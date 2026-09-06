Как ще протекат честванията за Съединението днес

Днес, 6 септември 2026 г., България празнува 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Тържествата обхващат цялата страна, като основните събития и официални лица са концентрирани в Пловдив и столицата. Честванията протичат при строга организация, започнала още в ранните часове на деня.
Пловдив: Кулминация на празника с Илияна Йотова
Център на националните чествания традиционно е град Пловдив, който днес отбелязва и своя официален празник. Актуалната програма по часове включва:
- 10:00 ч. – Тържествен молебен в катедралния храм „Света Богородица“, отслужен от Пловдивския митрополит Николай.
- 11:00 ч. – 11:30 ч. – Полагане на венци пред паметната плоча на майор Райчо Николов и паметника на Захари Стоянов.
- 19:00 ч. – Популярната историческа възстановка на площад „Римски стадион“, организирана от комитет „Родолюбие“. Актьорите пресъздават влизането на четата на Чардафон Велики.
- 20:30 ч. – Тържествена проверка (заря) на площад „Съединение“.
Основен участник във вечерната кулминация ще бъде президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния строй и ще произнесе тържествено слово. На трибуната ще присъства и председателят на Народното събрание Михаела Доцова.
За сигурността в града се грижат над 230 служители на полицията и жандармерията, като допускът на граждани до площада ще става през 3 контролно-пропускателни пункта. Въведена е изрична забрана за полети с дронове в района на тържествата.
Тържествената програма в София
В столицата официалното събитие е насрочено за 11:00 ч. пред мавзолея-костница на княз Александър І Батенберг на бул. „Васил Левски“.
Основните участници и говорители на церемонията в София са кметът Васил Терзиев и Марио Мишев от Сдружение „Българска история“. В официалната програма се включват Националната гвардейска част, вокална формация „Българи“ и известната българска актриса Силвия Лулчева.
Чествания по места: Град Съединение
Историческият град Съединение постави началото на честванията още в навечерието на празника, 5 септември, с мащабна възстановка и присъствието на двама министри – на иновациите и растежа Иван Василев и на образованието Георги Вълчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евроатлантик
07:44 06.09.2026
2 Какво
07:44 06.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Съединение
Това разбира се ще бъде отчетено обратно от наште кумунисти русофили Радев и Йотова.
07:45 06.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Съединението !
Коментиран от #11
07:51 06.09.2026
11 Да Си Го Честват !
До коментар #10 от "Съединението !":Управляващите !
07:52 06.09.2026
12 Йотова ,
07:53 06.09.2026