ПП предлага пълна забрана на хазартната реклама в населените места и медиите

Пълна забрана на хазартната реклама в населените места и медиите, предлагат депутати от "Продължаваме промяната". Това става ясно от законопроект, внесен в парламента.
Предвижда се изключение единствено за Българския спортен тотализатор и самите хазартни пунктове, съобщава БНР.
Законопроектът предвижда пълна забрана за реклама в телевизията, радиото, печата, интернет и социалните мрежи. Ограничават се и всички външни съоръжения — билбордове, спирки на градския транспорт, фасади на сгради, електронни табла, както и брандирането на превозни средства.
Забраняват се още спонсорството на медийни съдържания, продуктовото позициониране и изпращането на агитационни съобщения за бонуси и промоции, предлагат още от ПП.
Законопроектът предвижда единични изключения — излъчването на тиражите на Българския спортен тотализатор, ограничена по площ реклама върху фасадата на самите хазартни обекти и поставяне на лого с размер до 10х10 см върху спортни екипи за пълнолетни.
Всички позволени формати ще трябва задължително да съдържат предупредителен текст "ХАЗАРТЪТ НОСИ РИСК ОТ РАЗВИВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТ", който заема поне 10% от площта им и е изписан с черни букви на бял фон и ясно четим шрифт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Луд
16:55 06.09.2026
3 Веднъж
Коментиран от #11
16:55 06.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
След като взеха парите на Божков, а после една "дама" дори казваше как ходила всеки месец в офиса му "да му отказва среща" 😀
16:56 06.09.2026
5 Овчар
16:56 06.09.2026
6 А на цигарите
16:56 06.09.2026
7 Влади Бездомника
16:57 06.09.2026
8 Хаха
16:57 06.09.2026
9 Спецназ
факт!
16:57 06.09.2026
10 хе хе
Колкото е по-беден народа на една държава, толкова повече върви хазарта в нея.
16:58 06.09.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Веднъж":❗2024-та❗
"От днес на телевизиите и радиата вече не е разрешено да излъчват каквито и да е клипове за залагания. Вестниците и интернет сайтовете също не трябва да публикуват карета и банери с такъв характер.
Рекламата на хазарт се забранява също така и на обществени места, включително на фасади на сгради и върху имущество – държавна и общинска собственост. "😉
Коментиран от #15
16:59 06.09.2026
12 смок
17:00 06.09.2026
13 Как е Бах
17:07 06.09.2026
14 Някой
17:07 06.09.2026
15 Не плащам
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":данъци за да гледам реклами за залози по БНТ. Св. Юпървенство например. Срам.....
17:08 06.09.2026
16 Чапай
17:09 06.09.2026
17 хаха
Да сте го направили като бяхте на власт бе пу хли!
17:11 06.09.2026
18 Спецназ
1 от 4 печели.
ФАКТ!
17:17 06.09.2026
19 Това нещо
17:19 06.09.2026
20 Пламен
В края на миналия век работех в чужбина и успях да спечеля доста пари. Реших да заведа жена си в Италия и Франция.
Минахме и през Монако.Отидохме на казино.
Заделих една сума за залагане.Гледах рулетката,гледах..и не заложих нищо.Накрая вкарах приготвените парички в джобчето на жена ми. Казах:
-Ти си ми късметчето. :)
И така...Рекламата не е от значение.Абсолютна глупост е това предложение.Който хлабав ще играе и без реклама.
17:20 06.09.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар
17:20 06.09.2026
22 Пич, поемащ шпагата на генерала
17:22 06.09.2026
23 Новичок
17:22 06.09.2026