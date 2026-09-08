Учредяват комитета на Йотова и Вълчев

Днес ще се проведе официалното учредително събрание на инициативния комитет, който издига независимата кандидатура на настоящия държавен глава Илияна Йотова за президент и генералния директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев за вицепрезидент. Събитието е насрочено за 17:00 часа в зала 6 на Националния дворец на културата (НДК) в София.

В навечерието на събранието Илияна Йотова обяви, че в състава на комитета ще се включат множество граждански и неправителствени организации, политически партии, както и авторитетни обществени личности от различни професионални сфери. До момента кандидатурата вече получи официална политическа подкрепа от партиите „Прогресивна България“, БСП, ВМРО и „Български социалдемократи“.

Според хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК), от 7 септември стартира официалното приемане на заявления от инициативни комитети за участие в предстоящия президентски вот, насрочен за 25 октомври 2026 г.. Срокът за регистрация на комитетите изтича на 14 септември. Междувременно, паралелно с номинацията на Йотова и Вълчев, в Кърджали и други региони в страната вече започна мащабна подписка за събиране на необходимите граждански подписи за регистрацията на независимия тандем.