На пазара: Българите купуват по-малко, но по-качествена стока

В края на август изобилието от плодове и зеленчуци по пазарите е голямо, а разликата в цените на една и съща стока може да стигне до 5 пъти. Клиентите предпочитат българските продукти, а според търговците хората купуват по-малко, но с по-добро качество, съобщава бТВ.
На пазара в Сливен има багри, колорит и стока в изобилие. Никой не си тръгва с празни ръце. Стоки и цена има за всеки вкус и за всеки джоб.
„Собствено производство от Крушаре. От всичко има, за всякакви хора има, купуват и се връщат. Цената може би е от най-високите на пазара, както и качеството. Без да преувеличавам, клиентите го доказват“, казва Петя Златева, производител.
Сред клиентите има и такива, които вече са решили какво ще приготвят.
„Лятна манджа ще правя, с пипер, с патладжан. Ще пържа лука с олиото, после доматите, ще опека пипера и патладжана. Най-накрая магданоза, солта, една чаша захар“, разказва Цонка.
За всяка рецепта в този сезон трябва пипер, но цената на сергиите е различна - от 60 цента до 2,50 за килограм. Разликата е близо 5 пъти, затова пред най-евтината стока има опашка.
„Патладжана миналата година съм го купувала на един лев“, коментира Пенка.
Динка Тодорова от село Блатец е обрала градината, за да изкара нещо към пенсията. Продава всичко за едно евро на килограм.
„Не са от най-лютите, приятни, хубави. Тези останаха, харесват ги, преснички. За туршийка ги вземат, пукат ги и ги правят със захар, олио и оцет“, казва Динка.
Най-високите цени на пазара държат българските домати, които достигат до 3,50 за килограм. Краставиците са от 1 евро до 2.
„Имаме седем оранжерии, имаме два сорта – биволско сърце и розова магия. Купуват, лично ние сме доволни“, казва Стелиян Митев, производител.
Докато производителите на праскови протестират срещу ниските изкупни цени от 50 цента за килограм, на пазара цената е в пъти повече. Сливенската праскова стига до 3,50, според вида и големината. Търговците обясняват надценката с повече разходи.
„Аз продавам 5 кг по 2,50. Няма нищо, нито за тор, нито за вода, нито за разходи. Всеки си купува 1-2 кг за ядене, компоти не правят вече“, казва Елена Желязкова.
Сините сливи, които производителите продават от градините за 16 евроцента за килограм, на пазара стигат до 80 цента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
Пристигат, а на апарата пише 2 лева.
Икономист вади банкнота от 5 лева и я дава на шофьора.
Шофьорът му връща 1.50, икономистът веднага оспорва, а шофьорът обяснява, че 2 лева път плюс 1.50 ресто прави 3.50, 4, 5.
Икономистът казва добре и тримата излизат от таксито.
"Възхищявам се на умението на този шофьор да изкарва пари от нищото.", започна икономистът.
"Така е...", обажда се физикът, "на квантово ниво всичко идва от нищо и 2 е и 4 и 5.".
"И двамата сте идиоти...", контрира биологът, "не видяхте ли че шофьора е българин ?!?
08:27 30.08.2026
2 14/88
купувачи си тръгват с малко по празни рьце
а прекупвачите с по пълни
08:30 30.08.2026
3 Гост
08:31 30.08.2026
4 Пич
Истината - Българинът купува по малко, но по скъпа и по некачествена стока!!!
Военния щеше да бори цените, ама му дадоха пет лева рушвет, и млъкна!!!
08:32 30.08.2026
5 Йеврозона
08:37 30.08.2026
6 Мек и увехнал
За прекупвача спекулант - нов джип
За клиента - статия
08:38 30.08.2026