Пеканов: Разходите не оправдават двойни цени в ресторантите

В секторът на услугите трябва да намалят цените, защото разходите им не оправдават двойно поскъпване. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в ефира на Нова телевизия. Той предупреди, че високите цени могат да отблъснат чуждестранните туристи, и подчерта, че контролът ще бъде засилен.
Според Пеканов не е нормално цените в ресторантите в София и Виена да са еднакви при съществената разлика в стандарта на живот. Той обвини бранша, че е повишил цените изцяло в свой интерес, без да отчете възможните последици.
По думите му догодина румънските и останалите чуждестранни туристи могат да се замислят дали да изберат България за почивката си. Вицепремиерът заяви, че се реализира най-лошият сценарий за еврозоната, и определи това като негативно развитие.
По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост Пеканов посочи, че на 31 август е приключила продължилата пет години епопея с приемането на последните промени, необходими за отключване на средствата.
Той уточни, че проблемите в съдебната система не са решени, но са предприети първи стъпки за осигуряване на независимост, съгласувани с Европейската комисия. По думите му антикорупционната комисия е избрана и трябва да започне работа, но предстои назначаването на петия ѝ член.
Пеканов отчете и подобрения в Закона за държавния служител през последните два-три месеца.
Сред неизпълнените ангажименти остава намаляването на дела на обществените поръчки с един кандидат, който по думите му е 38%. Той подчерта, че е рано да се твърди, че всичко е изпълнено, но по много от задачите има напредък.
Според вицепремиера правителството е заварило изпълнението на плана на 50%, в момента то е на 70%, а целта е да достигне 90%.
Попитан дали трябва да се увеличат цените на влаковите превози, Пеканов отговори утвърдително и заяви, че БДЖ трябва да излезе на печалба. Същевременно той подчерта, че трябва да има социална тарифа за пенсионери и ученици.
В дългосрочен план БДЖ се нуждае от реформи, но засега няма конкретни планове за тях, посочи вицепремиерът.
По темата за президентските избори Пеканов определи Йотова като най-подготвения кандидат и изрази увереност, че тя ще спечели.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно така, Пеканов
Коментиран от #22
11:45 06.09.2026
2 Оставка!
11:46 06.09.2026
3 Ей Пекан
Коментиран от #9
11:46 06.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
една и съща стока в една и съща
немска верига се продава за
60€ в Германия и за
102€ в България ❗
11:47 06.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сбърканяк!
Коментиран от #20, #58, #59
11:49 06.09.2026
7 Като цяло сте крадливи и некадърни мафио
Коментиран от #21
11:49 06.09.2026
8 Право там
ако искаш ако не готви си и си принасяй...
Кой ви обясни и обеща че трябва всяка вечер
и още от сутринта да ви минава живота по на заведение?
11:49 06.09.2026
9 Али Бегов
До коментар #3 от "Ей Пекан":В БГ не е пазарна икономика в условията на конкуренция, а картел подпомагат от държавата чрез дотации. Нека ви спрат помощите, върнат 20% ДДС пък ти сложи на таратора ти и 120 евро, ако искаш.
Коментиран от #17
11:50 06.09.2026
10 Оставка!
11:50 06.09.2026
11 болшевик
11:54 06.09.2026
12 хахахах
11:57 06.09.2026
13 Дядо
11:57 06.09.2026
14 Гиди маймун мръсен
12:00 06.09.2026
15 Щом си допрял
12:01 06.09.2026
16 Троян
Коментиран от #35
12:02 06.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 665
12:03 06.09.2026
19 Радев
12:03 06.09.2026
20 Икономист
До коментар #6 от "Сбърканяк!":Абе шмат ка парите ги прибира шефа а не персонала
Коментиран от #26, #43
12:05 06.09.2026
21 Българин
До коментар #7 от "Като цяло сте крадливи и некадърни мафио":Купувай хибрид
12:05 06.09.2026
22 Овчар
До коментар #1 от "Точно така, Пеканов":Този чукан образован от болонската образователна система ти казва това което искаш да чуеш..! Така е научен..! Измамник от всякъде..!
12:07 06.09.2026
23 да бяха
12:08 06.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Някой си
Коментиран от #69
12:11 06.09.2026
26 Морския
До коментар #20 от "Икономист":Абе напоследък баш си ги прибира персонала и ток, вода, НАП, и РЗИ
12:12 06.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 СКОРО ЩЕ ХВАЩАМЕ
12:15 06.09.2026
29 виктория
Коментиран от #72
12:15 06.09.2026
30 А50
12:17 06.09.2026
31 Пудел рундьов,
12:18 06.09.2026
32 виктория
12:21 06.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Цените са скачени съдове...Дядо дръмпир
Коментиран от #36, #62
12:21 06.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гуляещ у дома
Иначе ...,,пекан" е Пеканов:)))
12:35 06.09.2026
40 Някой Да е Чувал !
И Ефективност !
Което не означава !
Че цената на Услугата !
Трябва Да Бъде Повиена !
Май Вместо Шляещ Се Железничар !
Трябва да има лица !
Които си вършат Работата Уставно !
12:36 06.09.2026
41 Ресторантите
Коментиран от #48
12:38 06.09.2026
42 койдазнай
Тоя в какво качество се изказва, съвсем не е ясно!
12:39 06.09.2026
43 име
До коментар #20 от "Икономист":Да, парите ги прибира шефа, а не персонала, но затова или не ходя, или като седна на някое място, където ми взимат 15 евро за тортичка с кафенце и безалкохолно, не оставам бакшиши като преди. Сори, ама за тези цени, които искат, би трябвало да плащат хиляди евро заплати на служителите си. Няма вече бакшиши по 20%.
Коментиран от #46
12:39 06.09.2026
44 Как Така ?
Да отсрадне !
Дастатъчно средства !
За да може да вдига Цените си !
Както си Иска !
Как Така ?
Необосновано !
12:41 06.09.2026
45 Ами
Коментиран от #47
12:42 06.09.2026
46 Айде сега
До коментар #43 от "име":Що не пробваш а? да продаваш тортички за 15 евро и да даващ хиляди евра заплата а.. може и да останае някой цент за въже... ам не е сигурно
12:44 06.09.2026
47 Европейца
До коментар #45 от "Ами":Точно! тепърва ще се увеличават и заплатите и това ще се отрази на крайната цена
12:45 06.09.2026
48 Правилно !
До коментар #41 от "Ресторантите":Кат Искат !
Да Държат Цените Високи !
И Нас !
Далеко !
Пък Да видим !
Другите Каво Ще Решат !
Три порции Палачинки !
Коментиран от #49, #51
12:45 06.09.2026
49 Айде сега
До коментар #48 от "Правилно !":и що само порции е с малка буква? личи си - имаш дар слово ама повечето ти е плява... ако понамалиш обема ще ти се вдигне качеството значително... бъди здрав
Коментиран от #63
12:47 06.09.2026
50 В еврозоната
Коментиран от #53
12:48 06.09.2026
51 Или Два !
До коментар #48 от "Правилно !":Таратора !
С неизвестен !
Произход !
Сякаш Си !
На Космическа !
Станция !
12:51 06.09.2026
52 Иван
12:51 06.09.2026
53 Добре Бе !
До коментар #50 от "В еврозоната":Нямам Против !
Но те не разбраха Ли ?
Как Се Върти !
Клиентела !
Вместо Да Реват !
Като Койоти ?
12:53 06.09.2026
54 След
12:54 06.09.2026
55 az СВО Победа 81
Добър ден, свате!
Когато умните предупреждаваха, че еврото е катастрофа за България, чуждите агенти лъгаха колкото могат....
Е, сега става това, за което говориха умните!
Щях да забравя:
Добре дошли в "клубът на богатите"!
Честит ви шиткойн!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
12:54 06.09.2026
56 Васил
12:56 06.09.2026
57 Не само
12:58 06.09.2026
58 Леле колко си нагъл
До коментар #6 от "Сбърканяк!":Да ама цените във Виена и Париж се изравниха със София. Ти на персонала колкото там ли плащаш? А данъци колкото там ли плащаш? А наеми? До една година ще се получи такъв отлив на клиенти че ще виете като линейки и пак ще искате помощи от държавата.
Коментиран от #61
13:01 06.09.2026
59 Жоро
До коментар #6 от "Сбърканяк!":Ти щото вдигна заплатата на персонала двойно и тройно като цените... Нали бре бантубизнесменина (facepalm)
13:06 06.09.2026
60 Все
13:06 06.09.2026
61 Иван
До коментар #58 от "Леле колко си нагъл":Колко? Щом при проверки оборотите им скачали... 400 пъти!!! Според шефа на НАП.... сметни...
Коментиран от #64
13:07 06.09.2026
62 Ще са пак високи
До коментар #34 от "Цените са скачени съдове...Дядо дръмпир":През ковида като намалиха ДДС на хляба и ресторантите нещо да не поевтиня? Па си вдигаха цените. Никакви преференции! Ще затварят масово.
Коментиран от #65
13:08 06.09.2026
63 Всяко Нищо !
До коментар #49 от "Айде сега":Си Има Своя Смисъл !
13:08 06.09.2026
64 Чакай чакай
До коментар #61 от "Иван":Те винаги са криели обороти. Но сега печелят заради специфичната народопсихология. Българина докато има нещо в джоба се прави на цар. След година ще видите. Спомнете си 2008- 2009. От черноморието вече вият че сезона е по- слаб. Догодина ще е още по- слаб. Чужденците идваха заради по- ниските цени. Българите с основание или не се научиха на Гърция. При цена от 8 евро за кебапче не е трудна прогнозата. Жалко че това ще е удар и за потребителя.
13:15 06.09.2026
65 дядо дръмпир
До коментар #62 от "Ще са пак високи":Не говоря за ПРЕФЕРЕНЦИИ!Не си разбрал ,чети.Говоря за ДЪРЖАВНИ ПРЕКИ ДАНъци към Работещите ЧАСТНИЦИ!Частници пиша с много големи букви ,защото трябва да си разбрал ,че ДЪРЖАВАТА не ОСИГУРЯВА или ОСИГУРЯВА слугите си с минимум или ИЧ,но им плаща по 20заплати като напуснат и огромни пенсии без да е вложила и стотинка!пс.Ако един частник просрочи или укрие данъци е ПОДСЪДИМ,А държавата НЕ!Погледни какво стана с връзкарите държащи футбола....изплащат с години назад...и им опрощават.ако е частник вече са го фалирали ,осъдили итака нататък!
13:15 06.09.2026
66 Безспорен факт
Коментиран от #68, #70
13:22 06.09.2026
67 Синя София
13:27 06.09.2026
68 дядо дръмпир
До коментар #66 от "Безспорен факт":Да това е безспорен факт.Като инфлацията на хранителни продукти по мои груби сметки е над 30%!Същото се вижда и при строителни материали.Много неща от лев станаха на €!Особенно тези с по-ниски цени се закръглиха директно.НО за това НЕ Е ВИновно €,а бг-манталитет и най вече държавата ,която има сметка да има висока инфлация "не хваната" от ....държавните институти ,които я изчисляват!
13:32 06.09.2026
69 Нормално
До коментар #25 от "Някой си":2021 г МРЗ беше 650 лева а сега е 1213 лева ,колко да са цените ?
13:34 06.09.2026
70 12345
До коментар #66 от "Безспорен факт":хората ходещи на море в гърция в голямата си част са бг-ДЪРЖАВНИ слуги!
13:34 06.09.2026
71 стоян
13:38 06.09.2026
72 Луд
До коментар #29 от "виктория":Виктория и аз съм на това мнение.Но истината е че никои неплащта данък на цените със които работи.Незнаех че фризьорките плащат фиксиран данък ,Кръчмарите и месарите са със по 3 счетоводства.,,ТУКА ИМА ТУКА НЕМА,, А НАП са заплатаджии и само товарят бюджета от тях фаида няма ,,ПИЯВИЦИ ,,
13:38 06.09.2026