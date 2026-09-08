8 септември 1946 г. Референдумът в България за монархия или република

На 8 септември 1946 г., в присъствие на съветски войски, в България се провежда референдум. Според официални резултати от 4 509 354 гласоподаватели в референдума участват 4 132 007 гласоподаватели (91,63%), като 92,72% от гласувалите се обявяват за премахването на монархията и обявяването на страната за република.
Резултатите от референдума са оспорвани от монархисти, които смятат, че намиращата се на територията на България Червена армия е оказала влияние върху тях. На 15 септември 1946 г. е провъзгласена Народна република България.
Невръстният цар Симеон II, майка му царица Йоанна и сестра му княгиня Мария-Луиза са принудени веднага (в срок от няколко дни) да напуснат страната. Отправят се в Египет, а през 1951 г. - в Испания.
През септември 1946 г. България, която е сред държавите, загубили Втората световна война, практически е все още окупирана от съветските войски и гласуването на референдума е далеч от днешното ни разбиране за свободен вот. Зад паравана на коалиционното правителство на Отечествения фронт новата комунистическа власт съвсем не пипа с кадифени ръкавици.
От декември 1944 до април 1945 г. действа т. нар. Народен съд.
Там „съдят” все хора от елита, които не могат току-така да „изчезнат безследно”, както това се случва на множество други люде в страната. С този жесток удар са унищожени Регентството, повече от половината от ХХV-то Обикновено народно събрание, представители на висшата държавна администрация, на стопанския и интелектуален елит.
Необходимо е обаче да се знае, че премахването на монархиите в страните, победени в Първата и Втората световна война, е геополитически процес, до голяма степен дирижиран от държавите-победителки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анджело
04:31 08.09.2021
2 Радио Келто
Коментиран от #4, #13
04:32 08.09.2021
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ????
До коментар #2 от "Радио Келто":Много зле щеше да се развива България ако Куборготите бяха останали на власт. Царят комарджия е осъдил България в Страсбург да му платим обезщетение, че има мораториум върху имотите му от 2009 година и той не може да ги ползва. Мисля, че това говори повече от всичко, което ще се изпише.
04:53 08.09.2021
5 Рад
Коментиран от #6
04:56 08.09.2021
6 Анджело
До коментар #5 от "Рад":Точно комунизъм не е имало. Но е имало монархо-фашизъм
Коментиран от #8
05:05 08.09.2021
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ????
До коментар #6 от "Анджело":Беше сарказъм! Мантрата на сегашните нали е тази!
05:10 08.09.2021
9 ГРАД КОЗЛОДУЙ
05:21 08.09.2021
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ежко Бежко
05:36 08.09.2021
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да ама не
07:22 08.09.2021
16 За съжаление
До коментар #13 от "едно време":Едно време имахме държава и армия,способна да размаже Турция и Гърция взети заедно.Най правилния ход на Т.Живков е изгонването на 5-тата турска колона в Турция а най голямото престъпление на СДС е връщането на гражданството на турците,отказали се по собствено желание от него.На СДС и новата демокрация дължим присъствието на турска партия в еднонационална християнска държава.Господ да ги накаже.
07:38 08.09.2021
17 историята съди
09:08 08.09.2021
18 Ястребинчетата
Коментиран от #28
09:25 08.09.2021
19 Павел пенев
10:10 08.09.2021
20 Верно
10:29 08.09.2021
21 1100
11:10 08.09.2021
22 1100продължение
11:12 08.09.2021
23 мнение
12:00 08.09.2021
24 мнение про;ние
12:09 08.09.2021
25 Ястребинчетата
16:08 08.09.2021
26 истината
Коментиран от #40
18:06 08.09.2021
27 ИМПЕРИАЛИСТ
20:21 08.09.2021
28 Бай ив
До коментар #18 от "Ястребинчетата":В България не е имало фашистка власт.
Имало е дакон за ЗЗД ,защото разбойниците комунисти са извършвали убиства и телористични акции .А шумкарите разбойници са си получили заслуженото ,те са взели курс на въоръжена борба да убиват кметове и невинни хора ,които не са искали да им съдействат .
Ястребинчетата са убити от главорезите партизани . Криминала Жоро Тарабата от Москва нарежда ,сега е момента да се справим с опозицията ,и действат жестоко ,избиват много невинни хора . К.иминалите комунисти са изключително жестоки. Едни избиват без съд и присъда ,а след това с страшна жестокост убиват и ликвидират ,интелигенцията на българия и тарочените за фашисти ,шзползвайки така нареченият абсолютно нелигитимен Народен съд. Избиват дори и техни съмишленици . Срам и позор за България е това време . На Нюрберският процес осъжнат само 12 криминали ,а у нас много ,много повече
с скалъпени фалшиви обвинения тип Вишински . Това е истината!!!
21:21 08.09.2021
29 Край
11:33 08.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Горски
03:37 08.09.2026
32 От чужбина
Бих ви препоръчал да изгледате един филм на Влади Въргала "Шменти капели - ЛЕГЕНДАТА"
Това е различен филм от "Шменти капели". Този, втория се отнася за 90-те години. Първият, легендата, се отнася за събитията през ВСВ и след нея. Има голяма доза наш си просташки хумор и вероятно голяма доза истина. Можете да го гледате в тюбата, мисля, че е 15 сериики.
Общо взето ви показва живота на различни хора по време на войната и след това. Как някои случайни хора, а други тарикати яхват политическата вълна и се изстрелват високо. В същото време други, истински повярвали в социализма/комунизма или загиват или са изхвърлени от събитията. Просто го изкледайте.
03:49 08.09.2026
33 хаха
Гилотина и кошници ...
04:00 08.09.2026
34 Шаран БГ
Навярно сте родени далеч след тази дата и сега си "спомняте" всичко , точно така, както се изисква от сегашното време и сегашните ни "приятели"?
Помня много от събитията след 1949 година ,макар тогава да не съм осъзнавал кое, какво, как, че и защо !? ! Не мога да бъда категоричен и знаещ като Вас. Има обаче архивни документи и данните в тях не бива да се отминават , преиначават, откровено да се фалшифицират ! Престъпно е !!
Като един от множеството сиромашки българи, следейки събитията у нас вече 36 / забележете - тридесет и шест/ години, и като гледам сегашната Висша държавна администрация и настоящия стопански и интелектуален елит на РБ, струва ми се, че "простите" комунисти донякъде са били прави ТОГАВА !! Дано подобни събития не се повторят никога !! Дано има ум и разум във ВЛАСТТА !!
04:09 08.09.2026
35 От чужбина
04:11 08.09.2026
36 Шаран БГ
04:14 08.09.2026
37 От чужбина
Баба ми, Бог да е прости ми казваше за някои на село: - А, тия се събудиха на 9-ти и станаа комунисти!
Ами хора разни. Едни са добри, други лоши по душа. И едните и другите могат да имат различни политически разбирания. В България през 90-те, първи капиталисти станаха най-големите комунисти. А познавам и хора убедени социалисти/комунисти. Те живееха бедно, скромно както повечето останали хора. Децата им ходеха на бригади и съботници като всички други. Те не станаха собственици на предприятия, не участвха в преватизацията.
ДА, но си спомням и бригадите. Имаше и такива, деца на партиини величия, които бяха някак си освободени от бригада и се ползваха с предимства. Примерно можеха да влязат в Университет БЕЗ ИЗПИТ!!! По бригадите около комсомолските секретари винаги се навъртаха разни куви. И тези комсомолски секретари после се втурнаха към приватизацията. Станаха богати собственици на лесно придобити бизнеси.
Няма смисъл да продължавам. Сами разбирате, че повечето го играят ТЕАТЪР. Едно ви говорят, а после се оказва друго правят. За съжаление в България какъвто и да е политическия строй, винаги го изиграваме в лошия му вариант.
04:31 08.09.2026
38 Коста
04:41 08.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Анонимен
До коментар #26 от "истината":Не пиши глупости! Няма такива документи! Цитирай един! Не можеш, нали? Я у лево с лъжите!
04:44 08.09.2026
41 Фактите
Клане в Ястребино
Екзекуцията е извършена от наборни войници на Втора картечна рота на 19-и пехотен шуменски полк, ръководена от запасния подпоручик Коста Йорданов.2 Подпоручик Йорданов в цивилния живот е учител, баща на две деца. Акцията е в изпълнение на писмена заповед да се изтребят помагачите и близките на нелегалните, с цел да се прекъснат връзките им с базите за подкрепа в разгара на зимата. Подпоручик Костадин Йорданов получава заповедта от командира на полка. Йорданов събира роднините на нелегалните от селото – няколко семейства с жените, децата и дядовците и ги нарежда на селския мегдан. Подкарват ги извън селото и в един дол ги разстрелват. Йорданов се престарава, като на място издава устна заповед за разстрел на жените и децата заедно с мъжете и старците. Часове след разстрела идва нова заповед акцията да бъде отменена, но твърде късно. Жертвите сред децата са:
Стойне (6 г.), Иван (9 г.), Надежда (12 г.); Димитринка (11 г.), близначките Ценка и Цветанка (13 г.).
Убитите 18 души са от 6 различни семейства. Общото между тях е, че от всяко семейство има по един партизанин. Останалите жертви са: Стойне Станков, на 75 г., и съпругата му Наста, на 70 г., Рангел Дончев, на 57 г., и съпругата му Мара на 58 г. Петър Калайджийски, на
04:45 08.09.2026