ПП предлага пълна забрана на хазартната реклама в населените места и медиите

Пълна забрана на хазартната реклама в населените места и медиите, предлагат депутати от "Продължаваме промяната". Това става ясно от законопроект, внесен в парламента.

Предвижда се изключение единствено за Българския спортен тотализатор и самите хазартни пунктове, съобщава БНР.

Законопроектът предвижда пълна забрана за реклама в телевизията, радиото, печата, интернет и социалните мрежи. Ограничават се и всички външни съоръжения — билбордове, спирки на градския транспорт, фасади на сгради, електронни табла, както и брандирането на превозни средства.

Забраняват се още спонсорството на медийни съдържания, продуктовото позициониране и изпращането на агитационни съобщения за бонуси и промоции, предлагат още от ПП.

Законопроектът предвижда единични изключения — излъчването на тиражите на Българския спортен тотализатор, ограничена по площ реклама върху фасадата на самите хазартни обекти и поставяне на лого с размер до 10х10 см върху спортни екипи за пълнолетни.

Всички позволени формати ще трябва задължително да съдържат предупредителен текст "ХАЗАРТЪТ НОСИ РИСК ОТ РАЗВИВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТ", който заема поне 10% от площта им и е изписан с черни букви на бял фон и ясно четим шрифт.