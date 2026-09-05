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Асен Василев: Правителството няма план за бюджета и няма антикризисен пакет за доходите

Асен Василев: Правителството няма план за бюджета и няма антикризисен пакет за доходите

5 Септември, 2026 16:37 838 40

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  • бюджет

Той допълни, че при евентуално решение на Конституционния съд за връщане на старата формула за минималната работна заплата ще се наложи цялостно пренаписване на бюджета

Асен Василев: Правителството няма план за бюджета и няма антикризисен пакет за доходите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Румен Радев няма план какво ще се случи с бюджета, ако Конституционният съд обяви за противоконституционна промяната във формулата за минималната работна заплата. Това заяви съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в интервю за Дарик радио.

„Нямат план. Нямат план какво ще се случи, ако Конституционният съд последва мненията на всички до един. Значи няма един юрист, който да каже: „Това отговаря на Конституцията. Тоест шансовете да падне тази промяна на старата формула са, аз бих казал, над 90%. И ти трябва да имаш план и подготовка“, заяви Василев. Той допълни, че при евентуално решение на Конституционния съд за връщане на старата формула за минималната работна заплата ще се наложи цялостно пренаписване на бюджета. По думите му времето за реакция на правителството е ограничено, тъй като бюджетът трябва да бъде представен пред Европейската комисия до 15 октомври. Така че всички основни параметри на бюджета ще бъдат ясни дотогава.

Асен Василев подчерта, че при настоящата икономическа ситуация е необходим цялостен антикризисен пакет, насочен към доходите на гражданите и към намаляване на разходите на бизнеса. „Най-важната мярка е доходите да растат по-бързо от инфлацията, за да не обедняват хората“, заяви Василев. Той посочи конкретни мерки, които според него могат да бъдат предприети, както кабинетът на Кирил Петков направи през 2022 г.

Едната мярка е да се възстанови програмата за компенсация на електроенергията на бизнеса, за да му се намали разходът за електроенергия. „Друга мярка 22-ра година, която направихме, имаше таргетирана помощ към земеделието, свързана с цената на фуражите и с цената на торовете, където вдигането на цените на природния газ водят до вдигане цените на торовете и в момента това, което имаме ситуацията със затворените пристанища на Одеса и Новоросийск“. Той припомни също, че 2022 г. бяха дадени и компенсации 25 ст. на литър бензин.

Според Асен Василев при голям дефицит средствата трябва да бъдат насочени към хората и бизнеса, а не към административни разходи.

„И най-правилното нещо беше с още бюджета за 26-а, който се прие юли месец, при условие, задава инфлация и се прави такъв голям дефицит от 5,7%, той да бъде насочен към това, а българските граждани и аа българските фирми да имат по-високи доходи“, каза още Василев.

„Те заложиха едни големи средства, но не ги заложиха да отидат при гражданите и и при нормалния бизнес, а ги заложиха Министерски съвет с постановление да си ги разпределя и администрацията да си има да си харчи“, продържи Василев.

Асен Василев предупреди, че икономическата ситуация в Европа и в международен план допълнително ще усложни положението в България.

„Европа е на най-ниската си запълняемост на газовите хранилища от 22-ра година насам. Цената на газа е най-високата от 22-ра година насам, когато избухна войната в Украйна. Цената на пшеницата се вдигна, защото и Одеса, и Новоросийск – терминалите за износ – са повредени от атаки и не може да се изнася достатъчно добре. Цената на петрола върви нагоре, а немската автомобилна индустрия не само е в колапс, а голяма част от нашия износ е вързан там.“ Това означава, че няма да имаме ръст на износа и индустриалното производство.

„Имаме ръст на суровините и задаваща се инфлация заради международната конюнктура и на целия на този план се замразява по доходната политика и вътрешното потребление и догодина няма да има този тази инжекция, която сега има от плана за възстановяване и устойчивост на европейски средства. Тоест инвестициите ще паднат. Тази комбинация създава сериозен риск за икономиката, което означава, че ни вкарат стагфлация в рецесия“, предупреди Василев.

На въпрос за кандидатурата на Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент лидерът на „Продължаваме промяната“ припомни нейно интервю от предходната президентска кампания, в което тя обяснява защо е бил избран Румен Радев за кандидат за президент. Той прочете целия директен цитат от интервюто на Илияна Йотова:

„Наследено е у нас от дълга историческа традиция, че върховният главнокомандващ на армията трябва да бъде мъж. През 2016 година, когато се формираше нашата президентска двойка, имаше сериозни заплахи пред сигурността на страната, най-вече заради мигрантската криза. Очакванията бяха засилен и решителен човек, който знае как и може да реагира в такава ситуация, да бъде независим и доказан. Румен Радев беше много успешна кандидатура. Моят профил е в друга посока. Експертиза по европейските политики и социалните ангажименти като ляв човек. Получи се добър екип“.

Запитан какъв президент ще е Йотова, Василев заяви: „Кандидат, който коленичи, докато руския посланик Елеонора Митрофанова е права. Кандидат, който целува ръката на агент на КГБ, когато той дойде на българското летище (руския патриарх Кирил). Това не е български президент, това е унижение.“

Асен Василев припомни и че Йотова не наложи вето върху бюджета, въпреки подписката на 32 000 български граждани. „Тя реши, че няма да сложи вето и де факто буквално изрецитира на правителството защитата на бюджета“. Той подчерта, че според множеството външни юридически становища бюджетът съдържа противоконституционни разпоредби.

„А и от всички външни становища експертни няма нито едно, което да подкрепя прави тезата на правителство и на г-жа Йотова. Всички становища казват, че или някои разпоредби, или целият бюджет е противоконституционен. Ако г-жа Йотова беше сложила вето и върнала бюджета, една седмица щеше да се забави приемането, но можеше тези противоконституционни неща да бъдат отстранени“, каза още Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герге Целувача

    8 3 Отговор
    Колкото до "наколенките" и "целувките", там е мой ресор!!! Не се месете в неща които не разбирате!!! Има нюанси и ритуали и при колениченето, и при целуването, за които нямате и най-бегла представа!!!

    Коментиран от #4

    16:43 05.09.2026

  • 2 До сега

    17 11 Отговор
    всичко е тотален хаос ! С лъжите и обещанията започнаха , нещо катастрофално и гаранция за неуспех ! Бюджета щели да го представят........... след изборите ! Инфантилно и безотговорно !

    Коментиран от #5

    16:45 05.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Прав си!

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "До сега":

    Нямаше по лъжливо и крадливо нещо от Борисов. И никой няма да достигне герберските кражби.

    Коментиран от #10

    16:50 05.09.2026

  • 6 Направо

    4 1 Отговор
    в Гаага !

    16:52 05.09.2026

  • 7 За 3 месеца и половина

    17 10 Отговор
    не разбрахте ли, че ни управляват шайка лъжци, крадци и некадърници?

    16:56 05.09.2026

  • 8 Асене

    10 7 Отговор
    млъквай,че ти ни натресе това,с протеста декември!

    16:58 05.09.2026

  • 9 БЪЛГАРАН ГОЛЯМ КУКУ

    0 0 Отговор
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ Е СИЛНО РАЗВИТО.
    Нещо ако реши правителството или парламент с което да не сме доволни нещо жалиме пред Съда и съда отхвърля всякакво решение на парламент ПРЕЗИДЕНТ И който да е УПРАВНИЦИ .КЕФ А .

    16:58 05.09.2026

  • 10 Дааам

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Прав си!":

    Тези малко по-малко крадат!

    16:59 05.09.2026

  • 11 БЪЛГАРАН ГОЛЯМ КУКУ

    1 0 Отговор
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ Е СИЛНО РАЗВИТО.
    Нещо ако реши правителството или парламент с което да не сме доволни нещо жалиме пред Съда и съда отхвърля всякакво решение на парламент ПРЕЗИДЕНТ И който да е УПРАВНИЦИ .КЕФ А .

    16:59 05.09.2026

  • 12 Декември Асен

    3 4 Отговор
    Внимавай,какво си пожелаваш!

    17:00 05.09.2026

  • 13 Сега

    3 4 Отговор
    Костадинов ни докарай!

    17:01 05.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 име

    7 8 Отговор
    На 10.8. 2023, наколко седмици след "дглобяването", Хасан увеличи заплатите на полицаите с 10%. Предполагам, за награда, че биха протестиращите зад колоните на МС. После продължи да тегли милиарди кредити за да вдига заплати в отбраната и образованието, като дори не опитаха да направят някакви реформи и съкращения. На учителите дажи им я направи процент от минималната, че да не губят време да протестират и да имат повече свободно време да произвеждат качествено неграмотни ученици!

    17:02 05.09.2026

  • 16 Ташо

    2 2 Отговор
    Това той заяви в себем без питнайсе по ТВ.

    17:03 05.09.2026

  • 17 Благой

    5 8 Отговор
    Видяхмете че сиедин безмислен и откъсан финансис но устата ти знай да бръщолеви глупости

    17:04 05.09.2026

  • 18 Това е нон сенс бре младеж

    4 5 Отговор
    .... "доходите на гражданите и към намаляване на разходите на бизнеса".... Взаимно изключващи са в "пазарната икономика"

    17:04 05.09.2026

  • 19 така е

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Юрожендар":

    дИбелака си е чист п.д.р.ст

    17:05 05.09.2026

  • 20 име

    9 10 Отговор
    На умното Кире кабинета изтегли 1.8 милиарда заеми. На Гълъб Донев двата кабинета са изтеглили 3 милиарда общо.

    Веднага след това е сглобката, където Асан изтегли 4.5 милиарда лева заеми и започна безконтролного вдигане на заплати на куцо, кьораво и сакато. След сглобката, работата на служебните кабинети се контролира от парламента и мнозинството ПП-ДБ-ГЕРБ-ДПС. Служебните кабинети на Главчев са изтеглили 4.3 милиарда лева. Одобрено от парламента. Жулезко водопада е изтеглил 7.2 милиарда лева, с подкрепата на ПП-ДБ, които много пазеха правителснвото на водопада да не падне при някой от пет-шестте вота на недоверие.

    Радев е изтелеглил 3.8 милиарда евро (7.4 милиарда лева) за да покрива разходите на ПП-ДБ и ГРОБ-ДПС.

    17:06 05.09.2026

  • 21 Толкова просто

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Малеееее":

    Ти нямаш ,, мозък" за ръсене, затова повтаряш това което си чул в селската кръчма.

    17:06 05.09.2026

  • 22 Асен Василев

    2 4 Отговор
    А Ти имаше?😡

    17:07 05.09.2026

  • 23 Мара войнолюбката

    3 6 Отговор
    емпедал, емлъжлив, емкрадлив...що е то

    17:08 05.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Анонимен

    6 1 Отговор
    Василев ето ти модел истински овладяна държава от няколко статукваджии лежащи от 10 години в президенството и вече се самоназначиха пожизнено Василев ето ти модел истински завладяна държава е сега

    17:10 05.09.2026

  • 26 Дон Балон

    2 7 Отговор
    Те ППдебилите знаят само заеми да взимат

    17:13 05.09.2026

  • 27 Само не се прави на интересен Мурджо

    5 1 Отговор
    Или мислиш че сме забравили а ? (Министър Василев изрази подкрепата на България към народа на Израел. Той заяви, че в лицето на България Израел има съюзник при изработването на обща позиция на Европейския съюз по отношение на конфликта в Гааза.) ....  Асенчоооо а пусти шамари ?

    Коментиран от #33, #36, #38

    17:13 05.09.2026

  • 28 КАЗВАМ

    7 8 Отговор
    АСЕНЧО,
    ПРЕСТАНИ ДА ЛЪЖЕШ! ПРЕД ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АИКБ ВАСИЛ ВЕЛЕВ ИЗЛЕЗЕ И ТИ СЕ ИЗПЛЮ В СУРАТА КАТО КАЗА В ПРАВ ТЕКСТ, ЧЕ ТИ, БОЦЕ И ПЕЕВСКИ СТЕ ДОКАРАЛИ СТРАНАТА ДО ТОВА ДЕРЕДЖЕ И ЗАТОВА БЮДЖЕТА ЗА 2026 ГОД. Е С ДЕФИЦИТ 5.7%. ЦЯЛА ЕВРОПА ТОВА ГО РАЗБРА/ЕС, ТИ ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАШ ДА ПЛЮЕШ НЕЩО ЗА КОЕТО ТИ СИ 100 % ВИНОВЕН? ЕЙ, ТИ МОРАЛ НЯМАШ ЛИ, СРАМ НЯМАШ ЛИ, БЕ? СПРИ СЕ БЕ! ОТ ЧЕХИЯ ДОЙДЕ СЪДРУЖНИКА НА ФИРМАТА ВИ И РАЗКАЗА В ЕФИР КАК СИ МУ ОТКРАДНАЛ ФИРМАТА . КОЛКО МУ ПЛАТИ ЗА ДА СЕ ВЪРНЕ ТОЗИ ЧОВЕК, И ДА НЕ ТЕ СЪДИ ЗА ДА СИ ДЕПУТАТ? ДА, НО ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ВЪРТЯХА ИНТЕРВЮТО С НЕГО И ПОНЕ 70 % ОТ БЪЛГАРИТЕ ГО ПОМНЯТ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ТИ ПРИ ЗАДАДЕН ВЪПРОС ОТ ЖУРНАЛИСТИТЕ ПО КАЗУСА ТИ КАЗА, ЧЕ СТЕ СЕ СПОРАЗУМЕЛИ, НО НЕ КАЗА ПРИЧИНАТА, ЗАЩО? ЩО ЗА ПРЕСТЪПНИК СИ ТИ, БЕ? ОТ КЪДЕ ЗНАЕШ В МИН. СЪВЕТ ДАЛИ ИМАТ АНТИКРИЗИСЕН ПЛАН И ПЛАН ЗА БЮДЖЕТА, ОТ ПРЪСТИТЕ ЛИ СИ СМУЧЕШ ТОВА, А?

    Коментиран от #30

    17:14 05.09.2026

  • 29 Този крадец и лъжец

    4 9 Отговор
    представител на мафията ПП и ДБ, защо му давате дума!

    17:19 05.09.2026

  • 30 Пълни глупости

    6 4 Отговор

    До коментар #28 от "КАЗВАМ":

    Плана на Радев е като на Путин...и там вече пета година всичко по план...

    Коментиран от #31

    17:24 05.09.2026

  • 31 Пълни глупости

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Пълни глупости":

    Плана на Радев е като плана му за Боташ... супер добър договор и поле търсим начин за мораториум.

    17:27 05.09.2026

  • 32 Лъжеш бре

    2 2 Отговор
    И вие не искате реално намаление на административните разходи. Ако Гюров не дай боже стане президент ще намали ли на половина бюджета на президентството как мислиш пуяк? А? Ама иначе да дрънкаме нали. Па хората, па бизнеса, па данък девидента .....па торовете, па фуражите ...

    Коментиран от #34

    17:28 05.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пълни глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Лъжеш бре":

    Я ти ми кажи кой като стана президент ще намали бюджета на президентството на половина???

    Коментиран от #35

    17:31 05.09.2026

  • 35 Тогава що

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пълни глупости":

    Дрънка глупости ? ....Иначе има неща в които е прав Асенчо, но не са написани (Излязоха данните на НСИ за средната работна заплата за второто тримесечие. Ако мнозинството на Румен Радев не беше отменило формулата за минималната работна заплата, бизнесът и българските граждани вече щяха да знаят, че минималната работна заплата за 2027 година щеше да бъде 690,44 евро". Това коментира бившият финансов министър, а сега народен представител от ПП Асен Василев)

    17:43 05.09.2026

  • 36 Мръсник си е той

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Само не се прави на интересен Мурджо":

    Иначе ако го слушаш ще кажеш че е пръв борец за справедливост

    17:45 05.09.2026

  • 37 Кокор,

    1 1 Отговор
    не дрънкай по медиите, ами призови розово десните, днензитата, БОЕЦ, МОЛЕЦ И ЩУРЕЦ под прозореца на Радко на " флашмоб "!😉
    Инак си обикновен провокатор и нищо повече!

    17:46 05.09.2026

  • 38 Само не се прави на интересен Мурджо

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Само не се прави на интересен Мурджо":

    Ще се извиниш ли питам сега, че си подкрепял геноцид и военнопрестъпници, нацисти, убийци на жени и деца ? А?

    17:48 05.09.2026

  • 39 ПИТАМ

    1 0 Отговор
    1 СТР.
    АСЕНЧО, ТОВА ТИ НИ ГО ДОКАРА С БОЦЕ И ДЕБЕЛАН! НА ПРЕМИЕРА РАДЕВ ТОВА Е НАСЛЕДСТВО ОТ ВАС!
    Държавата има функцията да преразпределя средства за социални системи, които също са част от публичния сектор в широк смисъл. Съотношението изглежда по следния начин: 1
    Категория разход Процент спрямо общите приходи в бюджета Къде отиват парите?
    Социални разходи и трансфери 42% – 45% Пенсии, социални помощи, обезщетения за безработица и издръжка на социални заведения.
    Заплати и издръжка 41% – 42% Възнаграждения в администрацията, МВР, армията, училищата, както и текущи сметки и материали.
    Капиталови разходи (Инвестиции) 15% – 17% Строителство на инфраструктура (магистрали, ЖП мрежи), ремонти, закупуване на техника и дълготрайни активи.
    Субсидии и здравеопазване 8% – 10% Бюджетът на НЗОК, болници, субсидии за земеделие и градски транспорт.

    17:59 05.09.2026

  • 40 ПИТАМ

    1 0 Отговор
    2 СТР.
    Защо разходите надхвърлят 100%?
    Сборът на всички разходни пера спрямо приходите надхвърля 100%. Това се дължи на факта, че България оперира с бюджетен дефицит, който за последния период се планира и поддържа на нива между 3% и 5.7% от БВП. На всеки 100 лева събрани от данъци и такси, държавата реално харчи около 106 - 110 лева, като недостигът се компенсира чрез емитиране на нов държавен На всеки 100 лева събрани от данъци и такси, държавата реално харчи около 106 - 110 лева, като недостигът се компенсира чрез емитиране на нов държавен

    17:59 05.09.2026

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