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Как ще протекат честванията за Съединението днес

Как ще протекат честванията за Съединението днес

6 Септември, 2026 07:34, обновена 6 Септември, 2026 07:39 347 12

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България отбелязва 141 години от историческото събитие с мащабна програма и засилени мерки за сигурност в Пловдив и София

Как ще протекат честванията за Съединението днес - 1
Снимка: Фейсбук/Община Съединение
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес, 6 септември 2026 г., България празнува 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Тържествата обхващат цялата страна, като основните събития и официални лица са концентрирани в Пловдив и столицата. Честванията протичат при строга организация, започнала още в ранните часове на деня.

Пловдив: Кулминация на празника с Илияна Йотова

Център на националните чествания традиционно е град Пловдив, който днес отбелязва и своя официален празник. Актуалната програма по часове включва:

  • 10:00 ч. – Тържествен молебен в катедралния храм „Света Богородица“, отслужен от Пловдивския митрополит Николай.
  • 11:00 ч. – 11:30 ч. – Полагане на венци пред паметната плоча на майор Райчо Николов и паметника на Захари Стоянов.
  • 19:00 ч. – Популярната историческа възстановка на площад „Римски стадион“, организирана от комитет „Родолюбие“. Актьорите пресъздават влизането на четата на Чардафон Велики.
  • 20:30 ч. – Тържествена проверка (заря) на площад „Съединение“.

Основен участник във вечерната кулминация ще бъде президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния строй и ще произнесе тържествено слово. На трибуната ще присъства и председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

За сигурността в града се грижат над 230 служители на полицията и жандармерията, като допускът на граждани до площада ще става през 3 контролно-пропускателни пункта. Въведена е изрична забрана за полети с дронове в района на тържествата.

Тържествената програма в София

В столицата официалното събитие е насрочено за 11:00 ч. пред мавзолея-костница на княз Александър І Батенберг на бул. „Васил Левски“.

Основните участници и говорители на церемонията в София са кметът Васил Терзиев и Марио Мишев от Сдружение „Българска история“. В официалната програма се включват Националната гвардейска част, вокална формация „Българи“ и известната българска актриса Силвия Лулчева.

Чествания по места: Град Съединение

Историческият град Съединение постави началото на честванията още в навечерието на празника, 5 септември, с мащабна възстановка и присъствието на двама министри – на иновациите и растежа Иван Василев и на образованието Георги Вълчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроатлантик

    2 0 Отговор
    Аз ще си сложа един фес на главата и един банан малко по-надолу, и ще празнувам задължителното налагане на дигиталното евро!

    07:44 06.09.2026

  • 2 Какво

    3 0 Отговор
    Съединение, какви пет левро ?

    07:44 06.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Съединение

    1 2 Отговор
    Да не забравяме, че русия е била твърдо против Съединението.
    Това разбира се ще бъде отчетено обратно от наште кумунисти русофили Радев и Йотова.

    07:45 06.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 Съединението !

    1 0 Отговор
    Над терора Над Българския Народ 1

    Коментиран от #11

    07:51 06.09.2026

  • 11 Да Си Го Честват !

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Съединението !":

    Управляващите !

    07:52 06.09.2026

  • 12 Йотова ,

    0 0 Отговор
    Доцова и тем подобни стрини , щели да бъдат на трибуна и кулминацията на вечерта....

    07:53 06.09.2026

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