Петър Петров: ПБ не защитават българския национален интерес

Правителството е натрупало достатъчно основания за вот на недоверие заради политиката си по доходите, социалните плащания и растящите цени. Това заяви пред БНР заместник-председателят на „Възраждане“ Петър Петров. Той уточни, че за внасянето на такъв вот са необходими подписите на 48 народни представители.

В предаването „Неделя 150“ Петров разкритикува първите сто дни на управлението. По думите му позициите на ПБ не защитават българския национален интерес и не отговарят на предизборните обещания. Той обвини кабинета, че не успява да овладее инфлацията и спекулата и не предприема очакваните спешни мерки за намаляване на цените и дефицита.

Като пример Петров посочи, че ПБ не е подкрепила предложението на „Възраждане“ България да поиска временна дерогация за внос на горива от Русия. Според него ситуацията с горивата е извънредна и изисква по-радикални решения. Той обвини управляващите, че заявяват различни позиции в България и в Брюксел.

Петров съобщи още, че в началото на следващата седмица „Възраждане“ ще реши коя от петте обсъждани кандидатури за президент да издигне. Конкретни имена не бяха посочени.

„Ще участваме с нагласата да спечелим президентските избори“, заяви той. По думите му кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да имат държавническо поведение, да отстояват смело позициите си и да са независими от чужди влияния и български олигархични интереси.

Заместник-председателят на „Възраждане“ се обяви и за смяна на състава на Висшия съдебен съвет, за да бъде прекратено според него политическото влияние на ГЕРБ и ДПС в съдебната власт. Той заяви готовност партията да участва в процеса, но без задкулисни договорки с двете формации.

Петров коментира и реакцията на българското правителство на хибридната атака в Германия. Берлин съобщи, че данните сочат към руското разузнаване, а българският кабинет не спомена Русия в позицията си.

„Никое гражданско летище не трябва да бъде атакувано по никакъв начин“, заяви Петров. Той настоя отговорността да бъде установена чрез разследване с безспорни доказателства и призова българското правителство първо да оцени последиците за страната, преди да заема категорична позиция.

Петров пожела успех на партньорите на „Възраждане“ от „Алтернатива за Германия“ на изборите в Саксония-Анхалт. Той изрази увереност, че евентуално идване на партията на власт на федерално ниво би довело и до смяна на управлението в България.