На пазара: Българите купуват по-малко, но по-качествена стока

В края на август изобилието от плодове и зеленчуци по пазарите е голямо, а разликата в цените на една и съща стока може да стигне до 5 пъти. Клиентите предпочитат българските продукти, а според търговците хората купуват по-малко, но с по-добро качество, съобщава бТВ.

На пазара в Сливен има багри, колорит и стока в изобилие. Никой не си тръгва с празни ръце. Стоки и цена има за всеки вкус и за всеки джоб.

„Собствено производство от Крушаре. От всичко има, за всякакви хора има, купуват и се връщат. Цената може би е от най-високите на пазара, както и качеството. Без да преувеличавам, клиентите го доказват“, казва Петя Златева, производител.

Сред клиентите има и такива, които вече са решили какво ще приготвят.

„Лятна манджа ще правя, с пипер, с патладжан. Ще пържа лука с олиото, после доматите, ще опека пипера и патладжана. Най-накрая магданоза, солта, една чаша захар“, разказва Цонка.

За всяка рецепта в този сезон трябва пипер, но цената на сергиите е различна - от 60 цента до 2,50 за килограм. Разликата е близо 5 пъти, затова пред най-евтината стока има опашка.

„Патладжана миналата година съм го купувала на един лев“, коментира Пенка.

Динка Тодорова от село Блатец е обрала градината, за да изкара нещо към пенсията. Продава всичко за едно евро на килограм.

„Не са от най-лютите, приятни, хубави. Тези останаха, харесват ги, преснички. За туршийка ги вземат, пукат ги и ги правят със захар, олио и оцет“, казва Динка.

Най-високите цени на пазара държат българските домати, които достигат до 3,50 за килограм. Краставиците са от 1 евро до 2.

„Имаме седем оранжерии, имаме два сорта – биволско сърце и розова магия. Купуват, лично ние сме доволни“, казва Стелиян Митев, производител.

Докато производителите на праскови протестират срещу ниските изкупни цени от 50 цента за килограм, на пазара цената е в пъти повече. Сливенската праскова стига до 3,50, според вида и големината. Търговците обясняват надценката с повече разходи.

„Аз продавам 5 кг по 2,50. Няма нищо, нито за тор, нито за вода, нито за разходи. Всеки си купува 1-2 кг за ядене, компоти не правят вече“, казва Елена Желязкова.

Сините сливи, които производителите продават от градините за 16 евроцента за килограм, на пазара стигат до 80 цента.