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Пожар избухна между столичните квартали „Левски Г” и „Враждебна”

Пожар избухна между столичните квартали „Левски Г” и „Враждебна”

6 Септември, 2026 17:45 618 5

  • пожар-
  • квартали-
  • враждебна

Огънят е обхванал сухи треви и храсти и бушува в близост до магазин от голяма верига

Пожар избухна между столичните квартали „Левски Г” и „Враждебна” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна между кварталите „Левски Г” и „Враждебна” в София. Огънят е обхванал сухи треви и храсти и бушува в близост до магазин от голяма верига, непосредствено до бул. „Владимир Вазов”.

На мястото има четири противопожарни автомобила.

Стихията бушува на фронт около 200 метра.

Работници в близост се включиха в гасенето на пожара, използвайки багер, който засипва огъня с пръст и прокопава траншеи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полюцай

    3 0 Отговор
    Освен да е от глобалното затопляне, друга причина не виждам.

    Коментиран от #5

    17:46 06.09.2026

  • 2 Спецназ

    4 0 Отговор
    Като ни подпукат руснаците с дронове,
    никакви траншеи нема да спасят складовете на веригите.

    Очаквайте скоро!

    17:49 06.09.2026

  • 3 Споко

    2 0 Отговор
    Пожарникарите вече са овладяли ситуацията.

    17:50 06.09.2026

  • 4 Логично

    1 0 Отговор
    Там предимно живеят цигани. Барбекю брат ми и силен вятър.

    18:32 06.09.2026

  • 5 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Полюцай":

    Причината е, че на това място тепърва ще се застроява....

    18:33 06.09.2026

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