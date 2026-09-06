Борисов: Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат за президент. Дал съм срок до 8 септември партията да вземе решение

Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат за президент. Дал съм срок до 8 септември на партията да вземе решение - дали ще издига някого или не. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на пресконференция във Велико Търново.
Той допълни, че понася критики и обвинения заради това, че не е издигнал кандидат, а останалите партии, които са се "скрили зад инициативни комитети" не понасят такива. "Аз считам, че това е единственият начин - партията или част от нея да реши. Сега между членовете тече спор кое е правилно. Затова до 8 ще изчакаме", посочи още Борисов.
Той е категоричен, че ГЕРБ няма даде непоискана подкрепа на никого. Заяви и, че към момента не се водят разговори с други политически партии и лидери по темата.
"В последните няколко дни на всички прави впечатление как започнаха да говорят много обрано. Сега вече им трябвали избирателите на ГЕРБ. Ама като искате избирателите на ГЕРБ, те си имат партия, те са бойковисти", категоричен беше Борисов.
Той допълни още, че не вярва на машините, като даде пример, че "и Тръмп, и Мъск" не вярват на машините.
"Ако издигнем кандидат, това ще е най-голямата услуга, която ще направим на г-жа Йотова, нищо, че има членове на ГЕРБ в нейния инициативен комитет, аз не ги обвинявам", посочи още Бойко Борисов.
Коментира и, че избирателите на партията ще го послушат на 99% и няма да подкрепят демократичната двойка "Гюров - Кандев".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фибата
P.S. Няма я България извън европейско-путинския контекст и войната в Украйна. Просто я няма! Честит празник!
Коментиран от #11
12:11 06.09.2026
2 Боюто вече "спечели"
Коментиран от #55
12:13 06.09.2026
3 какво толкова умуват
12:13 06.09.2026
4 ГЕРБ
Коментиран от #53, #85
12:13 06.09.2026
5 СЛЕД 25 ГОДИНИ В ПОЛИТИКАТА
12:14 06.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анонимен
Коментиран от #17
12:15 06.09.2026
8 БОЦ - ко
Бях във Чехия, в затвора,
Щото крадохме коли,
После много се озорих,
Но преметнах ви, нали ?
Мутра бях но станах политик,
Със червена членска книжка,
С едно лице, но всъщност многолик,
Водейки ви на каишка 🤣
Коментиран от #15
12:16 06.09.2026
9 Жоро
Коментиран от #43
12:16 06.09.2026
10 Предложение
12:16 06.09.2026
11 Драги ми Смехурко
До коментар #1 от "Фибата":Марш да целуваш отходния канал на любимците ти.
12:16 06.09.2026
12 Блазя ти Гуджо
12:16 06.09.2026
13 БОКО Е СПОКОЕН
12:17 06.09.2026
14 007
Коментиран от #21
12:19 06.09.2026
15 Добре казано
До коментар #8 от "БОЦ - ко":Може да се продължи
Коментиран от #31
12:19 06.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Смехоран
До коментар #7 от "Анонимен":Правилно пич!И много ми харесва за пожизненото назначение.Като едно време,нали?Дарина и Георги ще претендират за собственост на държавата като един внук.
12:20 06.09.2026
18 Мълчанието на ягнета
Коментиран от #58
12:20 06.09.2026
19 всички партии
До коментар #16 от "Бою":в беге гетото са разклонения на мракобесното античовешко бкп!
12:21 06.09.2026
20 Даниел
Отделно от това в София духа много силен западен вятър и е възможно рязко спиране на определени бизнеси ,където в сянка стой същият маргинал!
Коментиран от #34
12:21 06.09.2026
21 Зъл пес
До коментар #14 от "007":Да,заради манипурираните машини.Хич да не се занимава.А ние ще идем за гъби.
12:21 06.09.2026
22 Какви
12:22 06.09.2026
23 Рундевите песове
12:22 06.09.2026
24 Лост
12:24 06.09.2026
25 Смехоран
Коментиран от #27
12:25 06.09.2026
26 Анонимен
12:26 06.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ
Коментиран от #33
12:28 06.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Единственият печеливш е ББ
12:29 06.09.2026
31 БОЦ - ко
До коментар #15 от "Добре казано":Пожела -
О. К. - ЕТО го :
Вече не съм и за президент,
Че народа ме намрази,
Всеки който ми е опонент,
Като танк ще ме прегази... 😭
12:30 06.09.2026
32 "Бойко е крадец..."
12:31 06.09.2026
33 Анонимен
До коментар #28 от "ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ":28 писач на лъжи и измислици по сайтовете 28 си ти Колкото Бойко е крадец толкова ти да си жив
Коментиран от #36, #37
12:32 06.09.2026
34 Борисов бе назначен
До коментар #20 от "Даниел":от Германия като най-подходящ за обратно източване на присъединителните фондове на ЕС обратно към Германия.
През всичките тези години Германия го подкрепяше и го натрисаше на българите.
- Политическа подкрепа през всичките тези години от тогавашната канцлерка Ангела Меркел
- Лично Урсула дойде в Пловдив преди две години на предизборен митинг на ГЕРБ
- Председателят на Европейската Народна Партия, Манфред Вебер винаги е покривал корупционните скандали на Герб и Борисов.
За сметка на това Борисов обезкости България в полза на Германия. Преди десетина години, най-жестоко бяха убити българските стада от овце и кози за да може да има клиенти на германските хранителни вериги, които в момента продават хранителни стоки тук с двойно по-висока цена от Германия.
Допълнително, Германия унищожи останалата в България индустрия за да не конкурират германските производители.
12:32 06.09.2026
35 Българин
Но такава е волята на народа!
12:36 06.09.2026
36 ИЗБИРАТЕЛ
До коментар #33 от "Анонимен":Искаш да кажеш, ме Боко не открадна МИЛИАРДИ ли?
Коментиран от #40
12:36 06.09.2026
37 ТИ СИ ТЪПАК
До коментар #33 от "Анонимен":Нали?
Коментиран от #38
12:38 06.09.2026
38 Анонимен
До коментар #37 от "ТИ СИ ТЪПАК":37 за България за свободата за Демокрацията Да си върнем България
12:40 06.09.2026
39 Аз, аз, аз
Ту, ту, ту
12:42 06.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хихи
Коментиран от #45
12:45 06.09.2026
42 Б А Н К Я Т А
12:45 06.09.2026
43 Хихи
До коментар #9 от "Жоро":Да вземе Емили Тротинетката, а той вице
12:46 06.09.2026
44 ха ха
12:46 06.09.2026
45 А А А С ДУЛОВСКАТА
До коментар #41 от "Хихи":НЕ ЧИЧИ БОЮ БАРДАК НЯМА ДА ПРАВИ ТОЙ Е ЧЕСТЕН НЕ КРАДЕ НЕ Е МУТРА .
12:48 06.09.2026
46 Иван
Коментиран от #51
12:48 06.09.2026
47 Врътката
Коментиран от #79
12:48 06.09.2026
48 Никой
12:49 06.09.2026
49 55 от Козлодуй
12:50 06.09.2026
50 Анонимен
12:52 06.09.2026
51 Доц. Граматиков
До коментар #46 от "Иван":През 3 думи слагай точка.
12:52 06.09.2026
52 Абсурдистан
12:54 06.09.2026
53 ало, каква победа, какви 5 цента
До коментар #4 от "ГЕРБ":тресат гробарите???? ОЩЕ ЛИ НЕ РАЗБРАХА къдеса??? У КАНАЛО, ще им каже шопът боко. И какво развява знаме и се опитва да ехидничи по повед на кандидатура за президенти. АРЕ, тулуп, аре, излизай от зайчарника и се кандидатирай. Беше ни надул ушите, че ти си КАТО НИЩО следващ президент след Радев. ДЛЪЖЕН СИ, иначе се откажи от вождиското начало на ОПГ гроб. НЕ СЕ прави на улав.
Коментиран от #61
12:54 06.09.2026
54 Борисов
12:57 06.09.2026
55 не лежете много на тази кълка
До коментар #2 от "Боюто вече "спечели"":Питалии ли сте самият вице дали смята така? Той се е нарекъл на кого да служи.
Или така ви ОТЪРВА да освободите бокото от ангажимент - ОТИ ОН ЙЕ СТРАХЛИВ. И не обича да губи. Като мутра му се удаваше - особено да пази колите на мутрите на ракингите.
12:58 06.09.2026
56 баце, кво става?
12:59 06.09.2026
57 Петрич
13:00 06.09.2026
58 амин, дай боже!
До коментар #18 от "Мълчанието на ягнета":Сега ЩО-ГОДЕ имаме читави хора във властта. Досега беше порнография - Барселона, Петрохан, Мати Хари и т.н. Плюс голямо крадене и разпиляване.
Коментиран от #60
13:01 06.09.2026
59 Излишна институция
13:01 06.09.2026
60 Кажи
До коментар #58 от "амин, дай боже!":поне един читав!
Коментиран от #64
13:02 06.09.2026
61 до писалия минус
До коментар #53 от "ало, каква победа, какви 5 цента":Защо си против боко да се кандидатира? Ще катурне Йотова ли? Дай отговор. Не ти искам честен - няма да можеш.
13:03 06.09.2026
62 Митра Фанова
13:03 06.09.2026
63 БОКО МНОГО ВНИМАВА
13:04 06.09.2026
64 почти всички са
До коментар #60 от "Кажи":читави. Следя от самото начало прехода и политиката у нас. Днес слушах по БНР и нискочелия наследник на комунистическа номенклатура Ивайло Мирчев, онзи дето бие разносвачи на пица. Нищо не спомена за неможенето им, кражбите, ПЕТРОХАН и т.н. Все се целеше в Радев. Ех, сикело е гроздето! Какви ситняци и боядисани комунисти в невроатлантици коментират нормални хора!!!!
Коментиран от #66, #67
13:06 06.09.2026
65 Матреала
13:06 06.09.2026
66 И в кой
До коментар #64 от "почти всички са":ресор тръгна реформа?
13:08 06.09.2026
67 Една минимална
До коментар #64 от "почти всички са":не могат да сметнат!
13:08 06.09.2026
68 Мнение
13:09 06.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Цвете
13:11 06.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Това е положението
Коментиран от #89
13:15 06.09.2026
73 Червената шапчица
„Всички ме питат защо нямаме заек. А другите какво направиха? Скриха зайците зад инициативни клетки и никой нищо не им казва“, възмути се председателят.
По думите му в Зайчарника в момента тече оживен спор дали има смисъл да се участва в надпреварата, след като силна зайкиня вече загрява на пистата.
Председателят беше категоричен, че моркови на чужд кандидат без изрично поискана подкрепа няма да се раздават.
„До вчера не искаха и да чуват за нашия Зайчарник. Сега изведнъж им потрябвали нашите зайци. Ама нашите зайци си имат Зайчарник. Те са председателисти!“
Той прогнозира, че 99% от зайците ще го послушат накъде да хукнат, когато клетките бъдат отворени.
На въпрос защо тогава са нужни още два дни за вътрешен спор, от Зайчарника не отговориха.
Зайците продължават да спорят. Председателят продължава да е против. Зайчарникът засега остава без кандидат. 🐰🥕🥹
13:20 06.09.2026
74 Цвете
13:22 06.09.2026
75 Само
13:29 06.09.2026
76 ?????
Тва кино вече го гледахме при сглобката и при изборите за софийски кмет.
Баце просто посолствата пак са го стиснали за топките.
13:29 06.09.2026
77 БорисоФ: Моята партия, Моите политици
Представятелиси борисоФ лично да влезе в президентската битка!
Какъв Срам ще бъде за него и за Мутренската Групировка ГЕРБ!
Той Няма да спечели дори Пет процента!
Навсякъде хората вече са Отвратени от него и крадливата му партия.
Коментиран от #82
13:29 06.09.2026
78 След Желев
13:30 06.09.2026
79 Биско Чекмеджето
До коментар #47 от "Врътката":Избори няма само ако е останало под една година от мандата.
13:30 06.09.2026
80 Гарантирано от ГЕРБ
Загиващата Престъпна Мутренска Групировка ГЕРБ.
Но за да излезе от политическия Цугцванг до който БорисоФ докара ГЕРБ,
Той трябва да намери Виновник, което да обере негативите,
както винаги до сега е правил мутрю!
13:30 06.09.2026
81 Румбата
Коментиран от #84
13:31 06.09.2026
82 Само един Дебил може да мисли така:
До коментар #77 от "БорисоФ: Моята партия, Моите политици":Дал съм срок до 8 септември на Моята партията да вземе решение
и да ми докладва!
Дал съм срок до 8 септември на Моите депутати да вземат решение
и да ми докладват!
13:33 06.09.2026
83 Синоптик
13:33 06.09.2026
84 Народът на Бг
До коментар #81 от "Румбата":А на Борисов Мутрата на ГЕРБ, дори Двадесет години не му стигнаха
да разбере, колко Много е безполезен, дори Вреден за България!
Коментиран от #86
13:35 06.09.2026
85 Гарантирано от БоросоФ
До коментар #4 от "ГЕРБ":ГЕРБ По-Бедна България
Коментиран от #88
13:36 06.09.2026
86 Анонимен
До коментар #84 от "Народът на Бг":А Радев колко още е необходимо 10 години в президенството стигат нали
13:39 06.09.2026
87 Блез Паскал
Дали ще бъде борисоФ, Философа, или Димитър НиколоФ !
Резултата ще бъде Катастрофален за ГЕРБ!
Хората вече не искат да чуят за тях, след като ни набутаха с Еврото
и цените скочиха над Два пъти
13:40 06.09.2026
88 Анонимен
До коментар #85 от "Гарантирано от БоросоФ":Бедняците и невежите как Радев ви използва хахахаха Я го вижте милионер е от дългогодишното му лежане в президенството 85 хахахаха а вие сте си все същите невежите водят ви за носа и ви лъжат а те ще си трупат милиони пожизнено хахаха
13:42 06.09.2026
89 Анонимен
До коментар #72 от "Това е положението":72 пишеш за себе си нали и тези които постоянно лъжат по сайтовете нали 72 и за червените олигарси от 90 година насам 72 шайката наглата по сайтовете сте вие
13:45 06.09.2026