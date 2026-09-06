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Пеканов: Разходите не оправдават двойни цени в ресторантите

Пеканов: Разходите не оправдават двойни цени в ресторантите

6 Септември, 2026 11:42 1 465 72

  • атанас пеканов-
  • цени-
  • ресторанти

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост той посочи, че на 31 август е приключила продължилата пет години епопея с приемането на последните промени, необходими за отключване на средствата

Пеканов: Разходите не оправдават двойни цени в ресторантите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В секторът на услугите трябва да намалят цените, защото разходите им не оправдават двойно поскъпване. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в ефира на Нова телевизия. Той предупреди, че високите цени могат да отблъснат чуждестранните туристи, и подчерта, че контролът ще бъде засилен.

Според Пеканов не е нормално цените в ресторантите в София и Виена да са еднакви при съществената разлика в стандарта на живот. Той обвини бранша, че е повишил цените изцяло в свой интерес, без да отчете възможните последици.

По думите му догодина румънските и останалите чуждестранни туристи могат да се замислят дали да изберат България за почивката си. Вицепремиерът заяви, че се реализира най-лошият сценарий за еврозоната, и определи това като негативно развитие.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост Пеканов посочи, че на 31 август е приключила продължилата пет години епопея с приемането на последните промени, необходими за отключване на средствата.

Той уточни, че проблемите в съдебната система не са решени, но са предприети първи стъпки за осигуряване на независимост, съгласувани с Европейската комисия. По думите му антикорупционната комисия е избрана и трябва да започне работа, но предстои назначаването на петия ѝ член.

Пеканов отчете и подобрения в Закона за държавния служител през последните два-три месеца.

Сред неизпълнените ангажименти остава намаляването на дела на обществените поръчки с един кандидат, който по думите му е 38%. Той подчерта, че е рано да се твърди, че всичко е изпълнено, но по много от задачите има напредък.

Според вицепремиера правителството е заварило изпълнението на плана на 50%, в момента то е на 70%, а целта е да достигне 90%.

Попитан дали трябва да се увеличат цените на влаковите превози, Пеканов отговори утвърдително и заяви, че БДЖ трябва да излезе на печалба. Същевременно той подчерта, че трябва да има социална тарифа за пенсионери и ученици.

В дългосрочен план БДЖ се нуждае от реформи, но засега няма конкретни планове за тях, посочи вицепремиерът.

По темата за президентските избори Пеканов определи Йотова като най-подготвения кандидат и изрази увереност, че тя ще спечели.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно така, Пеканов

    44 4 Отговор
    Да фалират всички кръчмари!

    Коментиран от #22

    11:45 06.09.2026

  • 2 Оставка!

    39 5 Отговор
    В ресторант не съм влизал от преди ковида , нямам дохода на Пеканов.

    11:46 06.09.2026

  • 3 Ей Пекан

    41 9 Отговор
    Ли си какъв си, не те знам, но ресторантите са лукс, а не място от първа необходимост т.е можем просто да не ходим там и второ - пазарна икономика: както те могат да искат 30 евро за таратор така и ние можем да станем и да си тръгнем.

    Коментиран от #9

    11:46 06.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    50 3 Отговор
    А кой оправдава двойните цени по магазините-
    една и съща стока в една и съща
    немска верига се продава за
    60€ в Германия и за
    102€ в България ❗

    11:47 06.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сбърканяк!

    7 30 Отговор
    и това нещо идва от модерна Европа, уж образовано. Кой ще ти готви и сервира без пари, хахавец! Цените са такива, каквито са, тикво недопечена. И баш на празник намери да дудне! Разкарай се!

    Коментиран от #20, #58, #59

    11:49 06.09.2026

  • 7 Като цяло сте крадливи и некадърни мафио

    24 7 Отговор
    Мафиоти! Това ми прилича на кой ми напълни гащите! Цените скочиха и вие нищо не правите дизела е над 2.13 евро вчера заредих! Като цяло сте празнословци, но пък крадете като ден година храни

    Коментиран от #21

    11:49 06.09.2026

  • 8 Право там

    13 7 Отговор
    Ценътъ е такваз
    ако искаш ако не готви си и си принасяй...
    Кой ви обясни и обеща че трябва всяка вечер
    и още от сутринта да ви минава живота по на заведение?

    11:49 06.09.2026

  • 9 Али Бегов

    28 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ей Пекан":

    В БГ не е пазарна икономика в условията на конкуренция, а картел подпомагат от държавата чрез дотации. Нека ви спрат помощите, върнат 20% ДДС пък ти сложи на таратора ти и 120 евро, ако искаш.

    Коментиран от #17

    11:50 06.09.2026

  • 10 Оставка!

    17 4 Отговор
    Тоз не беше ли твърдо за еврото , кога ще си връщаме левчето братя и сестри българи?

    11:50 06.09.2026

  • 11 болшевик

    15 0 Отговор
    Пазарна икономика, капитализъм, олигархия и феодализъм приети като държавен модел, няма как да ги пребориш с молби и заклинания. Трябва система която да ги ликвидира напълно.

    11:54 06.09.2026

  • 12 хахахах

    25 1 Отговор
    По думите му догодина румънските и останалите чуждестранни туристи могат да се замислят - ТЕ ВЕЧЕ РАЗМИСЛИХА И НЕ ДОЙДОХА ТОВА ЛЯТО, стара ти е информацията. Догодина хептен.

    11:57 06.09.2026

  • 13 Дядо

    19 5 Отговор
    му шумкари , цялата рода с вечни привилегии от соца до ден днешен . Винаги търтеи на държавна ясла , та това ще ми приказва за неща , чиято реалност дори не разбира , а камо ли нещо положително да направи ? Ганьо се докара сам до тоя позор и ситуация .

    11:57 06.09.2026

  • 14 Гиди маймун мръсен

    11 13 Отговор
    Нищоправец №2 в държавата пак се е изтропал на метеното! .. Пеканчооо, защо не инвестираш в един ресторант и да се пробваш да работи с цени наполовина а?... всички ще са при теб и ще се напечелиш яко...

    12:00 06.09.2026

  • 15 Щом си допрял

    12 8 Отговор
    до смрадливия зелен чорап е ясно колко си "успешен".

    12:01 06.09.2026

  • 16 Троян

    19 0 Отговор
    Да фалират. Моя ресторант си е у дома със добри приятели. Каквото си накупим това си приготвяме. Лошото е главоболието на следващият ден и намръщената ми жена.:)

    Коментиран от #35

    12:02 06.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 665

    16 2 Отговор
    Това п.д.лче партизанско го въртяха из телевизиите да обяснява, какъв благодат ще е еврото . Сега пък имало инфлация и поскъпване ..о! чудо.

    12:03 06.09.2026

  • 19 Радев

    15 1 Отговор
    ЗА БОГА БРАТЯ НЕ КУПУВАЙТЕ!

    12:03 06.09.2026

  • 20 Икономист

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сбърканяк!":

    Абе шмат ка парите ги прибира шефа а не персонала

    Коментиран от #26, #43

    12:05 06.09.2026

  • 21 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Като цяло сте крадливи и некадърни мафио":

    Купувай хибрид

    12:05 06.09.2026

  • 22 Овчар

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Точно така, Пеканов":

    Този чукан образован от болонската образователна система ти казва това което искаш да чуеш..! Така е научен..! Измамник от всякъде..!

    12:07 06.09.2026

  • 23 да бяха

    14 0 Отговор
    само "ресторантите" бългкхария...

    12:08 06.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Някой си

    25 0 Отговор
    Остави ресторантите! Всичко стана двойна! Качихте ни на влакче на ужасите от което няма слизане!

    Коментиран от #69

    12:11 06.09.2026

  • 26 Морския

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Икономист":

    Абе напоследък баш си ги прибира персонала и ток, вода, НАП, и РЗИ

    12:12 06.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 СКОРО ЩЕ ХВАЩАМЕ

    14 0 Отговор
    Тоягите.

    12:15 06.09.2026

  • 29 виктория

    14 0 Отговор
    Не ходете на ресторант!!! Там са кошмари в кухнята!!!

    Коментиран от #72

    12:15 06.09.2026

  • 30 А50

    8 4 Отговор
    Прословутия таратор за 9 евро не съм го виждал. Но цените найстина са двойни. Самите нощувки в хотелите не са поскъпнали много и са съизмерими с инфлацията.

    12:17 06.09.2026

  • 31 Пудел рундьов,

    4 3 Отговор
    в евроресторантите ти е евтино, в бг-ресторантите ти е скъпо. Проблемите на беднюгите, които ви овластиха до ресторантите ли допират. Оставка, негодници!

    12:18 06.09.2026

  • 32 виктория

    10 0 Отговор
    Гледайте шеф Манчев и си правете изводи за заведенията!!! Кошмари в кухнята!!! И за без пари няма да стъпя!!!

    12:21 06.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Цените са скачени съдове...Дядо дръмпир

    7 2 Отговор
    В бг данъците преките към държавата са по високи от колкото във виена респективно австрия.Говоря за ДДС ,говоря за ДОО и ЗОО.Тук се говори в Проценти ,а не в сума !Някой неща в бг не са Двойно ,а са много повече от Двойно завишени ,но става дума за хранителни магазини от немски вериги.едни от най -некачествените магазини в германия става дума за магазин започващ с Л...тук е цар......качествените немски вериги магазини ги няма в бг...Услугите на бг-държава към бг-граждани също са с по -високи комисионни от там в германия.Само не искайте да ги изброявам ,а си ги вижте сами.И преди да говорите как тук било много скъпо,помислете защо...Дали ако се сложат нормални ДДС и ДОО и ЗОО ,ДЗПО,нормални банкови комисионни ,дали тогава и ресторантьори и други ще имат високи цени...

    Коментиран от #36, #62

    12:21 06.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гуляещ у дома

    7 0 Отговор
    Ям и пия у дома...
    Иначе ...,,пекан" е Пеканов:)))

    12:35 06.09.2026

  • 40 Някой Да е Чувал !

    3 0 Отговор
    За Качество !

    И Ефективност !

    Което не означава !

    Че цената на Услугата !

    Трябва Да Бъде Повиена !

    Май Вместо Шляещ Се Железничар !

    Трябва да има лица !

    Които си вършат Работата Уставно !

    12:36 06.09.2026

  • 41 Ресторантите

    4 9 Отговор
    не са социални кухни! Стита вече с тъпата соцпропаганда. В путинистка България е така. Гергевци - в ресторантите, избирачите ще клатушкат загрижената кошница. Пекандурник лицемерен, що не кажеш как е по пътя на копринката! Оставка!

    Коментиран от #48

    12:38 06.09.2026

  • 42 койдазнай

    3 5 Отговор
    Който иска, ходи на ресторант. Който не иска, не ходи. Дали цените в тях са високи, ниски, заслужени или незаслужени, всеки се решава сам и сам решава дали да си дава парите.
    Тоя в какво качество се изказва, съвсем не е ясно!

    12:39 06.09.2026

  • 43 име

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Икономист":

    Да, парите ги прибира шефа, а не персонала, но затова или не ходя, или като седна на някое място, където ми взимат 15 евро за тортичка с кафенце и безалкохолно, не оставам бакшиши като преди. Сори, ама за тези цени, които искат, би трябвало да плащат хиляди евро заплати на служителите си. Няма вече бакшиши по 20%.

    Коментиран от #46

    12:39 06.09.2026

  • 44 Как Така ?

    4 1 Отговор
    Човека се е Трудил !

    Да отсрадне !

    Дастатъчно средства !

    За да може да вдига Цените си !

    Както си Иска !

    Как Така ?

    Необосновано !

    12:41 06.09.2026

  • 45 Ами

    9 2 Отговор
    Сега това да празни приказки. Когато сериозните, опитни икономисти ги предупреждаваха за ефектите върху инфлацията (и не само) от налагане на еврото никой не слушаше. Поведението на бизнеса в пазарни условия беше лесно предвидимо. Не само, че няма да падат. Цените ще се увеличават в бъдеще. Няма как в общия евро пазар цените да са драстично различни. Това е положението.

    Коментиран от #47

    12:42 06.09.2026

  • 46 Айде сега

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "име":

    Що не пробваш а? да продаваш тортички за 15 евро и да даващ хиляди евра заплата а.. може и да останае някой цент за въже... ам не е сигурно

    12:44 06.09.2026

  • 47 Европейца

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    Точно! тепърва ще се увеличават и заплатите и това ще се отрази на крайната цена

    12:45 06.09.2026

  • 48 Правилно !

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ресторантите":

    Кат Искат !

    Да Държат Цените Високи !

    И Нас !

    Далеко !

    Пък Да видим !

    Другите Каво Ще Решат !

    Три порции Палачинки !

    Коментиран от #49, #51

    12:45 06.09.2026

  • 49 Айде сега

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Правилно !":

    и що само порции е с малка буква? личи си - имаш дар слово ама повечето ти е плява... ако понамалиш обема ще ти се вдигне качеството значително... бъди здрав

    Коментиран от #63

    12:47 06.09.2026

  • 50 В еврозоната

    4 3 Отговор
    сме. Много по-скъпо ще става. Още нищо не сме видели. Логиката е такава - конвергенция на цените на стоките и услугите в общия пазар на ЕС. Това не го ли учихте ?

    Коментиран от #53

    12:48 06.09.2026

  • 51 Или Два !

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "Правилно !":

    Таратора !

    С неизвестен !

    Произход !

    Сякаш Си !

    На Космическа !

    Станция !

    12:51 06.09.2026

  • 52 Иван

    4 0 Отговор
    Ще омекнат това че по морето е двойно и тройно във вътрешността ще затворят всички

    12:51 06.09.2026

  • 53 Добре Бе !

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "В еврозоната":

    Нямам Против !

    Но те не разбраха Ли ?

    Как Се Върти !

    Клиентела !

    Вместо Да Реват !

    Като Койоти ?

    12:53 06.09.2026

  • 54 След

    1 1 Отговор
    10 години и доходите и цените ще се изравнят със средните в ЕС. Като покупателна способност нещата ще останат същите. Кредитът обаче е се разрастне неимоверно много, както в останалата част на ЕС. Хората и правителството ще имат по-големи разходи за лихви.

    12:54 06.09.2026

  • 55 az СВО Победа 81

    4 2 Отговор
    "Вицепремиерът заяви, че се реализира най-лошият сценарий за еврозоната, и определи това като негативно развитие."

    Добър ден, свате!

    Когато умните предупреждаваха, че еврото е катастрофа за България, чуждите агенти лъгаха колкото могат....

    Е, сега става това, за което говориха умните!

    Щях да забравя:

    Добре дошли в "клубът на богатите"!
    Честит ви шиткойн!
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    12:54 06.09.2026

  • 56 Васил

    4 0 Отговор
    А къде са държавните органи които трябва да следят това нали им се плащат заплати и бонуси???? Нали Радев ни залъгваше с цените на храните а какво стана едно голямо нищо!

    12:56 06.09.2026

  • 57 Не само

    2 0 Отговор
    цените. И данъците ще "хармонизират" към средноевропейските за да няма нелоялна конкуренция. Три пъти отгоре. Това е неумолимата реалност, пък ние може да си затваряме очите и да си мечтаем колкото си щем.

    12:58 06.09.2026

  • 58 Леле колко си нагъл

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сбърканяк!":

    Да ама цените във Виена и Париж се изравниха със София. Ти на персонала колкото там ли плащаш? А данъци колкото там ли плащаш? А наеми? До една година ще се получи такъв отлив на клиенти че ще виете като линейки и пак ще искате помощи от държавата.

    Коментиран от #61

    13:01 06.09.2026

  • 59 Жоро

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сбърканяк!":

    Ти щото вдигна заплатата на персонала двойно и тройно като цените... Нали бре бантубизнесменина (facepalm)

    13:06 06.09.2026

  • 60 Все

    0 0 Отговор
    по-малко хора ще са необходими на икономиката на ЕС. Роботизацията, дигитализацията и значително по-късите вериги на снабдяване ще дадат възможност на бизнеса да увеличи печалбите.

    13:06 06.09.2026

  • 61 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Леле колко си нагъл":

    Колко? Щом при проверки оборотите им скачали... 400 пъти!!! Според шефа на НАП.... сметни...

    Коментиран от #64

    13:07 06.09.2026

  • 62 Ще са пак високи

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Цените са скачени съдове...Дядо дръмпир":

    През ковида като намалиха ДДС на хляба и ресторантите нещо да не поевтиня? Па си вдигаха цените. Никакви преференции! Ще затварят масово.

    Коментиран от #65

    13:08 06.09.2026

  • 63 Всяко Нищо !

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Айде сега":

    Си Има Своя Смисъл !

    13:08 06.09.2026

  • 64 Чакай чакай

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Иван":

    Те винаги са криели обороти. Но сега печелят заради специфичната народопсихология. Българина докато има нещо в джоба се прави на цар. След година ще видите. Спомнете си 2008- 2009. От черноморието вече вият че сезона е по- слаб. Догодина ще е още по- слаб. Чужденците идваха заради по- ниските цени. Българите с основание или не се научиха на Гърция. При цена от 8 евро за кебапче не е трудна прогнозата. Жалко че това ще е удар и за потребителя.

    13:15 06.09.2026

  • 65 дядо дръмпир

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ще са пак високи":

    Не говоря за ПРЕФЕРЕНЦИИ!Не си разбрал ,чети.Говоря за ДЪРЖАВНИ ПРЕКИ ДАНъци към Работещите ЧАСТНИЦИ!Частници пиша с много големи букви ,защото трябва да си разбрал ,че ДЪРЖАВАТА не ОСИГУРЯВА или ОСИГУРЯВА слугите си с минимум или ИЧ,но им плаща по 20заплати като напуснат и огромни пенсии без да е вложила и стотинка!пс.Ако един частник просрочи или укрие данъци е ПОДСЪДИМ,А държавата НЕ!Погледни какво стана с връзкарите държащи футбола....изплащат с години назад...и им опрощават.ако е частник вече са го фалирали ,осъдили итака нататък!

    13:15 06.09.2026

  • 66 Безспорен факт

    1 1 Отговор
    Влизането на България в Еврозоната изгори ПОЛОВИНАТА от доходите и спестяванията на хората! Цените автоматично станаха двойни! Ама народът търпи волски, щото най-важно да се иде в Гърция на море.

    Коментиран от #68, #70

    13:22 06.09.2026

  • 67 Синя София

    2 0 Отговор
    Това момче се е заразило с вируса на Радев и Йотова,гледа към Русия а работи в Австрия,и там ли учи австрийците да обичат Путин и да бъдат като нашите копейки

    13:27 06.09.2026

  • 68 дядо дръмпир

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Безспорен факт":

    Да това е безспорен факт.Като инфлацията на хранителни продукти по мои груби сметки е над 30%!Същото се вижда и при строителни материали.Много неща от лев станаха на €!Особенно тези с по-ниски цени се закръглиха директно.НО за това НЕ Е ВИновно €,а бг-манталитет и най вече държавата ,която има сметка да има висока инфлация "не хваната" от ....държавните институти ,които я изчисляват!

    13:32 06.09.2026

  • 69 Нормално

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Някой си":

    2021 г МРЗ беше 650 лева а сега е 1213 лева ,колко да са цените ?

    13:34 06.09.2026

  • 70 12345

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Безспорен факт":

    хората ходещи на море в гърция в голямата си част са бг-ДЪРЖАВНИ слуги!

    13:34 06.09.2026

  • 71 стоян

    0 0 Отговор
    Цените ги удвоиха путинофилите и е хибридна рузка атака за да отвратят народа от ЕС и Еврото а путинофилската власт умишлено не ги контролира

    13:38 06.09.2026

  • 72 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "виктория":

    Виктория и аз съм на това мнение.Но истината е че никои неплащта данък на цените със които работи.Незнаех че фризьорките плащат фиксиран данък ,Кръчмарите и месарите са със по 3 счетоводства.,,ТУКА ИМА ТУКА НЕМА,, А НАП са заплатаджии и само товарят бюджета от тях фаида няма ,,ПИЯВИЦИ ,,

    13:38 06.09.2026

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