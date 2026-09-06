Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Мирчев: Президентските избори ще определят накъде гледа България — към Европа или на изток

Мирчев: Президентските избори ще определят накъде гледа България — към Европа или на изток

6 Септември, 2026 13:10 610 41

  • ивайло мирчев-
  • избори-
  • президент

Той твърди, че влиянието на Борисов и Пеевски е заменено от това на началника на кабинета на премиера Николай Копринков и Красьо Черния

Мирчев: Президентските избори ще определят накъде гледа България — към Европа или на изток - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентските избори ще определят накъде гледа България — към Европа или на изток. Това заяви пред БНР съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев. В предаването „Неделя 150“ той обвини правителството на Румен Радев в снишаване пред Русия и разкритикува липсата на последователни действия срещу корупцията.

По повод Деня на Съединението Мирчев подчерта, че националният интерес изисква самостоятелни решения и смелост за тяхното отстояване.

„Съединението е моментът, в който България не чака разрешение. На 6 септември 1885 г. българите сами вземат решение за своята държава и поемат риска да защитят националния интерес“, заяви той.

Мирчев припомни оттеглянето на руските офицери от българската армия след Съединението и последвалата защита на обединението в Сръбско-българската война. Според него днешното управление търси одобрението на Москва, вместо да отстоява мястото на България в силна Европа. Той отправи критика и към президента, който по думите му не е коректив на изпълнителната власт.

По темата за президентските избори Мирчев призова партиите да останат на втори план, защото залогът е посоката на страната. Той изрази увереност, че при обсъжданията в партийните органи ДБ ще подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров.

В оценката си за първите 100 дни на кабинета Мирчев открои действия, които според него изглеждат като начало на борба с олигархията. Сред тях посочи премахването на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски и случая в „Драгалевци“, който свърза с Таки и Ами, макар да го определи като неубедителен.

Според него обаче липсва последователност в политиките за доходите, овладяването на инфлацията и разрушаването на корупционния модел.

Мирчев твърди, че влиянието на Борисов и Пеевски е заменено от това на началника на кабинета на премиера Николай Копринков и Красьо Черния. Той заяви, че има индикации за намеса на Копринков при определянето на заместник-министри и при процеси, свързани с обществени поръчки и публични средства. По думите му формацията ще сезира компетентните органи за случаите, по които разполага с достатъчно информация.

Мирчев коментира и бюджетния дефицит. По негови данни в момента той е 2,2%, докато преди месец е бил заложен на 5,7% при прогноза на Европейската комисия от 4,1%.

„Очевидно, че някой смята да харчи до края на годината“, заяви той.

Като важна предстояща стъпка Мирчев определи избора на членове на Висшия съдебен съвет, които да не обслужват политически интереси. Според него кандидатите трябва да бъдат проверени за зависимости, поддаване на натиск, недекларирано имущество и членство в тайни организации.

„Не можеш да станеш член на ВСС, ако в последните 15 години не си заел нито една публична позиция по отношение на всичко, което се е случвало в прокуратурата и в съдебната система“, посочи той.

Мирчев заяви още, че лобистки групи се опитват да влияят върху кандидатурите за професионалната квота във ВСС, като посочи Георги Чолаков и Сотир Цацаров.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С регресивните

    6 16 Отговор
    отива право в пропастта !

    13:13 06.09.2026

  • 2 Чупка

    32 1 Отговор
    Чиба бе ЦървЕн изтърсак.

    13:13 06.09.2026

  • 3 ивайла мирчева 🌈

    16 2 Отговор
    само ние ли с кокор гледме към евроарабите ?

    13:13 06.09.2026

  • 4 Спецназ

    21 2 Отговор
    ДЕсното СеДеСе и там ДеБе утече у канала на Историята!!

    ФАКТ!

    Коментиран от #19

    13:13 06.09.2026

  • 5 ЛОЗАРСКА ДИЯРИЯ

    19 3 Отговор
    ТОЗИ НЕ БЕШЕЛИ СИН НА НАШ БРАТ КОМУНИС ВЪЙ НЕ Е ДОБРЕ.

    13:14 06.09.2026

  • 6 гюровамастия

    8 3 Отговор
    браво мойто момиче

    13:14 06.09.2026

  • 7 Някой може ли да ми каже

    21 2 Отговор
    Какъв е бил бащата на Ивайло Мирчев?

    Според вас, ако Ивайло Мирчев не е политик, какво друго може да работи?

    Коментиран от #29, #33

    13:14 06.09.2026

  • 8 педерасатанасов

    10 1 Отговор
    🌈 ценности🌈 искаме ние от пи-пи ди-би

    13:15 06.09.2026

  • 9 Дзак

    4 1 Отговор
    Гледаме накъдето искаме!

    13:15 06.09.2026

  • 10 Без Русия нямаше да има България

    19 3 Отговор
    Мирчев да се връща в с. Крушаре да се обяснява на съселяните си, които може да му теглят един хубав бой за излекуване от лицемерието му, кариеризма и евроатлантизма.

    Без Русия няма да я има и България. Впрочем, остана ни само географското наименование България в русофобския лагер на нашите робовладелци от колективния лъжлив запад.

    13:16 06.09.2026

  • 11 Хайванин

    13 1 Отговор
    Ти верно си правенвгъс

    13:17 06.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И МИРЧЕВ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН

    14 1 Отговор
    В разследването на Боко и Шиши. И Мирчев е чуждестранен агент.

    13:17 06.09.2026

  • 15 Верно ли бе

    17 2 Отговор
    Ама тоя нормален ли е ? Гюро и Кандилото и на балотаж няма да стигнат ?

    13:18 06.09.2026

  • 16 ?????

    21 1 Отговор
    Уф.
    Би било добре да гледа и на изток и на запад и да търси пазари и суровини където и е по-изгодно.
    Но тва май е твърде сложно за Мирчев.

    13:18 06.09.2026

  • 17 Спецназ

    5 2 Отговор
    СДС и ДБ за доказателство за науката занапред, че

    от КомуниЗ,

    ФашиЗ не СТАА, Баце!

    13:18 06.09.2026

  • 18 14/88

    5 0 Отговор
    може на юг да гледа, към африка

    13:20 06.09.2026

  • 19 ганю

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Спецназ":

    от 89 г досега ви управлява сиц. мафия
    костов им плати 100 млрд.пари от приватизацията
    за да си плати за сдс дето го финансираха навремето .
    и после краде и подарява фирми на тях
    цдц,герб,пп-дб,итн са едни и същи боклуци
    за ел. стол

    13:21 06.09.2026

  • 20 2 пръста чело

    11 0 Отговор
    Мистър Оземпик пак се бори с Путин, на това е посветен живота му....

    13:21 06.09.2026

  • 21 Абе боклук лъжлив

    14 0 Отговор
    Стига с тоя запад и изток бе! Ако ти си запада, значи хората за изтока. Никой не се интересува от лъжите ви!

    13:22 06.09.2026

  • 22 Анонимен

    12 0 Отговор
    Не може ли България да гледа собствените си интереси вместо да търси спасители отвън??

    Коментиран от #28

    13:23 06.09.2026

  • 23 Българин

    11 1 Отговор
    Накъде гледа и ще гледа България,ще реши народа.По-голямата част от българите ще гласуват за Йотова.

    Коментиран от #32, #37

    13:24 06.09.2026

  • 24 Ха,ха

    1 5 Отговор
    От Изток,освен че изгрява Слънцето,друго няма кво да се гледа😂😂

    13:24 06.09.2026

  • 25 Трябва Да Гледа !

    5 0 Отговор
    Най Вече !

    Към Себе Си !

    13:25 06.09.2026

  • 26 С такива Капацитети

    7 0 Отговор
    Направо закривой седенката. Те толкова си мотат!

    13:25 06.09.2026

  • 27 Двдо Йоцо

    1 0 Отговор
    гледа по жицата...

    13:25 06.09.2026

  • 28 Ха хи хо

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    С такива политици, не!

    13:25 06.09.2026

  • 29 Лост

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой може ли да ми каже":

    Да седи в разни скутове и да цуца от там.

    13:25 06.09.2026

  • 30 ГЕРБ

    8 0 Отговор
    По скоро бих гласувал за Йотова, отколкото за тези неокомиунисти!

    13:26 06.09.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    6 0 Отговор
    Абе Мирчев, оня разносвач накъде ти обърнА погледа ❓😉

    Коментиран от #35

    13:26 06.09.2026

  • 32 Според Иво

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    80 %...

    13:26 06.09.2026

  • 33 Освен политик може да работи и измекяр

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой може ли да ми каже":

    Това е втората специалност на политиците като първата е клептомания и грабеж

    13:34 06.09.2026

  • 34 хи хи хи

    1 2 Отговор
    И вие, и фигуранта, и протежето му йотова....всички сте брюкселски марионетки, мирчо. Не си мисли че хората не го виждат.

    13:35 06.09.2026

  • 35 Хахахаха😂😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":

    Добър въпрос!😂😂

    13:36 06.09.2026

  • 36 Иван 1

    2 0 Отговор
    Само като го видя и започвам да споменавам фамилията му.!!!

    13:37 06.09.2026

  • 37 Наивник

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    от народа нищо не зависи!

    13:41 06.09.2026

  • 38 Потурнак

    0 0 Отговор
    Здравейте хора,
    как е настроението ?

    13:41 06.09.2026

  • 39 Ахаааа....

    1 0 Отговор
    ....биячът на разносвачи на пакети в действие, активизирал се е -> май грантовете понамаляха...

    13:42 06.09.2026

  • 40 Ти си

    0 0 Отговор
    Хайде стига сте ни делели постоянно ! Президента който и да е трябва да е балансиран и към изтока и към запада но преди всичко да е ориентиран към България!
    Трябва да се спре с лакейството......

    13:44 06.09.2026

  • 41 Геро

    0 0 Отговор
    Мирчев, Мирчев България отдавна гледа света през кривия макарон! Ти с доставките до адрес, досега на го ли разбра!
    Велика българска Пунта Мара сте, дори и днес на Съединението, на чувалите!!!

    13:44 06.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове