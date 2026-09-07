Овладяха пожара в депото край Габрово, запръстяват

Големият пожар в депото за отпадъци край Габрово, който избухна вчера, вече е успешно овладян. Въпреки това на терен продължават активните действия по запръстяване на засегнатите участъци, за да се предотврати появата на нови огнени огнища. Ситуацията в района остава динамична поради силното задимяване, съобщават дежурните екипи на място към 8:50 часа на 7 септември.

Хронология на инцидента на сметището

Сигналът за инцидента на Регионалното депо за отпадъци в Габрово е подаден около 11:30 часа в неделния ден. Първоначално огънят е обхванал площ от около 100 квадратни метра, но силният вятър е ескалирал ситуацията изключително бързо. В гасенето се включиха три противопожарни екипа от Габрово и Дряново, служители на депото, Доброволното формирование към Общината и екипи на ОП „Благоустрояване“.

За ограничаване на пламъците е мобилизирана тежка механизация от местни строителни фирми от Габрово и Велико Търново. Работата по запръстяването с багери и камиони с пръст е продължила до 3:00 часа през нощта и се възобновява днес, за да се изолират напълно тлеещите маси под повърхността.

Качество на въздуха и препоръки към гражданите

Директорът на регионалното депо Николай Стоянов потвърди в ефира на БНТ, че към момента няма активни открити огнища, но задимяването остава интензивно и се усеща силна миризма.

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Велико Търново следи показателите чрез мобилна станция. До момента няма официални данни за опасно наднормено замърсяване на атмосферния въздух. Въпреки това властите призовават жителите на близките райони — село Гръблевци, кв. „Младост“ и Северната индустриална зона — превантивно да затварят прозорците си и да избягват продължителен престой на открито.

Паралелно с пожара на сметището, вчера огнеборците успяха да локализират и втори инцидент в града — пламнал горски масив в района на квартал „Горни Бакойци“, информира bTV.