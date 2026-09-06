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Пожарът над село Антон отново е активен

Пожарът над село Антон отново е активен

6 Септември, 2026 15:45 415 5

  • пожар-
  • село-
  • антон

Силният вятър го носи надолу по склона към боровата гора

Пожарът над село Антон отново е активен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожарът над село Антон отново е активен, а силният вятър го носи надолу по склона към боровата гора. Призивът на кмета на селото Андрей Симов е за доброволци.

"Моля всеки, който има възможност, да се отзове до "Пресечения камък", местност "Сикериша". На място работят екипи на пожарната и Национален парк „Централен Балкан“, казва той.

"Предвид сложната обстановка и силния вятър, всеки който успее да се качи до пресечения камъка, да не се включва преди да наредят пожарникарите", призовава още Симов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 0 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    15:48 06.09.2026

  • 2 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор
    2007г.Старозагорско гори.52 пожарни коли,багери от мините,стотици пожарникари и доброволци не могат да угасят огъня.Емел Етем звъни в Русия и Путин изпраща самолет Ил-72 който може да хвърля 72 тона вода.Кугъра може до 2 тона.Старозагорци го посрещат с ликуване.Пожарът е изгасен и самолета отлита да гаси в Сърбия.Сега България произвежда снаряди за да убива руснаци.Да гори навеки неблагодарницата!

    15:48 06.09.2026

  • 3 14/88

    1 0 Отговор
    антон е руско име

    15:51 06.09.2026

  • 4 Репортер

    0 0 Отговор
    Четейки заглавието, ще речеш, че става дума за периодичното изригване на вулкан...

    15:54 06.09.2026

  • 5 Пожарникар

    0 0 Отговор
    Да хванат всички плювачи, дето плюят по Европа и по Украйна по соц мрежите да гасят пожари, един пожар няма да има в България.

    Безполезно племе!

    16:15 06.09.2026

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