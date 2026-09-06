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Километрични опашки на „Капитан Андреево": 3 часа отнема влизането от Турция

Километрични опашки на „Капитан Андреево": 3 часа отнема влизането от Турция

6 Септември, 2026 17:21 885 12

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  • задръстване

Обстановка по останалите граници на страната също остава динамична

Километрични опашки на „Капитан Андреево": 3 часа отнема влизането от Турция - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Километрични опашки и изнервящо чакане посрещат всеки, който е решил при температура от 37 градуса на сянка да премине българо-турската граница в празничния 6 септември. Влизането в България откъм южната ни съседка отнема до 3 часа. най-критично е положението на ГКПП „Капитан Андреево“.

Интензивният трафик е в резултат на комбинация от завръщащите се от почивка български туристи в края на дългия уикенд за Деня на Съединението, които пък се засичат с традиционния за края на лятото огромен поток от турски гастарбайтери, пътуващи обратно към Западна Европа.

Според данни на пътуващи и на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), опашките за влизане в страната с леки автомобили започват далеч преди турския пункт „Капъкуле“. Обработката на документите и преминаването през двете граници отнема между два и три часа в пиковите моменти на деня. Въпреки че служителите работят на пълен капацитет и всички налични трасета са отворени, физическият обем от автомобили надхвърля пропускливостта на инфраструктурата. Алтернативният маршрут през ГКПП „Лесово“ също поема част от натоварването, но и там се отчитат сериозни забавяния.

Обстановка по останалите граници на страната остава динамична.

„Гранична полиция“ отчита следните данни:

Границата с Турция: Освен огромното струпване на леки автомобили на вход към България, на ГКПП „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ се отчита и изключително интензивен трафик на изход за тежкотоварни автомобили (тирове).

Границата със Сърбия: Интензивен е трафикът на ГКПП „Калотина“, но натоварването е основно на изход от страната за леки автомобили, тъй като много българи пътуват към съседната държава или Централна Европа.

Границата с Румъния: Основен проблем по северната ни граница остава природата. Заради критично ниското ниво на река Дунав, фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич, са временно преустановени. Трафикът е пренасочен основно към мостовете при Русе и Видин.

Границата с Гърция: Движението през пунктовете „Кулата“, „Илинден“, „Маказа“ и „Капитан Петко войвода“ протича нормално. Преминаването на леки коли и автобуси към и от южната ни съседка се осъществява без дълго чакане.

Границата със Северна Македония: Трафикът е нормален и спокоен на всички контролно-пропускателни пунктове.

Анализът на трафика за изминалите седем дни категорично отрежда на ГКПП „Капитан Андреево“ статута на най-натоварения граничен пункт не само в България, но и в цяла Източна Европа.

През последната седмица на август и първата на септември пунктът буквално се задъхва от превозни средства, като редовно отчита преминаването на над 10 000 леки автомобила за денонощие. Статистиката показва, че натоварването там не спада дори през нощните часове, пише БГНЕС.

Причината за този рекорден трафик е пикът на прибиращите се към Германия и Австрия работници, чиито отпуски приключват с началото на учебната година на Запад. Въпреки предварителните срещи между българските и турските власти за облекчаване на летния трафик и въведените извънредни мерки, капацитетът на границата достига своя абсолютен лимит през последните седем дни, превръщайки пункта в същинска „тапа“ за пътуващите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар

    10 0 Отговор
    Мошето с феса е ядосано. Все пак туркието е първата му родина.

    Коментиран от #2

    17:23 06.09.2026

  • 2 НИЩО МУ НЯМА

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️ Антиботашар":

    НАЧАЛНИК
    Ти БЪДИ БЛАГОДАРЕН
    ЧЕ ОСТАВАТ САМО
    ЗА ОКОЛО ПЕТ ЧАСА А НЕ...500 Години😬

    17:28 06.09.2026

  • 3 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Сичко ръгнало да ни превзема! Зимайте калъчките и газ!

    17:30 06.09.2026

  • 4 Спецназ

    9 1 Отговор
    ТАБОРА отива в ГЕРМАНИСТАН!

    Миризливците натоварили колите до тавана с

    боклуци искат да минават и БРЪЖЕ- Е нЕма как!

    17:31 06.09.2026

  • 5 хехе

    5 0 Отговор
    Гастарбайтерите бръмчат обратно за Германистан

    17:34 06.09.2026

  • 6 Жал

    2 2 Отговор
    То турската граница се минава за 30мин. Проверка на паспорта и снимка, после митнища и чал. Но нашите много им се работи проверяват паспорти, после гранична полиция и митница и са на 3 метра разстояние, но са двама души и двамата искат да гледат на едно и също място в колата и за капак ти дават един хартиен лост който трябва да занесеш на изхода на КПП на 1км. Турците работят с таблети а нашите са в каменната ера..

    17:41 06.09.2026

  • 7 Али

    4 0 Отговор
    Сега е къде къде по добре. Помня навремето един приятел как го обидиха няколко пъти на тази граница.

    17:44 06.09.2026

  • 8 Българин

    3 0 Отговор
    Километрични опашки на „Капитан Андреево": 3 часа отнема влизането от Турция на Турците със спомени за Българското си потекло, да празнуват Българския празник на 6 СЕПТЕМВРИ - "1885 г. Съединението на Княжество България и Источна Румелия."

    Честито Съединение БЪЛГАРИ!
    Честит празник БЪЛГАРИЯ!
    Приятелство, Любов и Доброта!

    "ЕДИН НАРОД - и жилав и корав,
    по-горд от ЛЪВ, по-силен от ОРЕЛА,
    ЕДИН НАРОД - потомци на КУБРАТ
    до огън мрази и до кръв обича"

    СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!

    17:53 06.09.2026

  • 9 Механик

    2 0 Отговор
    По случай Съеднението на България, фейсбукирания българин пътува до Турция.
    А сега ми, какво в същност празнува българинът? Изобщо, дали знае какво е това СЪЕДИНЕНИЕ? Или е важно д а има празници, да са неработни дни, че да се снимаме по "дестинациите" за фейса и да ни лайкват.

    Коментиран от #12

    18:00 06.09.2026

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    ГАСТАРБАЙТЕРИТЕ СЕ ЗАВРЪЩАТ ПО МЕСТА. 🤔🤫😉

    18:04 06.09.2026

  • 11 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ T☠️

    1 0 Отговор
    некой търси ли ги тука
    там да си стоят

    18:06 06.09.2026

  • 12 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Правилно казваш БРАТКО!

    Български произход редактиране

    Пичовидни индивиди - форми на мухата Цеце, напридошли от Африка
    ....Кой Ви проми мозъка,
    Че Ние Българите сме напридошли на Балканите?

    Какви ПРАБЪЛГАРИ? ....

    ЗАПОМНИ МОМЧЕ БЪЛГАРСКО.....

    НИЕ БЪЛГАРИТЕ СМЕ ОТ БАЛКАНИТЕ

    ОДИЛИ СМЕ НАВСЯКЪДЕ..... ВРЪЩАЛИ СМЕ СЕ И ПАК КЕ ОДИМЕ......

    ТУКА ОКОЛО ЧЕРНОТО МОРЕ Е КОТЛОВИНАТА НА БЯЛАТА РАСА

    ТУКА Е И КОТЛОВИНАТА НА БЪЛГАРЩИНАТА

    ТАКАВА СМОТАНА ОСМАНСКА КОМУНЯРСКА ПАПЛАЧ.....
    ДЕТО ВНУШИХТЕ НА НАРОДА ПОВЕЧЕ ДА НЕ Е БЪЛГАРСКИ...

    И на вас Българите в ТУРЦИТЕ, Ататюрк Ви проми Мозъка, че сте ТУРЦИ
    и на Българите с диалектични Български Езици по Европа и Азия им внушиха че са Славяни!
    и на Българите в Българите в Гърция им промиха Мозъка, че са Гърци,
    и на Българите в Румъния им промиха Мозъка, че са Румънци!
    и на Българите в Българската Област Македония им промиха Мозъка, че са Макета!

    ДА ЖИВЕЕ МОЗЪКЪТ СЪС СПОМЕНИТЕ БЪЛАГАРСКИ НА БЪЛГАРИТЕ ПОКРИЛИ С ТОР БАЛКАНИТЕ ВКОРЕНЕН ОТ ДЕДИТЕ МУ ... ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ДЕДИТЕ НИ
    ПОКЛОН НА СПАРТАК - ПОСЛЕДНИЯТ БЪ+ЛЪ+ГЪ+АРИАНСКИ МОХИКАН!

    18:34 06.09.2026

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