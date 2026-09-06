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Андрей Гюров: Да бъдем заедно в общите ни национални цели

Андрей Гюров: Да бъдем заедно в общите ни национални цели

6 Септември, 2026 14:54 584 46

  • андрей гюров-
  • съединение

Преди 141 години разделената на две България взема съдбата си в свои ръце и отхвърля несправедливостта българите да живеят разделени заради интересите на великите сили

Андрей Гюров: Да бъдем заедно в общите ни национални цели - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди 141 години разделената на две България взема съдбата си в свои ръце и отхвърля несправедливостта българите да живеят разделени заради интересите на великите сили. Това каза кандидатът за президент Андрей Гюров във видео пред Паметника на Съединението в Пловдив по повод днешния празник – 6 септември.

По думите му Съединението събира много различни хора: Захари Стоянов, който превръща идеята в общо дело; Чардафон и хората от четите, които я превръщат в действие; Данаил Николаев, който поема отговорността в решаващия момент; княз Александър и Петко Каравелов, които поемат политическия риск. Различни роли и различни пътища, обединени в една обща цел, подчерта Андрей Гюров.

Това е един от най-големите ни успехи, постигнати без помощ отвън. Всеки тогава има своя интерес, но ние защитаваме българския. Днес от нас се иска нещо много по-лесно – не саможертва, а просто да бъдем заедно в общите ни национални цели. Както завещава Левски – „да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили“, посочи още той.

Честит празник!, с тези думи завърши поздрава си Гюров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивна България

    25 9 Отговор
    Парладжана Гюров няма никакъв шанс. Йотова го отнася на първи тур с 99,9%

    Коментиран от #4, #45

    14:56 06.09.2026

  • 2 Разкарай се и напусни България

    30 7 Отговор
    Национален предател

    14:57 06.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Повичи От 33 % !

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Прогресивна България":

    За Йотова !

    Не !

    Коментиран от #20

    14:58 06.09.2026

  • 5 ккк

    22 4 Отговор
    целите на народа не са като вашите укро-цели, урсула-цели или коща-цели

    14:59 06.09.2026

  • 6 А50

    24 4 Отговор
    Някой да му обясни че нямаме общи национални интереси с Украйна

    Коментиран от #30

    14:59 06.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Батка

    19 4 Отговор
    Виж, са, батка, националните интереси на хохохолците грам не ме интересуват. А ти им шибна една гора пари. Бъди си заедно с тех, те са от твоята кръвна група.

    15:01 06.09.2026

  • 9 Заедно без зомбираните!

    6 3 Отговор
    Успех!

    15:01 06.09.2026

  • 10 Чупката

    11 3 Отговор
    Да, циганизация, тоя е знамето

    15:01 06.09.2026

  • 11 Стенли

    12 4 Отговор
    Гюро , Гюро и за чеп за зеле не ставаш , не че онази биволица представяща се за бг президент , става, ей заради това , зорлем , ще ме накарат да гласувам за кандидат на Възраждане , особено , ако е Волгин

    15:03 06.09.2026

  • 12 непротестиращ

    14 3 Отговор
    Смешник!

    15:04 06.09.2026

  • 13 ха ха

    17 2 Отговор
    абре кандидате , единствената ви лична цел е да крадете и да не ви накажат , всички останали цели ви ги спускат от чуждите посолства

    15:05 06.09.2026

  • 14 не съм маймуна

    8 4 Отговор
    Точно за това Стенли няма да гласувам! Няма за кого, пък и с машините на Мадуро, изборът вече е направен, Йотова печели! Ще лежи трети мандат в президентството! С нещо да я запомнихме до сега?!

    Коментиран от #23

    15:07 06.09.2026

  • 15 С лъжец като теб

    12 2 Отговор
    и мафията зад теб ПП и ДБ, българите и достойните хора нямаме общи цели!

    15:10 06.09.2026

  • 16 Интересно какви надежди таи

    15 2 Отговор
    в себе си този измислен герой.

    15:11 06.09.2026

  • 17 ГУРЛЬОВ ГАНДЕВ И АЗ

    8 2 Отговор
    ПАРАПЕТЪТ И ПАРАПЕТКА

    15:11 06.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Джеймс

    13 2 Отговор
    Андрю Гюроу е като пастор в сектантска църква. Омотава ни и ни подстрекава в банални лозунги, които ние знаем, че са без покрития. Това е говорене тип да задържим измамата, много пари са вложени по тоя розов морков, нищо, че трябва да е оранжев!

    Коментиран от #38

    15:12 06.09.2026

  • 20 Толкова твърдо

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Повичи От 33 % !":

    ,, Ниииие ,, си казал че направо свят ми се зави.

    15:13 06.09.2026

  • 21 Румяна Бъчварова:

    7 1 Отговор
    Помагам на кампанията на Андрей Гюров за президентските избори - БОЙКО МЕ ПРАТИ И МИ ПЛАТИ !

    Коментиран от #27

    15:14 06.09.2026

  • 22 Данчо

    7 2 Отговор
    Андрей Гюров: Да бъдем заедно в общите ни национални цели.
    Коментари те оставям на Вас

    15:15 06.09.2026

  • 23 Стенли

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "не съм маймуна":

    Ами ще я запомним , че и тя същата двуличница , като Радев лъжеца , но все пак тя е едно ниво над този индивид Гюро , който много ми прилича на онзи другия индивид Росенчо синоптичката 😁😁

    15:16 06.09.2026

  • 24 Някой може ли да ми каже

    11 3 Отговор
    Имаха ли умник Гюро и умник Гандьо глави или нямаха?

    15:17 06.09.2026

  • 25 Браво г-н Гюров!

    4 12 Отговор
    Мачкайте тези червени бавноразвиващи!

    15:17 06.09.2026

  • 26 Българска народна армия

    10 2 Отговор
    Първо върви си изкарай казармата,душице нежна,жълто-синя...

    15:17 06.09.2026

  • 27 с кви пари

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Румяна Бъчварова:":

    ти плати обясни?

    15:18 06.09.2026

  • 28 Този е доказан човек на ДПС!

    4 1 Отговор
    Пак ще паднем под турско робство!

    15:19 06.09.2026

  • 29 УВАЖАЕМИ АНДРЕШКО

    4 1 Отговор
    АКО ПРЪЦНИШ ВЪВ ВРЯЛА ВОДА СТАВАШ ПРЕЗИДЕНТ.

    15:21 06.09.2026

  • 30 Прогресивна

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "А50":

    И с дедака Путин нямаме общи цели и интереси също

    15:23 06.09.2026

  • 31 ......-

    2 1 Отговор
    Гюро к юрда е "независим" .

    Най -краткият виц.

    15:25 06.09.2026

  • 32 Нашите

    4 1 Отговор
    национални цели са като евроатлантическите ценности. Всички се кълнете в тях но никои не ги назовавате ясно и точно за да знаем и ние "по простите за какви точно цели и ценности ни говорите.

    15:25 06.09.2026

  • 33 Флорин

    5 1 Отговор
    Аз съм само цвят лилав, син домат, патладжан.

    15:26 06.09.2026

  • 34 Шорт

    6 1 Отговор
    Те го плюват той си мисли че дъжд вали!

    15:26 06.09.2026

  • 35 Лама гюру

    5 1 Отговор
    Да бъдем всички лами на петрохан

    15:27 06.09.2026

  • 36 Шорт

    4 2 Отговор
    Ако е от П.П.ИЛИ Д.Б. ЗНАЧИ Е МЕКА КИТКА!

    15:29 06.09.2026

  • 37 Тъп та дрънка

    3 2 Отговор
    Какви национални цели, като нямаме национална валута, нямаме национален суверенитет (виж Лисабонски договор), нямаме закон за чуждестранни агенти!

    Поради горните факти не можем да имаме национални цели, а само чужди задължения.

    15:30 06.09.2026

  • 38 Зеления

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Джеймс":

    много пари са вложени по тоя розов морков,

    каквито и пари да вложиш, не можеш да направиш патладжана - морков

    а иначе и трагикомично да работиш като премиер за Украйна, а сега да почне да говориш за Левски, за Съединение, за национални каузи.

    и понеже вечно лепват етикета на националистите в Европа - популисти - кой сега е популист?

    15:32 06.09.2026

  • 39 Кулио

    4 1 Отговор
    Ех, Гюро, всеки има своя Петрохан. Твоят дойде. Не е лошо да почнеш да си търсиш работа - истинска обаче.

    15:32 06.09.2026

  • 40 ГЮРОВ КАНДЕВ И АЗ - ТАГАРЕВ ,

    1 2 Отговор
    ЩЕ УПРАВЛЯВАМЕ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО СЪС ЗЕЛЕНСКИ И ЗАПАДНИТЕ ФАШИСТИ !

    15:33 06.09.2026

  • 41 Ти си хрантутник

    2 1 Отговор
    на НПО-тата. За какво говориш наистина?

    15:33 06.09.2026

  • 42 Принцип:

    1 1 Отговор
    Общото е общо, частното си е мое.
    Спред крвата челюст, трябва да сме заедно само по националните празници. Иначе, всеки по пътя си- да живей!

    15:33 06.09.2026

  • 43 Ганю- простия

    0 0 Отговор
    Ние простаците много мразим умните хора.

    15:35 06.09.2026

  • 44 До побъркания

    1 0 Отговор
    Писач във Факти с 99 ника. Човече нито ссср ще се върне, нито нрб. Драскай, пиши и позеленявай,двободните ще се позабавляваме

    15:35 06.09.2026

  • 45 Али Баба Ризортс

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прогресивна България":

    Чакаме акт 16. Още колко ще се бави?

    15:37 06.09.2026

  • 46 Зевзек

    0 0 Отговор
    Ще спра да гледам телевизия и да чета новини.На където се обърна все тоя петроханец.

    15:37 06.09.2026

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