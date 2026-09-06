Пожарът над село Антон отново е активен, а силният вятър го носи надолу по склона към боровата гора. Призивът на кмета на селото Андрей Симов е за доброволци.
"Моля всеки, който има възможност, да се отзове до "Пресечения камък", местност "Сикериша". На място работят екипи на пожарната и Национален парк „Централен Балкан“, казва той.
"Предвид сложната обстановка и силния вятър, всеки който успее да се качи до пресечения камъка, да не се включва преди да наредят пожарникарите", призовава още Симов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
15:48 06.09.2026
2 ГОЛЕМ СМЕХ
15:48 06.09.2026
3 14/88
15:51 06.09.2026
4 Репортер
15:54 06.09.2026
5 Пожарникар
Безполезно племе!
16:15 06.09.2026