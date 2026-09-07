Паргов: Кирил Вълчев отваря ветрилото на подкрепа и към други избиратели, освен левите

Кирил Вълчев отваря ветрилото на подкрепа и към други избиратели, освен левите. Той помага за достигането до по-широк спектър от хора. Това кой го е издигнал за генерален директор на БТА няма никакво значение. Това каза Калоян Паргов от БСП в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.
„Ако има публичен дебат между основните кандидати, най-важното, което трябва да бъдат попитани, е как виждат развитието на страната ни в условията на новия глобален ред. Това е много сложен въпрос, защото отговорът не е само на запад или само на изток. Важното е тази предизборна кампания да не започне да наподобява на битката в парламента между правителството и опозицията”, обясни Паргов.
По думите му в момента има едно голямо неизвестно и то е какво ще направят ГЕРБ. „Самият Бойко Борисов е свикнал да печели. Политиката изхабява и тя има срок на годност. След като печелиш постоянно и загубиш, въпросът е какво ще направиш – ще издигнеш кандидат или ще се примириш със ситуацията”, смята той.
Той постави и хипотезата, че е възможно кандидатите на „Възраждане” да стигнат до балотаж. „Доколкото подозирам техният кандидат ще се нарича Костадин Костадинов. Гюров и Кандев са носители на неолибералното, което доведе до ситуацията, в която се намира в момента и страната ни, и Европа”, каза Паргов.
Той изрази и мнение относно победата на „Алтернатива за Германия” на изборите в страната. „Идва краят на един глобален ред и идва ред държавите да отстояват националните си интереси. С тази победа се отваря една нова страница, защото в последните години икономиката на Германия изпадна много, а тя е важен двигател както за цяла Европа, така и за нашата страна”, смята политикът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 казах
Коментиран от #5
20:22 07.09.2026
2 Последния Софиянец
20:29 07.09.2026
3 оня с коня
20:39 07.09.2026
4 Ветрилото
20:41 07.09.2026
5 Бумеранг
До коментар #1 от "казах":Йотова няма да има главоболия с Вълчев.
Тя пък е троянски кон в БСП.....
20:42 07.09.2026
6 бкп 1989
20:46 07.09.2026
7 така така
20:58 07.09.2026
8 Фурнаджииска лопата
21:00 07.09.2026
9 Цвете
21:01 07.09.2026
10 Националната гимназия за древни езици
21:04 07.09.2026
11 Цвете
21:07 07.09.2026
12 Всички са евр еи, хаза ри СА
21:07 07.09.2026
13 хмм
21:15 07.09.2026
14 Всички са евр еи ХАЗАР
21:22 07.09.2026