на пресслужбата на СБУ, цитиран от "Укринформ".

"Днес врагът нанесе удар по сградата на Централното управление на Службата за сигурност на Украйна. Дрон беше умишлено насочен към офиса на изпълняващия длъжността началник Александър Поклад", се казва в изявлението.

Според пресслужбата руснаците не са успели да постигнат целта си, тъй като началникът на СБУ е невредим.

Според СБУ повредената сграда несъмнено ще бъде възстановена.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че руски дрон е ударил централната сграда на Службата за сигурност.

Президентът добави, че е "инструктирал Поклад адекватно, значително и, ако е възможно, да отразява руския отговор на този удар, след като всичко е подготвено".

"Нашите военни ще подкрепят този отговор", заяви Зеленски.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    69 4 Отговор
    Зеленото човече просто вече няма полезен ход.!

    Коментиран от #5, #18

    16:50 05.09.2026

  • 2 Европеец

    55 3 Отговор
    Болезнен за кого.....

    Коментиран от #51

    16:50 05.09.2026

  • 3 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    47 5 Отговор
    Това е началото на Гражданската война в Укрия.

    16:52 05.09.2026

  • 4 факюукраине

    55 5 Отговор
    Бандерия размазана като хлебарка с чехъл....

    16:52 05.09.2026

  • 5 Европеец

    43 4 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Така, прав си..... Но по интересно урсулаТа ще се измъкне ли от блатото Украйна.... Дончо за сега се измъкна, но пък затъва в Иран...

    16:54 05.09.2026

  • 6 Абе Русия кво

    44 5 Отговор
    Още ги търпи тия фашуги??? Да се маха цялото управление там и ще капитулират веднага... А един дрогиран хазарин да им се заканва... Глупост от руска страна...

    Коментиран от #22

    16:54 05.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ивка Бейбе

    5 2 Отговор
    Дубре, Володя!😍😘😍

    16:56 05.09.2026

  • 10 Д,мин

    30 4 Отговор
    Дрона е изстрелян северозападно от Киев, от района на Козинци. Разстояние до столицата около 37 км. Прелетял е над Ворзел, Буча и Ирпин. Долетял е до ул. Владимирска 33 за максимум 4,5 минути.

    16:56 05.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бункера!

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Целете бункера!

    16:58 05.09.2026

  • 13 Стига глупости бре

    18 2 Отговор
    дрон е ударил електроцентралата на централата на Службата за сигурност.

    16:58 05.09.2026

  • 14 Димитринчо

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Повечко са.

    16:59 05.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тихо Зелник

    13 6 Отговор
    Че дрона те гледа

    17:00 05.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ужас

    12 27 Отговор
    По некадърни хора от руснаците няма. Тровиха Скрипал-не можаха. 2 пъти тровиха Навални-пак не можаха. Тровиха 2 пъти Гебрев-пак не можаха. В Германия в Лайпциг с дрон стреляха по самолет с украинси боеприпаси-не можаха да го улучат. И сега в украйна пак пропуснаха целта.

    17:01 05.09.2026

  • 20 Левъл

    9 24 Отговор
    Да видим кой ще е следващият руски генерал полетял в орбита.Вземаме пуканки.

    17:01 05.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Терьпиш

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Абе Русия кво":

    красавица!

    17:04 05.09.2026

  • 23 Мисля

    6 5 Отговор
    Днес дрон,утре ракета!

    17:05 05.09.2026

  • 24 Каква е връзката

    23 4 Отговор
    между кървавото меле между СБУ и ГРУ с дадени жертви и дрона на следващия ден по офиса на СБУ???
    Никой от вас ли си задава въпроса!?
    За журналистите е ясно че им забранено да мислят и задават въпроси.

    Коментиран от #29

    17:07 05.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    Ще има яко млатене на вата.

    Коментиран от #32

    17:07 05.09.2026

  • 27 Каква е връзката

    5 4 Отговор
    между кървавото меле между СБУ и ГРУ с дадени жертви и дрона на следващия ден по офиса на СБУ???
    Никой от вас ли си задава въпроса!?
    За журналистите е ясно че им забранено да мислят и задават въпроси.

    Коментиран от #33

    17:07 05.09.2026

  • 28 Ако са искали

    11 4 Отговор
    да ликвидират шефа, нямаше да ползват дрон! Имат си достатъчно ракети.... По-скоро е предупреждение или вътрешна работа..

    Коментиран от #41

    17:08 05.09.2026

  • 29 Прав си!

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Каква е връзката":

    Най-вероятно изместват фокуса.

    17:09 05.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Йосиф Кобзон

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Плашипутотарник":

    Не бих казал.

    17:12 05.09.2026

  • 32 ОК, ама какво общо има

    10 4 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    мафиотската кървава разправия в Киев между СБУ и ГРУ и последвалото дроново сплашване, с Русия???

    17:12 05.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Опааа

    3 3 Отговор
    Как руснаците са знаели къде е офиса на началника.

    Коментиран от #36, #38, #39

    17:14 05.09.2026

  • 35 Почна се!

    9 6 Отговор
    Анатолий Чернишев ликвидиран край Симферопол!
    Директор на"Народен фронт "Всичко за победата".Най-големия фонд подкрепящ руските орки.

    Коментиран от #40

    17:16 05.09.2026

  • 36 Руснаците дали знаят не е важно

    9 4 Отговор

    До коментар #34 от "Опааа":

    Важното е че украинското ГРУ знаят къде е офиса на началника на СБУ!
    А ГРУ не си поплюват!

    17:19 05.09.2026

  • 37 Не трогайте

    2 2 Отговор
    Митя и Маша!

    17:22 05.09.2026

  • 38 Ама ти

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Опааа":

    сериозно ли?

    17:23 05.09.2026

  • 39 Щото на Путин

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Опааа":

    бункера,никой не знае!

    17:24 05.09.2026

  • 40 Ако ти е вярна информацията

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "Почна се!":

    това какво общо има с кървавата битка между украинското ГРУ и СБУ... и дрона за спашване???

    Иначе терористични акции в Русия британците не за пръв път извършват, със или без помощта на Буданов.

    17:26 05.09.2026

  • 41 Ракетите

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ако са искали":

    с точност 40 метра!

    17:31 05.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ГОЛЯМА ГРЕШКА

    7 5 Отговор
    От началото на Войната до сега никой никога не е нанасял удари по правителствени цели. Путин направи голяма грешка. Започвайки първи постави прецедент и сега Киев е с развързани ръце да удря по ФСБ, Думата, Валдай. Самият Путин е законна военна цел вече.

    17:40 05.09.2026

  • 46 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Сигурно затова ,говедата са дошли да ви спасяват преди зимата

    17:43 05.09.2026

  • 47 мучо

    3 1 Отговор
    следващият път по-мощно...

    17:43 05.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Факрус

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Болезнен за ут .кин и останалите русороби!

    17:53 05.09.2026

  • 52 НЯМА ОТГОВОР

    0 2 Отговор
    Нямаш карти.

    17:55 05.09.2026

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