Какви послания отправиха политиците за празника

България отбелязва 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Политици отправиха поздравления по случай празничния ден.

„Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си", написа премиерът Румен Радев във Facebook.

„Скъпи сънародници,

На 6 септември България чества своето Съединение и примера на поколение държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на Отечеството.

През историческата 1885 г. България непоколебимо отхвърли Берлинския диктат и помете границите, разделили народа ни.

Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си.

Честит празник!", пише Румен Радев.

Вътрешният министър Иван Демерджиев също честити празника в социалните мрежи.

„Този ден е пример, че обединението зад една национална цел прави нашия народ несломим на пътя на постигането ѝ.

Министерство на вътрешните работи се намира на улица „6-и септември” и имам повод всеки ден да си припомням този подвиг на нацията ни.

Вярвам, че има нещо символично в мястото, на което днес е МВР. Защото без справедливост не може да има обединение!", написа Демерджиев.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов честити през социалните мрежи.

„Големите цели изискват смелост, отговорност и единство. Различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях. Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас.

Честит Ден на Съединението!", написа Борисов.

„Честит 6 септември - Денят на Съединението, в който отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Празник, който напомня, че силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех. Нека днес, почитайки тези, които имаха смелостта да отстояват българското обединение, да продължим да работим за силна и достойна България”, написа лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Съпредседателят на „Демократична България" Ивайло Мирчев напомня, че на 6 септември 1885 г. „България не чака разрешение"

„Съединението е моментът, в който България не чака разрешение. На 6 септември 1885 г. българите сами вземат решение за своята държава и поемат риска да го защитят.

Русия не подкрепя извършеното Съединение. В отговор отзовава военния министър и руските офицери от българската войска. Младата ни армия остава без голяма част от висшия си команден състав в един от най-критичните моменти. Но България не отстъпва.

Два месеца по-късно българските войници и офицери защитават държавата си в Сръбско-българската война и доказват, че свободата не е подарък, ако имаш волята да я отстояваш. Победата укрепва Съединението и авторитета на България в Европа. Това е големият урок на 6 септември: националният интерес не се защитава със снишаване.

Днес България е част от ЕС и НАТО. Имаме съюзници, право на глас и място там, където се вземат решенията за бъдещето на Европа. Затова снишаването на настоящото правителство пред Русия е толкова унизително. Самостоятелността не означава да стоиш между съюзниците си и Кремъл. Означава да знаеш какъв е интересът на България, да вземаш решения в негово име и да имаш смелостта да ги защитаваш.

Нашият интерес е в силна Европа, в истинските партньорства и в България със самочувствие, която не чака позволение, за да отстоява бъдещето си. Съединението успява, защото българите решават какво искат за България и имат куража да го защитят.

И днес е така. България не е ничий заложник. Бъдещето ни зависи от решенията, които вземаме, и от смелостта да ги отстояваме. Нашето бъдеще е европейско. Честит Ден на Съединението!", пише Мирчев.

Лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов публикува видео във Facebook.

„България утре - това сме ние, българите, днес.

Нека бъдем достойни за онези, които извършиха Съединението през 1885 г. Нека пазим единството, националното си достойнство и стремежа към свободна, силна и независима България.

Честит 6 септември, българи ! Честит Ден на Съединението", написа Костадинов.