Емилия Милчева: Илияна Йотова и Кирил Вълчев за мен не са представители на лявото

„Няма да кажа, че се изправя ляво срещу дясно, защото Илияна Йотова и Кирил Вълчев за мен не са представители на лявото. Ние видяхме от доста време, че чисто идеологически политическите сили са изпразнени от съдържание, още по-малко пък при един мажоритарен избор – най-мажоритарния, какъвто е президентският. Аз бих казала, че това е сблъсък между вертикална и хоризонтална власт“, сподели журналистката Емилия Милчева в ефира на БТВ.

По думите ѝ става въпрос за представителите на едно поколение, в което ценностите са ни твърде познати от едно минало, в което властта е била нависоко, а хората са били долу. „Ние виждаме това доста добре въплътено в начина, по който „Прогресивна България“ реализира властта и я консумира“.

„Наблюдаваме и един стремеж към една хоризонтализация, демократизация на институцията и на властта, която за мен представляват двойката Андрей Гюров и Георги Кандев“, допълни тя.

„Също така за мен това е един сблъсък на ценности, което е безспорно. Госпожа Йотова, поне към момента, докато още не е проличала нейната по-силна еманципация от господин Румен Радев, ми се струва представител на до голяма степен статуквото, което вече той определя със своите 9 години президентски мандат“, посочи тя.

По думите ѝ това са едни хора, които защитават патриотични, консервативни, в някаква степен националпопулистки ценности срещу такива, които са либерални по своя дух и които в момента са сериозно застрашени в голяма част от Европа.

„Съгласен съм, че това не е сблъсък между ляво и дясно. Според мен президентските избори от години насам не са битка между това. Последният път, когато сме имали някакъв сблъсък между ляво и дясно, е било през 2001 година - Петър Стоянов срещу Георги Първанов“, коментира журналистът Александър Симов.

По думите му оттогава насам имаме едно движение към това президентските избори да не бъдат политически, идеологически сблъсък, а по-скоро на личности и символи.

„Не съм съгласен с идеята, че тук сблъсъкът е между централизирано и хоризонтално. По каква линия Гюров и Кандев представляват нещо хоризонтално? Това е един триумф на самовъзхищението“, коментира той.

По думите на Симов клиповете на Гюров и Кандев дават прекрасен отговор на въпроса: „Да, ще се кандидатираме“, но няма отговор на въпроса: „За какво се кандидатираме?“.

„Клипчета за това как сменяш дрешки и си правиш фотосесия са прекрасни, за да хванеш интереса вероятно на по-широка аудитория, но те не дават отговор на въпроса ти в крайна сметка носител на каква точно промяна си“, коментира той.