Учредяват комитета на Йотова и Вълчев

Днес ще се проведе официалното учредително събрание на инициативния комитет, който издига независимата кандидатура на настоящия държавен глава Илияна Йотова за президент и генералния директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев за вицепрезидент. Събитието е насрочено за 17:00 часа в зала 6 на Националния дворец на културата (НДК) в София.
В навечерието на събранието Илияна Йотова обяви, че в състава на комитета ще се включат множество граждански и неправителствени организации, политически партии, както и авторитетни обществени личности от различни професионални сфери. До момента кандидатурата вече получи официална политическа подкрепа от партиите „Прогресивна България“, БСП, ВМРО и „Български социалдемократи“.
Според хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК), от 7 септември стартира официалното приемане на заявления от инициативни комитети за участие в предстоящия президентски вот, насрочен за 25 октомври 2026 г.. Срокът за регистрация на комитетите изтича на 14 септември. Междувременно, паралелно с номинацията на Йотова и Вълчев, в Кърджали и други региони в страната вече започна мащабна подписка за събиране на необходимите граждански подписи за регистрацията на независимия тандем.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мда
05:05 08.09.2026
2 хаха
То една престъпна Тиква лежала по затворите ги "управлява" 15 години тези ориенталските скопци.
Хахаха!
05:05 08.09.2026
3 хаха
Хахаха! Голям смях ще пада пак!
05:08 08.09.2026
4 Стенли
Върнете хартиеното гласуване! Там фалшифицирането е трудно. Отварят се урните пред всички членове на комисията които са от всички партии. И също всяка партия има застъпници и наблюдатели. Взема протокола от резултатите и ги носи в централата на партията. Там ги вкарват в компютър и така в цялата страна. После смятат общо гласовете за партията си.
А с машините в които се гласуваше преди само във Венецуела при Мадуро, ти настройват софтуера ,гласуваш за дадена партия а отчита за който е настроен. Нито застъпници, нито наблюдатели могат да разберат резултатите. Мунчо така фалшифицира всички гласове от машинното гласуване а с машина са гласували 63% от избирателите.
Коментиран от #5
05:13 08.09.2026
5 Така е
До коментар #4 от "Стенли":Над 60% от по грамотните граждани са гласували с машини като смятат че вота им е гарантиран. А фактите са че с настройките на кодовете и софтуера всички са отчетени за ПБ на мунчо. А от тези близо 40% гласували с хартиена бюлетина предимно роми ,96% за мунчо купени като в 6-те секции в кв.Ботунец ,квартала на ромските бандити "Калашниците" които преди 3 месеца убиха при катастрофа невинни граждани. 98 % от тях за мунчо и шайката му ПБ.Сега данните от от фалшифицирането на машинното гласуване. Отнети от ГЕРБ 186 хиляди гласа и не се чудeте защо ноември 2024 г.имаха 641 хил.гласа а април тази година 430 хил. ( 211 хил.по малко). ПП/ДБ имаха ръст през април 70 хиляди гласа а от тях са отнети само 89 хил.гласа. Възраждане имаха ноември 2024 г. - 351 хил.гласа а през април тази година 137 хил..Срива при тях е 214 хиляди гласа, но реално е по малък защото фалшификации на мунчо крадеца им отне 129 хил.гласа.
Реално за мунчо на миналите избори са гласували 472 хиляди. Другите са фалшификации с машините и купени роми с хартията.
05:13 08.09.2026
6 Вервайте
05:18 08.09.2026
7 Ако не се появи
05:19 08.09.2026
8 Избирателите
05:27 08.09.2026
9 Пич
На изборите за президент октомври 2026 г. от тях ще гласуват за Йотова всички удовлетворени че за 4 месеца и половина Радев им вдигна винетки с 30 % ,от 1 юли ток, вода и парно ,цигари от 1 август ,хранителни продукти с 20% ,застраховки и социално осигуряване. Ще гласуват щастливите от това че взе веднага 6.3 млрд евро заеми и планира още 10.5 млрд.които не се водят на Радев или Йотова а на държавата България, тоест на всички нас. Ще гласуват за Йотова всички щастливци като гледат снимките на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.на който на една маса празнуват Георги Гергов ,ген. Сотир Ушев от ДС съден за кражби в особено големи размери и съпруг на Весела Лечева с имотите и островите в Гърция на една маса с Румен Радев и махат всички заедно ехидно ,а Марин Йотов е в Лондон с влогове в Лондонското сити за 79 млн.евро и тази година дари Илияна Йотова с внук на име Максим с подаръчен влог 11 млн.евро. Всички тези ще гласуват защото са реализирани като тях. Народното веселие е на макс и хвърчат калпаци във въздуха от щастие.
Коментиран от #11
05:30 08.09.2026
10 Сатана Z
05:30 08.09.2026
11 Дон Балон
До коментар #9 от "Пич":При средно 3 млн.гласували 22% за пиги йотовица са над 660 хиляди гласа. О откъде ще дойдат тези гласове? От тези на които мунчо вдигна винетки с 30% и направи дизела най скъп в историята ни - 1.82 евро!? От тези на които вдигна ток,парно и вода от 1 юли или от тези на които от август вдига цигари със 17% и природния газ с 60% от септември? От тези на които намалява минималната работна заплата и от тези на чийто гръб взе за 4 месеца 6.3 милиарда евро нов дълг и планира още 10.5 милиарда. От тези на които вдигна застраховката и за 4 месеца хранителни продукти с 20% нагоре. Йотовоца е с около 200 хиляди гласа колкото ще купят олигарсите зад мунчо!
05:31 08.09.2026
12 име
6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
1 322 385
49.22
05:32 08.09.2026
13 Точни сте колеги
За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
Намали минималната заплата с 20 евро.
От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
Наздраве пингвини клeти 🥂🍺
Коментиран от #14
05:33 08.09.2026
14 Факт
До коментар #13 от "Точни сте колеги":Ето това за повече от 4 месеца битката на мунчо кРадев боташов с олигарсите?! Битка с клетите сиромаси земеделски производители гледали в градинките си зеленчуци и плодове да се препитават. В същото време долните и крадливи мунчови дегенерати веднага вдигнаха винетки с 30%, от 1 юли ток,вода и парно ,от август и цигари и също осигурителната тежест ,в същото време удариха толкова тежко и зловещо работещи в частния сектор ,пенсионери и майки, дойдоха със заявка че ще редуцират неоправдано високите заплати на полицаи ,военни ,администрация ,бордове в държавни фирми а напротив- актуализираха и им увеличиха още заплатите за сметка на обикновените граждани. По гнyсно,крадливо ,лицемерно, антинародно управление от това на мунчо кРадев досега е нямало в новата история на България.
05:37 08.09.2026
15 ЕДГАР КЕЙСИ
05:58 08.09.2026
16 Скрийте
06:04 08.09.2026
17 на село
- Защо не се обаждаш в полицията, че са ти откраднали колата?
- Чакам крадците да я боядисат и да я постегнат малко!
06:26 08.09.2026
18 Мокой
06:32 08.09.2026
19 Веселяка
06:38 08.09.2026
20 Пешо
Коментиран от #23
06:39 08.09.2026
21 Да попитам
Тези комитети май са съставени от политически ренегати.
Коментиран от #25
06:47 08.09.2026
22 Защо не учредят
06:50 08.09.2026
23 И аз това си го мислих
До коментар #20 от "Пешо":Председателя замества и.д.фигурант по принцип но тогава ще се види че той той няма право на трети мандат . ...
06:55 08.09.2026
24 Мунчо на кол
60 МИЛИАРДА ЕВРО!
Не милиона, милиарда. И това е само според официалните консервативни оценки — говори се, че реалната сума от ерата „Орбан“ надхвърля покъртителните 180 милиарда евро.
Това са пари, източени от държавния бюджет и еврофондовете чрез нагласени обществени поръчки, прехвърлени към семейството на Виктор Орбан, верни партийни олигарси от „Фидес“, луксозни имения, яхти, частни самолети и офшорни сметки. Брутален, системен грабеж в световен мащаб.
Но в Унгария след смяната на властта новото управление на Петер Мадяр поставя въпроса на масата без заобикалки: „Връщане на заграбеното и съд за мафията!“
Създава се специална служба с извънредни правомощия, която да преследва откраднатите активи до цент, да щракне белезниците и да върне парите в хазната — право при хората.
🔎 А СЕГА ДА ПОГЛЕДНЕМ КЪМ БЪЛГАРИЯ.
Какъв паралел можем да направим между амбицията на Мадяр в Будапеща и политическото позиране на Румен Радев и приближените му проекти („Пътят на копринката“, президентските служебни кабинети и подготвяните партийни проекти)?
Докато в Унгария тръгват да връщат парите, наследството от служебната власт на Радев ясно очертава реалността — като започнем от скандалния, заробващ договор с турската компания „Боташ“, подписан именно под неговия патронаж, по който българските граждани плащат по близо 1 милион лева на ден за кап
06:58 08.09.2026
25 Знаеш ли някои
До коментар #21 от "Да попитам":Известни имена. Аз харесвах един единствен човек от него комитет и много ми се иска той да е напуснал без много шум разбира се. Просто така.
06:59 08.09.2026