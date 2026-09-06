Новини
Спорт »
Световен футбол »
Атлетико Мадрид бе пометен в Билбао

Атлетико Мадрид бе пометен в Билбао

6 Септември, 2026 13:45 828 2

  • атлетико мадрид-
  • атлетик билбао-
  • симоне-
  • ник-
  • уилямс

Нико Уилямс блесна

Атлетико Мадрид бе пометен в Билбао - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Атлетик Билбао нанесе тежък удар по амбициите на Атлетико Мадрид, след като го разгроми с 3:0 на „Сан Мамес“ в двубой от четвъртия кръг на Ла Лига. Баските изиграха изключително силно второ полувреме и стигнаха до убедителния успех с голове на Нико Уилямс, Роберт Наваро и Ойхан Сансет. Първата част не предложи голове, но двата отбора имаха своите възможности. Атлетико започна по-активно и още в началото Канг-ин Лий удари греда, а по-късно и Алекс Баена постави под напрежение вратата на Унай Симон. Домакините постепенно изравниха играта и на почивката резултатът остана 0:0.

След подновяването на играта обаче Атлетик избухна. Само минута след началото на второто полувреме Нико Уилямс откри резултата с глава след атака, в която участие имаше и брат му Иняки. Почти веднага след това Роберт Наваро удвои аванса на домакините. Контраатака, започнала от Нико Уилямс и продължила с Иняки, завърши с отлично изпълнение на Наваро за 2:0.

Диего Симеоне реагира с четири смени, сред които в игра се появиха Хулиан Алварес и Коке, но Атлетико така и не успя да се върне в мача. Стражът на домакините Унай Симон спаси удар на Хулиан Алварес и запази преднината на своя тим.

Атлетик постави точка на спора в 90-ата минута. Ойхан Сансет се възползва от ситуация в наказателното поле и оформи крайното 3:0. Така тимът на Един Терзич записа първата си победа на „Сан Мамес“ начело на германския специалист.

За Атлетико поражението е първо за сезона. Тимът на Симеоне не успя да покаже достатъчно острота след почивката и бе наказан жестоко от домакините. В същото време Атлетик показа сериозна организация и характер, като официалният сайт на клуба определи представянето като победа, изкована от „магическа“ серия в началото на второто полувреме, предава LaLiga.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПалавНИК

    0 0 Отговор
    Май е последна година за Чоло...

    13:50 06.09.2026

  • 2 Нали...

    1 0 Отговор
    ...спряха Алварес да иде в Барса, с твърдението, че ще атакуват титлата.
    Ха ха ха смях, тая год загубиха и 3то място и зимата няма да играят в турнира за суперкупата, а това са много добри пари, следващата може и в ШЛ да не се класират, Алварес е дроб и за чеп не става, след като му отказаха трансфер

    14:33 06.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове