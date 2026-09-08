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8 септември 1946 г. Референдумът в България за монархия или република

8 септември 1946 г. Референдумът в България за монархия или република

8 Септември, 2026 03:21 8 290 41

  • референдум-
  • монархия-
  • република

От декември 1944 до април 1945 г. действа т. нар. Народен съд

8 септември 1946 г. Референдумът в България за монархия или република - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 8 септември 1946 г., в присъствие на съветски войски, в България се провежда референдум. Според официални резултати от 4 509 354 гласоподаватели в референдума участват 4 132 007 гласоподаватели (91,63%), като 92,72% от гласувалите се обявяват за премахването на монархията и обявяването на страната за република.

Резултатите от референдума са оспорвани от монархисти, които смятат, че намиращата се на територията на България Червена армия е оказала влияние върху тях. На 15 септември 1946 г. е провъзгласена Народна република България.

Невръстният цар Симеон II, майка му царица Йоанна и сестра му княгиня Мария-Луиза са принудени веднага (в срок от няколко дни) да напуснат страната. Отправят се в Египет, а през 1951 г. - в Испания.

През септември 1946 г. България, която е сред държавите, загубили Втората световна война, практически е все още окупирана от съветските войски и гласуването на референдума е далеч от днешното ни разбиране за свободен вот. Зад паравана на коалиционното правителство на Отечествения фронт новата комунистическа власт съвсем не пипа с кадифени ръкавици.

От декември 1944 до април 1945 г. действа т. нар. Народен съд.

Там „съдят” все хора от елита, които не могат току-така да „изчезнат безследно”, както това се случва на множество други люде в страната. С този жесток удар са унищожени Регентството, повече от половината от ХХV-то Обикновено народно събрание, представители на висшата държавна администрация, на стопанския и интелектуален елит.

Необходимо е обаче да се знае, че премахването на монархиите в страните, победени в Първата и Втората световна война, е геополитически процес, до голяма степен дирижиран от държавите-победителки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анджело

    36 25 Отговор
    При монархо фашизма е била голяма мизерия

    04:31 08.09.2021

  • 2 Радио Келто

    11 51 Отговор
    Как ли щяха да се развият нещата, ако царското семейство беше останало тук? И армията, и всички свързани по един или друг начин с тях, бяха решили да не преклонят глава пред Червената армия? Дали бай Тошо и компания щяха да играят хоро по площадите, или сега на герба ни щеше да е корона и да ни наричат Царство България и да си имаме я княз, я княгиня...

    Коментиран от #4, #13

    04:32 08.09.2021

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ????

    51 11 Отговор

    До коментар #2 от "Радио Келто":

    Много зле щеше да се развива България ако Куборготите бяха останали на власт. Царят комарджия е осъдил България в Страсбург да му платим обезщетение, че има мораториум върху имотите му от 2009 година и той не може да ги ползва. Мисля, че това говори повече от всичко, което ще се изпише.

    04:53 08.09.2021

  • 5 Рад

    20 44 Отговор
    В България е имало комунизъм, но никога монархо фашизъм!

    Коментиран от #6

    04:56 08.09.2021

  • 6 Анджело

    40 18 Отговор

    До коментар #5 от "Рад":

    Точно комунизъм не е имало. Но е имало монархо-фашизъм

    Коментиран от #8

    05:05 08.09.2021

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ????

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Анджело":

    Беше сарказъм! Мантрата на сегашните нали е тази!

    05:10 08.09.2021

  • 9 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    22 6 Отговор
    ДА ЖИВЕЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    05:21 08.09.2021

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ежко Бежко

    35 14 Отговор
    Абе тоя народен съд е действал много адекватно. Ех сега да имаше такъв. Само не съм съгласен ,че са изтребили само половината парламент. В днешно време трябва да изтребят целия.

    05:36 08.09.2021

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да ама не

    25 9 Отговор
    В България никога не е имало присъствие на Съветски войски.Те минават и заминават през територията на България за 4 дена.Всичко става в движение.Първа българска армия,намираща се в Югославия и Македония се присъединява към трети окраински фронт, с нареждане на новосъздаденото правителство,което има за цел,държавата ни да не влезне в пакта на загубилите войната и да запази териториите си,както и става с подкрепата на Сталин.Народния съд не е създаден от комунистите а от споразумение в Потсдам м/у САЩ,Англия и СССР,което управляващите в България използват за избиването на много велики българи.Тази информация я имам от баща ми,който е капитан от царската армия и в този момент се е намирал в окупираната от нас Югославия.Същия заедно с първа българска армия стига до Унгария,където го заварва края на войната.Иначе митът за победа на партизаните в България е балон.Армията е била в бойна готовност да ги размаже,но получава нареждане, софийската танковата бригада да пази само царското семейство и армията в България да не се намесва в политиката.

    07:22 08.09.2021

  • 16 За съжаление

    43 4 Отговор

    До коментар #13 от "едно време":

    Едно време имахме държава и армия,способна да размаже Турция и Гърция взети заедно.Най правилния ход на Т.Живков е изгонването на 5-тата турска колона в Турция а най голямото престъпление на СДС е връщането на гражданството на турците,отказали се по собствено желание от него.На СДС и новата демокрация дължим присъствието на турска партия в еднонационална християнска държава.Господ да ги накаже.

    07:38 08.09.2021

  • 17 историята съди

    3 13 Отговор
    Някой ден в учебниците ще бъде записано, че България е била под съветска окупация десетки години. И че по тези земи се е вихрела жестока идеологическа зараза, която е поразила ядрото на българската памет. В следствие на което, държавата не остана единна в следствие на последвалите удари от западните колониални държави. Резултатът е днешните жестоки разпад и разединение.

    09:08 08.09.2021

  • 18 Ястребинчетата

    22 7 Отговор
    Монархофашистките трепеха народа без съд и присъда,жени,деца,старци! Плащаха за отрязани партизански глави! Народното събрание тогава не защитаваше народа,а режима и банковите си сметки! Народния съд даде възмездие за всичко това! В НРБ се построиха и изградиха заводи, съоръжения и индустрии,които при фашистите ги нямаше! Сега техните наследници от СДС,НДСВ ,ГЕРБ унищожиха всичко! Няма я националната доктрина! Кой милее сега за България?

    Коментиран от #28

    09:25 08.09.2021

  • 19 Павел пенев

    14 5 Отговор
    Няма ли наказания за платените мисирки,които бълват фалшиви новини. По това време в България няма никакви съветски войски, а американските и английски агенти са все още у нас и работят активно в полза на невръстния тогава комарджия. Резултата от референдума е смазващ в полза на Републиката. Монархо-фашизма отива на бунището на историята и сега се правят опити да бъде възстановен от такива платени регенерати.

    10:10 08.09.2021

  • 20 Верно

    10 2 Отговор
    Има връзка между Народния съд и Успеха на Референдума който отхвърли завинаги монархията в България - нолята на негово величество Суверена. Велика дата.

    10:29 08.09.2021

  • 21 1100

    4 15 Отговор
    Монархо-фашизъм няма.Знаят го всички потомци на лъжливите партизани/шумкарите/,атеистите, фалшивите републиканци.България винаги е и ще бъде Монархия.Имаме Първо, Второ и Трето Български Царства.Само шепа ,негодници от атеисти и лъжливите шумкари заедно с престъпниците Г. Димитров /майка му членува в престъпната секта на адвентитите/и масона Васил Коларов ,провеждат НЕЗАКОННИЯ РЕФЕРЕНДУМ на 08.09. 1946 г.и променят формата на управление-фалшива република.За фалшивата република знае целия свят;Монархиите също.От фалшивата дата 09.09.1944 г. България върви надолу.Имаше робски труд, имаше лагери, имаше разстрели на Княз Кирил/брат на непрежалимия за всички нормални българи/комунист,няма нормален-за пример служи Б. М. Борисов/,Цар Борис III. Колкото повече лъжете за Третото Българско Царство, толкова България ще бъде все повече изолирана от нормалните страни.Има запазени документи за Царската институция.Има факти, които нормалните страни приемат и не позволяват да ги манипулират.Когато Фалшивата република България,се срине окончатело,няма да има никой ,който да помогне.От Русия не чакайте помощ .Президентът Путин, възстанови всички Привилегии на останалите живи от Романови.Винаги ,посреща Великата Княгина,последната от Романови.В интервю,Путин заяви ,че руския народ ще се произнесе за Република или Монархия.Колкото до България,която е роб ,колония на най-престъпната страна в света-САЩ,ще берем ядове,които в злобата си шепа безродници ни теглят към дъното/мисля

    11:10 08.09.2021

  • 22 1100продължение

    9 2 Отговор
    Има Видов ден.МНого ще патим от фалшивите републиканци.А тъпите сащ ще се затрият преди нас,внимавайте да не повлекат България.Натам вървят нещата.

    11:12 08.09.2021

  • 23 мнение

    3 11 Отговор
    Споделям предния коментар изцяло-№21 и22.Има книги за имотите на Царската Династия:СИМЕОН II,Дати, Събития,Факти;изд. Вектор,2001 г., София от Константин Александров.Там са описани имотите, на Царската фамилия.Цар Симеон II, притежава със сестра си Княгиня Мария Луиза крепостните актове да собственост.Имотите ,купувани от Цар Фердинанд I Български са платени до стотинка.Връщането на Царските имоти ,е справедливо.Те никога ,не са били собственост на държавата България.Това са частни имоти,които съда в Страсбург върна законно на Цар Симеон II и Кягиня Мария Луиза.Няма нужда от плебейско поведение.Никой няма да сподели,ако е честен, плебейщината на комунистите,които ползваха Царските имоти ,все едно са тяхна собсвеност.Докато в Русия, Сталин /който знаеше престъплението на Ленин,който издава заповед да убият Императоркото семейство/,не позволява да се разрушат Православните храмове и Императорските дворци в страната/особено в Санкт Петербург/,то шумкарите ,евреи,комунисти, почти разрушиха Царския Дворец и бастисаха всички Царски сгради в България.Извадиха Цар Борис III от гроба му в Рилския Манастир и го поругаха-участваха шумкари, евреи.А Цар Борис III Запази живота на 53000 евреи, не даде войски на Източния фронт, не прекъсна връзки с Русия.Негови са мъдрите думи: "Винаги с Германия, никога против Русия"Разбира се шумкарите не изпълниха тези мъдри слова.В днешно време, нито сме с Германия и сме протв Русия.И искате ние мислещите българи да застанем против

    12:00 08.09.2021

  • 24 мнение про;ние

    3 6 Отговор
    И искате ние мислещите българи да застанем против Монархията, против нашите Царе!!!Не няма да бъдем ,кото вас продажници и колония на престъпните сащ.Аз и моите приятели оставаме на страната на истината-за Монархия и за независимост/на 22.09.2021г ще честваме Независимостта на България/.Така мислим , ние младите и образовани българи, също и нашите родители и все още живи баби и дядовци.

    12:09 08.09.2021

  • 25 Ястребинчетата

    9 2 Отговор
    Вие издънки фашистки,не ви ща монархията! Взимайте си я! Т.н. ви царе даже българска кръв нямат,а са издънки от онези кръвни линии, които сега разказват играта на света! В главите ви са само имоти и облаги,а народа кучета го яли! Какво направи Симо,като си получи горите? Изсече ги и ги продаде зад граница! Това ли е вашата България? Тя не е моята България! Ще се боря против всичко,което е монархия,фашизъм и потисничество, както са го правили дедите ми!!!

    16:08 08.09.2021

  • 26 истината

    5 10 Отговор
    Ястребинчетата бяха убити от самите партизани/шумкарите/.Има документи за това престъпление на партизаните,когато изкарват децата отпред и после ги застрелват за да не издадат партизаните/шумкарите/Комунистите винаги са лъгали ,лъжат и техните потомци.Нищо не ни учудва.За власт комунистите избиха елита на България ,а Референдумът е НЕЗАКОНЕН и не е признат от нито една държава в света .

    Коментиран от #40

    18:06 08.09.2021

  • 27 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 7 Отговор
    Че комунистът Радой Ралин, след 10.XI.1989 г. си признава, че референдумът е фалшив...Спор няма, а това най-добре го знаеха бившите членове на РМС, Господ да ги помилва за греха им.

    20:21 08.09.2021

  • 28 Бай ив

    4 9 Отговор

    До коментар #18 от "Ястребинчетата":

    В България не е имало фашистка власт.
    Имало е дакон за ЗЗД ,защото разбойниците комунисти са извършвали убиства и телористични акции .А шумкарите разбойници са си получили заслуженото ,те са взели курс на въоръжена борба да убиват кметове и невинни хора ,които не са искали да им съдействат .
    Ястребинчетата са убити от главорезите партизани . Криминала Жоро Тарабата от Москва нарежда ,сега е момента да се справим с опозицията ,и действат жестоко ,избиват много невинни хора . К.иминалите комунисти са изключително жестоки. Едни избиват без съд и присъда ,а след това с страшна жестокост убиват и ликвидират ,интелигенцията на българия и тарочените за фашисти ,шзползвайки така нареченият абсолютно нелигитимен Народен съд. Избиват дори и техни съмишленици . Срам и позор за България е това време . На Нюрберският процес осъжнат само 12 криминали ,а у нас много ,много повече
    с скалъпени фалшиви обвинения тип Вишински . Това е истината!!!

    21:21 08.09.2021

  • 29 Край

    6 1 Отговор
    Браво на Факти че отбелязва тази светла дата в българската история. Браво на ОФ и БКП и Георги Димитров че са пратили в историята отвратителната династия на сакскобургите. Благодарение на фардинанд България губи всичко което можеше да загуби през 20в. Пропиляна е мечтата за национално обединение и са избити по фронтовете стотици хиляяди български мъже, синове и бащи. С Фердинанд започва гражданскта война в която българи стрелят срещу българи във Владайското войнишко републиканско въстание. Това обече няма да видите в телевизиите ни безродни. Даже в Русе вее има булевард "Цар Фердинанд". Промива се мозъка на новите поколения.

    11:33 08.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Горски

    7 1 Отговор
    Социализма лош,добър,благодарение на него България беше средно-европейска развита държава.Бяха премахнати мизерията и неграмотността.Сега сме по-зле от Албания,които бяха страна от Третия Свят. Защо трябваше една чужда на българския дух фамилия, да се разпорежда и управлява държавата и народа? Краднаха от природата, понапиха се. US Колония,изчезваща от био-картата на Европа.Самата Европа пък е африкано-арабска мешана скара,която въобще не става за ядене. Американските войски като дойдоха, даже и референдум не разрешиха - направо ни окупираха и се настаниха на наша издръжка. Страхотна статия където триполовите соросоидно Козяшки отпадъци са получили оргазъм.. Само че не можах да разбера последните 34 години каква индустрия има България, какво образование, каква отбрана, какво здравеопазване, какво селско стопанство.... Магазините на някой му били пълни. И с какво по точно са пълни.??? С отпадъците на европейските супермаркети на които са им сменили етикета.. Да ви е сладко. Да са ви честити и европейските битови отпадъци и европейската автоморга и новите българи от Африка и Азия.

    03:37 08.09.2026

  • 32 От чужбина

    1 1 Отговор
    Чета ви коментарите и виждам, че се дрънкате за фашизъм, комунизъм и т.н...
    Бих ви препоръчал да изгледате един филм на Влади Въргала "Шменти капели - ЛЕГЕНДАТА"
    Това е различен филм от "Шменти капели". Този, втория се отнася за 90-те години. Първият, легендата, се отнася за събитията през ВСВ и след нея. Има голяма доза наш си просташки хумор и вероятно голяма доза истина. Можете да го гледате в тюбата, мисля, че е 15 сериики.
    Общо взето ви показва живота на различни хора по време на войната и след това. Как някои случайни хора, а други тарикати яхват политическата вълна и се изстрелват високо. В същото време други, истински повярвали в социализма/комунизма или загиват или са изхвърлени от събитията. Просто го изкледайте.

    03:49 08.09.2026

  • 33 хаха

    0 0 Отговор
    С гилотина винаги стават по-добре нещата...

    Гилотина и кошници ...

    04:00 08.09.2026

  • 34 Шаран БГ

    2 0 Отговор
    Това е Вашата истина / № 28 "Бай ив" / !! И Вие си я повтаряте точно по принципа, че все някога ще стане наистина истина !? След 82 години все още имате живи опоненти на тази Ваша истина – след още толкова, може би няма да имате ..... Дерзайте !!
    Навярно сте родени далеч след тази дата и сега си "спомняте" всичко , точно така, както се изисква от сегашното време и сегашните ни "приятели"?
    Помня много от събитията след 1949 година ,макар тогава да не съм осъзнавал кое, какво, как, че и защо !? ! Не мога да бъда категоричен и знаещ като Вас. Има обаче архивни документи и данните в тях не бива да се отминават , преиначават, откровено да се фалшифицират ! Престъпно е !!
    Като един от множеството сиромашки българи, следейки събитията у нас вече 36 / забележете - тридесет и шест/ години, и като гледам сегашната Висша държавна администрация и настоящия стопански и интелектуален елит на РБ, струва ми се, че "простите" комунисти донякъде са били прави ТОГАВА !! Дано подобни събития не се повторят никога !! Дано има ум и разум във ВЛАСТТА !!

    04:09 08.09.2026

  • 35 От чужбина

    2 1 Отговор
    Ако прочетете някоя и друга книга ще разберете, че събитията около Освобождението, събитията около 9-ти Септември 1944 и събитията около и след 10.Ноември 1989 са все революции за България. Самото съдържание на думата означава някакво ВРЪЩАНЕ. На зад, връщане на долу и т.н. Ако се каже ЕВОЛЮЦИЯ - означава някакво развитие. Това дето ни учеха в соц.учебниците, че революциите са развитие е пълна заблуда. Винаги когато имате някаква революция резултата е отслабване на държавната власт. Известен период на слаба държава. Развихрят се разни бандити и криминални елементи. Периода е свързан и с промяна на собственост. Едни забогатяват, а други обедняват. Изобо обществения порядък се разбива. Изплуват утайките на обществото. Ако прочетете повече книги, ще видите, че принципно същото е било и при френските революции. Може да ви описват как храбро са превзели Бастилията - един затвор, но въпроса е Защо точно затвора? Отваряйки затвора излизат и всички криминални, не само политически затворници. Същото се е повторило и в България през или след 1944та. Не забравяйте, че всички революции НЕ са случайни. Управляват се.

    04:11 08.09.2026

  • 36 Шаран БГ

    3 0 Отговор
    Само да добавя...... Фъшлив или не - имало е референдум. Сегашният държавен елит ще ли позволи на "стадото" някога да има за нещо РЕФЕРЕНДУМ ??

    04:14 08.09.2026

  • 37 От чужбина

    1 1 Отговор
    Понеже виждам, че се дрънкате за фашисти,комунисти и т.н...
    Баба ми, Бог да е прости ми казваше за някои на село: - А, тия се събудиха на 9-ти и станаа комунисти!
    Ами хора разни. Едни са добри, други лоши по душа. И едните и другите могат да имат различни политически разбирания. В България през 90-те, първи капиталисти станаха най-големите комунисти. А познавам и хора убедени социалисти/комунисти. Те живееха бедно, скромно както повечето останали хора. Децата им ходеха на бригади и съботници като всички други. Те не станаха собственици на предприятия, не участвха в преватизацията.
    ДА, но си спомням и бригадите. Имаше и такива, деца на партиини величия, които бяха някак си освободени от бригада и се ползваха с предимства. Примерно можеха да влязат в Университет БЕЗ ИЗПИТ!!! По бригадите около комсомолските секретари винаги се навъртаха разни куви. И тези комсомолски секретари после се втурнаха към приватизацията. Станаха богати собственици на лесно придобити бизнеси.
    Няма смисъл да продължавам. Сами разбирате, че повечето го играят ТЕАТЪР. Едно ви говорят, а после се оказва друго правят. За съжаление в България какъвто и да е политическия строй, винаги го изиграваме в лошия му вариант.

    04:31 08.09.2026

  • 38 Коста

    0 1 Отговор
    В днешно време има много референдуми и всички уважават мнението народно. Не е както навремето. Днес, утре, може отново да се проведе референдум, за еврото, за НАТО, за ЕС....за монархия. Опции много. За всичко, което поиска народа!

    04:41 08.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "истината":

    Не пиши глупости! Няма такива документи! Цитирай един! Не можеш, нали? Я у лево с лъжите!

    04:44 08.09.2026

  • 41 Фактите

    1 0 Отговор
    Клането в Ястребино, известно с убийството на шестте ястребинчета, е разстрел, извършен на 20 декември 1943 г. Убити са 18 души, от които 6 са деца, като предлогът за това е укриване и подпомагане на партизани.

    Клане в Ястребино

    Екзекуцията е извършена от наборни войници на Втора картечна рота на 19-и пехотен шуменски полк, ръководена от запасния подпоручик Коста Йорданов.2 Подпоручик Йорданов в цивилния живот е учител, баща на две деца. Акцията е в изпълнение на писмена заповед да се изтребят помагачите и близките на нелегалните, с цел да се прекъснат връзките им с базите за подкрепа в разгара на зимата. Подпоручик Костадин Йорданов получава заповедта от командира на полка. Йорданов събира роднините на нелегалните от селото – няколко семейства с жените, децата и дядовците и ги нарежда на селския мегдан. Подкарват ги извън селото и в един дол ги разстрелват. Йорданов се престарава, като на място издава устна заповед за разстрел на жените и децата заедно с мъжете и старците. Часове след разстрела идва нова заповед акцията да бъде отменена, но твърде късно. Жертвите сред децата са:

    Стойне (6 г.), Иван (9 г.), Надежда (12 г.); Димитринка (11 г.), близначките Ценка и Цветанка (13 г.).
    Убитите 18 души са от 6 различни семейства. Общото между тях е, че от всяко семейство има по един партизанин. Останалите жертви са: Стойне Станков, на 75 г., и съпругата му Наста, на 70 г., Рангел Дончев, на 57 г., и съпругата му Мара на 58 г. Петър Калайджийски, на

    04:45 08.09.2026

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