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Как 25-годишен британец натрупа 1 милиард долара

Как 25-годишен британец натрупа 1 милиард долара

6 Септември, 2026 14:16 1 675 12

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  • джеймс даком-
  • милиардер-
  • olix-
  • изкуствен интелект

Историята на най-богатия представител на поколението Z в Обединеното кралство

Как 25-годишен британец натрупа 1 милиард долара - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британецът Джеймс Даком се превърна в най-младия милиардер в Европа, след като състоянието му премина границата от 1 млрд. долара. Само на 25 години той вече стои зад две технологични компании, а основният двигател на богатството му е бумът на изкуствения интелект и разработването на ново поколение чипове, пише сп. Forbes.

Историята му започва далеч преди настоящата AI еуфория. Даком започва да програмира приложения и сайтове още на 13 години. На 17 напуска училище, за да се съсредоточи върху първата си компания – CoMind, която разработва неинвазивни технологии за наблюдение на мозъчната дейност. По-късно предприемачът получава Thiel Fellowship – програма, създадена от съоснователя на PayPal и Palantir Питър Тийл, която подкрепя млади предприемачи, решили да развиват свои проекти вместо да следват традиционния университетски път.


Големият залог върху изкуствения интелект

Истинският финансов пробив идва с Olix – компания, основана от Даком през 2024 г. в Лондон. Тя разработва специализирани чипове за работа с модели с изкуствен интелект, като идеята е отделни компоненти да изпълняват различни части от процеса на генериране на отговори.

Компанията залага и на фотонни технологии – пренос на данни чрез светлина вместо само чрез електрически сигнали. Целта е AI инфраструктурата да стане по-бърза, по-ефективна и да консумира по-малко енергия.

През август 2026 г. Olix набра 312 млн. долара нов капитал, а оценката ѝ достигна 3,3 млрд. долара. Сред инвеститорите са британският разработчик на чипове Arm, Hudson River Trading и съоснователят на Netflix Рийд Хейстингс, както и британският държавен Sovereign AI фонд.

Как се получава състояние от 1 млрд. долара

Ключът е делът на Даком в Olix. Според оценката на Forbes той притежава около 30% от компанията. При оценка от 3,3 млрд. долара този пакет струва приблизително 990 млн. долара.

Към него се прибавя и около 12% участие в CoMind. Компанията привлече 102,5 млн. долара финансиране през 2025 г., макар оценката ѝ да не беше публично обявена. Именно комбинацията от участията му в двете дружества изведе нетното богатство на младия британец над 1 млрд. долара.

Това обаче не означава, че Даком разполага с милиард долара в банковата си сметка. Богатството му е предимно „на хартия“ – стойността се изчислява на базата на дяловете му в частните компании и последните оценки, дадени им от инвеститорите.

Днес Джеймс Даком е сред едва 11-те self-made милиардери в света под 30-годишна възраст, според Forbes. Неговият възход е и поредният пример как инвестиционният бум около изкуствения интелект създава ново поколение изключително млади технологични предприемачи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путулер

    8 16 Отговор
    Като направи 1 милиард долара като мен, най-обикновен бакшиш с Лада, да ми се обади. Русия е страната на неограничените възможности

    Коментиран от #2, #4

    14:20 06.09.2026

  • 2 Милиард долара са джобни за Ботокса

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Путулер":

    Обърка трилиона с милиард долара.

    14:21 06.09.2026

  • 3 Копейко

    6 8 Отговор
    Тьотя каза ,че само в Русия може да се стане милиардер от каране на такси

    14:29 06.09.2026

  • 4 Обсесивно разстройство

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Путулер":

    Мисли си и за други неща бе човек, не е само Путин на тоя свят! Излез, разходи се, посети гейбар, намери си приятел, какво си се вторачил единствено в Путин!🤥

    14:30 06.09.2026

  • 5 Знаех си аз

    7 1 Отговор
    че не е от заплати…

    14:36 06.09.2026

  • 6 само да ви кажа как

    2 8 Отговор
    продавал е дрога! само така се правят бързи и лесни пари

    около 3000 паунда на ден може да стигне един пласьор! ако не знаете

    Коментиран от #7, #9

    14:46 06.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стенли

    1 1 Отговор
    Тъй , тъй ,а медицински сестри и бачкатори в селското стопанство и в строителството все по трудно се намират , а като се замисля и индустрията е същата работа , и в това в пълна сила важи и за ингилизите , не само за България 😕

    Коментиран от #10

    14:58 06.09.2026

  • 9 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "само да ви кажа как":

    Другарю копейкин за 25г щеше да натрупа 30тина милиона от дрога, ако печели по 3к на ден.

    Коментиран от #12

    14:59 06.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стенли

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Оди да спиш

    15:12 06.09.2026