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Петър Петров: ПБ не защитават българския национален интерес

Петър Петров: ПБ не защитават българския национален интерес

6 Септември, 2026 13:55 805 25

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  • пб-
  • доходи-
  • цени

Правителството е натрупало достатъчно основания за вот на недоверие заради политиката си по доходите, социалните плащания и растящите цени

Петър Петров: ПБ не защитават българския национален интерес - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството е натрупало достатъчно основания за вот на недоверие заради политиката си по доходите, социалните плащания и растящите цени. Това заяви пред БНР заместник-председателят на „Възраждане“ Петър Петров. Той уточни, че за внасянето на такъв вот са необходими подписите на 48 народни представители.

В предаването „Неделя 150“ Петров разкритикува първите сто дни на управлението. По думите му позициите на ПБ не защитават българския национален интерес и не отговарят на предизборните обещания. Той обвини кабинета, че не успява да овладее инфлацията и спекулата и не предприема очакваните спешни мерки за намаляване на цените и дефицита.

Като пример Петров посочи, че ПБ не е подкрепила предложението на „Възраждане“ България да поиска временна дерогация за внос на горива от Русия. Според него ситуацията с горивата е извънредна и изисква по-радикални решения. Той обвини управляващите, че заявяват различни позиции в България и в Брюксел.

Петров съобщи още, че в началото на следващата седмица „Възраждане“ ще реши коя от петте обсъждани кандидатури за президент да издигне. Конкретни имена не бяха посочени.

„Ще участваме с нагласата да спечелим президентските избори“, заяви той. По думите му кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да имат държавническо поведение, да отстояват смело позициите си и да са независими от чужди влияния и български олигархични интереси.

Заместник-председателят на „Възраждане“ се обяви и за смяна на състава на Висшия съдебен съвет, за да бъде прекратено според него политическото влияние на ГЕРБ и ДПС в съдебната власт. Той заяви готовност партията да участва в процеса, но без задкулисни договорки с двете формации.

Петров коментира и реакцията на българското правителство на хибридната атака в Германия. Берлин съобщи, че данните сочат към руското разузнаване, а българският кабинет не спомена Русия в позицията си.

„Никое гражданско летище не трябва да бъде атакувано по никакъв начин“, заяви Петров. Той настоя отговорността да бъде установена чрез разследване с безспорни доказателства и призова българското правителство първо да оцени последиците за страната, преди да заема категорична позиция.

Петров пожела успех на партньорите на „Възраждане“ от „Алтернатива за Германия“ на изборите в Саксония-Анхалт. Той изрази увереност, че евентуално идване на партията на власт на федерално ниво би довело и до смяна на управлението в България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ганя Путинофила

    8 14 Отговор
    Като виден путинофил съм дълбоко разочарован!
    Чорапа голем го вадеше, АМА МЕК!
    1 500 000 полезни идиота-путинофила, като мен, също гласуваха за него!

    Коментиран от #22

    13:58 06.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ T☠️

    17 3 Отговор
    Петър Петров известен като Леврото

    13:59 06.09.2026

  • 4 Спецназ

    3 9 Отговор
    За Дерогазията за нефт за Нефтохима е ПРАВ!
    На тройно по-ниски цени ще е руския.

    НЕма да ни откажат от ЕС, защото и там не е весело с преработените горива..

    СЪС БЕЗ топки Политика не се прави!
    ФАКТ!

    Коментиран от #21

    14:00 06.09.2026

  • 5 Нема се плашите

    6 12 Отговор
    сега ще изберат Гюров, човек на ДПС! Пак сте под турско робство!

    14:00 06.09.2026

  • 6 Някой

    14 0 Отговор
    Да питам. - какъв е българския национален парк интерес? Щото, всички се упражняват с този термин, ама всеки го изкривява през призмата на личните си интереси.

    14:00 06.09.2026

  • 7 Радев обеща!

    4 10 Отговор
    Радев кога ще върне МОЧАТА в центъра на София!

    Коментиран от #9

    14:02 06.09.2026

  • 8 Защитават интереса на българския народ

    6 2 Отговор
    Говедото е право

    14:05 06.09.2026

  • 9 Той Каквото Е Обещал !

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Радев обеща!":

    Само Не Можеш Да Го Изредиш !

    Какво Остава !

    Да Изпълни Което и да било !

    От тези Обещания !

    14:07 06.09.2026

  • 10 Избирателите

    5 2 Отговор
    Чакаме кандидатурите за Президент и Вице на "Алтернатива за България" !

    14:08 06.09.2026

  • 11 Маринак

    9 1 Отговор
    Да подкрепям г-н Петров независимо от коя партия е.Какво стана с олигархията? казаха ни, че я пребориха или премина към ПБ, какво стана с администрацията пак същото, какво стана с пенсионерите на пенсия и заплата - пак същото. Е тогава кое се е променило , всичко си е същото както при ГЕРБ.Министър Шишков раздал 1 8000 000 бонуси за какво, какво е свършено, баба Алино нищо, пътищата дупки. Един раздаваше / хвърляше / парите събрани от народа от " жипката" сега не минали още 100 дни започнаха с бонусите.

    14:08 06.09.2026

  • 12 Кой Ще изберат !

    3 0 Отговор
    Това Зависи !

    От Далаверата !

    С машините !

    14:09 06.09.2026

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 5 Отговор
    "ПРОГРЕСИВНИТЕ" КОМУНОФАШИСТИ НА ЧОРАПА ........................ ЗАЩИТАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ФАШИСТКА РУСИЯ И .................,,., САТРАПА ФАШИСТ ПУТЛЕР ................,... ФАКТ !

    14:10 06.09.2026

  • 14 ПБ е Рундьо!

    10 5 Отговор
    Няма Рундьо, няма ПБ. Рундьовата схема върви към провал. Ще стане като в поговорката за хитрата сврака. Ще се провали зрелищно. Жалко, че проваля и държавата. Хубавото е, че хората разбраха кой всъщност е муньо - копринкова марионетка, а в личен план - некадърник

    14:12 06.09.2026

  • 15 оня с коня

    4 7 Отговор
    Тоя Неадекватник наставнически Заявава че никое Гражд. Летище не трябва да бъде атакувано по никакъв начин,а не споменава че Русия направи ТОЧНО ТОВА удряйки летището в Киев,та да яма къде да кацнат Амер.Пратеници.И възниква въпроса:Защо си затваряте очите пред Престъпленията на Русия бе Полу-идиоти закичени със значки "Сърп и Чук",тласкащи БГ баш в лапите на Медведа?!Отделно пък Възрожденецът иска да сваля Настоящата власт,пък Плюе по БОРИСОВ- е КОЙ да управлява тогава бе?И ще повторя,казвал съм го и преди :крайно време е ТАЗИ рУСОФ. ПАРТИЯ ДА БЪДЕ обявена за вражеска и в услуга на чужда държава,вследствие на което да бъде Забранена,а членовете й да бъдат разледвави...търпеливо и щателно.

    14:26 06.09.2026

  • 16 мислите ли

    3 4 Отговор
    Цитирам ПБ не защитават българския национален интерес

    Това е известно. Те антибългари. Не вярвам някойда гласува за тях.

    Коментиран от #20

    14:27 06.09.2026

  • 17 Дзак

    3 0 Отговор
    Не само дерогация за горива. Трябват приходи. Трябват мерки за насърчавате на производството на селско стопански продукти, въвеждане на стандартизирани масови сортове и видове. Мерки за увеличаване на износа за страни извън ЕС! Иначе ще има поголовно повишаване на данъците!

    14:34 06.09.2026

  • 18 Иван Грозни

    2 1 Отговор
    Личи си. Неможеш да си закопчееш сакото от много грижи.

    14:47 06.09.2026

  • 19 Прогресивна България

    3 1 Отговор
    Възраждане са пудели на Бойко Борисов. Смешно е да нападат най-почтенния и честен българин в лицето на Генерал Румен Радев. Нелепо е просто

    Коментиран от #23

    14:47 06.09.2026

  • 20 Прогресивна България

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "мислите ли":

    Като те гледам си привърженик на петроханците от ПП-ДБ. Само малко социология, нали жиензитата обичате това, 99,5% от истинските българи подкрепят безрезервно Генерал Румен Радев. Въпроси?

    14:49 06.09.2026

  • 21 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Спецназ":

    Коща каза, че ЕС иска увеличение на данаци и полувината от бг акцза на цигарите и Хазарт да ги прибира урсулата...

    14:51 06.09.2026

  • 22 Ганя евроатлантика

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Изпегъртахамикухататиква и си загубих ключа за чекмеджето, голяма мъка.

    14:57 06.09.2026

  • 23 А дъпъсъ подкрепят

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Прогресивна България":

    Щом са в опозиция, ще са против.

    15:00 06.09.2026

  • 24 Политиката

    2 1 Отговор
    рундьова е "интереса клати феса". Няма национален интерес! Интересът е личен - да спасим пътя на копринката!

    15:05 06.09.2026

  • 25 Баба Кина

    1 0 Отговор
    Пиешо, вий сти изиционалисти. ИЗИ- мънички, НАЛИСТИ- настинали. Вие сте като ДПС- без национална доктрина за съществуването на различните(сиган, евреи и помъчени)!
    Кьорави сте и за чистачите на София с тюрбаните и шофьорите с дръпнатите очи в Пловдив. Тук са и трябва да свиквате!

    15:07 06.09.2026

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