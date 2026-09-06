Как ще протекат честванията за Съединението днес

Днес, 6 септември 2026 г., България празнува 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Тържествата обхващат цялата страна, като основните събития и официални лица са концентрирани в Пловдив и столицата. Честванията протичат при строга организация, започнала още в ранните часове на деня.

Пловдив: Кулминация на празника с Илияна Йотова

Център на националните чествания традиционно е град Пловдив, който днес отбелязва и своя официален празник. Актуалната програма по часове включва:

10:00 ч. – Тържествен молебен в катедралния храм „Света Богородица“, отслужен от Пловдивския митрополит Николай.

– Тържествен молебен в катедралния храм „Света Богородица“, отслужен от Пловдивския митрополит Николай. 11:00 ч. – 11:30 ч. – Полагане на венци пред паметната плоча на майор Райчо Николов и паметника на Захари Стоянов.

– Полагане на венци пред паметната плоча на майор Райчо Николов и паметника на Захари Стоянов. 19:00 ч. – Популярната историческа възстановка на площад „Римски стадион“, организирана от комитет „Родолюбие“. Актьорите пресъздават влизането на четата на Чардафон Велики.

– Популярната историческа възстановка на площад „Римски стадион“, организирана от комитет „Родолюбие“. Актьорите пресъздават влизането на четата на Чардафон Велики. 20:30 ч. – Тържествена проверка (заря) на площад „Съединение“.

Основен участник във вечерната кулминация ще бъде президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния строй и ще произнесе тържествено слово. На трибуната ще присъства и председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

За сигурността в града се грижат над 230 служители на полицията и жандармерията, като допускът на граждани до площада ще става през 3 контролно-пропускателни пункта. Въведена е изрична забрана за полети с дронове в района на тържествата.

Тържествената програма в София

В столицата официалното събитие е насрочено за 11:00 ч. пред мавзолея-костница на княз Александър І Батенберг на бул. „Васил Левски“.

Основните участници и говорители на церемонията в София са кметът Васил Терзиев и Марио Мишев от Сдружение „Българска история“. В официалната програма се включват Националната гвардейска част, вокална формация „Българи“ и известната българска актриса Силвия Лулчева.

Чествания по места: Град Съединение

Историческият град Съединение постави началото на честванията още в навечерието на празника, 5 септември, с мащабна възстановка и присъствието на двама министри – на иновациите и растежа Иван Василев и на образованието Георги Вълчев.