Евертън измъкна точка от Манчестър Юнайтед с гол-шедьовър в края

Манчестър Юнайтед пропусна да запише първа победа като гост през новия сезон, след като завърши 2:2 срещу Евертън в мач от третия кръг на Висшата лига. Домакините стигнаха до равенството с истинско попадение-бижу в заключителните секунди, предава gong.bg. Двубоят започна с възможности и пред двете врати. В седмата минута Бруно Фернандеш можеше да даде преднина на Юнайтед, но неговият удар срещна гредата. Евертън отговори с опасна атака, при която Тиерно Бари създаде проблеми на защитата на гостите.

След почивката Манчестър Юнайтед все пак поведе. В 46-ата минута Брайън Мбемо получи възможност да стреля диагонално и не остави шансове на вратаря на домакините. Евертън обаче не се отказа и в 83-ата минута възстанови равенството. Тайрик Джордж се възползва от възможността и с удар в близкия ъгъл на Сене Ламенс изравни за 1:1.

Развръзката изглеждаше в полза на Манчестър Юнайтед, когато в 89-ата минута Люк Шоу центрира към Бенямин Шешко, а нападателят се разписа отблизо за 2:1.

Последната дума обаче имаха домакините. В шестата минута на добавеното време Ейнсли Мейтланд-Найлс отправи далечен изстрел, който попадна право в горния ъгъл на вратата на Ламенс. Така Евертън стигна до драматичното 2:2 и зарадва публиката на „Гудисън Парк“.