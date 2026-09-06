Андрей Гюров: Да бъдем заедно в общите ни национални цели.

Преди 141 години разделената на две България взема съдбата си в свои ръце и отхвърля несправедливостта българите да живеят разделени заради интересите на великите сили. Това каза кандидатът за президент Андрей Гюров във видео пред Паметника на Съединението в Пловдив по повод днешния празник – 6 септември.
По думите му Съединението събира много различни хора: Захари Стоянов, който превръща идеята в общо дело; Чардафон и хората от четите, които я превръщат в действие; Данаил Николаев, който поема отговорността в решаващия момент; княз Александър и Петко Каравелов, които поемат политическия риск. Различни роли и различни пътища, обединени в една обща цел, подчерта Андрей Гюров.
Това е един от най-големите ни успехи, постигнати без помощ отвън. Всеки тогава има своя интерес, но ние защитаваме българския. Днес от нас се иска нещо много по-лесно – не саможертва, а просто да бъдем заедно в общите ни национални цели. Както завещава Левски – „да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили“, посочи още той.
Честит празник!, с тези думи завърши поздрава си Гюров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивна България
Коментиран от #4, #45
14:56 06.09.2026
2 Разкарай се и напусни България
14:57 06.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Повичи От 33 % !
До коментар #1 от "Прогресивна България":За Йотова !
Не !
Коментиран от #20
14:58 06.09.2026
5 ккк
14:59 06.09.2026
6 А50
Коментиран от #30
14:59 06.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Батка
15:01 06.09.2026
9 Заедно без зомбираните!
15:01 06.09.2026
10 Чупката
15:01 06.09.2026
11 Стенли
15:03 06.09.2026
12 непротестиращ
15:04 06.09.2026
13 ха ха
15:05 06.09.2026
14 не съм маймуна
Коментиран от #23
15:07 06.09.2026
15 С лъжец като теб
15:10 06.09.2026
16 Интересно какви надежди таи
15:11 06.09.2026
17 ГУРЛЬОВ ГАНДЕВ И АЗ
15:11 06.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Джеймс
Коментиран от #38
15:12 06.09.2026
20 Толкова твърдо
До коментар #4 от "Повичи От 33 % !":,, Ниииие ,, си казал че направо свят ми се зави.
15:13 06.09.2026
21 Румяна Бъчварова:
Коментиран от #27
15:14 06.09.2026
22 Данчо
Коментари те оставям на Вас
15:15 06.09.2026
23 Стенли
До коментар #14 от "не съм маймуна":Ами ще я запомним , че и тя същата двуличница , като Радев лъжеца , но все пак тя е едно ниво над този индивид Гюро , който много ми прилича на онзи другия индивид Росенчо синоптичката 😁😁
15:16 06.09.2026
24 Някой може ли да ми каже
15:17 06.09.2026
25 Браво г-н Гюров!
15:17 06.09.2026
26 Българска народна армия
15:17 06.09.2026
27 с кви пари
До коментар #21 от "Румяна Бъчварова:":ти плати обясни?
15:18 06.09.2026
28 Този е доказан човек на ДПС!
15:19 06.09.2026
29 УВАЖАЕМИ АНДРЕШКО
15:21 06.09.2026
30 Прогресивна
До коментар #6 от "А50":И с дедака Путин нямаме общи цели и интереси също
15:23 06.09.2026
31 ......-
Най -краткият виц.
15:25 06.09.2026
32 Нашите
15:25 06.09.2026
33 Флорин
15:26 06.09.2026
34 Шорт
15:26 06.09.2026
35 Лама гюру
15:27 06.09.2026
36 Шорт
15:29 06.09.2026
37 Тъп та дрънка
Поради горните факти не можем да имаме национални цели, а само чужди задължения.
15:30 06.09.2026
38 Зеления
До коментар #19 от "Джеймс":много пари са вложени по тоя розов морков,
каквито и пари да вложиш, не можеш да направиш патладжана - морков
а иначе и трагикомично да работиш като премиер за Украйна, а сега да почне да говориш за Левски, за Съединение, за национални каузи.
и понеже вечно лепват етикета на националистите в Европа - популисти - кой сега е популист?
15:32 06.09.2026
39 Кулио
15:32 06.09.2026
40 ГЮРОВ КАНДЕВ И АЗ - ТАГАРЕВ ,
15:33 06.09.2026
41 Ти си хрантутник
15:33 06.09.2026
42 Принцип:
Спред крвата челюст, трябва да сме заедно само по националните празници. Иначе, всеки по пътя си- да живей!
15:33 06.09.2026
43 Ганю- простия
15:35 06.09.2026
44 До побъркания
15:35 06.09.2026
45 Али Баба Ризортс
До коментар #1 от "Прогресивна България":Чакаме акт 16. Още колко ще се бави?
15:37 06.09.2026
46 Зевзек
15:37 06.09.2026