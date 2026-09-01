Тодор Джиков: Искаме да има яснота при определянето на надценките. В никакъв случай не искаме да налагаме тавани

„Искаме да има яснота при определянето на надценките. В никакъв случай не искаме нито да налагаме тавани, нито да определяме цени, нито пък да бъркаме в джоба или в печалбата на бизнеса.“ Това заяви в предаването „Здравей, България” депутатът от „Прогресивна България” и заместник-председател на парламентарната комисия по земеделието Тодор Джиков.
Преговорите с големите търговски вериги в страната продължават, като Джиков изрази очакване търсеният ефект за пазара да бъде постигнат и реалните промени да станат факт до Нова година.
Според народния представител положителните резултати се очакват в две основни направления. Първото от тях е осигуряването на пълна проследяемост по цялата верига на доставките.
„Трябва да е ясно какво точно се случва и къде се разпределят надценките от производителя до търговеца на дребно. Това е един от основните механизми за намаляване на крайните цени. Колкото повече посредници има по тази верига, толкова повече се увеличава изкуствено самата надценка”, коментира Джиков.Втората важна стъпка е укрепването на позицията на българските производители.
„Работим за това веригите да имат равностойни партньори в лицето на нашите производители, които да предлагат достатъчно количество, асортимент и качество на продукцията. По този начин самото поевтиняване ще тръгне по естествен път от началото на процеса”, подчерта депутатът.
Той припомни, че проблемът с неоправданото оскъпяване на хранителните стоки вече е бил официално констатиран.
„В началото на годината Комисията за защита на конкуренцията излезе със 114 страници изключително сериозен доклад, който отчете огромни пропуски на пазара и сериозни надценки”, заключи Тодор Джиков.
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1 Последния Софиянец
09:54 01.09.2026
2 С една дума
09:55 01.09.2026
3 провинциалист
09:57 01.09.2026
4 Икономист
Важното е да намериш балък (шаран) който да ти го купи на тази висока цена...другото е ала бала и чесане на езици
09:57 01.09.2026
5 Има ни пак
10:03 01.09.2026
6 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
10:04 01.09.2026
7 Не човек а джилезу
10:24 01.09.2026
8 сзолап
10:26 01.09.2026
9 Няма
10:28 01.09.2026
10 Никога
10:31 01.09.2026
11 Минаха
10:53 01.09.2026
12 Павел Пенев
10:57 01.09.2026