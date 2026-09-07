Пожар пламна в района около язовир „Копринка”

Смесена борова и дъбова гора гори в района около язовир „Копринка”, съобщават от Нова телевизия.
Огънят е навлязъл дълбоко навътре в горския масив, но благодарение на бързата реакция на огнеборците пожарът вече е по-скоро под контрол.
На мястото на инцидента има три пожарни автомобила.
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1 Гларус
19:33 07.09.2026
2 мистър Ca$h
19:39 07.09.2026
3 просиянски шпиони.
19:40 07.09.2026
4 Смело надреп
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