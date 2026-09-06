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Емилия Милчева: Илияна Йотова и Кирил Вълчев за мен не са представители на лявото

Емилия Милчева: Илияна Йотова и Кирил Вълчев за мен не са представители на лявото

6 Септември, 2026 19:47 853 50

  • емилия милчева-
  • илияна йотова-
  • кирил вълчев

По думите ѝ става въпрос за представителите на едно поколение, в което ценностите са ни твърде познати от едно минало, в което властта е била нависоко, а хората са били долу

Емилия Милчева: Илияна Йотова и Кирил Вълчев за мен не са представители на лявото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Няма да кажа, че се изправя ляво срещу дясно, защото Илияна Йотова и Кирил Вълчев за мен не са представители на лявото. Ние видяхме от доста време, че чисто идеологически политическите сили са изпразнени от съдържание, още по-малко пък при един мажоритарен избор – най-мажоритарния, какъвто е президентският. Аз бих казала, че това е сблъсък между вертикална и хоризонтална власт“, сподели журналистката Емилия Милчева в ефира на БТВ.

По думите ѝ става въпрос за представителите на едно поколение, в което ценностите са ни твърде познати от едно минало, в което властта е била нависоко, а хората са били долу. „Ние виждаме това доста добре въплътено в начина, по който „Прогресивна България“ реализира властта и я консумира“.

„Наблюдаваме и един стремеж към една хоризонтализация, демократизация на институцията и на властта, която за мен представляват двойката Андрей Гюров и Георги Кандев“, допълни тя.

„Също така за мен това е един сблъсък на ценности, което е безспорно. Госпожа Йотова, поне към момента, докато още не е проличала нейната по-силна еманципация от господин Румен Радев, ми се струва представител на до голяма степен статуквото, което вече той определя със своите 9 години президентски мандат“, посочи тя.

По думите ѝ това са едни хора, които защитават патриотични, консервативни, в някаква степен националпопулистки ценности срещу такива, които са либерални по своя дух и които в момента са сериозно застрашени в голяма част от Европа.

„Съгласен съм, че това не е сблъсък между ляво и дясно. Според мен президентските избори от години насам не са битка между това. Последният път, когато сме имали някакъв сблъсък между ляво и дясно, е било през 2001 година - Петър Стоянов срещу Георги Първанов“, коментира журналистът Александър Симов.

По думите му оттогава насам имаме едно движение към това президентските избори да не бъдат политически, идеологически сблъсък, а по-скоро на личности и символи.

„Не съм съгласен с идеята, че тук сблъсъкът е между централизирано и хоризонтално. По каква линия Гюров и Кандев представляват нещо хоризонтално? Това е един триумф на самовъзхищението“, коментира той.

По думите на Симов клиповете на Гюров и Кандев дават прекрасен отговор на въпроса: „Да, ще се кандидатираме“, но няма отговор на въпроса: „За какво се кандидатираме?“.

„Клипчета за това как сменяш дрешки и си правиш фотосесия са прекрасни, за да хванеш интереса вероятно на по-широка аудитория, но те не дават отговор на въпроса ти в крайна сметка носител на каква точно промяна си“, коментира той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Електрон

    14 8 Отговор
    Кой е Кирил Вълчев? За Йотова съм чувал май

    Коментиран от #7, #10, #33

    19:50 06.09.2026

  • 2 Истине е друже

    10 9 Отговор
    Чисти леви п е дали .Барабар с радев!

    19:51 06.09.2026

  • 3 Тези

    15 4 Отговор
    субекти нищо не могат и няма да представят, само лапачка и тотално щети за България и за гражданите ѝ .

    Коментиран от #19

    19:51 06.09.2026

  • 4 Овчар

    8 4 Отговор
    Които гласува за безгласен водач и крадливата му институция е против нацията си..! Кърлежи ненужни на НИКОЙ.

    19:52 06.09.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    7 2 Отговор
    Е, последно, ми ли я? Или вони на скумрия?

    19:53 06.09.2026

  • 6 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    10 4 Отговор
    И балъци за милиони. Никой няма да гласува за тези. Само купения вот ще е техен.

    Коментиран от #11, #45

    19:53 06.09.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Електрон":

    А Емилия Милчева знаеш ли я, щото за мен е неизвестна. Дори не поясняват , ква е тая. За такъв парцал, няма да ровя.

    Коментиран от #22

    19:55 06.09.2026

  • 8 Те са Представители !

    6 1 Отговор
    На Своето !

    И Не На Моето !

    19:55 06.09.2026

  • 9 Ляво утре

    4 1 Отговор
    Ляво утре

    МОЕ светло, бъдно утре,
    вземи лявото ми кутре.
    Идвай, чакам те горещо
    да ти дам и още нещо -
    нещо здраво и кораво,
    нещо щръкнало и ляво

    Коментиран от #12

    19:55 06.09.2026

  • 10 Вейдър

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Електрон":

    Е как кой, това са Хан Соло и Чубака

    19:56 06.09.2026

  • 11 За Това Бяха !

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ":

    Машините !

    Правят !

    Каквото Им !

    Кажеш !

    19:57 06.09.2026

  • 12 Факти са

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ляво утре":

    Както виждаме спел- контрола не лови висшата поезия.
    Ерго
    Идеологията не е в технологията

    19:58 06.09.2026

  • 13 ДАНС да провери Йотова

    8 2 Отговор
    на колко руски шпиона даде българско гражданство?

    Коментиран от #16

    20:02 06.09.2026

  • 14 ганев

    5 3 Отговор
    ЕМИЛИЯ...МИЛЧЕФФ..Е ПРЕДСТАВИТЕЛ..НА ОБРАТНИТЕ

    20:03 06.09.2026

  • 15 За кого ще гласувам за президент?

    8 6 Отговор
    Разбира се за Гюров, най-накрая един западен човек, който наистина познава българина
    Приятели, малко късно, но изгледах няколко клипчетата, които ме склониха за кого ще гласувам за президент!
    Разбира се за Гюров, най-накрая един западен човек, който наистина познава българина, нуждите му и психологията му.
    Българинът обожава да играе бейзбол през уикенда, голф след работа и да ходи с луксозен костюм за риба, да се снима със сериозен поглед като за адвокатски сериал на Нетфликс.
    Моят президент!

    Коментиран от #18

    20:03 06.09.2026

  • 16 ганев

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "ДАНС да провери Йотова":

    А ХОРАТА ЗНАЯТ КОЛКО..АНГЛИЙСКИ ШПИОНИ ИМА...ТУК

    Коментиран от #28

    20:04 06.09.2026

  • 17 Исторически факти

    8 4 Отговор
    Deutsche Welle - Коментар на Емилия Милчева: Истинският виновник за ...... - Пак ли ти ма, жалко подобие на мъж. Ни мъж, ни жена!!! Гадна, нагла отврат сороска.... Тая жена, подобие на мъж, няма срам, няма очи...За пусти пари сороските ще продадат и децата си, и майките си. А те си мислят, че ще ни излъжат колко са учени та чак зафучени. Жалки настъпени жаби. Продажници без капка достойнство. С една дума казано- сороски. Слава Тебе, Господи, че си разделил кравите от човеците, а най рогатите крави си захвърлил да горят в Ада на ДВ !!!

    Коментиран от #21

    20:06 06.09.2026

  • 18 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "За кого ще гласувам за президент?":

    МНОГО..ТОЧНО ..СИ..ГО ИЗТИПОСАЛ...туй

    20:06 06.09.2026

  • 19 Пътят не винаги ни отвежда

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тези":

    там където желаем.
    Но път винаги има .
    Сенека

    20:06 06.09.2026

  • 20 Емилия Милчева пък е

    2 5 Отговор
    Представител на външни и чужди интереси към България , естествено да говори против всички които защитават България

    20:08 06.09.2026

  • 21 ганев

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Исторически факти":

    ....ПОКЛОН...ИСТИНСКИ....И ТОЧЕН...КОМЕНТАР

    20:08 06.09.2026

  • 22 Исторически факти

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Емилия Милчева e жалко подобие на мъж. Ни мъж, ни жена!!! Гадна, нагла отврат сороска.... Тая жена, подобие на мъж, няма срам, няма очи..

    20:09 06.09.2026

  • 23 Аз съм българче

    1 3 Отговор
    син съм на просташко племе,
    българин да се наричам
    първа гадост е за мене!

    20:13 06.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Представители са на

    3 1 Отговор
    копринките

    20:15 06.09.2026

  • 26 Българин

    3 1 Отговор
    В България няма ляво и дясно. Има управляващи и загубеняци!
    Бойко и Радев са управляващи, а петроханските педофили са губещите!

    20:16 06.09.2026

  • 27 БаГо

    0 0 Отговор
    Емилия Милчева е редовен коментатор на политическите събития в България и автор на репортажи за ДВ от 2018 година.

    20:17 06.09.2026

  • 28 Краун ейджънтс

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ганев":

    Искаш ли списък?

    20:19 06.09.2026

  • 29 дядо ванго

    2 1 Отговор
    за успокоение на руzофилите йотова ще спечели на първи тур,след това идва съдбата на цар борис 3-ти!

    20:19 06.09.2026

  • 30 Защо каните

    2 2 Отговор
    подобни грантаджии да разтягат локуми и евтина пропаганда? Това мекере ще защитава продажника гюров на мафиотската партия ПП и ДБ, защото е хранено с грантове. Само глупав човек гласува за хора за които се плаща да ги тикат напред!

    Коментиран от #35

    20:27 06.09.2026

  • 31 Анонимен

    2 1 Отговор
    Нямам думи за така наречените кандидати за мен са срам и позор България как се случи това бкп безвремие

    20:28 06.09.2026

  • 32 Права е Милчева

    5 2 Отговор
    Напусни България йотовица - национален предател и крадец! Сватба на сина ти Марин Йотов за 1.6 млн.в Правец. На една маса Гергов - откраднал Пловдивския панаир и х-л Санкт Петербург ( бивш Тримонциум) и стотици милиони от Българския народ , зловещия генерал от ДС Сотир Ушев с предявени обвинения за кражби, оттам на милиционерите казват "Ушеви" и жена му Весела Лечева с островите и палатите в Гърция и за капак при тях мунчо кРадев който с ехидна усмивка маха на фотографите. Еднакво гнуснии мунчовите крадци и убития бивш чалга месия славуца от Учиндол който се потопи в бърлогата си и не смее да се покаже. Вън от България крадци и национални предатели.

    20:29 06.09.2026

  • 33 Хора, внимавайте

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Електрон":

    Вълчев е гербер и с Йотова са фурнажийски политически лопати, използвайки наивността на левите избиратели за да ги излъжат за победа.

    Коментиран от #50

    20:29 06.09.2026

  • 34 Въпросът е да са пидготвени

    1 0 Отговор
    Щото Кандев се издъни, а Гюров го видяхме как действа през главата на институциите, и както да ги гледаш, и както и да плюят по другите, петроханци те не стават

    20:31 06.09.2026

  • 35 спас

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Защо каните":

    у бг-то все още има някаква свобода на словото,като дойде другаря путин при другаря радев,тогава ще видите "демокрация" по руски!

    Коментиран от #43

    20:32 06.09.2026

  • 36 Тролчета, не се хабете

    2 4 Отговор
    Колкото и да говорите, Йотова-Вълчев са далеч по-добрият вариант, впрочем Ванга го предрече

    Коментиран от #44

    20:34 06.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Идиотова и Вълчо са представители на евролибералният фашизъм който унищожи Европа и на канцеларските плъхове некадърници които ламтят за държавната хранилка.Тази длъжност Президент е паразитна длъжност която като пиявица смуче държавният бюджет и народа.Едни екскурзиянти и безполезници на гърба на народа !

    20:35 06.09.2026

  • 39 Дало комунистите от властта .

    1 0 Отговор
    Ще има лоши последствия .
    Скоро .

    20:36 06.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дало комунистите от властта .

    1 0 Отговор
    Ще има лоши последствия .
    Скоро .

    20:37 06.09.2026

  • 42 Явно, факти

    2 0 Отговор
    има афинитет за триене, към определени адреси, независимо, че няма нищо нецензурно. От друго ги е страх.

    20:38 06.09.2026

  • 43 Ами има

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "спас":

    щом ви ползват да тролите и да ни заливат с пропаганда за всеки неудобен на двата кръга на мафията зад ПП, ДБ и ГЕРБ И ДПС!

    20:40 06.09.2026

  • 44 дядо ванго

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Тролчета, не се хабете":

    ванга не е говорила,че комунизма ще се върне след 1989г под някаква форма!

    Коментиран от #46

    20:40 06.09.2026

  • 45 Всички

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ":

    срещу тях. Да изтрием самодоволните усмивки от президенството.

    20:42 06.09.2026

  • 46 Човека пише

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "дядо ванго":

    да не се хабят тролчетата, а не за комунизъм! Те вярно са тролчета на баш комунистите пребоядисани в ПП, ДБ и ГЕРБ!

    Коментиран от #48

    20:42 06.09.2026

  • 47 Компютър

    2 1 Отговор
    „Няма да кажа, че се изправя ляво срещу дясно, защото пещерата по средата левия и десния крак на Илияна Йотова бълва вулкан и Кирил Вълчев със своя боздуган няма как да запуши с ляво и дясно мърдольо тоя вулкан и затова за мен не са представители ни на лявото, ни на дясното. Ние видяхме от доста време, че чисто идеологически политическите сили са изпразнени от съдържание в пещерата, още по-малко пък при един мажоритарен избор – най-мажоритарния в коритото на реката, която управлява потока в планината, какъвто е президентският. Аз бих казала, че това е сблъсък между вертикална и хоризонтална власт“, сподели журналистката Емилия Милчева в ефира на БТВ.

    Да права си Емилия Милчева, със сблъсъка между вертикална и хоризонтална власт. Това е дефиниция за КРЪСТ - Ох Боли ме КРЪСТА!
    Хоризонталния ВЕКТОР на КРЪСТА е ЕНЕРГИЯ от СЛЪНЦЕТО - храната с която се храним.
    А Вертикалния ВЕКТОР е Земната ГРАВИТАЦИЯ.

    Тия от ПРАВИТЕЛСТВОТО са забравили какво е Изтинска Храна от СЛЪНЦЕТО и само се жулят с ЦИРК пред народа с ту наляво, ту надясно, че ужким Илиана Йотова управлявала добре потока чрез клитора си напълнен с неплодна течност от боздугана на тоя брадат козел Кирил Вълчев!

    20:43 06.09.2026

  • 48 кой пропиля

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Човека пише":

    36г от съдбата на България в мутро демокрация?

    Коментиран от #49

    20:46 06.09.2026

  • 49 Как кой

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "кой пропиля":

    Пребоядисаните!

    20:47 06.09.2026

  • 50 Политическата мафия

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хора, внимавайте":

    винаги е била една, лансирайки различни физиономии. Вече излезе на яве обединението и- ПБ + ГЕРБ. Лицемерието приключи. Останалото, може да зависи и от нас.

    20:48 06.09.2026

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