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Паргов: Кирил Вълчев отваря ветрилото на подкрепа и към други избиратели, освен левите

Паргов: Кирил Вълчев отваря ветрилото на подкрепа и към други избиратели, освен левите

7 Септември, 2026 20:13 578 14

  • калоян паргов-
  • кирил вълчев-
  • ветрило-
  • подкрепа-
  • избиратели

Паргов постави и хипотезата, че е възможно кандидатите на „Възраждане” да стигнат до балотаж. „Доколкото подозирам техният кандидат ще се нарича Костадин Костадинов", каза още той.

Паргов: Кирил Вълчев отваря ветрилото на подкрепа и към други избиратели, освен левите - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кирил Вълчев отваря ветрилото на подкрепа и към други избиратели, освен левите. Той помага за достигането до по-широк спектър от хора. Това кой го е издигнал за генерален директор на БТА няма никакво значение. Това каза Калоян Паргов от БСП в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.
„Ако има публичен дебат между основните кандидати, най-важното, което трябва да бъдат попитани, е как виждат развитието на страната ни в условията на новия глобален ред. Това е много сложен въпрос, защото отговорът не е само на запад или само на изток. Важното е тази предизборна кампания да не започне да наподобява на битката в парламента между правителството и опозицията”, обясни Паргов.
По думите му в момента има едно голямо неизвестно и то е какво ще направят ГЕРБ. „Самият Бойко Борисов е свикнал да печели. Политиката изхабява и тя има срок на годност. След като печелиш постоянно и загубиш, въпросът е какво ще направиш – ще издигнеш кандидат или ще се примириш със ситуацията”, смята той.

Той постави и хипотезата, че е възможно кандидатите на „Възраждане” да стигнат до балотаж. „Доколкото подозирам техният кандидат ще се нарича Костадин Костадинов. Гюров и Кандев са носители на неолибералното, което доведе до ситуацията, в която се намира в момента и страната ни, и Европа”, каза Паргов.

Той изрази и мнение относно победата на „Алтернатива за Германия” на изборите в страната. „Идва краят на един глобален ред и идва ред държавите да отстояват националните си интереси. С тази победа се отваря една нова страница, защото в последните години икономиката на Германия изпадна много, а тя е важен двигател както за цяла Европа, така и за нашата страна”, смята политикът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 казах

    4 0 Отговор
    Тоя Вълчев си е чистокръвен Троянски жребец. Йотова ще си има главоболия. Много скоро ще остане без вице, като желю желев.

    Коментиран от #5

    20:22 07.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Кирил Вълчев е кандидатът на ГЕРБ.

    20:29 07.09.2026

  • 3 оня с коня

    3 0 Отговор
    Какво представлява днес паргов и тук ли е мястото да си ближе раните че Политиката изхабява и си имало Срок на годност?А какъв е Акълът на Паргов ,който отчаяно се опитва да внуши?Ами заявява в прав текст че е дошло време Държавите да отстояват националните си Интереси...А ще доведе ли това до дълбоки разногласия между Членките на ЕС и НАТО?ГАРАНТИРАНО,което ще доведе и до затриване на Съюзите,което всъщност е Парговата Мисия.

    20:39 07.09.2026

  • 4 Ветрилото

    4 0 Отговор
    се отваря,за обдухване русите буйни къдрици.Не си лъжете акъла,че като се редувате да ни ги натрапване ще се увеличат балъците,дето ще ги избират.Ясни са и двамата.От Шорошкото АОНСУ са!

    20:41 07.09.2026

  • 5 Бумеранг

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "казах":

    Йотова няма да има главоболия с Вълчев.
    Тя пък е троянски кон в БСП.....

    20:42 07.09.2026

  • 6 бкп 1989

    2 2 Отговор
    електората пак ще ни избере!

    20:46 07.09.2026

  • 7 така така

    3 0 Отговор
    Не знам какво ветрило отваря, но се надявам да издуха и двамата! И двамата са ми много противни и не само на мен! Особено тая йотовица, която 10 години не се наяде в Президентството и още иска да лапа! Стига!

    20:58 07.09.2026

  • 8 Фурнаджииска лопата

    3 0 Отговор
    До преди година с Фритюрника и Гуци , сеги с Йотова и Вълчев.

    21:00 07.09.2026

  • 9 Цвете

    3 0 Отговор
    БРЕЙ, КАКЪВ КАПАЦИТЕТ СИ БИЛ.ПАЗИШ ЛИ ЧЕРВЕНАТА СИ КНИЖКА ? НЕ БИЛО ВАЖНО, КОЙ ПРЕДЛОЖИЛ ВЪЛЧЕВ, ЗАЩО, ОТНОВО В ТЪМНИНА ПОТЪВАТЕ ВИЕ ОТ БСП. ВИНАГИ ДЕЙСТВАТЕ ПОТАЙНИ И ТАКА ПРИКЛЮЧИХТЕ С ИГРИТЕ ВИ ОТ 36 ГОДИНИ ПАРГОВ.ТОВА ВСЕ ЕДНО ДА ЖИВЕЕШ НА ТЪМНО И ДА СИ ТЪРСИШ ПИЖАМАТА.🤔🎃🐷👺🐔🐔АКО СИ МИСЛИТЕ ,ЧЕ СМЕ ПИЛЦИТЕ ВИЕ СТЕ ВЕЧЕ СЧУПЕНИТЕ ЯЙЦА.ЧАО.ДО АМИНА.ВРЪЩАЙТЕ ЗАГРАБЕНОТО ОТ БАНКИТЕ ,КОИТО СА ПОВЕЧЕ ОТ 15 НА БРОЙ. КЪДЕ СА ПАРИТЕ?????? КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА КТБ И ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ?????? КЪДЕ Е ПЕНСИОННИЯТ ФОНД? В КТБ, НАЛИ? ИГРИТЕ НА ВОЛЯТА ВИ ИЗИГРАХА ЛОША ШЕГА.🤦‍♂️🇧🇬🤫🤔🎃🐷👺🐔✈️

    21:01 07.09.2026

  • 10 Националната гимназия за древни езици

    2 0 Отговор
    Всички са евр еи, в ЕГН им пише от кое ниво е вреи са. Волгин го пуснаха за европарламента, но А. Симов - не. БКП-ДС елитът номенклатур ен реи, смениха Москва с Вашингтон и Маркс с Милтън Фридман. Сиромахов, Корнелия и Волгин били водени идеологически от по големият от тях синът на Марко Семов. Били в Националната гимназия за древни езици и култури, евре и ско сборище. И гимназията от филма вчера е такова. Ставаш някОЙ ако НЕ СИ ЕВР ЕЙН........ ВСИЧКО Е ПОД КОНТРОЛ И ПЛАН.

    21:04 07.09.2026

  • 11 Цвете

    1 0 Отговор
    БРЕЙ, КАКЪВ КАПАЦИТЕТ СИ БИЛ.ПАЗИШ ЛИ ЧЕРВЕНАТА СИ КНИЖКА ? НЕ БИЛО ВАЖНО, КОЙ ПРЕДЛОЖИЛ ВЪЛЧЕВ, ЗАЩО, ОТНОВО В ТЪМНИНА ПОТЪВАТЕ ВИЕ ОТ БСП. ВИНАГИ ДЕЙСТВАТЕ ПОТАЙНИ И ТАКА ПРИКЛЮЧИХТЕ С ИГРИТЕ ВИ ОТ 36 ГОДИНИ ПАРГОВ.ТОВА ВСЕ ЕДНО ДА ЖИВЕЕШ НА ТЪМНО И ДА СИ ТЪРСИШ ПИЖАМАТА.🤔🎃🐷👺🐔🐔АКО СИ МИСЛИТЕ ,ЧЕ СМЕ ПИЛЦИТЕ ВИЕ СТЕ ВЕЧЕ СЧУПЕНИТЕ ЯЙЦА.ЧАО.ДО АМИНА.ВРЪЩАЙТЕ ЗАГРАБЕНОТО ОТ БАНКИТЕ ,КОИТО СА ПОВЕЧЕ ОТ 15 НА БРОЙ. КЪДЕ СА ПАРИТЕ?????? КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА КТБ И ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ?????? КЪДЕ Е ПЕНСИОННИЯТ ФОНД? В КТБ, НАЛИ? ИГРИТЕ НА ВОЛЯТА ВИ ИЗИГРАХА ЛОША ШЕГА.🤦‍♂️🇧🇬🤫🤔🎃🐷👺🐔✈️АКО СИ ВЪОБРАЗЯВАТЕ, ЧЕ ЩЕ НИ ВЪРНЕТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО ПРЕДИ 89 ГОДИНА СИ СБЪРКАЛ ФАТАЛНО АДРЕСА,ЗАПОМНИ ГО. ГЕРМАНИЯ ЩЕ ИЗПЛУВА, ФРАНЦИЯ ДО НЕЯ Е ВЕЛИКА И ВСИЧКИ ОБЕДИНЕНИ ЩЕ СЕ СПРАВИМ СЪС ЗЛОТО, КОЕТО ХИТРО ИСКА ДА ИЗМЕСТИ ДЕМОКРАЦИЯТА.НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ,ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. ЗАПИШЕТЕ ГО НА ВХОДА НА " ПОЗИТАНО " 20, ДОКАТО НЕ СА ВИ ИЗХВЪРЛИЛИ ОТ СГРАДАТА.🇧🇬🇧🇬🇧🇬🔎🇧🇬

    21:07 07.09.2026

  • 12 Всички са евр еи, хаза ри СА

    0 0 Отговор
    Всички са евр еи, в ЕГН им пише от кое ниво е вреи са. Волгин го пуснаха за европарламента, но А. Симов - не. БКП-ДС елитът номенклатур ен реи, смениха Москва с Вашингтон и Маркс с Милтън Фридман. Сиромахов, Корнелия и Волгин били водени идеологически от по големият от тях синът на Марко Семов. Били в Националната гимназия за древни езици и култури, евре и ско сборище. И гимназията от филма вчера е такова. Ставаш някОЙ ако НЕ СИ ЕВР ЕЙН........ ВСИЧКО Е ПОД КОНТРОЛ И ПЛАН. ........... библия: тези които казват себе си че са Юдеи, и не са, но са съборище Сатанинско.

    21:07 07.09.2026

  • 13 хмм

    0 0 Отговор
    Какво общо има Йотова с лявото, че Вълчев да отвори лявото ветрило? Стипендиантка на Сорос, тамплиерка, цял живот на хранилка, колко да е лява Йотова? Колко години реален трудов стаж има Йотова, ама такъв стаж, в който нещо се произвежда или такъв, в който се допринася за просперитета на българите? Колко деца е изгледала Йотова? Какви дарения за болни деца, за бедни, за хора в нужда е направила? Лява, колкото да се внедри на удобен и високоплатен пост. Ако трябва и дясна ще стане, и какво трябва това ще стане, само далавера да има. Комунисти и леви хора не са тези, които членуват или са членували в лява партия, а тези, които с делата си показват, че са споделят левите идеи.

    21:15 07.09.2026

  • 14 Всички са евр еи ХАЗАР

    1 0 Отговор
    Всички са евр еи, в ЕГН им пише от кое ниво е вреи са. Волгин го пуснаха за европарламента, но А. Симов - не. БКП-ДС елитът номенклатур еВ реи, смениха Москва с Вашингтон и Маркс с Милтън Фридман. Сиромахов, Корнелия и Волгин били водени идеологически от по големият от тях синът на Марко Семов. Били в Националната гимназия за древни езици и култури, евре и ско сборище. И гимназията от филма вчера е такова. Ставаш нИкОЙ ЩОМ НЕ СИ ЕВР ЕЙН........ ВСИЧКО Е ПОД КОНТРОЛ И ПЛАН. ........... библия: тези които казват себе си че са Юдеи, и не са, но са съборище Сатанинско.

    21:22 07.09.2026

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