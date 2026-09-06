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Доц. Милен Любенов: ПБ може да се определи като подчертано евроскептична и популистка формация

Доц. Милен Любенов: ПБ може да се определи като подчертано евроскептична и популистка формация

6 Септември, 2026 16:16 925 30

  • доц. милен любенов-
  • президентски избори-
  • пб

Има още поне две неизвестни, свързани с кандидатпрезидентската надпревара. Едното от тях е дали ГЕРБ ще издигнат кандидат, или ще подкрепят някого. Другото е кандидатът на "Възраждане"

Доц. Милен Любенов: ПБ може да се определи като подчертано евроскептична и популистка формация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"На този етап може да кажем с категоричност, че ще се стигне до балотаж заради това, че няма да има избирателна активност, при която да гласуват повече от половината от включените в избирателните списъци. Другото е, че Илияна Йотова към този момент е изявен фаворит с доста голяма преднина". Това каза пред БНР политологът доц. Милен Любенов.

"Има още поне две неизвестни, свързани с кандидатпрезидентската надпревара. Едното от тях е дали ГЕРБ ще издигнат кандидат, или ще подкрепят някого. Другото е кандидатът на "Възраждане".

Ще бъде голяма грешка, ако ГЕРБ не издигне кандидат. Те ще са единствената парламентарно представена партия, която на практика няма да участва на президентските избори. Симпатизанти им ще бъдат разочаровани.

Мисля, че ПП и ДБ ще направят максималното да участват активно в кампанията в покрепа на Андрей Гюров, въпреки че оставят една дистанция и възможност на кандидата той да води. Така е и редно, това са мажоритарни избори. Но ситуацията е такава, че на един балотаж Гюров и Кандев трудно ще могат да получат някаква допълнителна подкрепа. По-скоро патриотичните сили и избиратели ще подкрепят Йотова. Сигурно голяма част от избирателите на ГЕРБ изобщо няма да гласуват".

Той смята, че към момента ПБ може да се определи като "подчертано евроскептична и популистка формация".

"Без да я поставям категорично в ляво-десния политически спектър".

За ПБ е важно да прелегитимират своята позиция чисто електорално, допълни доц. Любенов в предаването "Неделя 150".

"Една победа на Илияна Йотова ще затвърди позицията на ПБ. Президентските избори са първият тест за управлението".

Опозицията трябва да преосмисли своите бъдещи действия, убеден е политологът.

"Моите очаквания са да се намерят мостове между отделните партии в посока на създаване на нов тип коалиции или политически партии, които да се насочат не само към определен нишов избирател".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар

    19 15 Отговор
    По-долни подлоги от крадвеците няма!

    Коментиран от #12

    16:18 06.09.2026

  • 2 Пич

    21 25 Отговор
    Напусни България йотовица - национален предател и крадец! Сватба на сина ти Марин Йотов за 1.6 млн.в Правец. На една маса Гергов - откраднал Пловдивския панаир и х-л Санкт Петербург ( бивш Тримонциум) и стотици милиони от Българския народ , зловещия генерал от ДС Сотир Ушев с предявени обвинения за кражби, оттам на милиционерите казват "Ушеви" и жена му Весела Лечева и за капак при тях мунчо кРадев който с ехидна усмивка маха на фотографите. Еднакво гнуснии мунчовите крадци и убития бивш чалга месия славуца от Учиндол който се потопи в бърлогата си и не смее да се покаже. Вън от България крадци и национални предатели.

    Коментиран от #10, #11, #14

    16:18 06.09.2026

  • 3 Куку

    29 10 Отговор
    Оф, още един мозъчен капацитет. С такава евтина пропаганда повече вредят, отколкото помагат на Гюро и Франкенщайн

    16:19 06.09.2026

  • 4 Тия ша ма принудят

    14 1 Отговор
    да фърлям за Лупи...

    16:19 06.09.2026

  • 5 Васил

    21 17 Отговор
    С популизъм Радев няма да изкара дълго няма никакви реформи!

    16:20 06.09.2026

  • 6 Сандо

    27 2 Отговор
    Лепенето на етикети на политическия противник винаги е със сериозна важност,без значение дали етикета отговаря на съдържание.Именно затова умните и мъдри хора гледат какви са делата и не обръщат внимание на думите.

    Коментиран от #18

    16:21 06.09.2026

  • 7 Проклети безродници

    25 0 Отговор
    Изроди

    16:21 06.09.2026

  • 8 хаха

    17 5 Отговор
    Пребоядисаните тиквистки комундета как се напъват само. ХАХАХА!
    Типичната ориентало-балканска измет.

    16:22 06.09.2026

  • 9 Красимир Петров

    20 13 Отговор
    Поредният доктор незнаещ нищо.Обзалагам се,че Йотова ще спечели на първият тур.

    16:23 06.09.2026

  • 10 Точен сте

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ПП -ДБ с близо половин милион избиратели , славуцата клета е убита с 0.7% и няма дори за партийна субсидия 😅


    Какъв тъжен и мерзък край за чалга месията който не може да излезе сред гражданите!

    16:31 06.09.2026

  • 11 Красимир Петров

    12 13 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    При средно 3 млн.гласували 22% за пиги йотовица са над 660 хиляди гласа. О откъде ще дойдат тези гласове? От тези на които мунчо вдигна винетки с 30% и направи дизела най скъп в историята ни - 1.82 евро!? От тези на които вдигна ток,парно и вода от 1 юли или от тези на които от август вдига цигари със 17% и природния газ с 60% от септември? От тези на които намалява минималната работна заплата и от тези на чийто гръб взе за 4 месеца 6.3 милиарда евро нов дълг и планира още 10.5 милиарда. От тези на които вдигна застраховката и за 4 месеца хранителни продукти с 20% нагоре. Йотовоца е с около 200 хиляди гласа колкото ще купят олигарсите зад мунчо!

    16:33 06.09.2026

  • 12 Прав си!

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар":

    Най сръчният крадец е Бойо Борисов. Той е нашият крадлив идол.

    Коментиран от #21

    16:33 06.09.2026

  • 13 Какво и е Популисткото на ПБ ?

    13 3 Отговор
    По - Скоро !
    Олигархична !

    Коментиран от #16

    16:33 06.09.2026

  • 14 Абсолютно сте точен

    15 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Йотовица бивола метресата на ДС генералите от 6-то управление ,метресата на крадеца Гергов ,на генерал Сотир Ушев и съпругата му Весела Лечева ,Ушев съден за кражби в особено големи размери ,Лечеви с острови в Гърция, всички тези имат общи снимки с крадеца мунчо на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.лв. е обречена. Малко цифри - на изборите на 14 ноември 2021 г.мунчо кРадев беше подкрепен от ПП които спечелиха парламентарните избори с 657 хил.гласа ,от БСП с 9.8% ,от ИТН с 9.1% ,от ДБ със 7.3% ,отделно общественици от инициативният му комитет като д-р Цветеслава Гълъбова ,Осман Октай и други. Всички тези партии изброени по горе имаха по 4-ма представители в инициативният му комитет ,помним слогана на ПП (Продължаваме промяната ) - "С вас сме г-н президент" ,помним и слоганите на ИТН и БСП. ГЕРБ издигна един неизвестен човек проф. Герджиков и въпреки тази подкрепа от спечелилата изборите ПП, ИТН ,БСП ,ДБ мунчо не достигна 50% на първи тур ,на втори спечели с по малко гласове от първия. В момента вече всички са разкрили кРадев и искат ареста му за грабежа. И ПП,ДБ ,ИТН а почти всички от инициативният му комитет се отрекоха също от него. Ето резултата на мунчо с цялата тази подкрепа на 1-ви тур на 14 ноември 2021 г.-
    6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
    ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
    1 322 385
    49.22

    16:34 06.09.2026

  • 15 Гост

    11 0 Отговор
    Списание "Монд дипломатик", статия "Машина за оглупяване":
    "Медиите се отнасят с народа така сякаш той е непълнолетен, не е способен да мисли, оценява и избира. Важното е хората да смятат за нормално обществото състоящо се от специалисти и невежи, които постоянно се нуждаят от помощ."

    16:35 06.09.2026

  • 16 По Скоро Действията на една партия !

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Какво и е Популисткото на ПБ ?":

    Я Определят !

    Като една или друга !

    А Не Приказките !

    И обещанията !

    16:36 06.09.2026

  • 17 фен на сидеров

    5 2 Отговор
    важно е да е пробългарска, иначе и тя отича в канала !

    16:37 06.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тоз доцент

    6 3 Отговор
    Може да се определи като хрантутно-ппдсигурен евро петроханец .

    Коментиран от #20

    16:46 06.09.2026

  • 20 ганю

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Тоз доцент":

    точно за ченгел и да се овеси на орлов мост
    изтърбушен за да го кълват гаргите
    поне 1 седмица докато втаса добре

    16:50 06.09.2026

  • 21 ганю

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Прав си!":

    искаше да кажеш Бою Шкафа

    16:51 06.09.2026

  • 22 Артилерист

    7 6 Отговор
    Много семпло изказване от г-н до цента. Няма нито един аргумент, че ПБ са популисти освен, ако не счита, че да се посочват безобразията на на атлантическите партии от сглобката е популизъм...

    16:53 06.09.2026

  • 23 Ами това са

    4 2 Отговор
    БКП то вече се казват Прогресисти.
    Ония пъпеш в сърбия и той като нашия
    пъпеш и той прогресивен и щял премиер и той да става .Пу да ви еб..ма. та

    17:01 06.09.2026

  • 24 Специалист

    1 1 Отговор
    Какви са тези шаблони отживелици ляво дясно център.Този доцент взел доцентура при комунизма трябва да си обнови знанията.Просто говори без да казва нещо съществено.Вече политолозите на запад не ползват такава терминология

    17:03 06.09.2026

  • 25 Д-р Михайлов

    3 0 Отговор
    По-точно скептикопсихична!

    17:04 06.09.2026

  • 26 Аз ще запомня

    4 0 Отговор
    прогреса с кошницата!

    17:05 06.09.2026

  • 27 Алеко Константинов

    3 3 Отговор
    Ганьо няма да се изложи на изборите и да допусне интелигентен човек да спечели. Той си харесва прocтu хора и мucupku да го управляват. После се чуди защо гази кал, живее в прахоляк, а магистралите с лунен релеф.

    17:09 06.09.2026

  • 28 Рибарски

    2 1 Отговор
    Той смята, че към момента ПБ може да се определи като "подчертано евроскептична и популистка формация". По точно е второто популиска партия - много предизборни обещания нито едно не изпълнено до сега за 4 месеца. Няма пари, но депутатите си вдигнаха заплатите, министерството на Шишков се самонаградиха с 1 800 000 евра бонуси още от сега, пенсионери на пенсия и заплата си останаха непипнати, борбата с олигархията набързо приключи и така не се разбра кои са олигарсите сегашни и предишни . ....

    17:15 06.09.2026

  • 29 дела

    1 1 Отговор
    Много се съмнявам още от заглавието. началникът на ПБ - Радев е е ярко антируски и активен евроатлантик. Следя действията от назначаването му. Радев е неоспоримо антируски, произраелски и активен евроатлантик. Това е ­мнението и на медиен магнат на Тръмп. Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
    1. За Безмер Радев не договори превилегии за България при:
    а. ПВО - Пейтриът или SAM P от Франция и Германия да дойдат в Безмер ? Нали Гърция ни отказа.
    б. Не определи наем от САЩ да плаща за тази база?
    в. Не поиска нещо друго от САЩ, което те да дадат, за да се опрадае този риск за България, па макар и “минимален» да е той?
    г. Не се противопостави на приемането на Украйна в ЕС, тоест за създаването НАТО 3.0
    2. Радев разреши заем 1.2 млд евро плюс лихвите, като участие на 90 млд «Заем» за Украйна.И ооще Той реши България да се включва в петролопровода север — юг на НАТО за война
    3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
    4. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд
    5. Даде магистрала Черно море на концесия на Турция.
    6. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членовЕвроатлантиците дадоха на Радев властта, за да им играе по свирката. Натовският е на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
    7.. Гласува в ЕС з

    17:18 06.09.2026

  • 30 Българин

    0 0 Отговор
    Българите искаме ПБ начело с Радев да ни изкарат от омразния ес и натото! Няма нужда да плащаме чужди сметки!
    Искаме си свободата и да се към Русия!

    17:25 06.09.2026

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