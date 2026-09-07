AfD и "Газпром" обсъдили връщането към руския газ и пускането на "Северен поток"

Европа е изправена пред безпрецедентен политически трус, след като крайнодесните сили постигнаха исторически победи и открито смениха курса спрямо Русия и войната в Украйна. Ситуацията в Германия и Франция бележи радикален поврат, който заплашва да пренареди геополитическата карта на континента.
Германия: Първа победа за крайнодесните от Втората световна война насам
За първи път от края на Втората световна война насам, ултрадясна партия печели избори в Германия. Според официалните данни и екзитполове, разпространени от Reuters, партията "Алтернатива за Германия" (AfD) постигна разтърсваща историческа победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт. Партията събра внушителните 44% от гласовете, нанасяйки тежко поражение на консерваторите на канцлера Фридрих Мерц. Лидерите на AfD вече открито обявиха, че това е трамплин към националната власт и канцлерския пост на федералните избори.
Тайни срещи с "Газпром" и планове за "Северен поток"
Паралелно с изборния триумф, в Германия се разрази мащабен скандал, след като влиятелното икономическо издание Financial Times разкри детайли за задкулисни преговори с Москва. Официалният представител на AfD Маркус Фронмайер се е срещнал лично с ръководителя на руския енергиен гигант "Газпром" Алексей Милер по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург.
Според информацията на Financial Times, основната тема на разговорите е била пълното възобновяване на доставките на руски газ и пускането в експлоатация на повредения газопровод "Северен поток". От AfD аргументират действията си с тежката икономическа криза в Германия и нуждата от евтина енергия, въпреки действащите санкции на ЕС.
Франция: Жордан Бардела настоява Украйна да плаща за европейската помощ
Политическият натиск върху Киев се засилва и от Париж. Лидерът на френската крайна десница и председател на партията "Национален сбор" Жордан Бардела заяви, че Украйна трябва да започне да плаща за помощта, която получава от Европа. В интервю за бизнес медията Bloomberg, 30-годишният политик, сочен за бъдещ премиер на Франция при евентуална победа на Марин Льо Пен, поиска безусловната подкрепа за Киев да бъде заменена от "транзакционни отношения".
Бардела настоява Франция да получава финансови гаранции или възвръщаемост срещу военната си помощ, като предложи Украйна да бъде задължена да купува оръжие изключително от европейски отбранителни компании. Неговата позиция силно наподобява изолационисткия подход на Доналд Тръмп в САЩ и застрашава досегашната френска стратегия, градена от президента Еманюел Макрон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Европа без
Коментиран от #5, #13, #25
05:40 07.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ха ха
До коментар #2 от "Европа без":Хиляди години е съществувала и без тях.
Но Русия без Европа няма да съществува.
Коментиран от #9, #26, #40, #48
05:47 07.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Уважаеми
До коментар #1 от "Хитлеризмът":Ти правиш ли разлика между национал социалисти и крайно десни. Трябва повечко да се чете.
Коментиран от #38
05:49 07.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Даааа
До коментар #5 от "Ха ха":Европа може да съществува и днес без Русия, само като туристическа дестинация
Коментиран от #19
05:53 07.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Истина
06:00 07.09.2026
12 хахаха
Коментиран от #15
06:08 07.09.2026
13 Излиза
До коментар #2 от "Европа без":че в момента Европа не съществува
Коментиран от #21
06:14 07.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хахаху
До коментар #12 от "хахаха":Идва момента , в който костовци, борисовци, догановци, пеевци, петковци, денковци, желязковци, петърстояновци, плевневци, филдимитровци, инджевци, глишевци, гърневци, христоивановци, денковци, божановци, мирчовци, костадиновци, сидеровци ,винкелсимеоновци, калфиновци, ангелнайденовци, станишевци, първановци и тем подобни трябва да си поръчат за собствена сметка раирани костюми с шапка в същия десен.
06:18 07.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 мдаааа дааа
Путин е най големия политик на съвремието!!!
Коментиран от #30
06:26 07.09.2026
19 Абе, съмнявам се
До коментар #9 от "Даааа":Дори и като туристическа дестинация - без руски газ как ще се отопляват хотели, как ще готвят за туристите - на дървени въглища?!
06:32 07.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Излиза, че загива
До коментар #13 от "Излиза":Ако не си чел, само Фолксваген закри 100 000 работни места! Умножи по 3 (с жени, деца) и може и да ти просветне! Един град от 300 000 все едно остава без препитание....
Коментиран от #51
06:37 07.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Нищо тайно
06:37 07.09.2026
24 Маринов
06:45 07.09.2026
25 Разликата
До коментар #2 от "Европа без":Вярно е, че без руските ресурси, Европа умира. Разликата е, че крайнодесните сега просто ги искат за да ги ползват като си плащат. А предишните либерал-фашисти ги искаха направо да си ги вземат с чуждата територия.
06:46 07.09.2026
26 Данчо
До коментар #5 от "Ха ха":....и други вицове и смешки!
06:47 07.09.2026
27 Румен Радев
06:49 07.09.2026
28 БАНко
06:50 07.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Готин виц
До коментар #18 от "мдаааа дааа":Сам ли го измисли?
06:50 07.09.2026
31 Иначе
До коментар #22 от "хахаха":още от същото !
06:51 07.09.2026
32 Мунчо Радев
06:51 07.09.2026
33 Стоянчо Пуканката
Моето мнение че Кремъл трябва да скъса всички икономически, културни, търговски и прочие взаимоотношение със Западнала Европа и да ги прати там, където са били преди векове...
Коментиран от #35
06:52 07.09.2026
34 Чия е луната?
06:52 07.09.2026
35 Плати им
До коментар #33 от "Стоянчо Пуканката":и не ни занимавай.
06:53 07.09.2026
36 Мунчо
Отивам да го правя в други държави.
Оправяйте се.
06:55 07.09.2026
37 Ама почна да му
До коментар #1 от "Хитлеризмът":става Крайнотесно !
06:58 07.09.2026
38 Няма такава в момента
До коментар #7 от "Уважаеми":Едно или също лалат и вършат.
07:00 07.09.2026
39 Радев
Германия е руска
07:01 07.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 БАНко
07:05 07.09.2026
42 Оня
07:06 07.09.2026
43 Хохо Бохо
До коментар #14 от "Голата истина":И Тръмп е там на издръжка бе умен, само Молдова не е бе. т ъ пак
07:07 07.09.2026
44 Да бе
До коментар #4 от "Грешката на Кол":Притрябвала и на Руската армия ГДР. Немците сами трябва да си знаят и пазвт интереса. Руската армия само ще осигури охрана на бизнеса.
07:08 07.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Едва ли
До коментар #1 от "Хитлеризмът":Немците искат евтин газ, а не война.
07:11 07.09.2026
47 чия е българия
07:14 07.09.2026
48 Съмнително предположение
До коментар #5 от "Ха ха":Какво и липсва на Русия от Европа, немска бира, или френски колбаси? Времената са други, в Европа, става пренаселено и хората тепърва ще търсят простор на изяеите си в Русия.
07:15 07.09.2026
49 стоян георгиев
Сороските ибераст неудачно и гейзери Макрон,Мерц,Урсула , Кая Бърнъм ингилизина и подобните им не само ,че си отиват безвъзвратно,но същите след падането им от власт ги чака и нов Нюренберски процес,както се случи навремето след ВСВ на който бяха изпоосъдени и избесени нацистите от третия райхсмаршал.
07:44 07.09.2026
50 Реалист
07:45 07.09.2026
51 Естествено че ги закриват
До коментар #21 от "Излиза, че загива":Никой не може да произвежда стоки по-евтино от китайците. Малко по-евтини суровини от Русия по никакъв начин не биха променили този факт.
07:49 07.09.2026