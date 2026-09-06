Пожар избухна между столичните квартали „Левски Г” и „Враждебна”

Пожар избухна между кварталите „Левски Г” и „Враждебна” в София. Огънят е обхванал сухи треви и храсти и бушува в близост до магазин от голяма верига, непосредствено до бул. „Владимир Вазов”.
На мястото има четири противопожарни автомобила.
Стихията бушува на фронт около 200 метра.
Работници в близост се включиха в гасенето на пожара, използвайки багер, който засипва огъня с пръст и прокопава траншеи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Полюцай
Коментиран от #5
17:46 06.09.2026
2 Спецназ
никакви траншеи нема да спасят складовете на веригите.
Очаквайте скоро!
17:49 06.09.2026
3 Споко
17:50 06.09.2026
4 Логично
18:32 06.09.2026
5 Хаха
До коментар #1 от "Полюцай":Причината е, че на това място тепърва ще се застроява....
18:33 06.09.2026