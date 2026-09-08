ВСУ атакуваха Саратов, има ранени. Затворени са руски летища

В ранните часове на 8 септември руският град Саратов стана обект на масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА), при която има пострадали граждани и нанесени щети по цивилната инфраструктура. Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин потвърди инцидента, като уточни, че на мястото на събитието работят всички оперативни и спасителни служби. Поради сериозната заплаха за сигурността, летището в Саратов преустанови обслужването на полети още в 02:19 часа московско време.

Едновременно с ударите в Саратов, руската агенция за въздушен транспорт „Росавиация“ наложи извънредни временни ограничения на въздушното пространство в съседни региони. Международното летище в Самара (Курумоч) и летището в Уляновск (Баратаевка) изцяло преустановиха приемането и излитането на самолети.

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От ведомството подчертават, че мерките са абсолютно необходими с цел гарантиране на безопасността на полетите на фона на продължаващата активност на вражески дронове в небето над Поволжието.

Към 5:15 часа българско време ситуацията в засегнатите руски региони остава напрегната, като въведените режими за опасност от БПЛА не са отменени.