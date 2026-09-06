Андрей Гюров: Да бъдем заедно в общите ни национални цели.

Преди 141 години разделената на две България взема съдбата си в свои ръце и отхвърля несправедливостта българите да живеят разделени заради интересите на великите сили. Това каза кандидатът за президент Андрей Гюров във видео пред Паметника на Съединението в Пловдив по повод днешния празник – 6 септември.

По думите му Съединението събира много различни хора: Захари Стоянов, който превръща идеята в общо дело; Чардафон и хората от четите, които я превръщат в действие; Данаил Николаев, който поема отговорността в решаващия момент; княз Александър и Петко Каравелов, които поемат политическия риск. Различни роли и различни пътища, обединени в една обща цел, подчерта Андрей Гюров.

Това е един от най-големите ни успехи, постигнати без помощ отвън. Всеки тогава има своя интерес, но ние защитаваме българския. Днес от нас се иска нещо много по-лесно – не саможертва, а просто да бъдем заедно в общите ни национални цели. Както завещава Левски – „да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили“, посочи още той.

Честит празник!, с тези думи завърши поздрава си Гюров.