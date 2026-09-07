Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Бургас »
Изтеклите видеа от салони: Докъде стигна разследването?

Изтеклите видеа от салони: Докъде стигна разследването?

7 Септември, 2026 08:40, обновена 7 Септември, 2026 08:44 882 9

  • салони-
  • видеа-
  • скандал-
  • бургас-
  • разследване

Девет месеца без развръзка по случая с тайните камери и десетките заснети клиенти в Бургас

Изтеклите видеа от салони: Докъде стигна разследването? - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Скандалът с нерегламентираното видеозаснемане в салони за лазерна епилация в Бургас продължава да вълнува обществеността, но към днешна дата разследването остава без финална съдебна фаза. Записите, направени както със скрити, така и с явни камери в самите процедурни помещения без знанието на потърпевшите, датират още от 2024 година насам.

Какво е състоянието на разследването към момента?

Според най-актуалната информация, разпространена от разследващите органи и цитирана от екипа на NOVA, до момента са подадени над 100 официални жалби, а броят на потенциално засегнатите жени надхвърля 200. Сред жертвите има бременни жени, публични личности и непълнолетни момичета, чиито кадри бяха разпространени в интернет платформи с порнографско съдържание.

Районната прокуратура в Бургас води самостоятелни разследвания за два от обектите, като към момента няма събрани доказателства за пряка връзка между управителите им.

Иззетата компютърна и записваща техника се проверява от киберексперти на ГДБОП. Процесът се забавя заради сложността на изтритите архиви и установяването на точния IP адрес, от който са изтекли масивите.

В сътрудничество с международни платформи ГДБОП успя да ограничи достъпа до голяма част от първоначално изтеклите видеоклипове, но пълното им заличаване от мрежата остава технологично предизвикателство.

Позицията на институциите

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и МВР вече категорично обявиха, че поставянето на камери в помещения за козметични процедури, където клиентите се събличат, е абсолютно незаконно и не може да бъде оправдано с мерки за охрана.

Към днешна дата потърпевшите продължават да настояват за повдигане на конкретни обвинения и за затягане на контрола над обектите за красота в цялата страна, тъй като липсата на бързи присъди оставя усещане за безнаказаност.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лоза

    0 0 Отговор
    Видеата течни ли са?

    08:45 07.09.2026

  • 2 наоми

    0 0 Отговор
    Като река Марица са!

    08:46 07.09.2026

  • 3 Експерт

    6 1 Отговор
    Още трием записите с лидерите от ПеПе.

    08:47 07.09.2026

  • 4 Експерт

    6 2 Отговор
    Само на Кокорчо има към 250 клипчета за избелване на an0sa.

    08:48 07.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 СЗО

    3 0 Отговор
    С две думи: за две години-нищо!

    08:54 07.09.2026

  • 7 ГДБОП, порно отдел

    2 0 Отговор
    Вече са стари клипчетата, тези сайтове предпочитат нови или направо онлайн. Дунава пресъхна, но не и Марица.

    08:56 07.09.2026

  • 8 И тъй ще си остане

    4 0 Отговор
    Две години и нищо конкретно.
    Куче влачи, диря няма.

    08:57 07.09.2026

  • 9 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    4 0 Отговор
    сички к0рви сме у онлифенс

    09:04 07.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове