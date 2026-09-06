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Борисов: Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат за президент. Дал съм срок до 8 септември партията да вземе решение

Борисов: Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат за президент. Дал съм срок до 8 септември партията да вземе решение

6 Септември, 2026 12:10 1 213 89

  • бойко борисов-
  • кандидат-
  • президент-
  • герб

Той допълни, че понася критики и обвинения заради това, че не е издигнал кандидат, а останалите партии, които са се "скрили зад инициативни комитети" не понасят такива

Борисов: Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат за президент. Дал съм срок до 8 септември партията да вземе решение - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат за президент. Дал съм срок до 8 септември на партията да вземе решение - дали ще издига някого или не. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на пресконференция във Велико Търново.

Той допълни, че понася критики и обвинения заради това, че не е издигнал кандидат, а останалите партии, които са се "скрили зад инициативни комитети" не понасят такива. "Аз считам, че това е единственият начин - партията или част от нея да реши. Сега между членовете тече спор кое е правилно. Затова до 8 ще изчакаме", посочи още Борисов.

Той е категоричен, че ГЕРБ няма даде непоискана подкрепа на никого. Заяви и, че към момента не се водят разговори с други политически партии и лидери по темата.

"В последните няколко дни на всички прави впечатление как започнаха да говорят много обрано. Сега вече им трябвали избирателите на ГЕРБ. Ама като искате избирателите на ГЕРБ, те си имат партия, те са бойковисти", категоричен беше Борисов.

Той допълни още, че не вярва на машините, като даде пример, че "и Тръмп, и Мъск" не вярват на машините.

"Ако издигнем кандидат, това ще е най-голямата услуга, която ще направим на г-жа Йотова, нищо, че има членове на ГЕРБ в нейния инициативен комитет, аз не ги обвинявам", посочи още Бойко Борисов.

Коментира и, че избирателите на партията ще го послушат на 99% и няма да подкрепят демократичната двойка "Гюров - Кандев".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фибата

    26 3 Отговор
    Ало, гербаджиите, нали разбрахте, че ви търсят чрез медиите за масовка, пълнеж, обем, под строй, плебс трето качество и от вас се иска да отидете при машинките, какво става с машинките не ви интересува, само трябва да си носите личната карта. Изобщо ситуацията за ГЕРБ е "гласуваш и изчезваш"! Думата, която вече елиминира лидери и партии в Европа е "евроатлантик", понеже ЕНП и особено Борисов завиха рязко в либерална посока, та в дясното елитни олигарси удобно настаниха Радев и, Боже, дори не мога да го напиша - Пеевски, чийто евродепутати са при консерваторите и реформистите! Днес либералното в България е само на жълтите павета, та то трябва да оживее, понеже то е автентичното! Там място за ГЕРБ няма, ГЕРБ е от крайните квартали. Гласуваш и изчезваш, лесно се помни! И да не кажете, ой-ой, че не сте знаели! Докъдето сам се докараш, дотам сам си се докарал, посолството е пас. Не бяха грешка-две, беше си сценарий за катастрофа, с финал в канавката!





    P.S. Няма я България извън европейско-путинския контекст и войната в Украйна. Просто я няма! Честит празник!

    Коментиран от #11

    12:11 06.09.2026

  • 2 Боюто вече "спечели"

    13 11 Отговор
    с любезното съдействие на рундьото. Има си вице на рундата

    Коментиран от #55

    12:13 06.09.2026

  • 3 какво толкова умуват

    16 8 Отговор
    Нали вицето на ятаганка йотова е от Герб, значи имат представител.

    12:13 06.09.2026

  • 4 ГЕРБ

    4 26 Отговор
    ПОБЕДА!

    Коментиран от #53, #85

    12:13 06.09.2026

  • 5 СЛЕД 25 ГОДИНИ В ПОЛИТИКАТА

    14 5 Отговор
    Боко е понаучил нещо - не се включвай във загубени битки.

    12:14 06.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    8 24 Отговор
    Борисов взе правилно решение БОЙКОТ НА мадуровските наложени ни със сила от регресията с цел пожизнено назначение на Йотова Радев

    Коментиран от #17

    12:15 06.09.2026

  • 8 БОЦ - ко

    20 1 Отговор
    Биографично :

    Бях във Чехия, в затвора,
    Щото крадохме коли,
    После много се озорих,
    Но преметнах ви, нали ?

    Мутра бях но станах политик,
    Със червена членска книжка,
    С едно лице, но всъщност многолик,
    Водейки ви на каишка 🤣

    Коментиран от #15

    12:16 06.09.2026

  • 9 Жоро

    10 8 Отговор
    Гюрчо да си смени вицето и да вземе Цънцарова.

    Коментиран от #43

    12:16 06.09.2026

  • 10 Предложение

    14 3 Отговор
    Тандем - Чekиджийkaта и Цачева.

    12:16 06.09.2026

  • 11 Драги ми Смехурко

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Фибата":

    Марш да целуваш отходния канал на любимците ти.

    12:16 06.09.2026

  • 12 Блазя ти Гуджо

    3 0 Отговор
    На къса опашка

    12:16 06.09.2026

  • 13 БОКО Е СПОКОЕН

    9 14 Отговор
    Йотова е президент на ГЕРБ, а Радев лъжеца е премиер на ГЕРБ.

    12:17 06.09.2026

  • 14 007

    15 1 Отговор
    Не иска да бере срам после

    Коментиран от #21

    12:19 06.09.2026

  • 15 Добре казано

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "БОЦ - ко":

    Може да се продължи

    Коментиран от #31

    12:19 06.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Смехоран

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Правилно пич!И много ми харесва за пожизненото назначение.Като едно време,нали?Дарина и Георги ще претендират за собственост на държавата като един внук.

    12:20 06.09.2026

  • 18 Мълчанието на ягнета

    7 2 Отговор
    Имам чувството че вечно ще са на власт, Радив и Йотова

    Коментиран от #58

    12:20 06.09.2026

  • 19 всички партии

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Бою":

    в беге гетото са разклонения на мракобесното античовешко бкп!

    12:21 06.09.2026

  • 20 Даниел

    13 3 Отговор
    Циркаджийските номера на този нямат край.в годините назад ,когато все още бабите му вярваха много често говореше за “голям шлем”,а сега е на прага партията му да се разпадне ни говори врели некипели за спорове в партията!!
    Отделно от това в София духа много силен западен вятър и е възможно рязко спиране на определени бизнеси ,където в сянка стой същият маргинал!

    Коментиран от #34

    12:21 06.09.2026

  • 21 Зъл пес

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "007":

    Да,заради манипурираните машини.Хич да не се занимава.А ние ще идем за гъби.

    12:21 06.09.2026

  • 22 Какви

    14 3 Отговор
    са се окумили само тримата крадльовци на снимката !

    12:22 06.09.2026

  • 23 Рундевите песове

    7 7 Отговор
    нищо не "печелят" като лаят по Гюров. Ще се "озъбят" през зимата от гладория и студ. Рундите ще си рундуват и за тяхна сметка!

    12:22 06.09.2026

  • 24 Лост

    8 0 Отговор
    Да не повярваш колко е демократичен , диалогичен и толерантен.

    12:24 06.09.2026

  • 25 Смехоран

    4 10 Отговор
    Ще бъде интересно да видим колко заблудени шарани ще клъвнат на грешната въдица на коленичещата (Я)лияна,до правостоящата Матрофинова.

    Коментиран от #27

    12:25 06.09.2026

  • 26 Анонимен

    7 5 Отговор
    Откъде накъде Йотова лежала с Радев 10 години в президенството сега без никой да я е избирал остана като президент в кавички А СЕГА Радев и регресията с мадуровките счупените и тотална забрана на бюлетина която се полага по конституция се назначава за още години Откъде накъде Йотова Радев пак в президенството пожизнено

    12:26 06.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ

    15 3 Отговор
    Бойко е крадец и трябва да е при Бай Ставри.

    Коментиран от #33

    12:28 06.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Единственият печеливш е ББ

    5 1 Отговор
    Йоца - президент, ГЕРБ - льольото вице. Прогресивните "победиха" олигарсите и прогресивно прегърнаха ББ! Вечна дружба!

    12:29 06.09.2026

  • 31 БОЦ - ко

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Добре казано":

    Пожела -
    О. К. - ЕТО го :

    Вече не съм и за президент,
    Че народа ме намрази,
    Всеки който ми е опонент,
    Като танк ще ме прегази... 😭

    12:30 06.09.2026

  • 32 "Бойко е крадец..."

    6 5 Отговор
    и Крадев също - колеги по килия!

    12:31 06.09.2026

  • 33 Анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ":

    28 писач на лъжи и измислици по сайтовете 28 си ти Колкото Бойко е крадец толкова ти да си жив

    Коментиран от #36, #37

    12:32 06.09.2026

  • 34 Борисов бе назначен

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Даниел":

    от Германия като най-подходящ за обратно източване на присъединителните фондове на ЕС обратно към Германия.
    През всичките тези години Германия го подкрепяше и го натрисаше на българите.
    - Политическа подкрепа през всичките тези години от тогавашната канцлерка Ангела Меркел
    - Лично Урсула дойде в Пловдив преди две години на предизборен митинг на ГЕРБ
    - Председателят на Европейската Народна Партия, Манфред Вебер винаги е покривал корупционните скандали на Герб и Борисов.

    За сметка на това Борисов обезкости България в полза на Германия. Преди десетина години, най-жестоко бяха убити българските стада от овце и кози за да може да има клиенти на германските хранителни вериги, които в момента продават хранителни стоки тук с двойно по-висока цена от Германия.
    Допълнително, Германия унищожи останалата в България индустрия за да не конкурират германските производители.

    12:32 06.09.2026

  • 35 Българин

    4 2 Отговор
    Мъжете се разбраха! Боще ще остави на Радев президенството, а Радев ще остави боце да си харчи милиардите на псокойствие, а герберските обръчи от фирми на хранилката! Единствените недоволни са петроханците, защото тези избори ще бъдат заличени окончателно!
    Но такава е волята на народа!

    12:36 06.09.2026

  • 36 ИЗБИРАТЕЛ

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Искаш да кажеш, ме Боко не открадна МИЛИАРДИ ли?

    Коментиран от #40

    12:36 06.09.2026

  • 37 ТИ СИ ТЪПАК

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Нали?

    Коментиран от #38

    12:38 06.09.2026

  • 38 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "ТИ СИ ТЪПАК":

    37 за България за свободата за Демокрацията Да си върнем България

    12:40 06.09.2026

  • 39 Аз, аз, аз

    1 0 Отговор
    Ти, ти, ти
    Ту, ту, ту

    12:42 06.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хихи

    6 1 Отговор
    Бойко бъди мъж,яви се ти с вице Десислава Атанасова, закопай ГЕРБ!!!!

    Коментиран от #45

    12:45 06.09.2026

  • 42 Б А Н К Я Т А

    4 1 Отговор
    НА КОГО НИ ПРОДАДЕ ВОЖДЕ ТИ МАЙКА ТИ БАЩА НЯМА НИЩО ЗА КРАДЕНЕ ДА ПРЪСКАМЕЛИ СЕДЯНКАТА ВОЖДЕ.

    12:45 06.09.2026

  • 43 Хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Жоро":

    Да вземе Емили Тротинетката, а той вице

    12:46 06.09.2026

  • 44 ха ха

    1 0 Отговор
    тарикат е

    12:46 06.09.2026

  • 45 А А А С ДУЛОВСКАТА

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хихи":

    НЕ ЧИЧИ БОЮ БАРДАК НЯМА ДА ПРАВИ ТОЙ Е ЧЕСТЕН НЕ КРАДЕ НЕ Е МУТРА .

    12:48 06.09.2026

  • 46 Иван

    1 1 Отговор
    Ти кой си бай Тошо ли нали уж всички решават по добре закривай всичко щото след 4 години няма да знаем кой си

    Коментиран от #51

    12:48 06.09.2026

  • 47 Врътката

    2 4 Отговор
    ГЕРБ със сигурност ще имат президент Вълчев когато на Йотова ще бъде осигурена висока европейска длъжност и вицето става президент без избори.

    Коментиран от #79

    12:48 06.09.2026

  • 48 Никой

    3 1 Отговор
    На всички ни е ясно , че ти ще подкрепиш Йотова . Нали за това пробута Цецка ?

    12:49 06.09.2026

  • 49 55 от Козлодуй

    1 3 Отговор
    То си беше ясно . Досега нямаха нищо , а сега ще имат вицепрезидент. Все пак е успех .

    12:50 06.09.2026

  • 50 Анонимен

    1 0 Отговор
    Бойкот бойкот бойкот на регреските счупени мадуровки

    12:52 06.09.2026

  • 51 Доц. Граматиков

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Иван":

    През 3 думи слагай точка.

    12:52 06.09.2026

  • 52 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    Както винаги съм твърдял, Борисов е страхливец. А казваше, че когато си поиска може да стане президент. Е не може!

    12:54 06.09.2026

  • 53 ало, каква победа, какви 5 цента

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ГЕРБ":

    тресат гробарите???? ОЩЕ ЛИ НЕ РАЗБРАХА къдеса??? У КАНАЛО, ще им каже шопът боко. И какво развява знаме и се опитва да ехидничи по повед на кандидатура за президенти. АРЕ, тулуп, аре, излизай от зайчарника и се кандидатирай. Беше ни надул ушите, че ти си КАТО НИЩО следващ президент след Радев. ДЛЪЖЕН СИ, иначе се откажи от вождиското начало на ОПГ гроб. НЕ СЕ прави на улав.

    Коментиран от #61

    12:54 06.09.2026

  • 54 Борисов

    2 1 Отговор
    Всички от ГЕРБ да подкрепим Йотова.Тя е е от нашите.А вицето силно наш човек

    12:57 06.09.2026

  • 55 не лежете много на тази кълка

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боюто вече "спечели"":

    Питалии ли сте самият вице дали смята така? Той се е нарекъл на кого да служи.
    Или така ви ОТЪРВА да освободите бокото от ангажимент - ОТИ ОН ЙЕ СТРАХЛИВ. И не обича да губи. Като мутра му се удаваше - особено да пази колите на мутрите на ракингите.

    12:58 06.09.2026

  • 56 баце, кво става?

    1 1 Отговор
    Тия до тебе ли останаха най-верните ти. На един ботокс ли разчиташ и другият не се чете?

    12:59 06.09.2026

  • 57 Петрич

    1 1 Отговор
    Какво не разбрахте, Борисов изпълнява това което му нареди Радев иначе ЛОШО

    13:00 06.09.2026

  • 58 амин, дай боже!

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Мълчанието на ягнета":

    Сега ЩО-ГОДЕ имаме читави хора във властта. Досега беше порнография - Барселона, Петрохан, Мати Хари и т.н. Плюс голямо крадене и разпиляване.

    Коментиран от #60

    13:01 06.09.2026

  • 59 Излишна институция

    1 0 Отговор
    излишни разходи !

    13:01 06.09.2026

  • 60 Кажи

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "амин, дай боже!":

    поне един читав!

    Коментиран от #64

    13:02 06.09.2026

  • 61 до писалия минус

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "ало, каква победа, какви 5 цента":

    Защо си против боко да се кандидатира? Ще катурне Йотова ли? Дай отговор. Не ти искам честен - няма да можеш.

    13:03 06.09.2026

  • 62 Митра Фанова

    0 0 Отговор
    Аз разпределям порциите,на обръчите от партии!

    13:03 06.09.2026

  • 63 БОКО МНОГО ВНИМАВА

    3 1 Отговор
    Ако стъпи на криво отива в кауша.

    13:04 06.09.2026

  • 64 почти всички са

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Кажи":

    читави. Следя от самото начало прехода и политиката у нас. Днес слушах по БНР и нискочелия наследник на комунистическа номенклатура Ивайло Мирчев, онзи дето бие разносвачи на пица. Нищо не спомена за неможенето им, кражбите, ПЕТРОХАН и т.н. Все се целеше в Радев. Ех, сикело е гроздето! Какви ситняци и боядисани комунисти в невроатлантици коментират нормални хора!!!!

    Коментиран от #66, #67

    13:06 06.09.2026

  • 65 Матреала

    0 0 Отговор
    си заслужава президента!

    13:06 06.09.2026

  • 66 И в кой

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "почти всички са":

    ресор тръгна реформа?

    13:08 06.09.2026

  • 67 Една минимална

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "почти всички са":

    не могат да сметнат!

    13:08 06.09.2026

  • 68 Мнение

    5 1 Отговор
    Гербери, направете граждански арест на вашия главанак. Ще осъмнете в листата Магнитски скоро за това , че сте забърсвали престъпленията на Методиев

    13:09 06.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Цвете

    3 1 Отговор
    АБЕ ТИ КАТО ОБИКАЛЯШ СТРАНАТА, КЪДЕ СИ ПОЧИВАШ НАЙ ДОБРЕ ? НА ВСИЧКИ Е ДОТЕГНАЛО ДОСТА ТВОИТЕ " ИЗВЪНРЕДНИ " БРИФИНГИ ЗА ЩЯЛО И НЕ ЩЯЛО. ТО СЕ ВИДЯ, ЧЕ СИ С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ.ВРЪЩАЙТЕ ЗАГРАБЕНИТЕ ПАРИ ЗАЕДНО С МАГНИТСКИ, ЗАЩОТО НАРОДА ОБЕДНЯ И Е ВЕЧЕ НА ПРАГА НА ГЛАДА. КЪДЕ ВИ Е КОШНИЦАТА ? ТИ СИГУРНО НЕ СИ И ЧУВАЛ ЗА ТАКАВА ,ЗАЩОТО СИ ХАРЧИШ НА СПОКОЙСТВИЕ ПАЧКИТЕ И КЮЛЧЕТАТА ? 🎃👺🐷👺🤦‍♂️🤔

    13:11 06.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Това е положението

    2 1 Отговор
    Той бил дал срок на партията ! Нормален ли е ? Това какво е . Шайка бандити с главатар !

    Коментиран от #89

    13:15 06.09.2026

  • 73 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Председателят на Зайчарника обяви, че лично е против пускането на собствен заек в президентското състезание. Делегатите обаче имат срок до 8 септември да решат дали все пак да извадят някого от клетката.

    „Всички ме питат защо нямаме заек. А другите какво направиха? Скриха зайците зад инициативни клетки и никой нищо не им казва“, възмути се председателят.

    По думите му в Зайчарника в момента тече оживен спор дали има смисъл да се участва в надпреварата, след като силна зайкиня вече загрява на пистата.

    Председателят беше категоричен, че моркови на чужд кандидат без изрично поискана подкрепа няма да се раздават.

    „До вчера не искаха и да чуват за нашия Зайчарник. Сега изведнъж им потрябвали нашите зайци. Ама нашите зайци си имат Зайчарник. Те са председателисти!“

    Той прогнозира, че 99% от зайците ще го послушат накъде да хукнат, когато клетките бъдат отворени.

    На въпрос защо тогава са нужни още два дни за вътрешен спор, от Зайчарника не отговориха.

    Зайците продължават да спорят. Председателят продължава да е против. Зайчарникът засега остава без кандидат. 🐰🥕🥹

    13:20 06.09.2026

  • 74 Цвете

    2 1 Отговор
    КОЛКО Е " ДЕМОКРАТИЧНА " ПРЕЗИДЕНШАТА ДНЕС. С НАДЕЖДАТА СЛЕД РОЖДЕНИЯТ Й ДЕН, КОЙТО Е НА 24 ОКТОМВРИ, ДА ПОЛУЧИ ГОЛЕМИЯТ ПОДАРЪК, А ИМЕННО СЕТЕТЕ СЕ?! КОГАТО УНИЗИТЕЛНО СИ КОЛЕНИЧИЛА ПРЕД ЕДИН ПРЕОБЛЯКЪЛ СЕ В РАСО КГБ Е ПОЗОР. ТОЙ НАХОКА И ЕКС ПРЕМИЕРЪТ ТОГАВА РАДЕВ, НО ТЕ МЪЛЧАХА ,ЗАЩО? КУКЛИТЕ НА КОНЦИ ДА ВНИМАВАТ ДА НЕ ИМ СЕ СКЪСАТ КОНЦИТЕ.БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. НАПОМНЯМ ИМ ДА НЕ БИ ДА СА ЗАБРАВИЛИ.

    13:22 06.09.2026

  • 75 Само

    0 0 Отговор
    пролетариата и селячеството гласуват!

    13:29 06.09.2026

  • 76 ?????

    0 1 Отговор
    Уф.
    Тва кино вече го гледахме при сглобката и при изборите за софийски кмет.
    Баце просто посолствата пак са го стиснали за топките.

    13:29 06.09.2026

  • 77 БорисоФ: Моята партия, Моите политици

    1 0 Отговор
    борисоФ е Псевдо-политик с Отпаднала Необходимост!
    Представятелиси борисоФ лично да влезе в президентската битка!
    Какъв Срам ще бъде за него и за Мутренската Групировка ГЕРБ!
    Той Няма да спечели дори Пет процента!
    Навсякъде хората вече са Отвратени от него и крадливата му партия.

    Коментиран от #82

    13:29 06.09.2026

  • 78 След Желев

    0 1 Отговор
    някой президент,нещо да е свършил?

    13:30 06.09.2026

  • 79 Биско Чекмеджето

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Врътката":

    Избори няма само ако е останало под една година от мандата.

    13:30 06.09.2026

  • 80 Гарантирано от ГЕРБ

    1 2 Отговор
    Никой вече не иска да Мърси името си със
    Загиващата Престъпна Мутренска Групировка ГЕРБ.
    Но за да излезе от политическия Цугцванг до който БорисоФ докара ГЕРБ,
    Той трябва да намери Виновник, което да обере негативите,
    както винаги до сега е правил мутрю!

    13:30 06.09.2026

  • 81 Румбата

    1 1 Отговор
    му трябваха 9 години да разбере,колко е безполезен!

    Коментиран от #84

    13:31 06.09.2026

  • 82 Само един Дебил може да мисли така:

    1 2 Отговор

    До коментар #77 от "БорисоФ: Моята партия, Моите политици":

    Дал съм срок до 8 септември на Моята партията да вземе решение
    и да ми докладва!
    Дал съм срок до 8 септември на Моите депутати да вземат решение
    и да ми докладват!

    13:33 06.09.2026

  • 83 Синоптик

    1 0 Отговор
    между 19 и 23 октомви се очакват есенни валежи!Гъби,бол !

    13:33 06.09.2026

  • 84 Народът на Бг

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Румбата":

    А на Борисов Мутрата на ГЕРБ, дори Двадесет години не му стигнаха
    да разбере, колко Много е безполезен, дори Вреден за България!

    Коментиран от #86

    13:35 06.09.2026

  • 85 Гарантирано от БоросоФ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ГЕРБ":

    ГЕРБ По-Бедна България

    Коментиран от #88

    13:36 06.09.2026

  • 86 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Народът на Бг":

    А Радев колко още е необходимо 10 години в президенството стигат нали

    13:39 06.09.2026

  • 87 Блез Паскал

    1 1 Отговор
    Вече е без значение кой от ГЕРБ ще се кандидатира за премиер!
    Дали ще бъде борисоФ, Философа, или Димитър НиколоФ !
    Резултата ще бъде Катастрофален за ГЕРБ!
    Хората вече не искат да чуят за тях, след като ни набутаха с Еврото
    и цените скочиха над Два пъти

    13:40 06.09.2026

  • 88 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Гарантирано от БоросоФ":

    Бедняците и невежите как Радев ви използва хахахаха Я го вижте милионер е от дългогодишното му лежане в президенството 85 хахахаха а вие сте си все същите невежите водят ви за носа и ви лъжат а те ще си трупат милиони пожизнено хахаха

    13:42 06.09.2026

  • 89 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Това е положението":

    72 пишеш за себе си нали и тези които постоянно лъжат по сайтовете нали 72 и за червените олигарси от 90 година насам 72 шайката наглата по сайтовете сте вие

    13:45 06.09.2026

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