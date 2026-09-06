Димитър Здравков, ПБ: Най-после българската външна политика е самостоятелна

България категорично подкрепя Германия срещу хибридните атаки, но трябва да води самостоятелна външна политика, която поставя националния интерес на първо място. Това заяви пред БНР Димитър Здравков, депутат от ПБ и председател на Комисията по образование.
Той отговори на критиките към управляващото мнозинство за реакцията му, след като Германия обвини Русия в хибридни атаки, включително инцидент с дрон с експлозиви в Лайпциг и саботажи по инфраструктурата.
„Най-после българската външна политика е самостоятелна“, заяви Здравков. Според него критичните позиции в рамките на НАТО и ЕС не означават противопоставяне на съюзите, а загриженост за решенията им.
Той подчерта, че силната външна политика изисква образован народ, и призова за възстановяване на възпитателната функция на училището. Като стъпка в тази посока посочи въвеждането на предмет, свързан с религията и добродетелите.
Според Здравков образованието трябва да запази консервативния си характер, но и да използва новите технологии. Той предупреди, че социалните мрежи формират представите на децата за живота чрез непроверена информация, и настоя да се намери решение на проблема.
Депутатът отхвърли негативните оценки за управлението, дадени по-рано пред БНР от Петър Петров от „Възраждане“ и Ивайло Мирчев от ДБ. По думите му правителството и парламентът са положили основите на очакваната промяна.
Здравков заяви, че Министерският съвет е разкрил нередности в публични предприятия, а МВР е започнало действия срещу хора, възприемани като „недосегаеми“. Той обяви за приключила практиката правителството да разпределя десетки милиони чрез постановления.
По темата за публичните финанси депутатът защити представения бюджет като отражение на действителното състояние на държавата. Според него администрацията на Министерството на финансите е показала реалния дефицит, а намаляването му е ангажимент на екипа на Донев.
Здравков определи бюджета за 2027 г. като един от най-важните приоритети на управлението.
„В него ще има три основни стълба – финансова стабилност, растящи доходи и тласък на икономиката“, посочи той.
Депутатът отчете и първи стъпки към съдебна реформа. По думите му целта е в новия Висш съдебен съвет да бъдат избрани хора, които се подчиняват единствено на закона.
„Подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия ВСС“, заяви Здравков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помним пом им
Коментиран от #14
14:27 06.09.2026
2 Даааа ,
14:29 06.09.2026
3 Най-накрая
14:30 06.09.2026
4 И ти
14:32 06.09.2026
5 Хахахаха😂😂😂😂
14:32 06.09.2026
6 ФАКТ
14:34 06.09.2026
7 Тоя се е кюпнал вицове
Най-после си "вземайте" независимата външна политика и се махайте! Милион и половина овластиха разказвачи на вицове, толкова е жалко, че даже не е смешно Оставка клоуни!
14:34 06.09.2026
8 Саностоялна, какъв виц
14:38 06.09.2026
9 Рефер
14:38 06.09.2026
10 АГАТ а Кристи
14:46 06.09.2026
11 Самостоятелна?
14:52 06.09.2026
12 Прогресивна България
Коментиран от #27
14:53 06.09.2026
13 Питане
Що пък едно не отиде в престижните руски ???
Всъщност новопръкналата се ружа ръсеща акъл от където и падне, щерка на комуниста милионер, "другарят" Райчеф къде е учила ?
Коментиран от #18, #30
14:53 06.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ивайло Табаков
14:54 06.09.2026
16 Гертруд
14:55 06.09.2026
17 венсеремос
14:58 06.09.2026
18 Хорхе
До коментар #13 от "Питане":Там завършиха татковците им от БКП и СДС. Стар шлагер. Друго си е на верандата на Турбината да си пиеш коктеилчето и да смъркаш бял прашец или да дъвчеш пауч от емфие и ганджъ...
14:59 06.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Роси от Бургас
Радев, ти нормарен ли си
15:01 06.09.2026
21 Абсурдистан
15:06 06.09.2026
22 Цвете
15:08 06.09.2026
23 Най иван
15:09 06.09.2026
24 Ддд
15:09 06.09.2026
25 Аз съм веган
15:11 06.09.2026
26 муньо
15:12 06.09.2026
27 АГАТ а Кристи
До коментар #12 от "Прогресивна България":Пропускаш Петър Първи и Екатерина Велика - / все пак вече сме 16-та, Заддунайская/
15:15 06.09.2026
28 Самостял
15:20 06.09.2026
29 Търновец
15:30 06.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Толкова самостоятелна
15:37 06.09.2026