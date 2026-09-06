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Катя Ивкова: Въвеждаме система за оценка на качеството на медицинските грижи

Катя Ивкова: Въвеждаме система за оценка на качеството на медицинските грижи

6 Септември, 2026 13:25 360 13

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  • рзи-та

РЗИ-тата няма да бъдат закривани като структури - ще са териториални дирекции към МЗ

Катя Ивкова: Въвеждаме система за оценка на качеството на медицинските грижи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще станат териториални дирекции към Министерството на здравеопазването. Това заяви пред БНР здравният министър Катя Ивкова. По думите ѝ подготвяната реформа е административна и цели да обедини дублиращи се функции, правила и информационни системи.

Промените обхващат министерството и второстепенните разпоредители към него, които са 97, включително РЗИ и центровете за спешна помощ. Целта е да се намалят забавянията и препращането между звената, да се въведе единен стандарт на работа и медицинските специалисти да имат повече време за експертната си дейност.

Ивкова уточни, че РЗИ ще продължат да съществуват като структури, но няма да бъдат самостоятелни юридически лица.

Министърът обяви още, че до края на годината трябва да бъде внедрена система за оценка на качеството на медицинските грижи, която да заработи от началото на 2027 г. Пилотното ѝ въвеждане вече е започнало, а предстоят допълнителни разговори с Българския лекарски съюз.

Според Ивкова обективните данни ще позволят предприемането на корективни действия и по-добър контрол върху средствата за здравно осигуряване. Тя посочи, че в Националната здравноинформационна система вече има подготвени елементи за подобно измерване на качеството.

По думите ѝ през последните 26 години не е работено за измерване на качеството на медицинските грижи и намаляване на доплащането от пациентите. Тя подчерта, че допълнителните разходи за лечение пораждат недоверие към здравната система.

Изграждането на Национална детска болница остава основен приоритет за правителството, заяви Ивкова. Според нея за шестте години от създаването на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД няма напредък.

„Има един терен, който е в абсолютен застой, и има една поръчка, която също е в застой. Ако продължаваме в този дух, няма да има никакъв напредък“, каза тя. С това министърът обясни решението МЗ да си върне контрола върху процеса.

По повод поисканата ѝ от „Продължаваме промяната“ оставка Ивкова допусна, че става дума за опит за дестабилизация. Тя припомни, че според нея през септември 2023 г. правителството на Николай Денков е извадило проекта за Протонен център от Плана за възстановяване и устойчивост.

По думите ѝ мотивът е бил невъзможност проектът да бъде завършен до 2026 г., като е поет ангажимент за национално финансиране. Предвидените средства по ПВУ са били около 188 млн. лева, а центърът е трябвало да осигурява по-прецизна терапия за деца и възрастни с онкологични заболявания.

„Нека, когато искаме оставки, да се помни кой какво е извършил или не е извършил в системата за здравеопазване“, заяви Ивкова.

Тя отказа да коментира медийни твърдения, че може да бъде сменена от премиера Румен Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 0 Отговор
    Качество на медицински услуги може да има само когато здравната каса бъде разследвана виновните върнат парите и бъдат наказани..!Останалото е евтин популизъм без резултати , НЕНУЖЕН НА НИКОЙ.

    13:29 06.09.2026

  • 2 разходете се

    3 0 Отговор
    в софийски и провинциални общински болници и ще се втрещите от огромните разлики във всичко..... все едно живеем в различни държави

    13:29 06.09.2026

  • 3 Тази жена

    4 0 Отговор
    Разболя напълно здравеопазването с две думи съсипа го.

    13:30 06.09.2026

  • 4 Роки

    3 0 Отговор
    Няма национална детска болница, Пирогов е като след бомбардировки. Наливат се милиони евро държавни пари в частни болници, хората не могат да си купуват прескъпите лекарства, а прогресистите правят нулеви реформи...Идиоти, сър. Крадливи при това!

    13:30 06.09.2026

  • 5 Недей Да Говориш !

    2 0 Отговор
    За "Експертната Дейност" !

    На лицата !

    Които Не Си Познават !

    Занаята !

    13:31 06.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Спецназ

    3 0 Отговор
    КАЖЕТЕ СИ ГО, БЕ!!

    Правиме "реформи " УЖ!

    НЕма да уволняваме некадърници и нищонеправещи!

    ДА ВИ Е.. П.... .....!!

    13:32 06.09.2026

  • 8 Наш човек

    2 0 Отговор
    Ако трябва всекидневно да общуваш с тази със сигурност ще имаш нужда от медицинска помощ.

    13:33 06.09.2026

  • 9 така е

    3 0 Отговор
    За какво здравеопазване говорим? Такова няма! Здравеопазването в България е ГЕНОЦИД за бедните българи! Нямаш ли пари да платиш, умираш! Това е истината!

    Коментиран от #10

    13:36 06.09.2026

  • 10 Прав си!

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "така е":

    Борисов и крадливите му герберски калинки окрадоха парите за здраве.

    13:41 06.09.2026

  • 11 Провалнице

    2 0 Отговор
    рундьова, какво като въвеждате поредната тъпотия! Само анализи и оценки! Стигна се да умират в коридора на болница! Умират бебета и родилки и не само. Ялови раззследвания, анализи, оценки. Срам нямате неможачи, оставка!

    13:43 06.09.2026

  • 12 Цвете

    1 0 Отговор
    ПРОВАЛИ СЕ, ТАКА ЧЕ МЕРКИТЕ НЕ ОТГОВАРЯТ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.ДА БЕШЕ ПРЕДЛОЖИЛА ПОНЕ ЗДРАВНА КАРТА ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ТОВА ЩЕ ОРЕГУЛИРА СИСТЕМАТА НА НЗОК, КОЯТО Е " ДОЯТ " ОТ ГОДИНИ. МИЛИАРДИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО ,КОИТО СЕ НАМИРАТ В НЗОК, ПОТЪВАТ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. ОТГОВОРЕТЕ ,КЪДЕ ПОТЪВАТ, ПОНЕ ДА СМЕ НАЯСНО ПРЕДИ СЛЕДВАЩИЯТ ВИ БЮДЖЕТ? 🚑👀🛌🤫🤔

    13:43 06.09.2026

  • 13 Защо Трябва ?

    1 0 Отговор
    Да ходим и да четем ! Кое заболяване какво Е ?

    И Как се лекува ?

    Това ли Ви Е ?

    Здравеопазването ?

    13:44 06.09.2026

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