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Пожар пламна в района около язовир „Копринка”

Пожар пламна в района около язовир „Копринка”

7 Септември, 2026 19:23 728 7

  • борова гора-
  • пожар-
  • язовир копринка

Огънят е навлязъл дълбоко навътре в горския масив, на мястото на инцидента има три пожарни автомобила

Пожар пламна в района около язовир „Копринка” - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смесена борова и дъбова гора гори в района около язовир „Копринка”, съобщават от Нова телевизия.

Огънят е навлязъл дълбоко навътре в горския масив, но благодарение на бързата реакция на огнеборците пожарът вече е по-скоро под контрол.
На мястото на инцидента има три пожарни автомобила.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Гларус

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    Кога ли ще изгори катуна от кемпери и каравани на плаж вромос / м/у Атия и Черноворец.

    19:33 07.09.2026

  • 2 мистър Ca$h

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    Копринката добре ли е?

    19:39 07.09.2026

  • 3 просиянски шпиони.

    1 0 Отговор
    тези предатели запалили пожарите в габрово са ги запалили и в казанлък.Не е трудна работа да се разкрият особенно за стореното в габрово на сметището.

    19:40 07.09.2026

  • 4 Смело надреп

    1 1 Отговор
    Ужас 😱

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  • 5 Дуньо простия

    1 1 Отговор
    Поне има вОда за гАсене.

    19:49 07.09.2026

  • 6 Кога Ли ?

    1 0 Отговор
    Ще се Подпали !

    И ЦИК ?

    20:20 07.09.2026

  • 7 Кога народните представители

    0 0 Отговор
    Ще си размърдат задните части да оправят законите. В една друга локация не можеш да изнесеш съчка колкото кибритена клечка от место с бушувал горски пожар. Това обезсмисля умишлените палежи. Територия от горския фонд по никой начин не може да се конвертира в друга след горски пожар. За умишлен палеж присъдите са много високи. За неумишлен по непредпазливост /немарливост/ също. За неспазване на изискванията за пожароопасност глобите се жестоки.

    20:22 07.09.2026

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