Проф. Игнатов: Учениците са претоварени с информация, а изпитването насърчава наизустяването

Учениците са претоварени с информация, а изпитването насърчава наизустяването вместо разбирането. Това заяви историкът и бивш министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов в ефира на bTV. Според него промяната трябва да започне от оценяването, като на децата се осигури повече време за практически занимания.

„Ако променим начина на изпитване, ще променим начина на преподаване. Ето, много проста формула е всичко това“, посочи той.

Игнатов подчерта, че учебното съдържание трябва да бъде съобразено с психологическото развитие на децата. По думите му е необходимо да се откроят основните знания, а допълнителната информация да остане на втори план. Учениците трябва не само да усвояват факти, но и да разбират защо ги учат и как да ги използват.

Като пример той даде Кеймбриджката система, в която според него акцентът е върху осмислянето на процесите, а не върху натрупването на голям обем сведения.

Проф. Игнатов заяви, че изкуственият интелект не може да замени учителя, защото ролята му далеч надхвърля съобщаването на факти. Той подчерта и необходимостта преподавателите да бъдат обучавани за работа с новите технологии.

По темата за социалните мрежи историкът се обяви за ограничаване на достъпа до опасно съдържание. Според него пълната забрана може да бъде заобиколена, а семейството остава основният фактор за възпитанието. Училищните усилия се сблъскват и с агресията и неспазването на правилата, които децата виждат извън класната стая.

По повод Деня на Съединението Игнатов определи събитието като „гигантски“ акт в българската история и подчерта ролята на българския дух за неговия успех.

Той разказа, че интересът му към миналото се е зародил още в детството край крепостта „Баба Вида“ и древния град Рациария. Според него България притежава изключително историческо богатство, но все още се учи да осъзнава и представя туристическата му стойност.