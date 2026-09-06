Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Димитър Здравков, ПБ: Най-после българската външна политика е самостоятелна

Димитър Здравков, ПБ: Най-после българската външна политика е самостоятелна

6 Септември, 2026 14:25 692 31

  • димитър здравков-
  • външна политика

Има незабавна нужда от възстановяване на възпитателната функция на българското училище

Димитър Здравков, ПБ: Най-после българската външна политика е самостоятелна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България категорично подкрепя Германия срещу хибридните атаки, но трябва да води самостоятелна външна политика, която поставя националния интерес на първо място. Това заяви пред БНР Димитър Здравков, депутат от ПБ и председател на Комисията по образование.

Той отговори на критиките към управляващото мнозинство за реакцията му, след като Германия обвини Русия в хибридни атаки, включително инцидент с дрон с експлозиви в Лайпциг и саботажи по инфраструктурата.

„Най-после българската външна политика е самостоятелна“, заяви Здравков. Според него критичните позиции в рамките на НАТО и ЕС не означават противопоставяне на съюзите, а загриженост за решенията им.

Той подчерта, че силната външна политика изисква образован народ, и призова за възстановяване на възпитателната функция на училището. Като стъпка в тази посока посочи въвеждането на предмет, свързан с религията и добродетелите.

Според Здравков образованието трябва да запази консервативния си характер, но и да използва новите технологии. Той предупреди, че социалните мрежи формират представите на децата за живота чрез непроверена информация, и настоя да се намери решение на проблема.

Депутатът отхвърли негативните оценки за управлението, дадени по-рано пред БНР от Петър Петров от „Възраждане“ и Ивайло Мирчев от ДБ. По думите му правителството и парламентът са положили основите на очакваната промяна.

Здравков заяви, че Министерският съвет е разкрил нередности в публични предприятия, а МВР е започнало действия срещу хора, възприемани като „недосегаеми“. Той обяви за приключила практиката правителството да разпределя десетки милиони чрез постановления.

По темата за публичните финанси депутатът защити представения бюджет като отражение на действителното състояние на държавата. Според него администрацията на Министерството на финансите е показала реалния дефицит, а намаляването му е ангажимент на екипа на Донев.

Здравков определи бюджета за 2027 г. като един от най-важните приоритети на управлението.

„В него ще има три основни стълба – финансова стабилност, растящи доходи и тласък на икономиката“, посочи той.

Депутатът отчете и първи стъпки към съдебна реформа. По думите му целта е в новия Висш съдебен съвет да бъдат избрани хора, които се подчиняват единствено на закона.

„Подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия ВСС“, заяви Здравков.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помним пом им

    15 1 Отговор
    И БКП така казваше на лошия матрял. Казваше им като сегашните "демократи" че са свободни

    Коментиран от #14

    14:27 06.09.2026

  • 2 Даааа ,

    27 0 Отговор
    министЕрката ходи без бельо на международни срещи , ходи тук там , плещи глупотевини , подписва споразумения и неща от които хал хабер си няма !

    14:29 06.09.2026

  • 3 Най-накрая

    9 11 Отговор
    Най-после българската външна политика е да бъде самостоятелна военна база на САЩ.

    14:30 06.09.2026

  • 4 И ти

    22 1 Отговор
    си свободен ! Пънкарска прическа , брада - кво ти е ? В соца , вашето БКП определяше тия работи , за неподчинение - арест и други последици .

    14:32 06.09.2026

  • 5 Хахахаха😂😂😂😂

    25 1 Отговор
    Ей тоя клоун изби рибата!😂😂😂😂😂😂

    14:32 06.09.2026

  • 6 ФАКТ

    15 6 Отговор
    свободни сте да си смените пола и се жените мъж с мъж

    14:34 06.09.2026

  • 7 Тоя се е кюпнал вицове

    21 2 Отговор
    да разказва. Тъпи ли сте или зомбирани! Рундьови зомби!
    Най-после си "вземайте" независимата външна политика и се махайте! Милион и половина овластиха разказвачи на вицове, толкова е жалко, че даже не е смешно Оставка клоуни!

    14:34 06.09.2026

  • 8 Саностоялна, какъв виц

    11 3 Отговор
    Да плюете по съюз, в който сме членове и има стотици бизнеси обршвурзани с европейската икономическа зона, че е направо дебилизъм. Но да видим, кога безмозъчните, ако не осъзнават, то кога ще го усетят. Защото със сигурност ще го усетят. Постоянно вицове, олигархични вицове.

    14:38 06.09.2026

  • 9 Рефер

    7 1 Отговор
    Както и да се въртиш,гъ.за все ти е отзад....!

    14:38 06.09.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    12 3 Отговор
    Разбирай, подвластна на матушка

    14:46 06.09.2026

  • 11 Самостоятелна?

    9 3 Отговор
    После да не се чудите защо България ще бъде изолирана и неуважавана от другите европейски народи и ще странят от нас. Заради такива, като този и много други подобни на него. В днешния несигурен свят единственото сигурно е да имаш обща външна политика с другите държави в Европейския съюз. Но и да защитаваш вътрешните си интереси. Тези в невежеството си, дори не осъзнават, какво предателство извършват срещу бъдещето на България, срещу бизнеса в България и срещу трудещите се.

    14:52 06.09.2026

  • 12 Прогресивна България

    7 4 Отговор
    Точно така. До месеци генерал Румен Радев обявява нов златен век на Българската държава. Нарежда се до величя като Симеон Първи и Цар Калоян

    Коментиран от #27

    14:53 06.09.2026

  • 13 Питане

    12 2 Отговор
    Свободните деца на комунягите свободно учат в западни учебни заведения...
    Що пък едно не отиде в престижните руски ???
    Всъщност новопръкналата се ружа ръсеща акъл от където и падне, щерка на комуниста милионер, "другарят" Райчеф къде е учила ?

    Коментиран от #18, #30

    14:53 06.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ивайло Табаков

    2 7 Отговор
    Браво на Радев. Вдно време така бе Тито в Югославия. Доживях и в България да е така

    14:54 06.09.2026

  • 16 Гертруд

    0 7 Отговор
    Умно момче с традиционни леви убеждения. От там дойде в президентския екип. И Екипа го припозна. Ново лице, има бъдеще стига да не си повярва изключително и специално. Че ще досади и ще потъне!

    14:55 06.09.2026

  • 17 венсеремос

    3 8 Отговор
    Не само ще има самостоятелна политика България но и ще бъде на страната на Русия, наша Освободителка от 500 години Турско Робство-1877/78 г. Ще празнуваме ,винаги 3 Март Денят на освобождението на България от Русия от Турско Робство..Вечна благодарнос към руските освободители на България ит извергите турци.Слава!!!

    14:58 06.09.2026

  • 18 Хорхе

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Питане":

    Там завършиха татковците им от БКП и СДС. Стар шлагер. Друго си е на верандата на Турбината да си пиеш коктеилчето и да смъркаш бял прашец или да дъвчеш пауч от емфие и ганджъ...

    14:59 06.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Роси от Бургас

    8 0 Отговор
    Митко Здравков ще оправя образованието в България..

    Радев, ти нормарен ли си

    15:01 06.09.2026

  • 21 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Трябва да си доста дебилен, за да вярваш че имаме самостоятелна политика. За такова твърдение няма нито едно доказателство.

    15:06 06.09.2026

  • 22 Цвете

    7 0 Отговор
    ВИЕ ОПРАВЕТЕ ПЪРВО ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗАЩОТО ДЕЦАТА УЧАТ РАЗНИ ТЪПНИ НАПИСАНИ В СТИЛ, АКО МОЖЕ ДА МИНЕ В НЯКОЙ УЧЕБНИК.ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА МЪЛЧИТЕ С ИЗЛАГАЦИЯТА НА РАЗГОЛЕНАТА ВЪНШНА МИНИСТЪРКА.ОТДЕ ВИ СЪБРАХА ТАКИВА " ЗНЕЩИ "? ЕДНО ГОВОРИТЕ, А СЪВСЕМ ДРУГО ВЪРШИТЕ ,ЩО Е ТО....ПБ.

    15:08 06.09.2026

  • 23 Най иван

    5 1 Отговор
    Само му виж биографията и тъста и всичко е ясно

    15:09 06.09.2026

  • 24 Ддд

    7 2 Отговор
    ПБ начело с Радев, са ПРЕДАТЕЛИ!

    15:09 06.09.2026

  • 25 Аз съм веган

    5 0 Отговор
    Вижте физиономията на това същество.Това ще бори олигархията и ще води външна политика.

    15:11 06.09.2026

  • 26 муньо

    2 0 Отговор
    кева цпаця!

    15:12 06.09.2026

  • 27 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Прогресивна България":

    Пропускаш Петър Първи и Екатерина Велика - / все пак вече сме 16-та, Заддунайская/

    15:15 06.09.2026

  • 28 Самостял

    2 0 Отговор
    Утре като заревете за пари,пак ли ще е самостоятелна политика?

    15:20 06.09.2026

  • 29 Търновец

    0 0 Отговор
    За миналата година Немски фирми са изнесли от България 300 милиона евра инвестиции и основна причина е ниското техническо образование - средно и висше, а какво общо има с иновациите този крипто политик на снимката?

    15:30 06.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Толкова самостоятелна

    1 0 Отговор
    че чак напълно изолирана, но същевременно многовекторна.

    15:37 06.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове