Новини
България »
Всички градове »
Димитър Ганев: Ако няма кандидат за президент на ГЕРБ, Гюров отива на балотаж с Йотова

Димитър Ганев: Ако няма кандидат за президент на ГЕРБ, Гюров отива на балотаж с Йотова

1 Септември, 2026 14:26 405 36

  • димитър ганев-
  • герб-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова

"Кандев не е типичният представител на демократичната общност, той е по-скоро със силов профил, да го кажем "мачо" излъчване, което общо взето търси по-скоро някакво разширяване, извън традиционните симпатизанти на демократичната общност. Предполагам, че вицето на Йотова ще се опита да изпълнява доста сходни цели", коментира още политологът

Димитър Ганев: Ако няма кандидат за президент на ГЕРБ, Гюров отива на балотаж с Йотова - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кандидатурата на Гюров и Кандев, общо взето, беше до голяма степен ясна в последните няколко месеца, но не беше официална.

Това каза за БНР политологът Димитър Ганев. Според него с кандидатурата е постигната целта да не се демобилизират част от избирателите на ПП или ДБ

"Въпреки че Андрей Гюров е част от средите на "Продължаваме на промяната", той е напълно припознат и от "Демократична България" - и от "Да! България" и от ДСБ".

За евентуален успех на тези президентски избори обаче "е необходимо да се излезе много извън традиционните електорати на партиите".

Голямата част от демократичната общност е в София и в големите областни градове. Обявяването на началото на кампанията на кандидат-президентската двойка в Гоце Делчев е целенасочено и цели "да покаже някакво географско разширение".

Втори тур на президентските избори ще има със сигурност, категоричен беше Ганев пред "Хоризонт":

"ГЕРБ в момента е, за мен, основната неизвестна. Все пак е втора политическа сила на последните избори. Като социология, в последните месеци, тя успя да запази тези проценти, които мобилизира на последните парламентарни избори. Тук въпросът е ще има ли кандидат, как ще участва на изборите, дали ще подкрепи някои от сегашните кандидати е ключов. Неучастието на тези избори поставя въпроса каква е функцията тогава на тази партия? Как така не участва на изборите?! Това ще бъде, само по себе си, безпрецедентно за 35-годишната история на България - някоя водеща партия да не участва в определени избори.

Очевидно в ГЕРБ има притеснения от възможността да се остане на трето място. Ще се опитат, вероятно, през този пас да скрият третото място, което обаче само по себе ще направи съвсем различен баланс на президентските избори без участието на ГЕРБ. Първо, това ще свали избирателната активност, защото част от избирателите на ГЕРБ, когато не виждат своя кандидат, няма да излязат да гласуват. На другата част, която все пак ще излезе да гласува, ще бъде интересно нейното разпределение - колко ще бъде за Йотова, колко ще бъде за Гюров. Задачата на Йотова на първи тур става по-лесна, без съмнение. А вече нейната преднина на втори тур може да се окаже и решаваща".

Очевидно Гюров отива на балотаж с Йотова, ако няма кандидат на ГЕРБ, каза Ганев.

Потенциален такъв балотаж "ще се окаже лесен за Йотова" защото кандидатурата на Гюров "много трудно може да расте между първия и втория тур, доколкото да осигури победа".

"Така наречената електорална периферия не мисля, че в голямата си част ще припознае Гюров, ако разбира се, той не успее да излезе много силно от демократичната общност в рамките на кампанията".

"Йотова влиза като фаворит в тази кампания", защото е "подкрепена от най-голямата политическа сила в страната", а самата тя е "от най-популярните политически лица в момента", допълни експертът:

"Единственият проблем за Йотова е именно тези очаквания за нейна победа да не демобилизират част от нейния електорат".

С кандидата за вицепрезидент на Йотова по-скоро ще се търси определена електорална периферия, коментира анализаторът.

"Кандев не е типичният представител на демократичната общност, той е по-скоро със силов профил, да го кажем "мачо" излъчване, което общо взето търси по-скоро някакво разширяване, извън традиционните симпатизанти на демократичната общност. Предполагам, че вицето на Йотова ще се опита да изпълнява доста сходни цели".

"Няма съмнение, че кандидатурата на Йотова е форма на политически актив за Социалистическата партия, но да говорим, че това би било достатъчно, за да настъпи някаква кой знае колко сериозна мобилизация в редиците на социалистите след изборите е, все още, рано да говорим".

Огромната част от избирателите на БСП са предпочели да гласуват за ПБ на последните избори, обясни той. Победа на Йотова "ще бъде разделена" между двете партии и "в много по-голяма степен бенефициент на нея ще бъде ПБ".

Относно намерението на "Възраждане" да обяви партийна кандидатура, Ганев заяви пред "12+3":

"Не мисля, че става дума за повече от 3 имена, ако става дума за кандидатура от техните редици. В случая, най-важното нещо за "Възраждане", което вероятно са си поставили за цел, е просто да се покаже все пак по-висок резултат от последните парламентарни избори, за да се види общо взето някакво отлепяне, някакъв растеж. Говори се за кандидатурата на господин Волгин и, съответно, на лидера на партията Костадинов".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    4 4 Отговор
    Баце ако излезе и каже, че Гюро е техния кандидат и замина балотажа..

    Коментиран от #35

    14:29 01.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Румен

    5 3 Отговор
    Ивелин , и никой друг. Хораааа, тия са милионери и не мислят за вас. Време е за млади хора

    14:29 01.09.2026

  • 5 Чорбара

    6 3 Отговор
    Ще отиде само защото няма да гласуват повече от 50% .И какъв шанс има умник Гюрук- НИКАКЪВ.

    14:29 01.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ни за Йотова, ни за Гюров

    3 4 Отговор
    Аз ще гласувам за Делян Добрев - достойният президент - хахахах..

    14:30 01.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Отива

    0 7 Отговор
    Томов!

    14:30 01.09.2026

  • 10 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    6 3 Отговор
    Ако няма кандидат за президент на ГЕРБ, Гюров, заедно с герб, отиват в кофата

    14:30 01.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българин

    5 5 Отговор
    Боцата обеща на Радев, че ще легне на президентските избори, както преди 10 години. Радев обеща на Боце, че ще си харчи милиардите на спокойствие, а бизнеса за неговите обръчи о т фирми, няма да среща проблеми.
    Така българските държавници решиха съдбата на петроханските пипита!

    14:31 01.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ахмед

    3 1 Отговор
    разпределя порциите!

    14:31 01.09.2026

  • 15 Защо

    3 0 Отговор
    Не може да се пише?

    Коментиран от #17, #21

    14:31 01.09.2026

  • 16 Бойко

    4 2 Отговор
    Той сам посочи за кой да гласуват почитателите и клиентите на ГЕРБ. Дори поздрави Йотова.

    Коментиран от #22

    14:32 01.09.2026

  • 17 цензура в ЕС

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Защо":

    защото има цензура в този форум...

    14:33 01.09.2026

  • 18 От 6 милиона

    4 0 Отговор
    матреал,толкова!

    14:33 01.09.2026

  • 19 То не се знае

    3 2 Отговор
    Има ли някой, който не е разбрал, че този милиционер Кандев е лъжец? Излъга цяла България. Нямало да влиза в политиката?! Хайде сега, гласувайте за него!

    14:33 01.09.2026

  • 20 Цвете

    4 4 Отговор
    НА ВАС СОЦИОЛОЗИ НЕ ВИ ЛИ ЗАБРАНИХА ДА КОМЕНТИРАТЕ ПРЕДИ НЕЗАВИСИМО КАКВИ ИЗБОРИ НАБЛИЖАВАТ ? СТИГА ДАВАХТЕ АКЪЛ. БЪЛГАРИТЕ СМЕ УМНИ И НАЧЕТЕНИ ,ТАКА ЧЕ НЕ СИ СТРУВА ДА ПЛЕЩИТЕ КОЙ ЩЕ ОТИВА НА БАЛОТАЖ.САМО ЕДНО ЩЕ ТИ ПОДСКАЖА, ЧЕ ГЮРОВ ЩЕ Е ПРЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРИЯ. ИМА ВИЗИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ ,ВЛАДЕЕ ДИПЛОМАЦИЯТА ,ИЗЛИЗА ОТ ВСЯКАКВА СИТУАЦИЯ, И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ГОВОРИ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ. ДОКАЗА ГО КАТО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕ СПРАВИ ПРЕКРАСНО С ЕКИПЪТ МУ. ДРУГОТО Е ЗА РАЗУМНИТЕ ,КОИТО ИСКАТ ДА ЖИВЕЯТ В ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. 👍👏👍

    Коментиран от #25, #31

    14:34 01.09.2026

  • 21 Пиши

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Защо":

    каквото им изнася!

    14:34 01.09.2026

  • 22 Борисов

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бойко":

    Точно така - каза, че ние сме зад Йотова, била най-добрият кандидат - ама ББ е шизофреник, тъй че - вервайте му...хаха..не знае по обед какво е закусвал сутринта.

    14:34 01.09.2026

  • 23 Ха ха ха

    4 2 Отговор
    Като гледам какви кандидат-президенти имаме ще ходя за гъби в изборния ден

    14:35 01.09.2026

  • 24 На балотаж

    0 0 Отговор
    двамата Карлос !

    14:35 01.09.2026

  • 25 цвете вмирисано на некъпано пони

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Цвете":

    Гюров ще е селски чистач, не знам от коя провинция произлиза...айде чао.

    14:36 01.09.2026

  • 26 Либерал

    0 0 Отговор
    Малцинствата,кога ще издигнат свой кандидат?

    Коментиран от #34

    14:37 01.09.2026

  • 27 Въпрос

    3 0 Отговор
    Защо Борисов подкрепи Йотова?

    14:37 01.09.2026

  • 28 Чип и Дейл

    1 1 Отговор
    Бат Бойко ще спи с Червената бабичка май?!

    14:38 01.09.2026

  • 29 Сицио

    2 0 Отговор
    Да слушаш или четеш Ганев е все едно да си изтезаваш мозъка, мазохизъм.

    14:38 01.09.2026

  • 30 Бою

    2 0 Отговор
    каза , че най - добрия кандидат бил другарката Йотова ! И философа Томислав усърдно го подкрепи ! Знаят , че с "борещите олигарсите и мафията" ще се разберат , но с Гюров никога ! А пазят и милиардите заграбени и кожите си .

    14:40 01.09.2026

  • 31 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Цвете":

    Глупости!

    14:40 01.09.2026

  • 32 Румен Решетников

    1 0 Отговор
    Рашибозука, юруш да плюете по Гюров, Пасьолството на Рассия е зад вас!

    14:41 01.09.2026

  • 33 Не е важно Гюров или друг

    1 0 Отговор
    ще е на балотаж. Трагедията е, че в путиниското бг управлява Копринков.Узенов.Радев! Държавата е заседнала в соцбатака

    14:42 01.09.2026

  • 34 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Либерал":

    "Малцинствата,кога ще издигнат свой кандидат?"

    Нали днес го издигнаха !

    14:42 01.09.2026

  • 35 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    А Костадинов и Волгин, ако излязат на терен какво ще каже тогава Ганев за балотажа....

    14:42 01.09.2026

  • 36 Анонимен

    1 0 Отговор
    Балотаж хахахаха Йотова вече е избрана незнам какво още ще се разиграва счупени мадуровки ала балата хахахахаха След радевата забрана на хартията Йотова е назначена

    14:42 01.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол