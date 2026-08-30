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На пазара: Българите купуват по-малко, но по-качествена стока

На пазара: Българите купуват по-малко, но по-качествена стока

30 Август, 2026 08:27 357 6

  • пазар-
  • зеленчуци-
  • цени

За всяка рецепта в този сезон трябва пипер, но цената на сергиите е различна - от 60 цента до 2,50 за килограм

На пазара: Българите купуват по-малко, но по-качествена стока - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В края на август изобилието от плодове и зеленчуци по пазарите е голямо, а разликата в цените на една и съща стока може да стигне до 5 пъти. Клиентите предпочитат българските продукти, а според търговците хората купуват по-малко, но с по-добро качество, съобщава бТВ.

На пазара в Сливен има багри, колорит и стока в изобилие. Никой не си тръгва с празни ръце. Стоки и цена има за всеки вкус и за всеки джоб.

„Собствено производство от Крушаре. От всичко има, за всякакви хора има, купуват и се връщат. Цената може би е от най-високите на пазара, както и качеството. Без да преувеличавам, клиентите го доказват“, казва Петя Златева, производител.

Сред клиентите има и такива, които вече са решили какво ще приготвят.

„Лятна манджа ще правя, с пипер, с патладжан. Ще пържа лука с олиото, после доматите, ще опека пипера и патладжана. Най-накрая магданоза, солта, една чаша захар“, разказва Цонка.

За всяка рецепта в този сезон трябва пипер, но цената на сергиите е различна - от 60 цента до 2,50 за килограм. Разликата е близо 5 пъти, затова пред най-евтината стока има опашка.

„Патладжана миналата година съм го купувала на един лев“, коментира Пенка.

Динка Тодорова от село Блатец е обрала градината, за да изкара нещо към пенсията. Продава всичко за едно евро на килограм.

„Не са от най-лютите, приятни, хубави. Тези останаха, харесват ги, преснички. За туршийка ги вземат, пукат ги и ги правят със захар, олио и оцет“, казва Динка.

Най-високите цени на пазара държат българските домати, които достигат до 3,50 за килограм. Краставиците са от 1 евро до 2.

„Имаме седем оранжерии, имаме два сорта – биволско сърце и розова магия. Купуват, лично ние сме доволни“, казва Стелиян Митев, производител.

Докато производителите на праскови протестират срещу ниските изкупни цени от 50 цента за килограм, на пазара цената е в пъти повече. Сливенската праскова стига до 3,50, според вида и големината. Търговците обясняват надценката с повече разходи.

„Аз продавам 5 кг по 2,50. Няма нищо, нито за тор, нито за вода, нито за разходи. Всеки си купува 1-2 кг за ядене, компоти не правят вече“, казва Елена Желязкова.

Сините сливи, които производителите продават от градините за 16 евроцента за килограм, на пазара стигат до 80 цента.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    2 2 Отговор
    Икономист, физик и биолог влизат в българско такси.
    Пристигат, а на апарата пише 2 лева.
    Икономист вади банкнота от 5 лева и я дава на шофьора.

    Шофьорът му връща 1.50, икономистът веднага оспорва, а шофьорът обяснява, че 2 лева път плюс 1.50 ресто прави 3.50, 4, 5.

    Икономистът казва добре и тримата излизат от таксито.

    "Възхищявам се на умението на този шофьор да изкарва пари от нищото.", започна икономистът.

    "Така е...", обажда се физикът, "на квантово ниво всичко идва от нищо и 2 е и 4 и 5.".

    "И двамата сте идиоти...", контрира биологът, "не видяхте ли че шофьора е българин ?!?

    08:27 30.08.2026

  • 2 14/88

    6 0 Отговор
    "Никой не си тръгва с празни ръце"

    купувачи си тръгват с малко по празни рьце
    а прекупвачите с по пълни

    08:30 30.08.2026

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Българите отново почват да си садят и отглеждат.

    08:31 30.08.2026

  • 4 Пич

    2 1 Отговор
    Тези продължават с малоумните внушения!!!
    Истината - Българинът купува по малко, но по скъпа и по некачествена стока!!!
    Военния щеше да бори цените, ама му дадоха пет лева рушвет, и млъкна!!!

    08:32 30.08.2026

  • 5 Йеврозона

    0 0 Отговор
    Това не е "свободен пазар", а жунгла някаква.

    08:37 30.08.2026

  • 6 Мек и увехнал

    0 0 Отговор
    За производителя - мазоли
    За прекупвача спекулант - нов джип
    За клиента - статия

    08:38 30.08.2026

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