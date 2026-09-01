Тодор Джиков: Искаме да има яснота при определянето на надценките. В никакъв случай не искаме да налагаме тавани

„Искаме да има яснота при определянето на надценките. В никакъв случай не искаме нито да налагаме тавани, нито да определяме цени, нито пък да бъркаме в джоба или в печалбата на бизнеса.“ Това заяви в предаването „Здравей, България” депутатът от „Прогресивна България” и заместник-председател на парламентарната комисия по земеделието Тодор Джиков.

Преговорите с големите търговски вериги в страната продължават, като Джиков изрази очакване търсеният ефект за пазара да бъде постигнат и реалните промени да станат факт до Нова година.

Според народния представител положителните резултати се очакват в две основни направления. Първото от тях е осигуряването на пълна проследяемост по цялата верига на доставките.

„Трябва да е ясно какво точно се случва и къде се разпределят надценките от производителя до търговеца на дребно. Това е един от основните механизми за намаляване на крайните цени. Колкото повече посредници има по тази верига, толкова повече се увеличава изкуствено самата надценка”, коментира Джиков.Втората важна стъпка е укрепването на позицията на българските производители.

„Работим за това веригите да имат равностойни партньори в лицето на нашите производители, които да предлагат достатъчно количество, асортимент и качество на продукцията. По този начин самото поевтиняване ще тръгне по естествен път от началото на процеса”, подчерта депутатът.

Той припомни, че проблемът с неоправданото оскъпяване на хранителните стоки вече е бил официално констатиран.

„В началото на годината Комисията за защита на конкуренцията излезе със 114 страници изключително сериозен доклад, който отчете огромни пропуски на пазара и сериозни надценки”, заключи Тодор Джиков.