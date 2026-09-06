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Наталия Водянова посрещна шестото си дете

Наталия Водянова посрещна шестото си дете

6 Септември, 2026 13:41 1 460 13

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  • анна наталия лариса арно-
  • супермодел-
  • антуан арно

44-годишната манекенка и милиардерът Антуан Арно посрещнаха момиченце

Наталия Водянова посрещна шестото си дете - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моделът Наталия Водянова, която от години вдъхновява с красота и благотворителност, отпразнува още едно прекрасно събитие в личния си живот. На 2 септември, на 44-годишна възраст, руската супермоделка дари живот на своето шесто дете – очарователно момиченце, което носи името Анна Наталия Лариса Арно.

Щастливата новина бе разкрита от близката приятелка на Водянова – Екатерина Мцитуридзе, която не скри вълнението си от появата на малката наследница. Според източници, близки до семейството, бебето удивително прилича и на двамата си родители, съчетавайки най-добрите им черти.

Наталия Водянова посрещна шестото си дете
Снимка: Инстаграм

Наталия Лариса Арно е третото общо дете на Наталия Водянова и съпруга ѝ – френския милиардер и наследник на модната империя LVMH, Антуан Арно. Двойката вече има две деца, а сега семейството им се разшири с още една малка дама. Освен това, Водянова е майка и на три по-големи деца от първия си брак с британския аристократ Джъстин Портман.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 неграмотните мисюрки

    19 1 Отговор
    На коя гара го посрещна? Хорават ви писаха под статията за Натали Портман, ама вие наи не оже да четете. На български няма иззраз ДА ПОСРЕЩНА ДЕТЕ. Глаголът посрещам: излизам и отивам да срещна някого, който идва. Тоест, ако някой й го е донесъл отнякъде, тя ще го послещне. Но детето е излязло от нея. РАЗБРАХТЕ ЛИ или да повтарям?!

    Коментиран от #2

    13:51 06.09.2026

  • 2 ние сме мисирки на заплата

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "неграмотните мисюрки":

    E, да, ама на английски е така -
    а щом господарите нареждат, ние така пишем...

    14:02 06.09.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    6 1 Отговор
    Пак ПОСРЕЩАЧКА или пак
    пишеща П.Р.О.С.Т.А.Ч.К.А❗

    14:11 06.09.2026

  • 4 И английският е труден език

    3 0 Отговор
    "Natalia Vodianova welcomed her sixth child.." посрещано е когато се превежда буквално welcomed=добре посрещано. Адаптивен превод в този случай би бил по-добър

    14:20 06.09.2026

  • 5 Барба Дани

    16 0 Отговор
    Как една манекенка не се ожени за стругар или тракторист.

    Коментиран от #7, #11

    14:20 06.09.2026

  • 6 В мета-смисъл, контекст...

    2 0 Отговор
    Новородено бебе - как да го посрещнем.Пристигането на новото бебе у дома е вълнуващ и изпълнен с очаквания момент.

    14:36 06.09.2026

  • 7 "Не се сърди човече"

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Барба Дани":

    Има си и название: хомогамия. Примери: няма как стругар или тракторист да покрие разходи до Париж, Ню- Йорк ..по ревюта , второ бачкатора може да придобие чувство за малоценност и куп други причини.

    Коментиран от #10, #12

    14:55 06.09.2026

  • 8 Баба

    3 1 Отговор
    Браво на нея, но явно лесно ги ражда щом се е навила 6 деца да износи и роди !

    15:10 06.09.2026

  • 9 Анонимен

    4 0 Отговор
    Стига раждала!

    15:12 06.09.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от ""Не се сърди човече"":

    Ама те нали все се Фалат, че сами си изкарват парите❗ Викат, че не са държанки, не са момичета "по ценоразпис" .....😀
    А ти сега .....харесвали чичко-паричко да им плаща всичко❗

    15:12 06.09.2026

  • 11 Между другото

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Барба Дани":

    Наталия Водянова не е просто манекенка
    а дори много повече: супермодел, топ модел, една от най-печелившите в този бранш в света.

    15:14 06.09.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от ""Не се сърди човече"":

    Има си и название : ЗЛАТОТЪРСАЧКА 😉

    15:14 06.09.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    1 0 Отговор
    НО не трябва да се забравя, ЧЕ САМО проссия и против СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, резидента рублен боташович не посмя дори и да го намекне в речта си❗

    15:30 06.09.2026