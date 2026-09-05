Огнище на шарка по овце и кози в Смоличано

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира ново първично огнище на шарка по овцете и козите в кюстендилското село Смоличано, община Невестино. Заразата е засечена в животновъден обект, в който се отглеждат 21 дребни преживни животни. Сигналът към ветеринарните власти е подаден своевременно от собствениците след появата на първите клинични признаци на заболяването, като стопаните оказват пълно съдействие на проверяващите екипи.

С цел ограничаване на разпространението на опасната инфекция, около огнището веднага е определена 5-километрова защитна зона. Тя обхваща селата Смоличано, Страдалово, Пелатиково, Длъхчево-Сабляр и Ваксево в община Невестино.

Допълнително е въведена и мащабна 20-километрова надзорна зона, в която влизат редица населени места от общините Кюстендил, Невестино, Бобошево, Кочериново и Бобов дол, както и три села на територията на община Благоевград (източник: infomreja.bg).

Във всички населени места от двете зони се въвеждат следните извънредни ограничителни мерки:

Оборен режим: Задължително затваряне и отглеждане на всички овце и кози в стопанствата.

Задължително затваряне и отглеждане на всички овце и кози в стопанствата. Забрана за придвижване: Спират се всякакви пазари, изложби и транспортирания на дребни преживни животни, с изключение на тези, предназначени за незабавно клане след разрешение.

Спират се всякакви пазари, изложби и транспортирания на дребни преживни животни, с изключение на тези, предназначени за незабавно клане след разрешение. Преброяване и контрол: Предстои преброяване на животните и спешна актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, придружени от постоянен ветеринарен контрол.

Експертите напомнят, че заболяването не е опасно за хората, но нанася огромни икономически щети на фермерите. Собствениците на засегнатите животни, които подлежат на хуманно умъртвяване, ще бъдат обезщетени по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност