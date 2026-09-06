Атлетико Мадрид бе пометен в Билбао

Атлетик Билбао нанесе тежък удар по амбициите на Атлетико Мадрид, след като го разгроми с 3:0 на „Сан Мамес“ в двубой от четвъртия кръг на Ла Лига. Баските изиграха изключително силно второ полувреме и стигнаха до убедителния успех с голове на Нико Уилямс, Роберт Наваро и Ойхан Сансет. Първата част не предложи голове, но двата отбора имаха своите възможности. Атлетико започна по-активно и още в началото Канг-ин Лий удари греда, а по-късно и Алекс Баена постави под напрежение вратата на Унай Симон. Домакините постепенно изравниха играта и на почивката резултатът остана 0:0.

След подновяването на играта обаче Атлетик избухна. Само минута след началото на второто полувреме Нико Уилямс откри резултата с глава след атака, в която участие имаше и брат му Иняки. Почти веднага след това Роберт Наваро удвои аванса на домакините. Контраатака, започнала от Нико Уилямс и продължила с Иняки, завърши с отлично изпълнение на Наваро за 2:0.

Диего Симеоне реагира с четири смени, сред които в игра се появиха Хулиан Алварес и Коке, но Атлетико така и не успя да се върне в мача. Стражът на домакините Унай Симон спаси удар на Хулиан Алварес и запази преднината на своя тим.

Атлетик постави точка на спора в 90-ата минута. Ойхан Сансет се възползва от ситуация в наказателното поле и оформи крайното 3:0. Така тимът на Един Терзич записа първата си победа на „Сан Мамес“ начело на германския специалист.

За Атлетико поражението е първо за сезона. Тимът на Симеоне не успя да покаже достатъчно острота след почивката и бе наказан жестоко от домакините. В същото време Атлетик показа сериозна организация и характер, като официалният сайт на клуба определи представянето като победа, изкована от „магическа“ серия в началото на второто полувреме, предава LaLiga.