Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
ВСУ атакуваха Саратов, има ранени. Затворени са руски летища
  Тема: Украйна

ВСУ атакуваха Саратов, има ранени. Затворени са руски летища

8 Септември, 2026 05:14, обновена 8 Септември, 2026 05:19 877 5

  • саратов-
  • уляновск-
  • летища-
  • атаки-
  • всу-
  • дронове

Ранени цивилни и блокиран въздушен трафик в Самара и Уляновск след среднощни удари с безпилотни апарати

ВСУ атакуваха Саратов, има ранени. Затворени са руски летища - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 8 септември руският град Саратов стана обект на масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА), при която има пострадали граждани и нанесени щети по цивилната инфраструктура. Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин потвърди инцидента, като уточни, че на мястото на събитието работят всички оперативни и спасителни служби. Поради сериозната заплаха за сигурността, летището в Саратов преустанови обслужването на полети още в 02:19 часа московско време.

Едновременно с ударите в Саратов, руската агенция за въздушен транспорт „Росавиация“ наложи извънредни временни ограничения на въздушното пространство в съседни региони. Международното летище в Самара (Курумоч) и летището в Уляновск (Баратаевка) изцяло преустановиха приемането и излитането на самолети.

Още новини от Украйна

От ведомството подчертават, че мерките са абсолютно необходими с цел гарантиране на безопасността на полетите на фона на продължаващата активност на вражески дронове в небето над Поволжието.

Към 5:15 часа българско време ситуацията в засегнатите руски региони остава напрегната, като въведените режими за опасност от БПЛА не са отменени.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добро утро!

    21 3 Отговор
    Зеленски си държи на думата и им спря полетите.
    През ноември ще им спре и тока,

    Коментиран от #2, #3

    05:42 08.09.2026

  • 2 В Киев не е добро

    2 15 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    Зелената въшка е в бункера на тъмно. ЖеЛАЕщите свикват спешно общ сбор . А германците казаха : Този път без нас!

    Коментиран от #5

    06:02 08.09.2026

  • 3 Нищо по-различно

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    Временно спиране на излитане и кацане заради дронови атаки имаше и преди.
    Никоя компания не е спирала полетите си, заради брътвежите на Зелю!
    Самолетите летят на над 10км, а британските фърчила на 1-2км височина.

    06:05 08.09.2026

  • 4 Гориил

    1 0 Отговор
    Както виждате, всякакви прецизни удари са невъзможни. И двата града са големи индустриални метрополии с десетки фабрики, произвеждащи продукти на пето и шесто технологично ниво. Нито един дрон или ракета на НАТО не достигна целта си. Щетите са причинени не от самите дронове и ракети, а от техните горещи, хаотично падащи отломки.

    06:44 08.09.2026

  • 5 Блогър от Москва

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "В Киев не е добро":

    Не знам как е в Киев, ама аз чакам цяла нощ на опашка за бензин.

    06:45 08.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания