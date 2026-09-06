Терзиев: Вместо да чертаем разделителна линия, да намерим начин да изтрием една

Вместо да чертаем поредната разделителна линия, нека намерим начин да изтрием една такава.“ С този призив кметът на Столичната община Васил Терзиев се обърна към гражданите и политиците по време на тържественото отбелязване на 141 години от Съединението на България.
По думите му празникът е повод не само да си припомним историческия подвиг на българите, но и да се замислим какво всеки един от нас може да направи, за да бъде обществото ни по-обединено.
„Как ще направим избора вместо грозна дума към политическия опонент да проявим разбиране? Вместо да отричаме правото на всички да бъдат различни, да пробваме да ги разберем, за да можем да стигнем до нещо, което надгражда нашите виждания“, каза Терзиев.
Той подчерта, че усилията за повече разбирателство и единство не трябва да се ограничават до един празничен ден, а да бъдат част от ежедневните ни избори.
„Всичко това трябва да го правим всеки ден и зависи от всеки един от нас, за да изпълним завета на тези хора, които са пролели кръвта си, за да можем да бъдем днес свободни и да имаме възможност да правим тези избори“, заяви кметът.
Терзиев изрази и увереност, че всеки ще си тръгне от церемонията с решението да направи поне едно значимо нещо за по-единно общество.
„Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си оттук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да изградим едно още по-хубаво бъдеще за нашите деца-нашата най-голяма кауза “.
По думите му бъдещето на страната е обща кауза, която може да бъде постигната само чрез съвместни усилия. „Нашата най-голяма кауза можем о заедно да направим, когато работим като един отбор – за една България просперираща, мъдра и такава, в която гласът и делата на всеки един от нас имат огромно значение“, посочи Терзиев.
Кметът на София отбеляза, че Съединението остава една от най-светлите дати в българската история – пример за силата на общата воля и способността на българите да постигат големи цели, когато действат заедно.
Тържествената церемония по повод 141 години от Съединението на България се състоя пред мавзолея-костница на княз Александър I Батенберг. На нея присъстваха министрите Наталия Ефремова, Велислава Петрова и Иван Василев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, зам.-кметовете на Столичната община в направление “Култура и туризъм” Ирина Дакова и в направление „Сигурност“ Лъчезар Милушев, народни представители, общински съветници и граждани.
Слово по повод празника произнесе и Марио Мишев от Сдружение „Българска история“, който припомни подвига на младите българи, осъществили Съединението преди 141 години.
В програмата участваха Националната гвардейска част, вокална формация „Българи“ и актрисата Силвия Лулчева. Венци и цветя поднесоха много общественици и граждани.
Церемонията е част от Календара на културните събития на Столичната община.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
20:38 06.09.2026
2 Кина
20:40 06.09.2026
3 665
20:40 06.09.2026
4 Кажи Го !
И Твоите Колеги !
Вие Пишете Законите !
Не Аз !
20:41 06.09.2026
5 ШЕФА
20:43 06.09.2026
6 терзийко
20:43 06.09.2026
7 БОЦ - ко
И от сабайлем - на пазар,
Почти нищо не купихме,
Но отнесохме търговския шамар...
Другари от "прогреса" обещаха,
Кошница със панделка червена,
Душиците ни вече осмърдяха,
С чорапи мръсни, скъсани, зелени !
20:44 06.09.2026
8 георг халката
20:44 06.09.2026
9 хаха
20:46 06.09.2026
10 Кофти работа
Коментиран от #13
20:47 06.09.2026
11 Георги
20:49 06.09.2026
12 Варна
20:49 06.09.2026
13 Георги
До коментар #10 от "Кофти работа":и приятелите му от ДС
20:50 06.09.2026
14 САНДОКАН
20:55 06.09.2026
15 Голям празник, голямо чудо!
20:56 06.09.2026
16 Мълчи, мълчи
21:14 06.09.2026
17 Васко ДС-то
Коментиран от #18
21:20 06.09.2026
18 Малии
До коментар #17 от "Васко ДС-то":Я да те турим тебе за кмет. Сигурен съм че ще лъснеш всичко от Коньовица до Биримирци за нула време.
21:23 06.09.2026
19 Пълен Провал
21:24 06.09.2026
20 васко петроханский
21:32 06.09.2026
21 Няма такава гумичка
21:33 06.09.2026
22 Зеления
Иска човека хората да проявят разбиране, че по-различно похапва боровинки на Петрохан !
21:36 06.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 тързиев е кмет КОЛКОТО БОЙКО Е ГЕНЕРАЛ
22:33 06.09.2026