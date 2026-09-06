Доц. Милен Любенов: ПБ може да се определи като подчертано евроскептична и популистка формация

"На този етап може да кажем с категоричност, че ще се стигне до балотаж заради това, че няма да има избирателна активност, при която да гласуват повече от половината от включените в избирателните списъци. Другото е, че Илияна Йотова към този момент е изявен фаворит с доста голяма преднина". Това каза пред БНР политологът доц. Милен Любенов.

"Има още поне две неизвестни, свързани с кандидатпрезидентската надпревара. Едното от тях е дали ГЕРБ ще издигнат кандидат, или ще подкрепят някого. Другото е кандидатът на "Възраждане".

Ще бъде голяма грешка, ако ГЕРБ не издигне кандидат. Те ще са единствената парламентарно представена партия, която на практика няма да участва на президентските избори. Симпатизанти им ще бъдат разочаровани.

Мисля, че ПП и ДБ ще направят максималното да участват активно в кампанията в покрепа на Андрей Гюров, въпреки че оставят една дистанция и възможност на кандидата той да води. Така е и редно, това са мажоритарни избори. Но ситуацията е такава, че на един балотаж Гюров и Кандев трудно ще могат да получат някаква допълнителна подкрепа. По-скоро патриотичните сили и избиратели ще подкрепят Йотова. Сигурно голяма част от избирателите на ГЕРБ изобщо няма да гласуват".

Той смята, че към момента ПБ може да се определи като "подчертано евроскептична и популистка формация".

"Без да я поставям категорично в ляво-десния политически спектър".

За ПБ е важно да прелегитимират своята позиция чисто електорално, допълни доц. Любенов в предаването "Неделя 150".

"Една победа на Илияна Йотова ще затвърди позицията на ПБ. Президентските избори са първият тест за управлението".

Опозицията трябва да преосмисли своите бъдещи действия, убеден е политологът.

"Моите очаквания са да се намерят мостове между отделните партии в посока на създаване на нов тип коалиции или политически партии, които да се насочат не само към определен нишов избирател".