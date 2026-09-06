Мирчев: Президентските избори ще определят накъде гледа България — към Европа или на изток

Президентските избори ще определят накъде гледа България — към Европа или на изток. Това заяви пред БНР съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев. В предаването „Неделя 150“ той обвини правителството на Румен Радев в снишаване пред Русия и разкритикува липсата на последователни действия срещу корупцията.

По повод Деня на Съединението Мирчев подчерта, че националният интерес изисква самостоятелни решения и смелост за тяхното отстояване.

„Съединението е моментът, в който България не чака разрешение. На 6 септември 1885 г. българите сами вземат решение за своята държава и поемат риска да защитят националния интерес“, заяви той.

Мирчев припомни оттеглянето на руските офицери от българската армия след Съединението и последвалата защита на обединението в Сръбско-българската война. Според него днешното управление търси одобрението на Москва, вместо да отстоява мястото на България в силна Европа. Той отправи критика и към президента, който по думите му не е коректив на изпълнителната власт.

По темата за президентските избори Мирчев призова партиите да останат на втори план, защото залогът е посоката на страната. Той изрази увереност, че при обсъжданията в партийните органи ДБ ще подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров.

В оценката си за първите 100 дни на кабинета Мирчев открои действия, които според него изглеждат като начало на борба с олигархията. Сред тях посочи премахването на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски и случая в „Драгалевци“, който свърза с Таки и Ами, макар да го определи като неубедителен.

Според него обаче липсва последователност в политиките за доходите, овладяването на инфлацията и разрушаването на корупционния модел.

Мирчев твърди, че влиянието на Борисов и Пеевски е заменено от това на началника на кабинета на премиера Николай Копринков и Красьо Черния. Той заяви, че има индикации за намеса на Копринков при определянето на заместник-министри и при процеси, свързани с обществени поръчки и публични средства. По думите му формацията ще сезира компетентните органи за случаите, по които разполага с достатъчно информация.

Мирчев коментира и бюджетния дефицит. По негови данни в момента той е 2,2%, докато преди месец е бил заложен на 5,7% при прогноза на Европейската комисия от 4,1%.

„Очевидно, че някой смята да харчи до края на годината“, заяви той.

Като важна предстояща стъпка Мирчев определи избора на членове на Висшия съдебен съвет, които да не обслужват политически интереси. Според него кандидатите трябва да бъдат проверени за зависимости, поддаване на натиск, недекларирано имущество и членство в тайни организации.

„Не можеш да станеш член на ВСС, ако в последните 15 години не си заел нито една публична позиция по отношение на всичко, което се е случвало в прокуратурата и в съдебната система“, посочи той.

Мирчев заяви още, че лобистки групи се опитват да влияят върху кандидатурите за професионалната квота във ВСС, като посочи Георги Чолаков и Сотир Цацаров.