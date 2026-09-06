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Проф. Игнатов: Учениците са претоварени с информация, а изпитването насърчава наизустяването

Проф. Игнатов: Учениците са претоварени с информация, а изпитването насърчава наизустяването

6 Септември, 2026 12:41 548 20

  • сергей игнатов-
  • ученици-
  • материал-
  • образование

Той подчерта, че учебното съдържание трябва да бъде съобразено с психологическото развитие на децата. По думите му е необходимо да се откроят основните знания, а допълнителната информация да остане на втори план

Проф. Игнатов: Учениците са претоварени с информация, а изпитването насърчава наизустяването - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Учениците са претоварени с информация, а изпитването насърчава наизустяването вместо разбирането. Това заяви историкът и бивш министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов в ефира на bTV. Според него промяната трябва да започне от оценяването, като на децата се осигури повече време за практически занимания.

„Ако променим начина на изпитване, ще променим начина на преподаване. Ето, много проста формула е всичко това“, посочи той.

Игнатов подчерта, че учебното съдържание трябва да бъде съобразено с психологическото развитие на децата. По думите му е необходимо да се откроят основните знания, а допълнителната информация да остане на втори план. Учениците трябва не само да усвояват факти, но и да разбират защо ги учат и как да ги използват.

Като пример той даде Кеймбриджката система, в която според него акцентът е върху осмислянето на процесите, а не върху натрупването на голям обем сведения.

Проф. Игнатов заяви, че изкуственият интелект не може да замени учителя, защото ролята му далеч надхвърля съобщаването на факти. Той подчерта и необходимостта преподавателите да бъдат обучавани за работа с новите технологии.

По темата за социалните мрежи историкът се обяви за ограничаване на достъпа до опасно съдържание. Според него пълната забрана може да бъде заобиколена, а семейството остава основният фактор за възпитанието. Училищните усилия се сблъскват и с агресията и неспазването на правилата, които децата виждат извън класната стая.

По повод Деня на Съединението Игнатов определи събитието като „гигантски“ акт в българската история и подчерта ролята на българския дух за неговия успех.

Той разказа, че интересът му към миналото се е зародил още в детството край крепостта „Баба Вида“ и древния град Рациария. Според него България притежава изключително историческо богатство, но все още се учи да осъзнава и представя туристическата му стойност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Простите

    11 4 Отговор
    учители обичат зубрачите , наизустяващи мо та мо . По им е лесно , отколкото да следят мисълта .

    Коментиран от #8, #10, #12

    12:47 06.09.2026

  • 2 Овчар

    10 1 Отговор
    Този лумпер отказва да признае че от 1999 г. болонската образователна система наложена в целия ЕС произвежда само простаци..! Не ги учат да произвеждат и да мислят а да продават въздух или чужд продукт..! Жалка картинка..

    12:54 06.09.2026

  • 3 7676

    10 0 Отговор
    На времето г-жа Тачер, като министър на образованието на Великобритания идва у нас да разбере успешната ни програма. Сега е време да потърсим такава, да кажем от Финландия, за да спасим бъдещето на децата ни от многото умници, които с всяка смяна на властта променят подхода на обучение. "Много баби, болно дете"

    12:55 06.09.2026

  • 4 отврат

    8 1 Отговор
    Тои и той се беше напънал да сменя 3 март. Много му пречи. Предлага деня на избухването на априлското въстание.

    12:55 06.09.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    4 8 Отговор
    Защо ли ЕДИН учител не може да научи всичко и да преподава по всички предмети, но ЕДИН ученик трябва да може да научи всичко по всички предмети❓

    12:59 06.09.2026

  • 6 Уж професор а не усеща поантата !!!

    7 0 Отговор
    Захваща някаква тема , но съвсем различна от дневния ред някакви негови отвлечени неща , уркаински.

    13:09 06.09.2026

  • 7 Какво разбира египтолога?

    2 1 Отговор
    Не разбрах, да не изпитват учениците ли? По-голям проблем са учителите, нискокачествени са. Педагогика влизат тройкари, такива са и учителите. А по селата са и прости, но свои хора.

    13:10 06.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 производството на зубрачи

    3 0 Отговор
    с ниска обща култура е безмислено

    Коментиран от #13

    13:11 06.09.2026

  • 10 Ако Не Кажеш !

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Простите":

    Написаното В учебника !
    4 !

    Ако Го издекламираш !

    6 !

    Всички в Министерския съвет !

    Сигурно ги подбират !

    По Този Критерий !

    13:12 06.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Простите учители

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Простите":

    Са на няколко морета през годината.

    13:14 06.09.2026

  • 13 Да ! Но !

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "производството на зубрачи":

    В България !

    Се Цени Това !

    Професор, Академик !

    Все такива !

    Коментиран от #19

    13:15 06.09.2026

  • 14 1990

    5 2 Отговор
    Тогава и ние не сме ли били претоварени, или просто новото поколение нискокачествени родители отглеждат уроди, с телефони в ръце, порно сайтове, агресия и убийства

    Коментиран от #16

    13:17 06.09.2026

  • 15 Професуратя

    2 1 Отговор
    Беше първа китка от делегацията на Гюро в уркайна която подписа в Куев предателския фашиски за Бг договор.

    13:17 06.09.2026

  • 16 Не сме били !

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "1990":

    Всичко Беше По - Оптимално !

    13:22 06.09.2026

  • 17 Дърт Вейдър

    0 0 Отговор
    Една лична история.
    Като дете ме взеха на 6 години в първи клас това беше експериментална паралелка на която учебниците бяха специално напечатана за някаква нова програма. До средата на трети клас уих в голям окръжен град в североизточна България но по професионални причини семейството ни се премести в рано село близко до голям индустриален център където работеха родителите ми. Продължих да уча в местното селско училище в което даскалите ( точно даскали а не учители) гледа учебниците ми като теле шарена порта. Веднъж имахме контролно по математика задачата която бе дадена я решихме аз и още едно момиче (дъщерята на агронома) на нея писаха 6 а на мен 5 защо съм бил решил задачата по друг начин . Та толкова за образованието ни в стил матрица която непозволяваше индивиди а се броеше само колектива.
    Сега е още по-зле смениха едната матрица с друга която произвежда кадри без критично и индивидуално мислене , кадри на които когато шефа им кажеш скачай те непитат защо а колко високо.

    13:37 06.09.2026

  • 18 Айде бе! Верно ли?

    1 0 Отговор
    Нищо не учат!

    13:37 06.09.2026

  • 19 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да ! Но !":

    Това с научните титли е като с благородническите почнаха да си ги поставят пред имената и да се представят с тях .

    13:40 06.09.2026

  • 20 Професори,

    0 0 Отговор
    като този съсипаха образованието. Да не им се дава думата и особено властта. Да върнат социалистическото обучение-беше едно от най-добрите в света. Демократите и това не могат да простят.

    13:42 06.09.2026

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