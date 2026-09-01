Димитър Ганев: Ако няма кандидат за президент на ГЕРБ, Гюров отива на балотаж с Йотова

Кандидатурата на Гюров и Кандев, общо взето, беше до голяма степен ясна в последните няколко месеца, но не беше официална.

Това каза за БНР политологът Димитър Ганев. Според него с кандидатурата е постигната целта да не се демобилизират част от избирателите на ПП или ДБ

"Въпреки че Андрей Гюров е част от средите на "Продължаваме на промяната", той е напълно припознат и от "Демократична България" - и от "Да! България" и от ДСБ".

За евентуален успех на тези президентски избори обаче "е необходимо да се излезе много извън традиционните електорати на партиите".

Голямата част от демократичната общност е в София и в големите областни градове. Обявяването на началото на кампанията на кандидат-президентската двойка в Гоце Делчев е целенасочено и цели "да покаже някакво географско разширение".

Втори тур на президентските избори ще има със сигурност, категоричен беше Ганев пред "Хоризонт":

"ГЕРБ в момента е, за мен, основната неизвестна. Все пак е втора политическа сила на последните избори. Като социология, в последните месеци, тя успя да запази тези проценти, които мобилизира на последните парламентарни избори. Тук въпросът е ще има ли кандидат, как ще участва на изборите, дали ще подкрепи някои от сегашните кандидати е ключов. Неучастието на тези избори поставя въпроса каква е функцията тогава на тази партия? Как така не участва на изборите?! Това ще бъде, само по себе си, безпрецедентно за 35-годишната история на България - някоя водеща партия да не участва в определени избори.

Очевидно в ГЕРБ има притеснения от възможността да се остане на трето място. Ще се опитат, вероятно, през този пас да скрият третото място, което обаче само по себе ще направи съвсем различен баланс на президентските избори без участието на ГЕРБ. Първо, това ще свали избирателната активност, защото част от избирателите на ГЕРБ, когато не виждат своя кандидат, няма да излязат да гласуват. На другата част, която все пак ще излезе да гласува, ще бъде интересно нейното разпределение - колко ще бъде за Йотова, колко ще бъде за Гюров. Задачата на Йотова на първи тур става по-лесна, без съмнение. А вече нейната преднина на втори тур може да се окаже и решаваща".

Очевидно Гюров отива на балотаж с Йотова, ако няма кандидат на ГЕРБ, каза Ганев.

Потенциален такъв балотаж "ще се окаже лесен за Йотова" защото кандидатурата на Гюров "много трудно може да расте между първия и втория тур, доколкото да осигури победа".

"Така наречената електорална периферия не мисля, че в голямата си част ще припознае Гюров, ако разбира се, той не успее да излезе много силно от демократичната общност в рамките на кампанията".

"Йотова влиза като фаворит в тази кампания", защото е "подкрепена от най-голямата политическа сила в страната", а самата тя е "от най-популярните политически лица в момента", допълни експертът:

"Единственият проблем за Йотова е именно тези очаквания за нейна победа да не демобилизират част от нейния електорат".

С кандидата за вицепрезидент на Йотова по-скоро ще се търси определена електорална периферия, коментира анализаторът.

"Кандев не е типичният представител на демократичната общност, той е по-скоро със силов профил, да го кажем "мачо" излъчване, което общо взето търси по-скоро някакво разширяване, извън традиционните симпатизанти на демократичната общност. Предполагам, че вицето на Йотова ще се опита да изпълнява доста сходни цели".

"Няма съмнение, че кандидатурата на Йотова е форма на политически актив за Социалистическата партия, но да говорим, че това би било достатъчно, за да настъпи някаква кой знае колко сериозна мобилизация в редиците на социалистите след изборите е, все още, рано да говорим".

Огромната част от избирателите на БСП са предпочели да гласуват за ПБ на последните избори, обясни той. Победа на Йотова "ще бъде разделена" между двете партии и "в много по-голяма степен бенефициент на нея ще бъде ПБ".

Относно намерението на "Възраждане" да обяви партийна кандидатура, Ганев заяви пред "12+3":

"Не мисля, че става дума за повече от 3 имена, ако става дума за кандидатура от техните редици. В случая, най-важното нещо за "Възраждане", което вероятно са си поставили за цел, е просто да се покаже все пак по-висок резултат от последните парламентарни избори, за да се види общо взето някакво отлепяне, някакъв растеж. Говори се за кандидатурата на господин Волгин и, съответно, на лидера на партията Костадинов".