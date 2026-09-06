Километрични опашки на „Капитан Андреево": 3 часа отнема влизането от Турция

Километрични опашки и изнервящо чакане посрещат всеки, който е решил при температура от 37 градуса на сянка да премине българо-турската граница в празничния 6 септември. Влизането в България откъм южната ни съседка отнема до 3 часа. най-критично е положението на ГКПП „Капитан Андреево“.

Интензивният трафик е в резултат на комбинация от завръщащите се от почивка български туристи в края на дългия уикенд за Деня на Съединението, които пък се засичат с традиционния за края на лятото огромен поток от турски гастарбайтери, пътуващи обратно към Западна Европа.

Според данни на пътуващи и на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), опашките за влизане в страната с леки автомобили започват далеч преди турския пункт „Капъкуле“. Обработката на документите и преминаването през двете граници отнема между два и три часа в пиковите моменти на деня. Въпреки че служителите работят на пълен капацитет и всички налични трасета са отворени, физическият обем от автомобили надхвърля пропускливостта на инфраструктурата. Алтернативният маршрут през ГКПП „Лесово“ също поема част от натоварването, но и там се отчитат сериозни забавяния.

Обстановка по останалите граници на страната остава динамична.

„Гранична полиция“ отчита следните данни:

Границата с Турция: Освен огромното струпване на леки автомобили на вход към България, на ГКПП „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ се отчита и изключително интензивен трафик на изход за тежкотоварни автомобили (тирове).

Границата със Сърбия: Интензивен е трафикът на ГКПП „Калотина“, но натоварването е основно на изход от страната за леки автомобили, тъй като много българи пътуват към съседната държава или Централна Европа.

Границата с Румъния: Основен проблем по северната ни граница остава природата. Заради критично ниското ниво на река Дунав, фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич, са временно преустановени. Трафикът е пренасочен основно към мостовете при Русе и Видин.

Границата с Гърция: Движението през пунктовете „Кулата“, „Илинден“, „Маказа“ и „Капитан Петко войвода“ протича нормално. Преминаването на леки коли и автобуси към и от южната ни съседка се осъществява без дълго чакане.

Границата със Северна Македония: Трафикът е нормален и спокоен на всички контролно-пропускателни пунктове.

Анализът на трафика за изминалите седем дни категорично отрежда на ГКПП „Капитан Андреево“ статута на най-натоварения граничен пункт не само в България, но и в цяла Източна Европа.

През последната седмица на август и първата на септември пунктът буквално се задъхва от превозни средства, като редовно отчита преминаването на над 10 000 леки автомобила за денонощие. Статистиката показва, че натоварването там не спада дори през нощните часове, пише БГНЕС.

Причината за този рекорден трафик е пикът на прибиращите се към Германия и Австрия работници, чиито отпуски приключват с началото на учебната година на Запад. Въпреки предварителните срещи между българските и турските власти за облекчаване на летния трафик и въведените извънредни мерки, капацитетът на границата достига своя абсолютен лимит през последните седем дни, превръщайки пункта в същинска „тапа“ за пътуващите.