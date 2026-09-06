Мирчев: Президентските избори ще определят накъде гледа България — към Европа или на изток

Президентските избори ще определят накъде гледа България — към Европа или на изток. Това заяви пред БНР съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев. В предаването „Неделя 150“ той обвини правителството на Румен Радев в снишаване пред Русия и разкритикува липсата на последователни действия срещу корупцията.
По повод Деня на Съединението Мирчев подчерта, че националният интерес изисква самостоятелни решения и смелост за тяхното отстояване.
„Съединението е моментът, в който България не чака разрешение. На 6 септември 1885 г. българите сами вземат решение за своята държава и поемат риска да защитят националния интерес“, заяви той.
Мирчев припомни оттеглянето на руските офицери от българската армия след Съединението и последвалата защита на обединението в Сръбско-българската война. Според него днешното управление търси одобрението на Москва, вместо да отстоява мястото на България в силна Европа. Той отправи критика и към президента, който по думите му не е коректив на изпълнителната власт.
По темата за президентските избори Мирчев призова партиите да останат на втори план, защото залогът е посоката на страната. Той изрази увереност, че при обсъжданията в партийните органи ДБ ще подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров.
В оценката си за първите 100 дни на кабинета Мирчев открои действия, които според него изглеждат като начало на борба с олигархията. Сред тях посочи премахването на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски и случая в „Драгалевци“, който свърза с Таки и Ами, макар да го определи като неубедителен.
Според него обаче липсва последователност в политиките за доходите, овладяването на инфлацията и разрушаването на корупционния модел.
Мирчев твърди, че влиянието на Борисов и Пеевски е заменено от това на началника на кабинета на премиера Николай Копринков и Красьо Черния. Той заяви, че има индикации за намеса на Копринков при определянето на заместник-министри и при процеси, свързани с обществени поръчки и публични средства. По думите му формацията ще сезира компетентните органи за случаите, по които разполага с достатъчно информация.
Мирчев коментира и бюджетния дефицит. По негови данни в момента той е 2,2%, докато преди месец е бил заложен на 5,7% при прогноза на Европейската комисия от 4,1%.
„Очевидно, че някой смята да харчи до края на годината“, заяви той.
Като важна предстояща стъпка Мирчев определи избора на членове на Висшия съдебен съвет, които да не обслужват политически интереси. Според него кандидатите трябва да бъдат проверени за зависимости, поддаване на натиск, недекларирано имущество и членство в тайни организации.
„Не можеш да станеш член на ВСС, ако в последните 15 години не си заел нито една публична позиция по отношение на всичко, което се е случвало в прокуратурата и в съдебната система“, посочи той.
Мирчев заяви още, че лобистки групи се опитват да влияят върху кандидатурите за професионалната квота във ВСС, като посочи Георги Чолаков и Сотир Цацаров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С регресивните
13:13 06.09.2026
2 Чупка
13:13 06.09.2026
3 ивайла мирчева 🌈
13:13 06.09.2026
4 Спецназ
ФАКТ!
Коментиран от #19
13:13 06.09.2026
5 ЛОЗАРСКА ДИЯРИЯ
13:14 06.09.2026
6 гюровамастия
13:14 06.09.2026
7 Някой може ли да ми каже
Според вас, ако Ивайло Мирчев не е политик, какво друго може да работи?
Коментиран от #29, #33
13:14 06.09.2026
8 педерасатанасов
13:15 06.09.2026
9 Дзак
13:15 06.09.2026
10 Без Русия нямаше да има България
Без Русия няма да я има и България. Впрочем, остана ни само географското наименование България в русофобския лагер на нашите робовладелци от колективния лъжлив запад.
13:16 06.09.2026
11 Хайванин
13:17 06.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И МИРЧЕВ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН
13:17 06.09.2026
15 Верно ли бе
13:18 06.09.2026
16 ?????
Би било добре да гледа и на изток и на запад и да търси пазари и суровини където и е по-изгодно.
Но тва май е твърде сложно за Мирчев.
13:18 06.09.2026
17 Спецназ
от КомуниЗ,
ФашиЗ не СТАА, Баце!
13:18 06.09.2026
18 14/88
13:20 06.09.2026
19 ганю
До коментар #4 от "Спецназ":от 89 г досега ви управлява сиц. мафия
костов им плати 100 млрд.пари от приватизацията
за да си плати за сдс дето го финансираха навремето .
и после краде и подарява фирми на тях
цдц,герб,пп-дб,итн са едни и същи боклуци
за ел. стол
13:21 06.09.2026
20 2 пръста чело
13:21 06.09.2026
21 Абе боклук лъжлив
13:22 06.09.2026
22 Анонимен
Коментиран от #28
13:23 06.09.2026
23 Българин
Коментиран от #32, #37
13:24 06.09.2026
24 Ха,ха
13:24 06.09.2026
25 Трябва Да Гледа !
Към Себе Си !
13:25 06.09.2026
26 С такива Капацитети
13:25 06.09.2026
27 Двдо Йоцо
13:25 06.09.2026
28 Ха хи хо
До коментар #22 от "Анонимен":С такива политици, не!
13:25 06.09.2026
29 Лост
До коментар #7 от "Някой може ли да ми каже":Да седи в разни скутове и да цуца от там.
13:25 06.09.2026
30 ГЕРБ
13:26 06.09.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи
Коментиран от #35
13:26 06.09.2026
32 Според Иво
До коментар #23 от "Българин":80 %...
13:26 06.09.2026
33 Освен политик може да работи и измекяр
До коментар #7 от "Някой може ли да ми каже":Това е втората специалност на политиците като първата е клептомания и грабеж
13:34 06.09.2026
34 хи хи хи
13:35 06.09.2026
35 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":Добър въпрос!😂😂
13:36 06.09.2026
36 Иван 1
13:37 06.09.2026
37 Наивник
До коментар #23 от "Българин":от народа нищо не зависи!
13:41 06.09.2026
38 Потурнак
как е настроението ?
13:41 06.09.2026
39 Ахаааа....
13:42 06.09.2026
40 Ти си
Трябва да се спре с лакейството......
13:44 06.09.2026
41 Геро
Велика българска Пунта Мара сте, дори и днес на Съединението, на чувалите!!!
13:44 06.09.2026