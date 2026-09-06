Катя Ивкова: Въвеждаме система за оценка на качеството на медицинските грижи

Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще станат териториални дирекции към Министерството на здравеопазването. Това заяви пред БНР здравният министър Катя Ивкова. По думите ѝ подготвяната реформа е административна и цели да обедини дублиращи се функции, правила и информационни системи.

Промените обхващат министерството и второстепенните разпоредители към него, които са 97, включително РЗИ и центровете за спешна помощ. Целта е да се намалят забавянията и препращането между звената, да се въведе единен стандарт на работа и медицинските специалисти да имат повече време за експертната си дейност.

Ивкова уточни, че РЗИ ще продължат да съществуват като структури, но няма да бъдат самостоятелни юридически лица.

Министърът обяви още, че до края на годината трябва да бъде внедрена система за оценка на качеството на медицинските грижи, която да заработи от началото на 2027 г. Пилотното ѝ въвеждане вече е започнало, а предстоят допълнителни разговори с Българския лекарски съюз.

Според Ивкова обективните данни ще позволят предприемането на корективни действия и по-добър контрол върху средствата за здравно осигуряване. Тя посочи, че в Националната здравноинформационна система вече има подготвени елементи за подобно измерване на качеството.

По думите ѝ през последните 26 години не е работено за измерване на качеството на медицинските грижи и намаляване на доплащането от пациентите. Тя подчерта, че допълнителните разходи за лечение пораждат недоверие към здравната система.

Изграждането на Национална детска болница остава основен приоритет за правителството, заяви Ивкова. Според нея за шестте години от създаването на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД няма напредък.

„Има един терен, който е в абсолютен застой, и има една поръчка, която също е в застой. Ако продължаваме в този дух, няма да има никакъв напредък“, каза тя. С това министърът обясни решението МЗ да си върне контрола върху процеса.

По повод поисканата ѝ от „Продължаваме промяната“ оставка Ивкова допусна, че става дума за опит за дестабилизация. Тя припомни, че според нея през септември 2023 г. правителството на Николай Денков е извадило проекта за Протонен център от Плана за възстановяване и устойчивост.

По думите ѝ мотивът е бил невъзможност проектът да бъде завършен до 2026 г., като е поет ангажимент за национално финансиране. Предвидените средства по ПВУ са били около 188 млн. лева, а центърът е трябвало да осигурява по-прецизна терапия за деца и възрастни с онкологични заболявания.

„Нека, когато искаме оставки, да се помни кой какво е извършил или не е извършил в системата за здравеопазване“, заяви Ивкова.

Тя отказа да коментира медийни твърдения, че може да бъде сменена от премиера Румен Радев.