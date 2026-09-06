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ПП предлага пълна забрана на хазартната реклама в населените места и медиите

ПП предлага пълна забрана на хазартната реклама в населените места и медиите

6 Септември, 2026 16:52 525 23

  • забрана-
  • хазартната реклама

Забраняват се още спонсорството на медийни съдържания, продуктовото позициониране и изпращането на агитационни съобщения за бонуси и промоции

ПП предлага пълна забрана на хазартната реклама в населените места и медиите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пълна забрана на хазартната реклама в населените места и медиите, предлагат депутати от "Продължаваме промяната". Това става ясно от законопроект, внесен в парламента.

Предвижда се изключение единствено за Българския спортен тотализатор и самите хазартни пунктове, съобщава БНР.

Законопроектът предвижда пълна забрана за реклама в телевизията, радиото, печата, интернет и социалните мрежи. Ограничават се и всички външни съоръжения — билбордове, спирки на градския транспорт, фасади на сгради, електронни табла, както и брандирането на превозни средства.

Забраняват се още спонсорството на медийни съдържания, продуктовото позициониране и изпращането на агитационни съобщения за бонуси и промоции, предлагат още от ПП.

Законопроектът предвижда единични изключения — излъчването на тиражите на Българския спортен тотализатор, ограничена по площ реклама върху фасадата на самите хазартни обекти и поставяне на лого с размер до 10х10 см върху спортни екипи за пълнолетни.

Всички позволени формати ще трябва задължително да съдържат предупредителен текст "ХАЗАРТЪТ НОСИ РИСК ОТ РАЗВИВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТ", който заема поне 10% от площта им и е изписан с черни букви на бял фон и ясно четим шрифт.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Луд

    4 2 Отговор
    Значи по магистралите може

    16:55 06.09.2026

  • 3 Веднъж

    13 0 Отговор
    нещо свястно да предложат.

    Коментиран от #11

    16:55 06.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор
    Ами тоА мач не го ли играхме вече🤔❗
    След като взеха парите на Божков, а после една "дама" дори казваше как ходила всеки месец в офиса му "да му отказва среща" 😀

    16:56 06.09.2026

  • 5 Овчар

    8 2 Отговор
    Забрана на гейовете в политиката..! За един чеп ще продаде държавата..

    16:56 06.09.2026

  • 6 А на цигарите

    9 1 Отговор
    и алкохола кога?

    16:56 06.09.2026

  • 7 Влади Бездомника

    5 8 Отговор
    Аз съм ПРОТИВ!!!

    16:57 06.09.2026

  • 8 Хаха

    12 0 Отговор
    Да видят Златко Живков дето е сложил огромно табела Ефбет Монтана на входа на града и плакатче буквално на всяка улична лампа през 5 метра.

    16:57 06.09.2026

  • 9 Спецназ

    20 0 Отговор
    Много тъпаци теглят бързи кредити за залагания и това трябва да се спре!
    факт!

    16:57 06.09.2026

  • 10 хе хе

    5 1 Отговор
    Преди всеки избори някой се сеща за тази ТВ дъвка. После му минава.
    Колкото е по-беден народа на една държава, толкова повече върви хазарта в нея.

    16:58 06.09.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Веднъж":

    ❗2024-та❗
    "От днес на телевизиите и радиата вече не е разрешено да излъчват каквито и да е клипове за залагания. Вестниците и интернет сайтовете също не трябва да публикуват карета и банери с такъв характер.

    Рекламата на хазарт се забранява също така и на обществени места, включително на фасади на сгради и върху имущество – държавна и общинска собственост. "😉

    Коментиран от #15

    16:59 06.09.2026

  • 12 смок

    5 0 Отговор
    Мъного добъре! Така трябва,без такава реклама!

    17:00 06.09.2026

  • 13 Как е Бах

    2 0 Отговор
    в пАЗАРДЖИК НА ЦЕНТЪРА СРЕЩУ ОБЩИНАТА ИМА ЧЕТЕРИ КАЗИНА. ВСИЧКИ ГИ ЗНАЯТ, ТАКА ЧЕ НЕ Е НУЖНА И РЕКЛАМА, НО ИМА И НЯКОЛКО БИЛБОРДА С РЕКЛАМА НА ХАЗАРТ. ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБРАНИ ТОТАЛНО !

    17:07 06.09.2026

  • 14 Някой

    6 0 Отговор
    Изобщо да не съществува казината

    17:07 06.09.2026

  • 15 Не плащам

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    данъци за да гледам реклами за залози по БНТ. Св. Юпървенство например. Срам.....

    17:08 06.09.2026

  • 16 Чапай

    4 0 Отговор
    То имаше такава забрана но българина като маймуните ..помни 180 сек.

    17:09 06.09.2026

  • 17 хаха

    3 3 Отговор
    Сглобените Тиквисти започнаха да копират Руди Гела. Хахаха!

    Да сте го направили като бяхте на власт бе пу хли!

    17:11 06.09.2026

  • 18 Спецназ

    2 0 Отговор
    От билетчетата на ТОТО за триене най-големата печалба е колкото цената на талона!
    1 от 4 печели.

    ФАКТ!

    17:17 06.09.2026

  • 19 Това нещо

    3 0 Отговор
    Не трябваше да се допуска. Когато (ако) успеят въобще, все ще е късно.

    17:19 06.09.2026

  • 20 Пламен

    2 3 Отговор
    Глупости.
    В края на миналия век работех в чужбина и успях да спечеля доста пари. Реших да заведа жена си в Италия и Франция.
    Минахме и през Монако.Отидохме на казино.
    Заделих една сума за залагане.Гледах рулетката,гледах..и не заложих нищо.Накрая вкарах приготвените парички в джобчето на жена ми. Казах:
    -Ти си ми късметчето. :)

    И така...Рекламата не е от значение.Абсолютна глупост е това предложение.Който хлабав ще играе и без реклама.

    17:20 06.09.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар

    2 1 Отговор
    Муньо и олигархията кога ще връщат лева?

    17:20 06.09.2026

  • 22 Пич, поемащ шпагата на генерала

    2 0 Отговор
    Фатмака се прегърна с Шиши и Черепа.

    17:22 06.09.2026

  • 23 Новичок

    0 0 Отговор
    Браво,отдавна трябваше.И тук в сайта постоянно рекламират хазарт.Оная В.Маринова преди време през ден публикуваше реклами." Главният " редактор също.Пфу...

    17:22 06.09.2026

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