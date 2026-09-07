Изтеклите видеа от салони: Докъде стигна разследването?

Скандалът с нерегламентираното видеозаснемане в салони за лазерна епилация в Бургас продължава да вълнува обществеността, но към днешна дата разследването остава без финална съдебна фаза. Записите, направени както със скрити, така и с явни камери в самите процедурни помещения без знанието на потърпевшите, датират още от 2024 година насам.

Какво е състоянието на разследването към момента?

Според най-актуалната информация, разпространена от разследващите органи и цитирана от екипа на NOVA, до момента са подадени над 100 официални жалби, а броят на потенциално засегнатите жени надхвърля 200. Сред жертвите има бременни жени, публични личности и непълнолетни момичета, чиито кадри бяха разпространени в интернет платформи с порнографско съдържание.

Районната прокуратура в Бургас води самостоятелни разследвания за два от обектите, като към момента няма събрани доказателства за пряка връзка между управителите им.

Иззетата компютърна и записваща техника се проверява от киберексперти на ГДБОП. Процесът се забавя заради сложността на изтритите архиви и установяването на точния IP адрес, от който са изтекли масивите.

В сътрудничество с международни платформи ГДБОП успя да ограничи достъпа до голяма част от първоначално изтеклите видеоклипове, но пълното им заличаване от мрежата остава технологично предизвикателство.

Позицията на институциите

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и МВР вече категорично обявиха, че поставянето на камери в помещения за козметични процедури, където клиентите се събличат, е абсолютно незаконно и не може да бъде оправдано с мерки за охрана.

Към днешна дата потърпевшите продължават да настояват за повдигане на конкретни обвинения и за затягане на контрола над обектите за красота в цялата страна, тъй като липсата на бързи присъди оставя усещане за безнаказаност.