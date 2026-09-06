Димитър Здравков, ПБ: Най-после българската външна политика е самостоятелна

България категорично подкрепя Германия срещу хибридните атаки, но трябва да води самостоятелна външна политика, която поставя националния интерес на първо място. Това заяви пред БНР Димитър Здравков, депутат от ПБ и председател на Комисията по образование.

Той отговори на критиките към управляващото мнозинство за реакцията му, след като Германия обвини Русия в хибридни атаки, включително инцидент с дрон с експлозиви в Лайпциг и саботажи по инфраструктурата.

„Най-после българската външна политика е самостоятелна“, заяви Здравков. Според него критичните позиции в рамките на НАТО и ЕС не означават противопоставяне на съюзите, а загриженост за решенията им.

Той подчерта, че силната външна политика изисква образован народ, и призова за възстановяване на възпитателната функция на училището. Като стъпка в тази посока посочи въвеждането на предмет, свързан с религията и добродетелите.

Според Здравков образованието трябва да запази консервативния си характер, но и да използва новите технологии. Той предупреди, че социалните мрежи формират представите на децата за живота чрез непроверена информация, и настоя да се намери решение на проблема.

Депутатът отхвърли негативните оценки за управлението, дадени по-рано пред БНР от Петър Петров от „Възраждане“ и Ивайло Мирчев от ДБ. По думите му правителството и парламентът са положили основите на очакваната промяна.

Здравков заяви, че Министерският съвет е разкрил нередности в публични предприятия, а МВР е започнало действия срещу хора, възприемани като „недосегаеми“. Той обяви за приключила практиката правителството да разпределя десетки милиони чрез постановления.

По темата за публичните финанси депутатът защити представения бюджет като отражение на действителното състояние на държавата. Според него администрацията на Министерството на финансите е показала реалния дефицит, а намаляването му е ангажимент на екипа на Донев.

Здравков определи бюджета за 2027 г. като един от най-важните приоритети на управлението.

„В него ще има три основни стълба – финансова стабилност, растящи доходи и тласък на икономиката“, посочи той.

Депутатът отчете и първи стъпки към съдебна реформа. По думите му целта е в новия Висш съдебен съвет да бъдат избрани хора, които се подчиняват единствено на закона.

„Подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия ВСС“, заяви Здравков.