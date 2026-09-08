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Учредяват комитета на Йотова и Вълчев

Учредяват комитета на Йотова и Вълчев

8 Септември, 2026 04:45, обновена 8 Септември, 2026 04:48 785 25

  • йотова-
  • вълчев-
  • инициативен комитет-
  • избори-
  • регистрация-
  • президент

Граждански организации, партии и авторитети се събират в НДК за издигане на независимата кандидат-президентска двойка

Учредяват комитета на Йотова и Вълчев - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес ще се проведе официалното учредително събрание на инициативния комитет, който издига независимата кандидатура на настоящия държавен глава Илияна Йотова за президент и генералния директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев за вицепрезидент. Събитието е насрочено за 17:00 часа в зала 6 на Националния дворец на културата (НДК) в София.

В навечерието на събранието Илияна Йотова обяви, че в състава на комитета ще се включат множество граждански и неправителствени организации, политически партии, както и авторитетни обществени личности от различни професионални сфери. До момента кандидатурата вече получи официална политическа подкрепа от партиите „Прогресивна България“, БСП, ВМРО и „Български социалдемократи“.

Според хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК), от 7 септември стартира официалното приемане на заявления от инициативни комитети за участие в предстоящия президентски вот, насрочен за 25 октомври 2026 г.. Срокът за регистрация на комитетите изтича на 14 септември. Междувременно, паралелно с номинацията на Йотова и Вълчев, в Кърджали и други региони в страната вече започна мащабна подписка за събиране на необходимите граждански подписи за регистрацията на независимия тандем.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    11 2 Отговор
    Слугите на Сатанистите отново драпат за власт

    05:05 08.09.2026

  • 2 хаха

    8 2 Отговор
    Никой не се вълнува от байганьовските пропаднали "политици".

    То една престъпна Тиква лежала по затворите ги "управлява" 15 години тези ориенталските скопци.
    Хахаха!

    05:05 08.09.2026

  • 3 хаха

    9 1 Отговор
    Само прошляци като байганьовските Тикви биха гласували за безполезни журналя, безполезни заблатени икономисти...или безполезни корумпирани милицЮнери.

    Хахаха! Голям смях ще пада пак!

    05:08 08.09.2026

  • 4 Стенли

    9 2 Отговор
    Червени бандити ,крадци ,фалшификатори!
    Върнете хартиеното гласуване! Там фалшифицирането е трудно. Отварят се урните пред всички членове на комисията които са от всички партии. И също всяка партия има застъпници и наблюдатели. Взема протокола от резултатите и ги носи в централата на партията. Там ги вкарват в компютър и така в цялата страна. После смятат общо гласовете за партията си.
    А с машините в които се гласуваше преди само във Венецуела при Мадуро, ти настройват софтуера ,гласуваш за дадена партия а отчита за който е настроен. Нито застъпници, нито наблюдатели могат да разберат резултатите. Мунчо така фалшифицира всички гласове от машинното гласуване а с машина са гласували 63% от избирателите.

    Коментиран от #5

    05:13 08.09.2026

  • 5 Така е

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    Над 60% от по грамотните граждани са гласували с машини като смятат че вота им е гарантиран. А фактите са че с настройките на кодовете и софтуера всички са отчетени за ПБ на мунчо. А от тези близо 40% гласували с хартиена бюлетина предимно роми ,96% за мунчо купени като в 6-те секции в кв.Ботунец ,квартала на ромските бандити "Калашниците" които преди 3 месеца убиха при катастрофа невинни граждани. 98 % от тях за мунчо и шайката му ПБ.Сега данните от от фалшифицирането на машинното гласуване. Отнети от ГЕРБ 186 хиляди гласа и не се чудeте защо ноември 2024 г.имаха 641 хил.гласа а април тази година 430 хил. ( 211 хил.по малко). ПП/ДБ имаха ръст през април 70 хиляди гласа а от тях са отнети само 89 хил.гласа. Възраждане имаха ноември 2024 г. - 351 хил.гласа а през април тази година 137 хил..Срива при тях е 214 хиляди гласа, но реално е по малък защото фалшификации на мунчо крадеца им отне 129 хил.гласа.
    Реално за мунчо на миналите избори са гласували 472 хиляди. Другите са фалшификации с машините и купени роми с хартията.

    05:13 08.09.2026

  • 6 Вервайте

    6 0 Отговор
    да и имам Вицето на Йотова !

    05:18 08.09.2026

  • 7 Ако не се появи

    5 1 Отговор
    Читава кандидат,няма да има 30 процента гласували.Тия избори трябва да се бойкотират.

    05:19 08.09.2026

  • 8 Избирателите

    3 1 Отговор
    Чакаме кандидатурите за Президент и Вице на "Алтернатива за България" !!!!

    05:27 08.09.2026

  • 9 Пич

    7 0 Отговор
    На последните парламентарни избори активността беше 51% и гласуваха 3 млн.360 хил.човека ( избиратели -6 575 151 гласували -3 360 330 активност -51.11%)
    На изборите за президент октомври 2026 г. от тях ще гласуват за Йотова всички удовлетворени че за 4 месеца и половина Радев им вдигна винетки с 30 % ,от 1 юли ток, вода и парно ,цигари от 1 август ,хранителни продукти с 20% ,застраховки и социално осигуряване. Ще гласуват щастливите от това че взе веднага 6.3 млрд евро заеми и планира още 10.5 млрд.които не се водят на Радев или Йотова а на държавата България, тоест на всички нас. Ще гласуват за Йотова всички щастливци като гледат снимките на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.на който на една маса празнуват Георги Гергов ,ген. Сотир Ушев от ДС съден за кражби в особено големи размери и съпруг на Весела Лечева с имотите и островите в Гърция на една маса с Румен Радев и махат всички заедно ехидно ,а Марин Йотов е в Лондон с влогове в Лондонското сити за 79 млн.евро и тази година дари Илияна Йотова с внук на име Максим с подаръчен влог 11 млн.евро. Всички тези ще гласуват защото са реализирани като тях. Народното веселие е на макс и хвърчат калпаци във въздуха от щастие.

    Коментиран от #11

    05:30 08.09.2026

  • 10 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Падна мита че Бойко Борисов е крадец и ограбил държавата и народа за 15 години! Новият премиер Румен Георгиев Радев го доказа! Преди изборите за пред наивниците говореше за конфискации и разследване грабежа на предишните управляващи. От 19 април за 4 месеца и половина няма нито едно разследване към тях. Напротив- както заяви СГП ( Софийска градска прокуратура) няма нито един подаден сигнал за разследване към тях и от премиер и от настоящи министри. Оказа се че Борисов, Пеевски и останалите не са ощетили страната и гражданите и с едно евро. Другият вариант е да има сключено споразумение между настоящето правителство и предишните да се покрият с времето злоупотребите като и олигарсите на Радев бъдат сложени на софрата в ущърб на народа. Ако е вторият вариант става ясно защо за 4 месеца и половина обикновените хора бяха ударени толкова тежко с драстично увеличени цени, данъци ,осигуровки и застраховки и се взеха нови милиардни заеми.

    05:30 08.09.2026

  • 11 Дон Балон

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    При средно 3 млн.гласували 22% за пиги йотовица са над 660 хиляди гласа. О откъде ще дойдат тези гласове? От тези на които мунчо вдигна винетки с 30% и направи дизела най скъп в историята ни - 1.82 евро!? От тези на които вдигна ток,парно и вода от 1 юли или от тези на които от август вдига цигари със 17% и природния газ с 60% от септември? От тези на които намалява минималната работна заплата и от тези на чийто гръб взе за 4 месеца 6.3 милиарда евро нов дълг и планира още 10.5 милиарда. От тези на които вдигна застраховката и за 4 месеца хранителни продукти с 20% нагоре. Йотовоца е с около 200 хиляди гласа колкото ще купят олигарсите зад мунчо!

    05:31 08.09.2026

  • 12 име

    5 0 Отговор
    Йотовица бивола метресата на ДС генералите от 6-то управление ,метресата на крадеца Гергов ,на генерал Сотир Ушев и съпругата му Весела Лечева ,Ушев съден за кражби в особено големи размери ,Лечеви с острови в Гърция, всички тези имат общи снимки с крадеца мунчо на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.лв. е обречена. Малко цифри - на изборите на 14 ноември 2021 г.мунчо кРадев беше подкрепен от ПП които спечелиха парламентарните избори с 657 хил.гласа ,от БСП с 9.8% ,от ИТН с 9.1% ,от ДБ със 7.3% ,отделно общественици от инициативният му комитет като д-р Цветеслава Гълъбова ,Осман Октай и други. Всички тези партии изброени по горе имаха по 4-ма представители в инициативният му комитет ,помним слогана на ПП (Продължаваме промяната ) - "С вас сме г-н президент" ,помним и слоганите на ИТН и БСП. ГЕРБ издигна един неизвестен човек проф. Герджиков и въпреки тази подкрепа от спечелилата изборите ПП, ИТН ,БСП ,ДБ мунчо не достигна 50% на първи тур ,на втори спечели с по малко гласове от първия. В момента вече всички са разкрили кРадев и искат ареста му за грабежа. И ПП,ДБ ,ИТН а почти всички от инициативният му комитет се отрекоха също от него. Ето резултата на мунчо с цялата тази подкрепа на 1-ви тур на 14 ноември 2021 г.-
    6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
    ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
    1 322 385
    49.22

    05:32 08.09.2026

  • 13 Точни сте колеги

    7 0 Отговор
    От 19 април до днес 4 месеца и 19 дни мyнчо yзурпира власта!Равноcметката-
    За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
    Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
    Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
    При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
    Намали минималната заплата с 20 евро.
    От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
    От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
    Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
    Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
    А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
    Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
    Наздраве пингвини клeти 🥂🍺

    Коментиран от #14

    05:33 08.09.2026

  • 14 Факт

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Точни сте колеги":

    Ето това за повече от 4 месеца битката на мунчо кРадев боташов с олигарсите?! Битка с клетите сиромаси земеделски производители гледали в градинките си зеленчуци и плодове да се препитават. В същото време долните и крадливи мунчови дегенерати веднага вдигнаха винетки с 30%, от 1 юли ток,вода и парно ,от август и цигари и също осигурителната тежест ,в същото време удариха толкова тежко и зловещо работещи в частния сектор ,пенсионери и майки, дойдоха със заявка че ще редуцират неоправдано високите заплати на полицаи ,военни ,администрация ,бордове в държавни фирми а напротив- актуализираха и им увеличиха още заплатите за сметка на обикновените граждани. По гнyсно,крадливо ,лицемерно, антинародно управление от това на мунчо кРадев досега е нямало в новата история на България.

    05:37 08.09.2026

  • 15 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    НА СНИМКАТА ПИГИ ЙОТОВА, ПОРАДИ ......................... ОБЯСНИМИ "ТЕХНИЧЕСКИ" ПРИЧИНИ Е ......................... С ОТВОРЕИ УСТА (КОНСКИ ZЪБИ) ....................., ФАКТ !

    05:58 08.09.2026

  • 16 Скрийте

    8 0 Отговор
    дори и снимката на лицата на позора !

    06:04 08.09.2026

  • 17 на село

    0 0 Отговор
    Между габровци:
    - Защо не се обаждаш в полицията, че са ти откраднали колата?
    - Чакам крадците да я боядисат и да я постегнат малко!

    06:26 08.09.2026

  • 18 Мокой

    1 0 Отговор
    Тия са безсрамно богати на гърба на народа, ще ни залъгват как ще работят в името и за благото на същия тоз най беден в ЕС народ. А, и как да се обединим...

    06:32 08.09.2026

  • 19 Веселяка

    0 1 Отговор
    Аз пак ще гласувам за Волен или Лупи 🤪 ей така само за майтапа 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, простовати индивиди 🤣

    06:38 08.09.2026

  • 20 Пешо

    1 0 Отговор
    Пуйката няма ли да си вземе неплатен отпуск поне по време на кампанията .

    Коментиран от #23

    06:39 08.09.2026

  • 21 Да попитам

    1 0 Отговор
    Колко души от инициативния комитет на Радев за президент го напуснаха разочаровани?
    Тези комитети май са съставени от политически ренегати.

    Коментиран от #25

    06:47 08.09.2026

  • 22 Защо не учредят

    1 0 Отговор
    Дружество на журналята. Демек на мисирките. БиБитко Кръстник. На мафията.

    06:50 08.09.2026

  • 23 И аз това си го мислих

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пешо":

    Председателя замества и.д.фигурант по принцип но тогава ще се види че той той няма право на трети мандат . ...

    06:55 08.09.2026

  • 24 Мунчо на кол

    1 0 Отговор
    КЪДЕ ПОТЪНАХА МИЛИАРДИТЕ? ИЛИ ЗАЩО В УНГАРИЯ ЩЕ ВРЪЩАТ ОГРАБЕНОТО, А В БЪЛГАРИЯ ЧАКАТ РЕД ЗА КОРУПЦИОННАТА СОФРА 🛑💸

    60 МИЛИАРДА ЕВРО!
    Не милиона, милиарда. И това е само според официалните консервативни оценки — говори се, че реалната сума от ерата „Орбан“ надхвърля покъртителните 180 милиарда евро.

    Това са пари, източени от държавния бюджет и еврофондовете чрез нагласени обществени поръчки, прехвърлени към семейството на Виктор Орбан, верни партийни олигарси от „Фидес“, луксозни имения, яхти, частни самолети и офшорни сметки. Брутален, системен грабеж в световен мащаб.

    Но в Унгария след смяната на властта новото управление на Петер Мадяр поставя въпроса на масата без заобикалки: „Връщане на заграбеното и съд за мафията!“
    Създава се специална служба с извънредни правомощия, която да преследва откраднатите активи до цент, да щракне белезниците и да върне парите в хазната — право при хората.

    🔎 А СЕГА ДА ПОГЛЕДНЕМ КЪМ БЪЛГАРИЯ.
    Какъв паралел можем да направим между амбицията на Мадяр в Будапеща и политическото позиране на Румен Радев и приближените му проекти („Пътят на копринката“, президентските служебни кабинети и подготвяните партийни проекти)?

    Докато в Унгария тръгват да връщат парите, наследството от служебната власт на Радев ясно очертава реалността — като започнем от скандалния, заробващ договор с турската компания „Боташ“, подписан именно под неговия патронаж, по който българските граждани плащат по близо 1 милион лева на ден за кап

    06:58 08.09.2026

  • 25 Знаеш ли някои

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Да попитам":

    Известни имена. Аз харесвах един единствен човек от него комитет и много ми се иска той да е напуснал без много шум разбира се. Просто така.

    06:59 08.09.2026

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