Емилия Милчева: Илияна Йотова и Кирил Вълчев за мен не са представители на лявото

„Няма да кажа, че се изправя ляво срещу дясно, защото Илияна Йотова и Кирил Вълчев за мен не са представители на лявото. Ние видяхме от доста време, че чисто идеологически политическите сили са изпразнени от съдържание, още по-малко пък при един мажоритарен избор – най-мажоритарния, какъвто е президентският. Аз бих казала, че това е сблъсък между вертикална и хоризонтална власт“, сподели журналистката Емилия Милчева в ефира на БТВ.
По думите ѝ става въпрос за представителите на едно поколение, в което ценностите са ни твърде познати от едно минало, в което властта е била нависоко, а хората са били долу. „Ние виждаме това доста добре въплътено в начина, по който „Прогресивна България“ реализира властта и я консумира“.
„Наблюдаваме и един стремеж към една хоризонтализация, демократизация на институцията и на властта, която за мен представляват двойката Андрей Гюров и Георги Кандев“, допълни тя.
„Също така за мен това е един сблъсък на ценности, което е безспорно. Госпожа Йотова, поне към момента, докато още не е проличала нейната по-силна еманципация от господин Румен Радев, ми се струва представител на до голяма степен статуквото, което вече той определя със своите 9 години президентски мандат“, посочи тя.
По думите ѝ това са едни хора, които защитават патриотични, консервативни, в някаква степен националпопулистки ценности срещу такива, които са либерални по своя дух и които в момента са сериозно застрашени в голяма част от Европа.
„Съгласен съм, че това не е сблъсък между ляво и дясно. Според мен президентските избори от години насам не са битка между това. Последният път, когато сме имали някакъв сблъсък между ляво и дясно, е било през 2001 година - Петър Стоянов срещу Георги Първанов“, коментира журналистът Александър Симов.
По думите му оттогава насам имаме едно движение към това президентските избори да не бъдат политически, идеологически сблъсък, а по-скоро на личности и символи.
„Не съм съгласен с идеята, че тук сблъсъкът е между централизирано и хоризонтално. По каква линия Гюров и Кандев представляват нещо хоризонтално? Това е един триумф на самовъзхищението“, коментира той.
По думите на Симов клиповете на Гюров и Кандев дават прекрасен отговор на въпроса: „Да, ще се кандидатираме“, но няма отговор на въпроса: „За какво се кандидатираме?“.
„Клипчета за това как сменяш дрешки и си правиш фотосесия са прекрасни, за да хванеш интереса вероятно на по-широка аудитория, но те не дават отговор на въпроса ти в крайна сметка носител на каква точно промяна си“, коментира той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Електрон
Коментиран от #7, #10, #33
19:50 06.09.2026
2 Истине е друже
19:51 06.09.2026
3 Тези
Коментиран от #19
19:51 06.09.2026
4 Овчар
19:52 06.09.2026
5 Евгени от Алфапласт
19:53 06.09.2026
6 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
Коментиран от #11, #45
19:53 06.09.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Електрон":А Емилия Милчева знаеш ли я, щото за мен е неизвестна. Дори не поясняват , ква е тая. За такъв парцал, няма да ровя.
Коментиран от #22
19:55 06.09.2026
8 Те са Представители !
И Не На Моето !
19:55 06.09.2026
9 Ляво утре
МОЕ светло, бъдно утре,
вземи лявото ми кутре.
Идвай, чакам те горещо
да ти дам и още нещо -
нещо здраво и кораво,
нещо щръкнало и ляво
Коментиран от #12
19:55 06.09.2026
10 Вейдър
До коментар #1 от "Електрон":Е как кой, това са Хан Соло и Чубака
19:56 06.09.2026
11 За Това Бяха !
До коментар #6 от "ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ":Машините !
Правят !
Каквото Им !
Кажеш !
19:57 06.09.2026
12 Факти са
До коментар #9 от "Ляво утре":Както виждаме спел- контрола не лови висшата поезия.
Ерго
Идеологията не е в технологията
19:58 06.09.2026
13 ДАНС да провери Йотова
Коментиран от #16
20:02 06.09.2026
14 ганев
20:03 06.09.2026
15 За кого ще гласувам за президент?
Приятели, малко късно, но изгледах няколко клипчетата, които ме склониха за кого ще гласувам за президент!
Разбира се за Гюров, най-накрая един западен човек, който наистина познава българина, нуждите му и психологията му.
Българинът обожава да играе бейзбол през уикенда, голф след работа и да ходи с луксозен костюм за риба, да се снима със сериозен поглед като за адвокатски сериал на Нетфликс.
Моят президент!
Коментиран от #18
20:03 06.09.2026
16 ганев
До коментар #13 от "ДАНС да провери Йотова":А ХОРАТА ЗНАЯТ КОЛКО..АНГЛИЙСКИ ШПИОНИ ИМА...ТУК
Коментиран от #28
20:04 06.09.2026
17 Исторически факти
Коментиран от #21
20:06 06.09.2026
18 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #15 от "За кого ще гласувам за президент?":МНОГО..ТОЧНО ..СИ..ГО ИЗТИПОСАЛ...туй
20:06 06.09.2026
19 Пътят не винаги ни отвежда
До коментар #3 от "Тези":там където желаем.
Но път винаги има .
Сенека
20:06 06.09.2026
20 Емилия Милчева пък е
20:08 06.09.2026
21 ганев
До коментар #17 от "Исторически факти":....ПОКЛОН...ИСТИНСКИ....И ТОЧЕН...КОМЕНТАР
20:08 06.09.2026
22 Исторически факти
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Емилия Милчева e жалко подобие на мъж. Ни мъж, ни жена!!! Гадна, нагла отврат сороска.... Тая жена, подобие на мъж, няма срам, няма очи..
20:09 06.09.2026
23 Аз съм българче
българин да се наричам
първа гадост е за мене!
20:13 06.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Представители са на
20:15 06.09.2026
26 Българин
Бойко и Радев са управляващи, а петроханските педофили са губещите!
20:16 06.09.2026
27 БаГо
20:17 06.09.2026
28 Краун ейджънтс
До коментар #16 от "ганев":Искаш ли списък?
20:19 06.09.2026
29 дядо ванго
20:19 06.09.2026
30 Защо каните
Коментиран от #35
20:27 06.09.2026
31 Анонимен
20:28 06.09.2026
32 Права е Милчева
20:29 06.09.2026
33 Хора, внимавайте
До коментар #1 от "Електрон":Вълчев е гербер и с Йотова са фурнажийски политически лопати, използвайки наивността на левите избиратели за да ги излъжат за победа.
Коментиран от #50
20:29 06.09.2026
34 Въпросът е да са пидготвени
20:31 06.09.2026
35 спас
До коментар #30 от "Защо каните":у бг-то все още има някаква свобода на словото,като дойде другаря путин при другаря радев,тогава ще видите "демокрация" по руски!
Коментиран от #43
20:32 06.09.2026
36 Тролчета, не се хабете
Коментиран от #44
20:34 06.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ШЕФА
20:35 06.09.2026
39 Дало комунистите от властта .
Скоро .
20:36 06.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дало комунистите от властта .
Скоро .
20:37 06.09.2026
42 Явно, факти
20:38 06.09.2026
43 Ами има
До коментар #35 от "спас":щом ви ползват да тролите и да ни заливат с пропаганда за всеки неудобен на двата кръга на мафията зад ПП, ДБ и ГЕРБ И ДПС!
20:40 06.09.2026
44 дядо ванго
До коментар #36 от "Тролчета, не се хабете":ванга не е говорила,че комунизма ще се върне след 1989г под някаква форма!
Коментиран от #46
20:40 06.09.2026
45 Всички
До коментар #6 от "ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ":срещу тях. Да изтрием самодоволните усмивки от президенството.
20:42 06.09.2026
46 Човека пише
До коментар #44 от "дядо ванго":да не се хабят тролчетата, а не за комунизъм! Те вярно са тролчета на баш комунистите пребоядисани в ПП, ДБ и ГЕРБ!
Коментиран от #48
20:42 06.09.2026
47 Компютър
Да права си Емилия Милчева, със сблъсъка между вертикална и хоризонтална власт. Това е дефиниция за КРЪСТ - Ох Боли ме КРЪСТА!
Хоризонталния ВЕКТОР на КРЪСТА е ЕНЕРГИЯ от СЛЪНЦЕТО - храната с която се храним.
А Вертикалния ВЕКТОР е Земната ГРАВИТАЦИЯ.
Тия от ПРАВИТЕЛСТВОТО са забравили какво е Изтинска Храна от СЛЪНЦЕТО и само се жулят с ЦИРК пред народа с ту наляво, ту надясно, че ужким Илиана Йотова управлявала добре потока чрез клитора си напълнен с неплодна течност от боздугана на тоя брадат козел Кирил Вълчев!
20:43 06.09.2026
48 кой пропиля
До коментар #46 от "Човека пише":36г от съдбата на България в мутро демокрация?
Коментиран от #49
20:46 06.09.2026
49 Как кой
До коментар #48 от "кой пропиля":Пребоядисаните!
20:47 06.09.2026
50 Политическата мафия
До коментар #33 от "Хора, внимавайте":винаги е била една, лансирайки различни физиономии. Вече излезе на яве обединението и- ПБ + ГЕРБ. Лицемерието приключи. Останалото, може да зависи и от нас.
20:48 06.09.2026