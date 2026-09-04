Илияна Йотова: Конфликтът в Украйна няма военно решение

Конфликтът в Украйна няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, като това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Необходими са дипломация и преговори. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, който е на посещение у нас. „В Европейския съюз има много малко политици, които говорят за мир така, както Вие и българският премиер“, заяви от своя страна Фицо.
Държавният глава посрещна словашкия премиер в Гербовата зала на „Дондуков“ 2. Двамата проведоха среща „на четири очи“, след която се състояха разговорите между българската и словашката делегация.
Илияна Йотова открои отличното развитие на отношенията между България и Словакия във всички сфери на сътрудничество, както и доброто взаимодействие на двете страни в рамките на Европейския съюз.
Българският държавен глава и словашкият премиер обсъдиха и Многогодишната финансова рамка на ЕС. България и Словакия споделят общи позиции по отношение на кохезионната и Общата селскостопанска политика беше подчертано по време на разговора. По думите на президента Йотова в хода на преговорите за Многогодишната финансова рамка на ЕС е необходимо да се активизира сътрудничеството в рамките на групата „Приятели на кохезията“. „Желанието на европейските институции да бъде гласувана час по-скоро, без да бъдат изчистени проблемни моменти от нея, създава рискове за конкурентоспособността на част от държавите“, допълни тя.
Илияна Йотова и Роберт Фицо обсъдиха и разширяването на Европейския съюз. Двамата бяха категорични, че процесът на присъединяване трябва да бъде според правилата и на база постигнатите заслуги на страните кандидати за членство. „Знаете, че имаме известни проблеми с Република Северна Македония и нейното членство в ЕС. Търсим Вашата подкрепа Скопие да следва европейската политика за присъединяване. От 4 години не виждаме напредък по изпълнението на ангажиментите, поети от Северна Македония през 2022 г.“, подчерта президентът.
Президентът изтъкна грижата на словашката страна за българската общност, културните и образователните ѝ институции. Това е изключително важно за нас, посочи Йотова и допълни, че скоро предстои отбелязването на 80 години от основаването на Българското средно училище „Христо Ботев” в Братислава. Във връзка със сътрудничеството в областта на образованието тя открои и лекторатите по български език във водещи университети в Словакия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост европеец
18:04 04.09.2026
2 Пич
Коментиран от #58
18:04 04.09.2026
3 Е не
18:05 04.09.2026
4 Празни думи шаблони
18:06 04.09.2026
5 Стенли
Коментиран от #14, #25
18:07 04.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А какво
Коментиран от #32
18:08 04.09.2026
8 Бальшая
18:08 04.09.2026
9 Путин
18:08 04.09.2026
10 Йот ова
18:09 04.09.2026
11 Фицо
18:13 04.09.2026
12 Бялджип
Коментиран от #87
18:13 04.09.2026
13 Истината
18:14 04.09.2026
14 Факрус
До коментар #5 от "Стенли":Лорд минчу и пепи волгата ще съберат доста гласове! Путлерасти те са на същия бряг като тях!
18:14 04.09.2026
15 Стенли
Коментиран от #33
18:15 04.09.2026
16 Стенли
Два свята - единият е излишен
18:16 04.09.2026
17 Пустиня(к)
Коментиран от #24
18:16 04.09.2026
18 Хахахаха
18:18 04.09.2026
19 Фицо го съжалявам
18:18 04.09.2026
20 Бялджип
Коментиран от #37
18:21 04.09.2026
21 Абе защо
18:21 04.09.2026
22 Аз,достатъчно ли е?
18:22 04.09.2026
23 Йотова
Коментиран от #28, #30, #34, #72
18:22 04.09.2026
24 Баце ще е
До коментар #17 от "Пустиня(к)":Новия президент. Кафявичък е но пък роклята ще му гила. Мое се нацеди в нея. Кат нищо.
18:22 04.09.2026
25 Ам гъл
До коментар #5 от "Стенли":не става и за човяк, бе, а ти президент го привидя...
18:22 04.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Фанова
18:24 04.09.2026
28 Димон Сладкия Бонбон
До коментар #23 от "Йотова":Как да си изтегли войските ,и да признае поражение ,кат напредва и печели срещу НАТО ,САЩ ,404,Южна Америка и Южна Корея ?
18:25 04.09.2026
29 Принципно има
18:26 04.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Така е
Коментиран от #35
18:28 04.09.2026
32 Така де
До коментар #7 от "А какво":Решението е много просто. Според Йотова то е пълна капитулация на Украйна. И ето ти мир.
18:28 04.09.2026
33 До 15 и 16
До коментар #15 от "Стенли":И двата профила имат син знак, тоест гарантирано реални. Единия 20 хиляди и 200 човека подкрепа а другия кандидат ,тоест кандидатка 1500 реакции от които половината се смеят!
Мислите ли колеги че Йотова ще стигне балотаж?
Коментиран от #40
18:29 04.09.2026
34 Русия печели войната
До коментар #23 от "Йотова":Скапаното нато губи войната.
Как печелещата страна да признае "загубата си"?
18:30 04.09.2026
35 Така е
До коментар #31 от "Така е":ама тогава ще питат Путин защо изби един милион руснаци!
18:30 04.09.2026
36 Тихо пико4!
До коментар #30 от "Радев е българин":Тихо.
Коментиран от #42
18:31 04.09.2026
37 Хахахаха
До коментар #20 от "Бялджип":Аууууу, а аз мислих, че за нормалните хора е важно, къде се живее по-добре. А за копейките било важно, кои са по-добри бойци. И им било много важно, какво оръжие правят. А как живеят хората, не им било толкова важно.
18:31 04.09.2026
38 Голям майтап
18:32 04.09.2026
39 оня с коня
ясно е че вещиците урсула и кая няма да са сами
говорете как е във българия оставете о-крайната за русия!
18:32 04.09.2026
40 Още няма предизборна кампания
До коментар #33 от "До 15 и 16":а тролеите на мафията ПП и ДБ започнаха с тролене да ми набиват боклука гюров. Няма умен човек да гласува за кандидат на шарлатани, крадци, лъжци, партия на мафията и с тролеи по форумите!
Коментиран от #41, #44, #45
18:32 04.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 С тролене изглеждаш супер глупаво
До коментар #36 от "Тихо пико4!":и показваш мафията и национални предатели на България ПП и ДБ. Та Радев е Българин, а безродника лъжец като мрази България, е свободен да я напусне.
18:37 04.09.2026
43 Така е
До коментар #41 от "Докато тролиш жално":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
18:37 04.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Механик
18:38 04.09.2026
47 Пуделско подджавкане
18:39 04.09.2026
48 Анонимен
18:41 04.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Точен сте
До коментар #44 от "Ава пaааццyуулл😂🤣":Андрей Гюров е в Стара Загора на среща със граждани които ще му бъдат застъпници и разкрива интересни подробности. Министъра на електронното управление в неговото служебно правителство е бил подложен на ужасяващ натиск от едрата червена олигархия при машинното гласуване да се прехвърлят гласове към ПБ на Румен Радев
Коментиран от #56, #59, #62
18:44 04.09.2026
51 Интересна среща
18:47 04.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Отговорност на РУСИЯ
18:49 04.09.2026
56 Ами колега...
До коментар #50 от "Точен сте":Най накрая Гюров каза истината! Всеки знаеше а други подозираха че мунчо фалшифицира машинния вот а купи 99% от хартиения - ромите
Коментиран от #61
18:49 04.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Пеги Бънди
До коментар #2 от "Пич":И аз мисля така !
18:50 04.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 С тролене изгклеждаш толкова глупаво
До коментар #56 от "Ами колега...":и с лъжи показваш, че зад гюров са крадците и лъжците ПП и ДБ с тролеите да лъжат. Няма умен ч1овек да гладува за отпадъци.
Коментиран от #84
18:52 04.09.2026
62 Щом тролиш за гюрове
До коментар #50 от "Точен сте":никога няма да дам глас за лъжец.
Коментиран от #70
18:53 04.09.2026
63 Силно се надявам
До коментар #60 от "АХА ГНЯС":повечето българи да са умни и да виждат партията на мафията ПП и ДБ и мекерето им гюров плащащи за тролеи у лъжи. България няма нужда от отпадък!
18:54 04.09.2026
64 Удри пацула с лопатЕто!
18:57 04.09.2026
65 Роки
18:59 04.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Гошо
19:00 04.09.2026
68 Азззззззз
19:00 04.09.2026
69 Мда
19:02 04.09.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Айде бе,
19:03 04.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Докато тролиш пацуле
До коментар #72 от "Радев е българин":Закопа йотовица!
Коментиран от #79
19:08 04.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 йотова,
Коментиран от #82
19:11 04.09.2026
79 Така е
До коментар #75 от "Докато тролиш пацуле":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна и нашите национални предатели ПП и ДБ!
19:13 04.09.2026
80 Факт неоспорим
До коментар #76 от "Радев е българин":Иначе не би отпадъци като ПП и ДБ да те ползват за тролене и лъжи!
19:14 04.09.2026
81 Само трепане за
19:15 04.09.2026
82 Путин много години предупшреждаваше
До коментар #78 от "йотова,":Ти къде беше да се обадиш на САЩ да не тикат Украйна към война!
Коментиран от #83
19:15 04.09.2026
83 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #82 от "Путин много години предупшреждаваше":...предупреждавал е на баба ти фърчилото...С меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.
19:25 04.09.2026
84 Анонимен
До коментар #61 от "С тролене изгклеждаш толкова глупаво":Благодарение на Гюров Йотова кандев Радев завладя цялата държава А гюров защо чак сега го казва това ако е така тогава Радев не е спечелил А машините са манипулирани сега ни ги наложиха с диктат и всички мълчат Защо
19:26 04.09.2026
85 бай Иван
19:34 04.09.2026
86 Никой
19:36 04.09.2026
87 да бе
До коментар #12 от "Бялджип":ЕС няма никаква отговорност за приключване на войната, защото не е страна във войната. Отговорността е на започналия войната, а именно на господарите й от мочурищата
19:40 04.09.2026
88 !!!?
19:43 04.09.2026