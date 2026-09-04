Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Илияна Йотова: Конфликтът в Украйна няма военно решение

Илияна Йотова: Конфликтът в Украйна няма военно решение

4 Септември, 2026 18:02 984 88

  • илияна йотова-
  • военен конфликт-
  • украйна-
  • роберт фицо

Необходими са дипломация и преговори

Илияна Йотова: Конфликтът в Украйна няма военно решение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конфликтът в Украйна няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, като това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Необходими са дипломация и преговори. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, който е на посещение у нас. „В Европейския съюз има много малко политици, които говорят за мир така, както Вие и българският премиер“, заяви от своя страна Фицо.

Държавният глава посрещна словашкия премиер в Гербовата зала на „Дондуков“ 2. Двамата проведоха среща „на четири очи“, след която се състояха разговорите между българската и словашката делегация.

Илияна Йотова открои отличното развитие на отношенията между България и Словакия във всички сфери на сътрудничество, както и доброто взаимодействие на двете страни в рамките на Европейския съюз.

Българският държавен глава и словашкият премиер обсъдиха и Многогодишната финансова рамка на ЕС. България и Словакия споделят общи позиции по отношение на кохезионната и Общата селскостопанска политика беше подчертано по време на разговора. По думите на президента Йотова в хода на преговорите за Многогодишната финансова рамка на ЕС е необходимо да се активизира сътрудничеството в рамките на групата „Приятели на кохезията“. „Желанието на европейските институции да бъде гласувана час по-скоро, без да бъдат изчистени проблемни моменти от нея, създава рискове за конкурентоспособността на част от държавите“, допълни тя.

Илияна Йотова и Роберт Фицо обсъдиха и разширяването на Европейския съюз. Двамата бяха категорични, че процесът на присъединяване трябва да бъде според правилата и на база постигнатите заслуги на страните кандидати за членство. „Знаете, че имаме известни проблеми с Република Северна Македония и нейното членство в ЕС. Търсим Вашата подкрепа Скопие да следва европейската политика за присъединяване. От 4 години не виждаме напредък по изпълнението на ангажиментите, поети от Северна Македония през 2022 г.“, подчерта президентът.

Президентът изтъкна грижата на словашката страна за българската общност, културните и образователните ѝ институции. Това е изключително важно за нас, посочи Йотова и допълни, че скоро предстои отбелязването на 80 години от основаването на Българското средно училище „Христо Ботев” в Братислава. Във връзка със сътрудничеството в областта на образованието тя открои и лекторатите по български език във водещи университети в Словакия.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост европеец

    27 3 Отговор
    Уфтсътъ знай!

    18:04 04.09.2026

  • 2 Пич

    27 5 Отговор
    Мамо мамооо, още малко, и ще се заблудим, че може да мисли...

    Коментиран от #58

    18:04 04.09.2026

  • 3 Е не

    5 2 Отговор
    Трябва делова визия. Не може така.

    18:05 04.09.2026

  • 4 Празни думи шаблони

    38 4 Отговор
    По добре да мълчи таз

    18:06 04.09.2026

  • 5 Стенли

    11 28 Отговор
    Нито тази биволица става за президент нито този индивид Гюро , пък за другите като Христанов , Сидеров и прочие дори не ми се говори , ако Възраждане издигне кандидат за президент Волгин , аз бих гласувал за него , мисля , че доста хора му симпатизират

    Коментиран от #14, #25

    18:07 04.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А какво

    33 5 Отговор
    Е решението бре,другарке русофилитична,а?

    Коментиран от #32

    18:08 04.09.2026

  • 8 Бальшая

    18 2 Отговор
    цензура !

    18:08 04.09.2026

  • 9 Путин

    22 2 Отговор
    знае ли?

    18:08 04.09.2026

  • 10 Йот ова

    7 1 Отговор
    не не съм брем

    18:09 04.09.2026

  • 11 Фицо

    11 1 Отговор
    Не знае ли че петък е ден на майстора в България и особено преди дълъг уйкенд. Съжалявам го че уцели предпразнична атмосфера. Леко смутен и уплашен ми се видя. Малко темерутско посрещане ми се видя.

    18:13 04.09.2026

  • 12 Бялджип

    6 13 Отговор
    Естествено лаенето в този форум е на ниво. Добре ще е онези, които най-много мразят онова казано от Йотова, да напишат мнението си. Конфликтът има ли военно решение? Ако има, какво е то? Разрушаване и рухване на руската федерация ли? Очакват ли го?

    Коментиран от #87

    18:13 04.09.2026

  • 13 Истината

    22 8 Отговор
    Да, и точно това се опитва западът да направи! Военното решение е да тръгне нато и да навре руснаците в кучи гз. Европа се опитва по-хитро да изтощи руснаците, да им блокира икономиката и да само да се откажат. Ама тетката от къде да извади толкова акъл. Папагалства каквото е дочула от фуражката...

    18:14 04.09.2026

  • 14 Факрус

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Лорд минчу и пепи волгата ще съберат доста гласове! Путлерасти те са на същия бряг като тях!

    18:14 04.09.2026

  • 15 Стенли

    9 5 Отговор
    Гюров представяне - 20 хиляди и 195 човека подкрепа

    Коментиран от #33

    18:15 04.09.2026

  • 16 Стенли

    18 1 Отговор
    Илияна Йотова - 1500 реакции,половината се смеят
    Два свята - единият е излишен

    18:16 04.09.2026

  • 17 Пустиня(к)

    7 3 Отговор
    Баце, ако са облече у таа рокла, къвто е тъмнокафев, ше го земат за некоя негърка-прислужница. От оние, тама, краварските, къде ги има по филмите за роби.

    Коментиран от #24

    18:16 04.09.2026

  • 18 Хахахаха

    17 8 Отговор
    Така е йотова, за това се дават санкциите, за да бъде русия принудена да приключи войната. Как според теб ще приключи войната йотова, като войната я води тупин? Просто, като Украйна спре да воюва ли? Как според теб ще приключи йотова? Иди я спри войната?

    18:18 04.09.2026

  • 19 Фицо го съжалявам

    15 2 Отговор
    Да се среща с тези лицемери , които едно говорят но съвсем друго вършат.

    18:18 04.09.2026

  • 20 Бялджип

    7 16 Отговор
    Който твърди, че Европейското общество може да воюва с Русия, греши катастрофално! Европейското общество е достатъчно изнежено и извратено. Там няма бойци! Ще бъдат хвърлени на кланицата.

    Коментиран от #37

    18:21 04.09.2026

  • 21 Абе защо

    20 8 Отговор
    никой от вас комунистичести, путинистки слуги не прикани джуджака да се маха от Украйна? Моди го направи, Си го направи, само вие сте наведени и с хванати палци.

    18:21 04.09.2026

  • 22 Аз,достатъчно ли е?

    26 3 Отговор
    Папагалката Йотова повтаря думите на Мунчо едно към едно.Толкова акъл у тази

    18:22 04.09.2026

  • 23 Йотова

    24 8 Отговор
    като папагал повтаря опорните на руския агент Радев. Има военно решение, и то е Путин да си изтегли войските от Украйна и да признае загубата си. Толкова е елементарно!

    Коментиран от #28, #30, #34, #72

    18:22 04.09.2026

  • 24 Баце ще е

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Пустиня(к)":

    Новия президент. Кафявичък е но пък роклята ще му гила. Мое се нацеди в нея. Кат нищо.

    18:22 04.09.2026

  • 25 Ам гъл

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    не става и за човяк, бе, а ти президент го привидя...

    18:22 04.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фанова

    6 4 Отговор
    Казваш,Вова няма да пабеди?

    18:24 04.09.2026

  • 28 Димон Сладкия Бонбон

    5 12 Отговор

    До коментар #23 от "Йотова":

    Как да си изтегли войските ,и да признае поражение ,кат напредва и печели срещу НАТО ,САЩ ,404,Южна Америка и Южна Корея ?

    18:25 04.09.2026

  • 29 Принципно има

    2 12 Отговор
    Ако принудите Русия да раз-маже Украйна без да го желае!

    18:26 04.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Така е

    16 4 Отговор
    Всички европйци искат мир. И всички се чудят защо упоритото джудже от Кремъл нахлу вероломно, без никой да го заплашва в чужда държава и продължава да жертва стотици хиляди от своите и да държи милиони други без гориво, интернет и бедност, в името на това да завладее непринадлежаща му територия, която рано или късно пак ще бъде освободена от рашистката гнет. Решението е просто - Путин да прекрати военните действия и да се прибере в своите си територии.

    Коментиран от #35

    18:28 04.09.2026

  • 32 Така де

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "А какво":

    Решението е много просто. Според Йотова то е пълна капитулация на Украйна. И ето ти мир.

    18:28 04.09.2026

  • 33 До 15 и 16

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Стенли":

    И двата профила имат син знак, тоест гарантирано реални. Единия 20 хиляди и 200 човека подкрепа а другия кандидат ,тоест кандидатка 1500 реакции от които половината се смеят!
    Мислите ли колеги че Йотова ще стигне балотаж?

    Коментиран от #40

    18:29 04.09.2026

  • 34 Русия печели войната

    2 11 Отговор

    До коментар #23 от "Йотова":

    Скапаното нато губи войната.

    Как печелещата страна да признае "загубата си"?

    18:30 04.09.2026

  • 35 Така е

    12 3 Отговор

    До коментар #31 от "Така е":

    ама тогава ще питат Путин защо изби един милион руснаци!

    18:30 04.09.2026

  • 36 Тихо пико4!

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Радев е българин":

    Тихо.

    Коментиран от #42

    18:31 04.09.2026

  • 37 Хахахаха

    13 2 Отговор

    До коментар #20 от "Бялджип":

    Аууууу, а аз мислих, че за нормалните хора е важно, къде се живее по-добре. А за копейките било важно, кои са по-добри бойци. И им било много важно, какво оръжие правят. А как живеят хората, не им било толкова важно.

    18:31 04.09.2026

  • 38 Голям майтап

    14 2 Отговор
    Да отива във кремъл и да му каже на путин да спре войната по много дипломатичен път в противен случай да се хваща под ръчичка с фицо и дим да ги няма... Да има тотална забрана на всичко руско докато пукнат в кочината, дано тогава да им дойде ума в главите.

    18:32 04.09.2026

  • 39 оня с коня

    6 3 Отговор
    божкеее и тая мереносова уфца разбирала от войните как да се водят

    ясно е че вещиците урсула и кая няма да са сами

    говорете как е във българия оставете о-крайната за русия!

    18:32 04.09.2026

  • 40 Още няма предизборна кампания

    4 11 Отговор

    До коментар #33 от "До 15 и 16":

    а тролеите на мафията ПП и ДБ започнаха с тролене да ми набиват боклука гюров. Няма умен човек да гласува за кандидат на шарлатани, крадци, лъжци, партия на мафията и с тролеи по форумите!

    Коментиран от #41, #44, #45

    18:32 04.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 С тролене изглеждаш супер глупаво

    0 8 Отговор

    До коментар #36 от "Тихо пико4!":

    и показваш мафията и национални предатели на България ПП и ДБ. Та Радев е Българин, а безродника лъжец като мрази България, е свободен да я напусне.

    18:37 04.09.2026

  • 43 Така е

    0 7 Отговор

    До коментар #41 от "Докато тролиш жално":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    18:37 04.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Механик

    7 2 Отговор
    Удри русораста с фаража!!

    18:38 04.09.2026

  • 47 Пуделско подджавкане

    4 8 Отговор
    Йотова, точно ЕС направи невъзможно дипломатическото решение.

    18:39 04.09.2026

  • 48 Анонимен

    9 2 Отговор
    ЙОТОВА А КОЙ ТЕ Е СПРЯЛ ДА ПРЕГОВАРЯШ РАДЕВ ФИЦО И ТИ ПРАВО ПРИ ПУТИН ТУК КОГО ЛЪЖЕТЕ ЙОТОВА ЛЕЖИ 10 ГОДИНИ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО БЕЗСРАМИЕ

    18:41 04.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Точен сте

    8 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ава пaааццyуулл😂🤣":

    Андрей Гюров е в Стара Загора на среща със граждани които ще му бъдат застъпници и разкрива интересни подробности. Министъра на електронното управление в неговото служебно правителство е бил подложен на ужасяващ натиск от едрата червена олигархия при машинното гласуване да се прехвърлят гласове към ПБ на Румен Радев

    Коментиран от #56, #59, #62

    18:44 04.09.2026

  • 51 Интересна среща

    1 0 Отговор
    Срещана двама българомразци. Съдбата даде възможност на Фицо да спаси българите от еврозоната, но той те пожела да направи това свято дело. Не ни е никакъв съюзник.

    18:47 04.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Отговорност на РУСИЯ

    4 2 Отговор
    Русската слугиня пропуска главния виновник,.започнал войната - господарите й от Кремъл. Няма такова безочие.

    18:49 04.09.2026

  • 56 Ами колега...

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Точен сте":

    Най накрая Гюров каза истината! Всеки знаеше а други подозираха че мунчо фалшифицира машинния вот а купи 99% от хартиения - ромите

    Коментиран от #61

    18:49 04.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Пеги Бънди

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    И аз мисля така !

    18:50 04.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 С тролене изгклеждаш толкова глупаво

    0 4 Отговор

    До коментар #56 от "Ами колега...":

    и с лъжи показваш, че зад гюров са крадците и лъжците ПП и ДБ с тролеите да лъжат. Няма умен ч1овек да гладува за отпадъци.

    Коментиран от #84

    18:52 04.09.2026

  • 62 Щом тролиш за гюрове

    0 5 Отговор

    До коментар #50 от "Точен сте":

    никога няма да дам глас за лъжец.

    Коментиран от #70

    18:53 04.09.2026

  • 63 Силно се надявам

    0 6 Отговор

    До коментар #60 от "АХА ГНЯС":

    повечето българи да са умни и да виждат партията на мафията ПП и ДБ и мекерето им гюров плащащи за тролеи у лъжи. България няма нужда от отпадък!

    18:54 04.09.2026

  • 64 Удри пацула с лопатЕто!

    1 0 Отговор
    До нас.и.ране!

    18:57 04.09.2026

  • 65 Роки

    3 1 Отговор
    Нашите папагали четат позицията на тоя, с който ще се срещат и малоумно я повтарят. Ако дойде Урсула, ще кажат, че твърдо стоят зад украинския народ и европейските ценности.

    18:59 04.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Гошо

    5 1 Отговор
    Секретарката на Радев изказа мнението си.

    19:00 04.09.2026

  • 68 Азззззззз

    5 1 Отговор
    Телевизионната говорителка се изказа компетентно и експертно...

    19:00 04.09.2026

  • 69 Мда

    4 0 Отговор
    На гости на бяло сладко и руски частушки

    19:02 04.09.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Айде бе,

    0 0 Отговор
    Добре де, няма спор, че най доброто решение е постигане на мир с дипломация и преговори, но за това се искат две страни. Какво означава преговори при които едната страна само поставя условия, а всички останали са длъжни да ги приемат без да ги коментират или в противен сучай преговорите се провалят и конфликта продължава? Това не са преговори и дипломация, а си има конкретен термин, деребейство. Нека да говорим не с пожелателни фрази, а с точните термини. Не можеш безрасъдно да отстъпиш на деребея дори веднъж, защото той го тълкува като победа и решава, че по този начин винаги може да принуди опонента си да отстъпи. След могократен категориче отказ от дипломация от агресивната страна, в конкретния случай с многократните приканвания към дипломация и преговори директно приканваме всички към цялостно отстъпление от позиция в полза на Русия. Защо всички тези които предлагат на този метод не се съберат и да организират целия процес с Русия, след като знаят как става, а само го предлагат на онези които са показали по добра сговорчивост?

    19:03 04.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Докато тролиш пацуле

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Радев е българин":

    Закопа йотовица!

    Коментиран от #79

    19:08 04.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 йотова,

    0 0 Отговор
    тогава защо не се обадиш на твоята дружка путин да спре с ВОЙНАТА срещу Украйна?

    Коментиран от #82

    19:11 04.09.2026

  • 79 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Докато тролиш пацуле":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна и нашите национални предатели ПП и ДБ!

    19:13 04.09.2026

  • 80 Факт неоспорим

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Радев е българин":

    Иначе не би отпадъци като ПП и ДБ да те ползват за тролене и лъжи!

    19:14 04.09.2026

  • 81 Само трепане за

    1 0 Отговор
    Комунистите.

    19:15 04.09.2026

  • 82 Путин много години предупшреждаваше

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "йотова,":

    Ти къде беше да се обадиш на САЩ да не тикат Украйна към война!

    Коментиран от #83

    19:15 04.09.2026

  • 83 ПРИПОМНЯНЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Путин много години предупшреждаваше":

    ...предупреждавал е на баба ти фърчилото...С меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.

    19:25 04.09.2026

  • 84 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "С тролене изгклеждаш толкова глупаво":

    Благодарение на Гюров Йотова кандев Радев завладя цялата държава А гюров защо чак сега го казва това ако е така тогава Радев не е спечелил А машините са манипулирани сега ни ги наложиха с диктат и всички мълчат Защо

    19:26 04.09.2026

  • 85 бай Иван

    0 0 Отговор
    Рижият сливнишки лисунгер твърди неща в зависимост от събеседника си . Ако утре дойде Зеленски други ще ги дрънка.

    19:34 04.09.2026

  • 86 Никой

    0 0 Отговор
    Очарователна "синя" Букла Мериноска!

    19:36 04.09.2026

  • 87 да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бялджип":

    ЕС няма никаква отговорност за приключване на войната, защото не е страна във войната. Отговорността е на започналия войната, а именно на господарите й от мочурищата

    19:40 04.09.2026

  • 88 !!!?

    2 0 Отговор
    Йотова - мажоретката на Мистър Кеш...ще ги търпят ли българите още 5 години да им въртят руска рулетка !!!?

    19:43 04.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове