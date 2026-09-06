Доц. Милен Любенов: ПБ може да се определи като подчертано евроскептична и популистка формация

"На този етап може да кажем с категоричност, че ще се стигне до балотаж заради това, че няма да има избирателна активност, при която да гласуват повече от половината от включените в избирателните списъци. Другото е, че Илияна Йотова към този момент е изявен фаворит с доста голяма преднина". Това каза пред БНР политологът доц. Милен Любенов.
"Има още поне две неизвестни, свързани с кандидатпрезидентската надпревара. Едното от тях е дали ГЕРБ ще издигнат кандидат, или ще подкрепят някого. Другото е кандидатът на "Възраждане".
Ще бъде голяма грешка, ако ГЕРБ не издигне кандидат. Те ще са единствената парламентарно представена партия, която на практика няма да участва на президентските избори. Симпатизанти им ще бъдат разочаровани.
Мисля, че ПП и ДБ ще направят максималното да участват активно в кампанията в покрепа на Андрей Гюров, въпреки че оставят една дистанция и възможност на кандидата той да води. Така е и редно, това са мажоритарни избори. Но ситуацията е такава, че на един балотаж Гюров и Кандев трудно ще могат да получат някаква допълнителна подкрепа. По-скоро патриотичните сили и избиратели ще подкрепят Йотова. Сигурно голяма част от избирателите на ГЕРБ изобщо няма да гласуват".
Той смята, че към момента ПБ може да се определи като "подчертано евроскептична и популистка формация".
"Без да я поставям категорично в ляво-десния политически спектър".
За ПБ е важно да прелегитимират своята позиция чисто електорално, допълни доц. Любенов в предаването "Неделя 150".
"Една победа на Илияна Йотова ще затвърди позицията на ПБ. Президентските избори са първият тест за управлението".
Опозицията трябва да преосмисли своите бъдещи действия, убеден е политологът.
"Моите очаквания са да се намерят мостове между отделните партии в посока на създаване на нов тип коалиции или политически партии, които да се насочат не само към определен нишов избирател".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар
Коментиран от #12
16:18 06.09.2026
2 Пич
Коментиран от #10, #11, #14
16:18 06.09.2026
3 Куку
16:19 06.09.2026
4 Тия ша ма принудят
16:19 06.09.2026
5 Васил
16:20 06.09.2026
6 Сандо
Коментиран от #18
16:21 06.09.2026
7 Проклети безродници
16:21 06.09.2026
8 хаха
Типичната ориентало-балканска измет.
16:22 06.09.2026
9 Красимир Петров
16:23 06.09.2026
10 Точен сте
До коментар #2 от "Пич":ПП -ДБ с близо половин милион избиратели , славуцата клета е убита с 0.7% и няма дори за партийна субсидия 😅
Какъв тъжен и мерзък край за чалга месията който не може да излезе сред гражданите!
16:31 06.09.2026
11 Красимир Петров
До коментар #2 от "Пич":При средно 3 млн.гласували 22% за пиги йотовица са над 660 хиляди гласа. О откъде ще дойдат тези гласове? От тези на които мунчо вдигна винетки с 30% и направи дизела най скъп в историята ни - 1.82 евро!? От тези на които вдигна ток,парно и вода от 1 юли или от тези на които от август вдига цигари със 17% и природния газ с 60% от септември? От тези на които намалява минималната работна заплата и от тези на чийто гръб взе за 4 месеца 6.3 милиарда евро нов дълг и планира още 10.5 милиарда. От тези на които вдигна застраховката и за 4 месеца хранителни продукти с 20% нагоре. Йотовоца е с около 200 хиляди гласа колкото ще купят олигарсите зад мунчо!
16:33 06.09.2026
12 Прав си!
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар":Най сръчният крадец е Бойо Борисов. Той е нашият крадлив идол.
Коментиран от #21
16:33 06.09.2026
13 Какво и е Популисткото на ПБ ?
Олигархична !
Коментиран от #16
16:33 06.09.2026
14 Абсолютно сте точен
До коментар #2 от "Пич":Йотовица бивола метресата на ДС генералите от 6-то управление ,метресата на крадеца Гергов ,на генерал Сотир Ушев и съпругата му Весела Лечева ,Ушев съден за кражби в особено големи размери ,Лечеви с острови в Гърция, всички тези имат общи снимки с крадеца мунчо на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.лв. е обречена. Малко цифри - на изборите на 14 ноември 2021 г.мунчо кРадев беше подкрепен от ПП които спечелиха парламентарните избори с 657 хил.гласа ,от БСП с 9.8% ,от ИТН с 9.1% ,от ДБ със 7.3% ,отделно общественици от инициативният му комитет като д-р Цветеслава Гълъбова ,Осман Октай и други. Всички тези партии изброени по горе имаха по 4-ма представители в инициативният му комитет ,помним слогана на ПП (Продължаваме промяната ) - "С вас сме г-н президент" ,помним и слоганите на ИТН и БСП. ГЕРБ издигна един неизвестен човек проф. Герджиков и въпреки тази подкрепа от спечелилата изборите ПП, ИТН ,БСП ,ДБ мунчо не достигна 50% на първи тур ,на втори спечели с по малко гласове от първия. В момента вече всички са разкрили кРадев и искат ареста му за грабежа. И ПП,ДБ ,ИТН а почти всички от инициативният му комитет се отрекоха също от него. Ето резултата на мунчо с цялата тази подкрепа на 1-ви тур на 14 ноември 2021 г.-
6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
1 322 385
49.22
16:34 06.09.2026
15 Гост
"Медиите се отнасят с народа така сякаш той е непълнолетен, не е способен да мисли, оценява и избира. Важното е хората да смятат за нормално обществото състоящо се от специалисти и невежи, които постоянно се нуждаят от помощ."
16:35 06.09.2026
16 По Скоро Действията на една партия !
До коментар #13 от "Какво и е Популисткото на ПБ ?":Я Определят !
Като една или друга !
А Не Приказките !
И обещанията !
16:36 06.09.2026
17 фен на сидеров
16:37 06.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тоз доцент
Коментиран от #20
16:46 06.09.2026
20 ганю
До коментар #19 от "Тоз доцент":точно за ченгел и да се овеси на орлов мост
изтърбушен за да го кълват гаргите
поне 1 седмица докато втаса добре
16:50 06.09.2026
21 ганю
До коментар #12 от "Прав си!":искаше да кажеш Бою Шкафа
16:51 06.09.2026
22 Артилерист
16:53 06.09.2026
23 Ами това са
Ония пъпеш в сърбия и той като нашия
пъпеш и той прогресивен и щял премиер и той да става .Пу да ви еб..ма. та
17:01 06.09.2026
24 Специалист
17:03 06.09.2026
25 Д-р Михайлов
17:04 06.09.2026
26 Аз ще запомня
17:05 06.09.2026
27 Алеко Константинов
17:09 06.09.2026
28 Рибарски
17:15 06.09.2026
29 дела
1. За Безмер Радев не договори превилегии за България при:
а. ПВО - Пейтриът или SAM P от Франция и Германия да дойдат в Безмер ? Нали Гърция ни отказа.
б. Не определи наем от САЩ да плаща за тази база?
в. Не поиска нещо друго от САЩ, което те да дадат, за да се опрадае този риск за България, па макар и “минимален» да е той?
г. Не се противопостави на приемането на Украйна в ЕС, тоест за създаването НАТО 3.0
2. Радев разреши заем 1.2 млд евро плюс лихвите, като участие на 90 млд «Заем» за Украйна.И ооще Той реши България да се включва в петролопровода север — юг на НАТО за война
3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд
5. Даде магистрала Черно море на концесия на Турция.
6. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членовЕвроатлантиците дадоха на Радев властта, за да им играе по свирката. Натовският е на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
7.. Гласува в ЕС з
17:18 06.09.2026
30 Българин
Искаме си свободата и да се към Русия!
17:25 06.09.2026