Пожар избухна между столичните квартали „Левски Г” и „Враждебна”

Пожар избухна между кварталите „Левски Г” и „Враждебна” в София. Огънят е обхванал сухи треви и храсти и бушува в близост до магазин от голяма верига, непосредствено до бул. „Владимир Вазов”.

На мястото има четири противопожарни автомобила.

Стихията бушува на фронт около 200 метра.

Работници в близост се включиха в гасенето на пожара, използвайки багер, който засипва огъня с пръст и прокопава траншеи.