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Пътна обстановка: Трафик и ремонти на 6 септември

Пътна обстановка: Трафик и ремонти на 6 септември

6 Септември, 2026 07:46, обновена 6 Септември, 2026 07:53 680 2

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Ограничения за камиони, засилен контрол по границите и отлични условия за туризъм в планините в Деня на Съединението

Пътна обстановка: Трафик и ремонти на 6 септември - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Актуална пътна обстановка в страната тази сутрин се характеризира с интензивен трафик заради дългия празничен уикенд. За осигуряване на по-безопасно придвижване АПИ въведе строги мерки.

Ограничения на АПИ, строителство и ремонти

Днес движението на тежкотоварни камиони над 12 тона се извършва без допълнителни спирания, но шофьорите трябва да бъдат подготвени за утрешния ден, 7 септември. От 12:00 до 20:00 часа в понеделник ще се ограничи преминаването на камиони по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и по път I-1 в област Благоевград в посока към София.

Основните строителни дейности и ремонти по републиканската мрежа са спрени, за да се облекчи трафикът. На АМ „Тракия“ в участъка между п.в. „Ихтиман“ и п.в. „Вакарел“ важи специална организация за превоз на опасни товари. АПИ подготвя текущо поддържане и почистване на окопи по АМ „Струма“ и АМ „Тракия“ в Софийска област, което ще започне от 8 септември, като движението ще се пренасочва в активната и изпреварващата лента. Шофьорите могат да се информират в реално време чрез интерактивната платформа lima.api.bg.

Трафик по границите

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ движението е засилено на пунктовете с Гърция и Турция. Традиционно интензивен е трафикът на ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“ на изход от страната. На българо-румънската граница (ГКПП „Дунав мост“ при Русе и Силистра) се преминава при нормален режим, като шофьорите се съветват да използват и алтернативните пунктове.

Сводка на КАТ: Катастрофи през последните 24 часа

Пътната полиция към МВР отчита сериозен брой инциденти поради несъобразена скорост и засилен поток от автомобили. Статистиката на КАТ за последното денонощие показва:

  • Брой тежки катастрофи: 18 произшествия в страната.
  • Загинали: Двама души са загубили живота си.
  • Ранени: 22 души са получили наранявания с различна степен на тежест.

От КАТ напомнят, че движението в аварийните ленти на магистралите е строго забранено и ще се санкционира безкомпромисно.

Сводка на Пожарната: Извънредни произшествия

Звената на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) са реагирали на десетки сигнали. Към тази сутрин обобщените данни за изминалите 24 часа включват:

  • Ликвидирани пожари: Общо 135 пожара на територията на страната.
  • Материални щети: При 31 от пожарите са нанесени сериозни материални щети.
  • Загинали в пожари: Няма регистрирани смъртни случаи.
  • Ранени в пожари: 1 човек е пострадал и е хоспитализиран.

Условия за туризъм в планините

Според сутрешната информация от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК, условията за туризъм в българските планини са отлични. Времето в сутрешните часове е ясно, тихо и слънчево, с температури по високите части между 10 и 16 градуса. Съоръженията и лифтовете в големите курорти работят по график. През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи в планините. Спасителите съветват гражданите да се движат по маркираните пътеки и да съобразяват преходите с личната си подготовка.


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