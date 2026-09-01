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Тодор Джиков: Искаме да има яснота при определянето на надценките. В никакъв случай не искаме да налагаме тавани

Тодор Джиков: Искаме да има яснота при определянето на надценките. В никакъв случай не искаме да налагаме тавани

1 Септември, 2026 09:52 518 12

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  • надценки-
  • магазини

Според народния представител положителните резултати се очакват в две основни направления. Първото от тях е осигуряването на пълна проследяемост по цялата верига на доставките

Тодор Джиков: Искаме да има яснота при определянето на надценките. В никакъв случай не искаме да налагаме тавани - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Искаме да има яснота при определянето на надценките. В никакъв случай не искаме нито да налагаме тавани, нито да определяме цени, нито пък да бъркаме в джоба или в печалбата на бизнеса.“ Това заяви в предаването „Здравей, България” депутатът от „Прогресивна България” и заместник-председател на парламентарната комисия по земеделието Тодор Джиков.

Преговорите с големите търговски вериги в страната продължават, като Джиков изрази очакване търсеният ефект за пазара да бъде постигнат и реалните промени да станат факт до Нова година.

Според народния представител положителните резултати се очакват в две основни направления. Първото от тях е осигуряването на пълна проследяемост по цялата верига на доставките.

„Трябва да е ясно какво точно се случва и къде се разпределят надценките от производителя до търговеца на дребно. Това е един от основните механизми за намаляване на крайните цени. Колкото повече посредници има по тази верига, толкова повече се увеличава изкуствено самата надценка”, коментира Джиков.Втората важна стъпка е укрепването на позицията на българските производители.

„Работим за това веригите да имат равностойни партньори в лицето на нашите производители, които да предлагат достатъчно количество, асортимент и качество на продукцията. По този начин самото поевтиняване ще тръгне по естествен път от началото на процеса”, подчерта депутатът.

Той припомни, че проблемът с неоправданото оскъпяване на хранителните стоки вече е бил официално констатиран.

„В началото на годината Комисията за защита на конкуренцията излезе със 114 страници изключително сериозен доклад, който отчете огромни пропуски на пазара и сериозни надценки”, заключи Тодор Джиков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Цените са нормални за еврозоната .Заплатите не са.

    09:54 01.09.2026

  • 2 С една дума

    9 1 Отговор
    Имитации на загриженост и ПР на селско ниво.

    09:55 01.09.2026

  • 3 провинциалист

    7 0 Отговор
    Е тя яснотата е ясна - надуваме надценките докато купуват, като спрат да купуват сменяме бизнеса. Който не може да си купи, проблемът си е негов.

    09:57 01.09.2026

  • 4 Икономист

    7 0 Отговор
    Какви правила за надценките бе пич?...при ши...бания капитализъм, т.н. пазарна икономика, ако мога нещо да го купя за 1 € и да го продам за 100€ никой не ти забранява

    Важното е да намериш балък (шаран) който да ти го купи на тази висока цена...другото е ала бала и чесане на езици

    09:57 01.09.2026

  • 5 Има ни пак

    9 0 Отговор
    "самото поевтиняване ще тръгне по естествен път...." Чувате ли го този господин как манипулира и производители и търговци и потребители? Къде и кога тук е имало поевтиняване? Нека той да каже.

    10:03 01.09.2026

  • 6 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    5 1 Отговор
    човешкия живот в клуба на богатите не струва и 5 евро цента

    10:04 01.09.2026

  • 7 Не човек а джилезу

    3 0 Отговор
    Истински комунист! Венсеремус другари ... Искаме да има яснота при определянето на надценките и на жилищното строителство и никакви такива цени над 450 евро квадрата ! Празните апартаменти във държавен или общински фонд на принципа на "белите петна" при земеделската частна собственост. Фонд "Жилфонд" ..... а тъй, само тъй .... и за месец цените ще се нормализират на мах 200 евро квадрат като 600 000 обзаведени жилищни единици се пуснат както в Марсилия за по 50 евро на панелен апартамент месечен наем ....

    10:24 01.09.2026

  • 8 сзолап

    4 0 Отговор
    Глупав ПБ папагал, какви надценки ще следиш бре??? Там сте насъбрани от некадърник и нагоре??? Щял да следи надценките??? Слава на Господ Иисус Христос изритаха разбойниците от ГЕРБ. Сега трябва да внимавате с вашата глупост да не ги биете с 2 обиколки. Няма да ви търпим глупостите. Или почваите да работите или ще ви изритаме до нова година. Защо Шишко и Винету от банкя още са на свобода??? С празни приказки колко време ще ни залъгвате??? Как мислиш колко време ви остава преди ритника??? За българите беднотия, а за вас 10 хиляди евро заплата на месец и глупости на килограм??? Колко време ще ви търпим? Как мислиш?

    10:26 01.09.2026

  • 9 Няма

    4 0 Отговор
    да налагаме тавани, нито да определяме цени... Нека олигарсите да вилнеят и даа грабят българина

    10:28 01.09.2026

  • 10 Никога

    3 1 Отговор
    веригите няма да имат равностойни партньори в лицето на нашите производители ! При капитализма "човек за човека е вълк" а веригите са много голям и лош вълк който пуснахме в кошарата

    10:31 01.09.2026

  • 11 Минаха

    2 0 Отговор
    сто дни, яснота за нищо нямате. Оставка неможачи!

    10:53 01.09.2026

  • 12 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Понеже до сега нямате яснота за надценките,таваните са просто належащи бе мухльо. Всички се правите на експерти, спекулацията процъфтява а народа едва крета.

    10:57 01.09.2026

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