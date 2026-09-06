Петър Петров: ПБ не защитават българския национален интерес

Правителството е натрупало достатъчно основания за вот на недоверие заради политиката си по доходите, социалните плащания и растящите цени. Това заяви пред БНР заместник-председателят на „Възраждане“ Петър Петров. Той уточни, че за внасянето на такъв вот са необходими подписите на 48 народни представители.
В предаването „Неделя 150“ Петров разкритикува първите сто дни на управлението. По думите му позициите на ПБ не защитават българския национален интерес и не отговарят на предизборните обещания. Той обвини кабинета, че не успява да овладее инфлацията и спекулата и не предприема очакваните спешни мерки за намаляване на цените и дефицита.
Като пример Петров посочи, че ПБ не е подкрепила предложението на „Възраждане“ България да поиска временна дерогация за внос на горива от Русия. Според него ситуацията с горивата е извънредна и изисква по-радикални решения. Той обвини управляващите, че заявяват различни позиции в България и в Брюксел.
Петров съобщи още, че в началото на следващата седмица „Възраждане“ ще реши коя от петте обсъждани кандидатури за президент да издигне. Конкретни имена не бяха посочени.
„Ще участваме с нагласата да спечелим президентските избори“, заяви той. По думите му кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да имат държавническо поведение, да отстояват смело позициите си и да са независими от чужди влияния и български олигархични интереси.
Заместник-председателят на „Възраждане“ се обяви и за смяна на състава на Висшия съдебен съвет, за да бъде прекратено според него политическото влияние на ГЕРБ и ДПС в съдебната власт. Той заяви готовност партията да участва в процеса, но без задкулисни договорки с двете формации.
Петров коментира и реакцията на българското правителство на хибридната атака в Германия. Берлин съобщи, че данните сочат към руското разузнаване, а българският кабинет не спомена Русия в позицията си.
„Никое гражданско летище не трябва да бъде атакувано по никакъв начин“, заяви Петров. Той настоя отговорността да бъде установена чрез разследване с безспорни доказателства и призова българското правителство първо да оцени последиците за страната, преди да заема категорична позиция.
Петров пожела успех на партньорите на „Възраждане“ от „Алтернатива за Германия“ на изборите в Саксония-Анхалт. Той изрази увереност, че евентуално идване на партията на власт на федерално ниво би довело и до смяна на управлението в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ганя Путинофила
Чорапа голем го вадеше, АМА МЕК!
1 500 000 полезни идиота-путинофила, като мен, също гласуваха за него!
Коментиран от #22
13:58 06.09.2026
3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ T☠️
13:59 06.09.2026
4 Спецназ
На тройно по-ниски цени ще е руския.
НЕма да ни откажат от ЕС, защото и там не е весело с преработените горива..
СЪС БЕЗ топки Политика не се прави!
ФАКТ!
Коментиран от #21
14:00 06.09.2026
5 Нема се плашите
14:00 06.09.2026
6 Някой
14:00 06.09.2026
7 Радев обеща!
Коментиран от #9
14:02 06.09.2026
8 Защитават интереса на българския народ
14:05 06.09.2026
9 Той Каквото Е Обещал !
До коментар #7 от "Радев обеща!":Само Не Можеш Да Го Изредиш !
Какво Остава !
Да Изпълни Което и да било !
От тези Обещания !
14:07 06.09.2026
10 Избирателите
14:08 06.09.2026
11 Маринак
14:08 06.09.2026
12 Кой Ще изберат !
От Далаверата !
С машините !
14:09 06.09.2026
13 ЕДГАР КЕЙСИ
14:10 06.09.2026
14 ПБ е Рундьо!
14:12 06.09.2026
15 оня с коня
14:26 06.09.2026
16 мислите ли
Това е известно. Те антибългари. Не вярвам някойда гласува за тях.
Коментиран от #20
14:27 06.09.2026
17 Дзак
14:34 06.09.2026
18 Иван Грозни
14:47 06.09.2026
19 Прогресивна България
Коментиран от #23
14:47 06.09.2026
20 Прогресивна България
До коментар #16 от "мислите ли":Като те гледам си привърженик на петроханците от ПП-ДБ. Само малко социология, нали жиензитата обичате това, 99,5% от истинските българи подкрепят безрезервно Генерал Румен Радев. Въпроси?
14:49 06.09.2026
21 Европеец
До коментар #4 от "Спецназ":Коща каза, че ЕС иска увеличение на данаци и полувината от бг акцза на цигарите и Хазарт да ги прибира урсулата...
14:51 06.09.2026
22 Ганя евроатлантика
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Изпегъртахамикухататиква и си загубих ключа за чекмеджето, голяма мъка.
14:57 06.09.2026
23 А дъпъсъ подкрепят
До коментар #19 от "Прогресивна България":Щом са в опозиция, ще са против.
15:00 06.09.2026
24 Политиката
15:05 06.09.2026
25 Баба Кина
Кьорави сте и за чистачите на София с тюрбаните и шофьорите с дръпнатите очи в Пловдив. Тук са и трябва да свиквате!
15:07 06.09.2026