Пеканов: Разходите не оправдават двойни цени в ресторантите

В секторът на услугите трябва да намалят цените, защото разходите им не оправдават двойно поскъпване. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в ефира на Нова телевизия. Той предупреди, че високите цени могат да отблъснат чуждестранните туристи, и подчерта, че контролът ще бъде засилен.

Според Пеканов не е нормално цените в ресторантите в София и Виена да са еднакви при съществената разлика в стандарта на живот. Той обвини бранша, че е повишил цените изцяло в свой интерес, без да отчете възможните последици.

По думите му догодина румънските и останалите чуждестранни туристи могат да се замислят дали да изберат България за почивката си. Вицепремиерът заяви, че се реализира най-лошият сценарий за еврозоната, и определи това като негативно развитие.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост Пеканов посочи, че на 31 август е приключила продължилата пет години епопея с приемането на последните промени, необходими за отключване на средствата.

Той уточни, че проблемите в съдебната система не са решени, но са предприети първи стъпки за осигуряване на независимост, съгласувани с Европейската комисия. По думите му антикорупционната комисия е избрана и трябва да започне работа, но предстои назначаването на петия ѝ член.

Пеканов отчете и подобрения в Закона за държавния служител през последните два-три месеца.

Сред неизпълнените ангажименти остава намаляването на дела на обществените поръчки с един кандидат, който по думите му е 38%. Той подчерта, че е рано да се твърди, че всичко е изпълнено, но по много от задачите има напредък.

Според вицепремиера правителството е заварило изпълнението на плана на 50%, в момента то е на 70%, а целта е да достигне 90%.

Попитан дали трябва да се увеличат цените на влаковите превози, Пеканов отговори утвърдително и заяви, че БДЖ трябва да излезе на печалба. Същевременно той подчерта, че трябва да има социална тарифа за пенсионери и ученици.

В дългосрочен план БДЖ се нуждае от реформи, но засега няма конкретни планове за тях, посочи вицепремиерът.

По темата за президентските избори Пеканов определи Йотова като най-подготвения кандидат и изрази увереност, че тя ще спечели.