Новини
България »
Терзиев: Вместо да чертаем разделителна линия, да намерим начин да изтрием една

Терзиев: Вместо да чертаем разделителна линия, да намерим начин да изтрием една

6 Септември, 2026 20:35 822 25

  • васил терзиев-
  • съединение

Вместо да отричаме правото на всички да бъдат различни, да пробваме да ги разберем, за да можем да стигнем до нещо, което надгражда нашите виждания

Терзиев: Вместо да чертаем разделителна линия, да намерим начин да изтрием една - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вместо да чертаем поредната разделителна линия, нека намерим начин да изтрием една такава.“ С този призив кметът на Столичната община Васил Терзиев се обърна към гражданите и политиците по време на тържественото отбелязване на 141 години от Съединението на България.

По думите му празникът е повод не само да си припомним историческия подвиг на българите, но и да се замислим какво всеки един от нас може да направи, за да бъде обществото ни по-обединено.

„Как ще направим избора вместо грозна дума към политическия опонент да проявим разбиране? Вместо да отричаме правото на всички да бъдат различни, да пробваме да ги разберем, за да можем да стигнем до нещо, което надгражда нашите виждания“, каза Терзиев.

Той подчерта, че усилията за повече разбирателство и единство не трябва да се ограничават до един празничен ден, а да бъдат част от ежедневните ни избори.

„Всичко това трябва да го правим всеки ден и зависи от всеки един от нас, за да изпълним завета на тези хора, които са пролели кръвта си, за да можем да бъдем днес свободни и да имаме възможност да правим тези избори“, заяви кметът.

Терзиев изрази и увереност, че всеки ще си тръгне от церемонията с решението да направи поне едно значимо нещо за по-единно общество.

„Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си оттук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да изградим едно още по-хубаво бъдеще за нашите деца-нашата най-голяма кауза “.

По думите му бъдещето на страната е обща кауза, която може да бъде постигната само чрез съвместни усилия. „Нашата най-голяма кауза можем о заедно да направим, когато работим като един отбор – за една България просперираща, мъдра и такава, в която гласът и делата на всеки един от нас имат огромно значение“, посочи Терзиев.

Кметът на София отбеляза, че Съединението остава една от най-светлите дати в българската история – пример за силата на общата воля и способността на българите да постигат големи цели, когато действат заедно.

Тържествената церемония по повод 141 години от Съединението на България се състоя пред мавзолея-костница на княз Александър I Батенберг. На нея присъстваха министрите Наталия Ефремова, Велислава Петрова и Иван Василев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, зам.-кметовете на Столичната община в направление “Култура и туризъм” Ирина Дакова и в направление „Сигурност“ Лъчезар Милушев, народни представители, общински съветници и граждани.

Слово по повод празника произнесе и Марио Мишев от Сдружение „Българска история“, който припомни подвига на младите българи, осъществили Съединението преди 141 години.

В програмата участваха Националната гвардейска част, вокална формация „Българи“ и актрисата Силвия Лулчева. Венци и цветя поднесоха много общественици и граждани.

Церемонията е част от Календара на културните събития на Столичната община.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    14 0 Отговор
    Я марш бе балкано-ориенталско айно с меки китки.

    20:38 06.09.2026

  • 2 Кина

    18 1 Отговор
    Учудвам се как софиянци търпят това недоразумение на природата...?

    20:40 06.09.2026

  • 3 665

    14 0 Отговор
    Наясно е с линиите тоя пепе.ал. Но да вземе да чертае и по асфалта малко, че в София маркировка отдавна няма.

    20:40 06.09.2026

  • 4 Кажи Го !

    3 4 Отговор
    На Радев !

    И Твоите Колеги !

    Вие Пишете Законите !

    Не Аз !

    20:41 06.09.2026

  • 5 ШЕФА

    9 0 Отговор
    Аз съм Васко Прашката,известен пед.... и педоф.... от ПП-ДБ и естествено Петрохан.Там ходех САМО с моето семейство на разходка защото от малък по хубава хижа не съм виждал и за това съм спонсор !

    20:43 06.09.2026

  • 6 терзийко

    4 0 Отговор
    нищо не разбрах

    20:43 06.09.2026

  • 7 БОЦ - ко

    4 0 Отговор
    С жената днес се съединихме,
    И от сабайлем - на пазар,
    Почти нищо не купихме,
    Но отнесохме търговския шамар...

    Другари от "прогреса" обещаха,
    Кошница със панделка червена,
    Душиците ни вече осмърдяха,
    С чорапи мръсни, скъсани, зелени !

    20:44 06.09.2026

  • 8 георг халката

    4 0 Отговор
    ти си от наште юначета

    20:44 06.09.2026

  • 9 хаха

    1 0 Отговор
    Байганьовците трябва да ги управляват чужденци. Бой, глад и стригане за тях.

    20:46 06.09.2026

  • 10 Кофти работа

    0 4 Отговор
    Терзиев има лошия късмет да го саботират едновременно мафиотите от герб и русофилите от пб.

    Коментиран от #13

    20:47 06.09.2026

  • 11 Георги

    7 0 Отговор
    защо се дава думата на гордия спонсор на ппддффииллии по такива тържества?

    20:49 06.09.2026

  • 12 Варна

    7 0 Отговор
    Васко,виден столичен пед......който благодарение на това е Кмет на София.Само в България условието да се издигаш е да можеш да лъжеш,крадеш да си нац.предател и да си пед и педоф.......

    20:49 06.09.2026

  • 13 Георги

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кофти работа":

    и приятелите му от ДС

    20:50 06.09.2026

  • 14 САНДОКАН

    7 0 Отговор
    Национален празник , ТО говори за цветовете на дъгата . На кой ли се е метнал

    20:55 06.09.2026

  • 15 Голям празник, голямо чудо!

    6 0 Отговор
    Ей, тва Съединението голям купон , голямо нещо, но само за новобогаташи от ранга на Терзиев, които ще отскочат почивните дни до Гърция или друга екзотична дестинация. А в провинцията плебса стои по пейките до панелния блок ине смее дори на центъра да отиде ,защото в неделя работи само един автобус. То пък и на центъра няма смисъл да отиде в тая жега , защото няма никаква културна програма от Общината.

    20:56 06.09.2026

  • 16 Мълчи, мълчи

    6 0 Отговор
    Че превърна града в наркоманска среща ти.

    21:14 06.09.2026

  • 17 Васко ДС-то

    5 0 Отговор
    Васко некадърника който превърна София в мръсно и изкъртено гето

    Коментиран от #18

    21:20 06.09.2026

  • 18 Малии

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Васко ДС-то":

    Я да те турим тебе за кмет. Сигурен съм че ще лъснеш всичко от Коньовица до Биримирци за нула време.

    21:23 06.09.2026

  • 19 Пълен Провал

    6 0 Отговор
    Петрохан помни....

    21:24 06.09.2026

  • 20 васко петроханский

    4 0 Отговор
    Вместо да чертаем разделителна линия, да намерим начин да изсмъркаме една-две.

    21:32 06.09.2026

  • 21 Няма такава гумичка

    3 0 Отговор
    Която да изтрие разделителната линия между олигархия и мафията, политическа и икономическа, от едната страна и гражданите от другата страна. Това е невъзможно. Или е възможно, когато изтриете олигархията и мафията. И правото застане пред всички граждани, еднакво за всички ни. Едно право, един народ, една държава. Въпреки че в момента българския народ е в няколко съседни държави. Две от които изключително български държави.

    21:33 06.09.2026

  • 22 Зеления

    4 0 Отговор
    Терзиев: "Вместо да отричаме правото на всички да бъдат различни, да пробваме да ги разберем"

    Иска човека хората да проявят разбиране, че по-различно похапва боровинки на Петрохан !

    21:36 06.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 тързиев е кмет КОЛКОТО БОЙКО Е ГЕНЕРАЛ

    1 0 Отговор
    И ДВАМАТА ОБАЧЕ СА МОШЕННИЦИ И КРАДЦИ !

    22:33 06.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове