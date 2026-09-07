Овладяха големия пожар край Горно Сахране

Големият пожар край село Горно Сахране вече е овладян, след като екипи на пожарната и десетки доброволци дежуриха през цялата нощ на 7 септември 2026 г. Към 08:45 часа българско време обстановката е стабилизирана, като няма активни огнища, но екипите остават на място поради опасност от повторно разпалване, съобщиха за БНР.

Стихията избухна в неделния следобед в района на железопътната гара в селото и бързо се разрасна, засягайки сухи треви, храсти, пасища и складирани бали със слама. Пламъците достигнаха на броени метри от къщите на местните жители и местното дървообработващо предприятие, което наложи спешна мобилизация на огнеборци от Казанлък, Павел баня и Стара Загора. Нанесени са материални щети по инфраструктурна постройка на гарата, унищожени са и няколко леки автомобила, но за щастие няма пострадали хора.

Заради силното задимяване и близостта на огъня до релсите, движението на влаковете по Подбалканската железопътна линия в участъка Тъжа – Сахране беше преустановено още вчера следобед. От БДЖ информираха, че пътниците от блокираните композиции се извозват с автобуси, а бързият влак София – Бургас бе пренасочен по обходен маршрут. Очаква се днес екипи на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) да направят цялостен оглед на трасето и повредените траверси, преди трафикът да бъде възстановен.

Поради сериозността на инцидента и преминаващия в близост далекопровод, в района временно беше прекъснато и електрозахранването. Разследването на причините за възникването на пожара тепърва предстои.