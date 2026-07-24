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Ангел Мавровски: Над 70% от овцете в страната заминават за нелегално клане

Ангел Мавровски: Над 70% от овцете в страната заминават за нелегално клане

24 Юли, 2026 13:06 637 10

  • ангел мавровски-
  • овце-
  • нелегално клане

Това, което наблюдаваме, е безпрецедентно неглижиране на проблемите в здравеопазването на животните

Ангел Мавровски: Над 70% от овцете в страната заминават за нелегално клане - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Абсолютен колапс в борбата със заразните заболявания. Така коментира пред БНР бившият директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски ситуацията със заболяванията по животните в страната

"Това, което наблюдаваме, е безпрецедентно неглижиране на проблемите в здравеопазването на животните", заяви той, след като бяха открити поредни огнища на шарка по овцете в Южна България, а малко преди това - и огнище на бруцелоза по говедата, вследствие на което се стигна и до зараза на хора.

"Надявам се поредното огнище от шарка да не доведе до нова вълна. Но предвид ситуацията с множество нелегални движения в страната, за които ми сигнализират, твърде вероятно е да сме на прага на нова вълна", коментира Мавровски, цитиран от news.bg.

Той уточни, че визира нелегалния транспорт и нелегалните кланици. "Над 70% от овцете в страната заминават за нелегално клане", изтъкна бившият шеф на БАБХ. Ангел Мавровски изтъкна, че месо от нелегални кланици отива в легално регистрирани предприятия и достига до крайните потребители. "Ако настоящото ръководство на агенцията има желание, мога да им посоча съответните обекти. Въпросът е, че не забелязвам воля за борба", посочи той.

Д-р Мавровски каза още, че към момента трима души за засегнати от бруцелоза. "За съжаление, в следващите дни може да станем свидетели на повече. Това е в района на Симитли. Няколко огнища са", допълни той и подчерта, че контролът трябва да е много по-строг.

Припомняме, че през май Мавровски беше освободен от поста директор на БАБХ. Той алармира за възможност за манипулация на данните за пестициди в плодовете и зеленчуците на "Капитан Андреево".

Ангел Мавровски беше назначен на поста в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва със сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нормално за БГ

    10 3 Отговор
    То 70-90% от всяка дейност у нас е нелегална. Ще става и по-лошо. Защото иначе раята трябва да плаща данъци, налози, застраховки, стотици разрешения, рекети, акцизи и ред други. В резултат на което не става по-богата, а по-бедна. А парите ходят в Урсула и Зеленски. Докато България издържа тези паразити, хората трябва да минат на 100% нелегално където е възможно.

    Коментиран от #5

    13:13 24.07.2026

  • 2 Овчар

    7 0 Отговор
    Те отиват по желание..! Само тъпите овце искат живот в продажна държава като България..!

    13:13 24.07.2026

  • 3 Смешко

    1 5 Отговор
    На баба Ванга ли се прави тоя

    13:13 24.07.2026

  • 4 И Киев е Руски

    4 5 Отговор
    Останалите 30 процента са с имунитет.За тях проблеми няма .

    13:14 24.07.2026

  • 5 И Киев е Руски

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "нормално за БГ":

    В парламента Сите се занимават с не легална дейност.

    13:17 24.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Здравко

    1 0 Отговор
    Друго си е да платиш половината агне такси на доктора и на кланицата. Ама що им трябваше на политически роднини и подставени лица за бизнесмени да се захващат кланици да правят. Закони им направиха само при тях да се колят и пак оцеляващите се мъчат да ги заобикалят. Друго си е и до кочината с три прасета да имаш баня ,стая за преобличане ,ботуши купени от където трябва и поне три препарата одобрени след посещение на лекаря за което също си платил. Те затова обаче и за едни клетки от хромникел за зайци ,животни няма и кланиците им кръв не видели с месеци. Е няма . Нула . Замразихме ви доходите . И по-зле ще става. Айтоски проход . Прекрасна горичка . Спирам за малко и някаква воня . Гледам- кожи кафеникави и рога колкото си искаш. Тук там овча вълна . Чакали ,вълци и инсекти -доволни.

    13:26 24.07.2026

  • 8 в България

    1 1 Отговор
    нещо легално има ли???

    13:27 24.07.2026

  • 9 сде

    1 0 Отговор
    Брюкселската агенция за борба с храните отново в действие. Едно време по турско не е било така - да правят всичко взможно, за да ти забранят да гледаш животни. В същото време на отровите в гевроейските вериги никой не обръща внимание - Ганьо лапа яко

    13:32 24.07.2026

  • 10 Реалист

    1 0 Отговор
    Демек като си заколя мойта овца дето съм я гледал аз става нелегално клане!? :)))

    13:42 24.07.2026

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