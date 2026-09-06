Времето днес, прогноза за неделя, 6 септември: Жега до 36°

Празничният 6 септември 2026 г. ще донесе истинско лятно време в цяла България. Според официалните данни, публикувани от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), в неделя ни очаква предимно слънчево и горещо време.

Температурен пик и вятър

Максималните температури в страната ще достигнат високи стойности – между 31° и 36°, като за столицата София се прогнозират около 31°. Нощта срещу неделя ще бъде ясна и тиха, но след полунощ в Северозападна България ще започне да духа умерен северозападен вятър. През деня този вятър ще се усили, като в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде до силен. Атмосферното налягане ще се повиши и ще остане малко по-високо от средното за месеца.

Идеални условия по Черноморието и в планините

За всички, които са избрали да прекарат почивния ден на морето, условията ще бъдат отлични. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури между 27° и 31°. Водата остава топла – около 25°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще преобладава слънчево време, като максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, а на 2000 метра – около 17°.