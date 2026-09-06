Проф. Игнатов: Учениците са претоварени с информация, а изпитването насърчава наизустяването

Учениците са претоварени с информация, а изпитването насърчава наизустяването вместо разбирането. Това заяви историкът и бивш министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов в ефира на bTV. Според него промяната трябва да започне от оценяването, като на децата се осигури повече време за практически занимания.
„Ако променим начина на изпитване, ще променим начина на преподаване. Ето, много проста формула е всичко това“, посочи той.
Игнатов подчерта, че учебното съдържание трябва да бъде съобразено с психологическото развитие на децата. По думите му е необходимо да се откроят основните знания, а допълнителната информация да остане на втори план. Учениците трябва не само да усвояват факти, но и да разбират защо ги учат и как да ги използват.
Като пример той даде Кеймбриджката система, в която според него акцентът е върху осмислянето на процесите, а не върху натрупването на голям обем сведения.
Проф. Игнатов заяви, че изкуственият интелект не може да замени учителя, защото ролята му далеч надхвърля съобщаването на факти. Той подчерта и необходимостта преподавателите да бъдат обучавани за работа с новите технологии.
По темата за социалните мрежи историкът се обяви за ограничаване на достъпа до опасно съдържание. Според него пълната забрана може да бъде заобиколена, а семейството остава основният фактор за възпитанието. Училищните усилия се сблъскват и с агресията и неспазването на правилата, които децата виждат извън класната стая.
По повод Деня на Съединението Игнатов определи събитието като „гигантски“ акт в българската история и подчерта ролята на българския дух за неговия успех.
Той разказа, че интересът му към миналото се е зародил още в детството край крепостта „Баба Вида“ и древния град Рациария. Според него България притежава изключително историческо богатство, но все още се учи да осъзнава и представя туристическата му стойност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Простите
Коментиран от #8, #10, #12
12:47 06.09.2026
2 Овчар
12:54 06.09.2026
3 7676
12:55 06.09.2026
4 отврат
12:55 06.09.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи
12:59 06.09.2026
6 Уж професор а не усеща поантата !!!
13:09 06.09.2026
7 Какво разбира египтолога?
13:10 06.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 производството на зубрачи
Коментиран от #13
13:11 06.09.2026
10 Ако Не Кажеш !
До коментар #1 от "Простите":Написаното В учебника !
4 !
Ако Го издекламираш !
6 !
Всички в Министерския съвет !
Сигурно ги подбират !
По Този Критерий !
13:12 06.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Простите учители
До коментар #1 от "Простите":Са на няколко морета през годината.
13:14 06.09.2026
13 Да ! Но !
До коментар #9 от "производството на зубрачи":В България !
Се Цени Това !
Професор, Академик !
Все такива !
Коментиран от #19
13:15 06.09.2026
14 1990
Коментиран от #16
13:17 06.09.2026
15 Професуратя
13:17 06.09.2026
16 Не сме били !
До коментар #14 от "1990":Всичко Беше По - Оптимално !
13:22 06.09.2026
17 Дърт Вейдър
Като дете ме взеха на 6 години в първи клас това беше експериментална паралелка на която учебниците бяха специално напечатана за някаква нова програма. До средата на трети клас уих в голям окръжен град в североизточна България но по професионални причини семейството ни се премести в рано село близко до голям индустриален център където работеха родителите ми. Продължих да уча в местното селско училище в което даскалите ( точно даскали а не учители) гледа учебниците ми като теле шарена порта. Веднъж имахме контролно по математика задачата която бе дадена я решихме аз и още едно момиче (дъщерята на агронома) на нея писаха 6 а на мен 5 защо съм бил решил задачата по друг начин . Та толкова за образованието ни в стил матрица която непозволяваше индивиди а се броеше само колектива.
Сега е още по-зле смениха едната матрица с друга която произвежда кадри без критично и индивидуално мислене , кадри на които когато шефа им кажеш скачай те непитат защо а колко високо.
13:37 06.09.2026
18 Айде бе! Верно ли?
13:37 06.09.2026
19 Луд Скайуокър
До коментар #13 от "Да ! Но !":Това с научните титли е като с благородническите почнаха да си ги поставят пред имената и да се представят с тях .
13:40 06.09.2026
20 Професори,
13:42 06.09.2026