Как 25-годишен британец натрупа 1 милиард долара

Британецът Джеймс Даком се превърна в най-младия милиардер в Европа, след като състоянието му премина границата от 1 млрд. долара. Само на 25 години той вече стои зад две технологични компании, а основният двигател на богатството му е бумът на изкуствения интелект и разработването на ново поколение чипове, пише сп. Forbes.

Историята му започва далеч преди настоящата AI еуфория. Даком започва да програмира приложения и сайтове още на 13 години. На 17 напуска училище, за да се съсредоточи върху първата си компания – CoMind, която разработва неинвазивни технологии за наблюдение на мозъчната дейност. По-късно предприемачът получава Thiel Fellowship – програма, създадена от съоснователя на PayPal и Palantir Питър Тийл, която подкрепя млади предприемачи, решили да развиват свои проекти вместо да следват традиционния университетски път.

Големият залог върху изкуствения интелект

Истинският финансов пробив идва с Olix – компания, основана от Даком през 2024 г. в Лондон. Тя разработва специализирани чипове за работа с модели с изкуствен интелект, като идеята е отделни компоненти да изпълняват различни части от процеса на генериране на отговори.

Компанията залага и на фотонни технологии – пренос на данни чрез светлина вместо само чрез електрически сигнали. Целта е AI инфраструктурата да стане по-бърза, по-ефективна и да консумира по-малко енергия.

През август 2026 г. Olix набра 312 млн. долара нов капитал, а оценката ѝ достигна 3,3 млрд. долара. Сред инвеститорите са британският разработчик на чипове Arm, Hudson River Trading и съоснователят на Netflix Рийд Хейстингс, както и британският държавен Sovereign AI фонд.

Как се получава състояние от 1 млрд. долара

Ключът е делът на Даком в Olix. Според оценката на Forbes той притежава около 30% от компанията. При оценка от 3,3 млрд. долара този пакет струва приблизително 990 млн. долара.

Към него се прибавя и около 12% участие в CoMind. Компанията привлече 102,5 млн. долара финансиране през 2025 г., макар оценката ѝ да не беше публично обявена. Именно комбинацията от участията му в двете дружества изведе нетното богатство на младия британец над 1 млрд. долара.

Това обаче не означава, че Даком разполага с милиард долара в банковата си сметка. Богатството му е предимно „на хартия“ – стойността се изчислява на базата на дяловете му в частните компании и последните оценки, дадени им от инвеститорите.

Днес Джеймс Даком е сред едва 11-те self-made милиардери в света под 30-годишна възраст, според Forbes. Неговият възход е и поредният пример как инвестиционният бум около изкуствения интелект създава ново поколение изключително млади технологични предприемачи.