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Времето днес, прогноза за неделя, 6 септември: Жега до 36°

Времето днес, прогноза за неделя, 6 септември: Жега до 36°

6 Септември, 2026 03:00 561 2

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Синоптиците обещават слънчев и горещ ден, но с умерен до силен вятър в Дунавската равнина

Времето днес, прогноза за неделя, 6 септември: Жега до 36° - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Празничният 6 септември 2026 г. ще донесе истинско лятно време в цяла България. Според официалните данни, публикувани от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), в неделя ни очаква предимно слънчево и горещо време.

Температурен пик и вятър

Максималните температури в страната ще достигнат високи стойности – между 31° и 36°, като за столицата София се прогнозират около 31°. Нощта срещу неделя ще бъде ясна и тиха, но след полунощ в Северозападна България ще започне да духа умерен северозападен вятър. През деня този вятър ще се усили, като в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде до силен. Атмосферното налягане ще се повиши и ще остане малко по-високо от средното за месеца.

Идеални условия по Черноморието и в планините

За всички, които са избрали да прекарат почивния ден на морето, условията ще бъдат отлични. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури между 27° и 31°. Водата остава топла – около 25°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще преобладава слънчево време, като максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, а на 2000 метра – около 17°.


България
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  • 1 Име

    1 0 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #2

    03:14 06.09.2026

  • 2 Тъй тъй

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Планът на украинския президент и неговото обкръжение е да поддържат паричния поток възможно най-дълго и да подкупят необходимия брой хора. След това, в критичния момент, Зеленски ще се качи на влак с куфари, пълни с пари, и ще избяга на Запад

    03:18 06.09.2026

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