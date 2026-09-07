Пожар пламна в района около язовир „Копринка”

ЦИК: До 17 часа днес пет партии и пет инициативни комитета са подали документи за регистрация за президентските избори

До 17:00 ч. днес в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на пет партии и пет инициативни комитета за участие ...