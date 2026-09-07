Времето днес, прогноза за понеделник, 7 септември: Слънчево и приятно, хладно утро в цялата страна

В първия ден от новата седмица, който е и официален почивен ден в България, времето у нас ще бъде предимно слънчево. Синоптиците обаче предупреждават за хладно утро, като температурите ще се повишат бързо в часовете преди обяд.

Според Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), максималните температури в страната ще достигнат между 26°C и 31°C, като в София се очакват около 28°C. През нощта срещу понеделник времето ще остане топло и предимно тихо, което ще осигури приятни условия за пътуващите в края на празничния уикенд.

По Черноморието времето също ще бъде слънчево, но малко по-хладно в сравнение с вътрешността на страната. В района на Варна и Бургас максималните стойности ще достигнат до 24°C–25°C, като ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В следобедните часове над планинските райони в Южна България е възможно да се развие временна купеста облачност, но вероятността за валежи остава минимална.

Данните от Meteo Balkans потвърждават тенденция за постепенно и динамично застудяване през втората половина на седмицата. Пътната обстановка се очаква да бъде нормална, а хубавото време ще бъде отличен повод за разходки на открито.