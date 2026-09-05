Времето днес, прогноза за събота, 5 септември: Жега до 36°, но есента напомня за себе си

5 септември се очертава като най-горещият ден от предстоящия дълъг уикенд около Деня на Съединението. Времето в цялата страна ще остане предимно слънчево, сухо и горещо, с типично летни температури, които ще се движат в границите между 31° и 36°. Въпреки високите стойности обаче, синоптиците предупреждават, че това е последната голяма вълна от летни жеги за сезона, тъй като първият сериозен полъх на есента вече е на прага на България.

В близост до страната ще премине атмосферен фронт, но свързаната с него валежна зона в събота все още няма да окаже сериозно влияние у нас. Времето ще бъде отлично за плаж по Черноморието, както и за планински туризъм, където температурите ще бъдат по-поносими, а небето ще остане безоблачно през по-голямата част от деня.

Постепенното настъпване на есенните процеси обаче е неизбежно. Температурите в събота ще бъдат с 3 до 6 градуса над климатичните норми за началото на септември, а астрономическите фактори вече си казват думата – денят е под 13 часа и намалява с около три минути всеки ден, което означава, че слънчевото греене губи своята лятна интензивност.

Метеорологичните модели показват рязка промяна веднага след съботната жега. Още в неделя, на празничния 6-ти септември, през страната ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Очаква се бързо увеличение на облачността от северозапад, леко захлаждане и следобедни краткотрайни валежи с гръмотевици, предимно в Западна и Централна България.