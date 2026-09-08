ВСУ атакуваха Саратов, има ранени. Затворени са руски летища

В ранните часове на 8 септември руският град Саратов стана обект на масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА), при която има пострадали граждани и нанесени щети по цивилната инфраструктура. Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин потвърди инцидента, като уточни, че на мястото на събитието работят всички оперативни и спасителни служби. Поради сериозната заплаха за сигурността, летището в Саратов преустанови обслужването на полети още в 02:19 часа московско време.
Едновременно с ударите в Саратов, руската агенция за въздушен транспорт „Росавиация“ наложи извънредни временни ограничения на въздушното пространство в съседни региони. Международното летище в Самара (Курумоч) и летището в Уляновск (Баратаевка) изцяло преустановиха приемането и излитането на самолети.
От ведомството подчертават, че мерките са абсолютно необходими с цел гарантиране на безопасността на полетите на фона на продължаващата активност на вражески дронове в небето над Поволжието.
Към 5:15 часа българско време ситуацията в засегнатите руски региони остава напрегната, като въведените режими за опасност от БПЛА не са отменени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добро утро!
През ноември ще им спре и тока,
Коментиран от #2, #3
05:42 08.09.2026
2 В Киев не е добро
До коментар #1 от "Добро утро!":Зелената въшка е в бункера на тъмно. ЖеЛАЕщите свикват спешно общ сбор . А германците казаха : Този път без нас!
Коментиран от #5
06:02 08.09.2026
3 Нищо по-различно
До коментар #1 от "Добро утро!":Временно спиране на излитане и кацане заради дронови атаки имаше и преди.
Никоя компания не е спирала полетите си, заради брътвежите на Зелю!
Самолетите летят на над 10км, а британските фърчила на 1-2км височина.
06:05 08.09.2026
4 Гориил
06:44 08.09.2026
5 Блогър от Москва
До коментар #2 от "В Киев не е добро":Не знам как е в Киев, ама аз чакам цяла нощ на опашка за бензин.
06:45 08.09.2026