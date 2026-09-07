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AfD и "Газпром" обсъдили връщането към руския газ и пускането на "Северен поток"

AfD и "Газпром" обсъдили връщането към руския газ и пускането на "Северен поток"

7 Септември, 2026 05:25, обновена 7 Септември, 2026 05:35 2 582 51

  • алтернатива за германия-
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  • германия

Франция иска Украйна да плаща за помощта

AfD и "Газпром" обсъдили връщането към руския газ и пускането на "Северен поток" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа е изправена пред безпрецедентен политически трус, след като крайнодесните сили постигнаха исторически победи и открито смениха курса спрямо Русия и войната в Украйна. Ситуацията в Германия и Франция бележи радикален поврат, който заплашва да пренареди геополитическата карта на континента.

Германия: Първа победа за крайнодесните от Втората световна война насам

За първи път от края на Втората световна война насам, ултрадясна партия печели избори в Германия. Според официалните данни и екзитполове, разпространени от Reuters, партията "Алтернатива за Германия" (AfD) постигна разтърсваща историческа победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт. Партията събра внушителните 44% от гласовете, нанасяйки тежко поражение на консерваторите на канцлера Фридрих Мерц. Лидерите на AfD вече открито обявиха, че това е трамплин към националната власт и канцлерския пост на федералните избори.

Тайни срещи с "Газпром" и планове за "Северен поток"

Паралелно с изборния триумф, в Германия се разрази мащабен скандал, след като влиятелното икономическо издание Financial Times разкри детайли за задкулисни преговори с Москва. Официалният представител на AfD Маркус Фронмайер се е срещнал лично с ръководителя на руския енергиен гигант "Газпром" Алексей Милер по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург.

Според информацията на Financial Times, основната тема на разговорите е била пълното възобновяване на доставките на руски газ и пускането в експлоатация на повредения газопровод "Северен поток". От AfD аргументират действията си с тежката икономическа криза в Германия и нуждата от евтина енергия, въпреки действащите санкции на ЕС.

Франция: Жордан Бардела настоява Украйна да плаща за европейската помощ

Политическият натиск върху Киев се засилва и от Париж. Лидерът на френската крайна десница и председател на партията "Национален сбор" Жордан Бардела заяви, че Украйна трябва да започне да плаща за помощта, която получава от Европа. В интервю за бизнес медията Bloomberg, 30-годишният политик, сочен за бъдещ премиер на Франция при евентуална победа на Марин Льо Пен, поиска безусловната подкрепа за Киев да бъде заменена от "транзакционни отношения".

Бардела настоява Франция да получава финансови гаранции или възвръщаемост срещу военната си помощ, като предложи Украйна да бъде задължена да купува оръжие изключително от европейски отбранителни компании. Неговата позиция силно наподобява изолационисткия подход на Доналд Тръмп в САЩ и застрашава досегашната френска стратегия, градена от президента Еманюел Макрон.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европа без

    79 4 Отговор
    ресурсите на Русия няка как да съществува

    Коментиран от #5, #13, #25

    05:40 07.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ха

    9 81 Отговор

    До коментар #2 от "Европа без":

    Хиляди години е съществувала и без тях.


    Но Русия без Европа няма да съществува.

    Коментиран от #9, #26, #40, #48

    05:47 07.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Уважаеми

    47 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хитлеризмът":

    Ти правиш ли разлика между национал социалисти и крайно десни. Трябва повечко да се чете.

    Коментиран от #38

    05:49 07.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Даааа

    58 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха":

    Европа може да съществува и днес без Русия, само като туристическа дестинация

    Коментиран от #19

    05:53 07.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истина

    46 1 Отговор
    Бавно и полека всичко си идва на мястото !

    06:00 07.09.2026

  • 12 хахаха

    40 0 Отговор
    Жълтопаветния планктон в цяла европа линее. Съвсем скоро ще минат миячните машини.

    Коментиран от #15

    06:08 07.09.2026

  • 13 Излиза

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "Европа без":

    че в момента Европа не съществува

    Коментиран от #21

    06:14 07.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хахаху

    38 1 Отговор

    До коментар #12 от "хахаха":

    Идва момента , в който костовци, борисовци, догановци, пеевци, петковци, денковци, желязковци, петърстояновци, плевневци, филдимитровци, инджевци, глишевци, гърневци, христоивановци, денковци, божановци, мирчовци, костадиновци, сидеровци ,винкелсимеоновци, калфиновци, ангелнайденовци, станишевци, първановци и тем подобни трябва да си поръчат за собствена сметка раирани костюми с шапка в същия десен.

    06:18 07.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 мдаааа дааа

    40 4 Отговор
    Абе ша клекнете пред Путин ша му дойдете на дедовийо....
    Путин е най големия политик на съвремието!!!

    Коментиран от #30

    06:26 07.09.2026

  • 19 Абе, съмнявам се

    30 1 Отговор

    До коментар #9 от "Даааа":

    Дори и като туристическа дестинация - без руски газ как ще се отопляват хотели, как ще готвят за туристите - на дървени въглища?!

    06:32 07.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Излиза, че загива

    25 1 Отговор

    До коментар #13 от "Излиза":

    Ако не си чел, само Фолксваген закри 100 000 работни места! Умножи по 3 (с жени, деца) и може и да ти просветне! Един град от 300 000 все едно остава без препитание....

    Коментиран от #51

    06:37 07.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нищо тайно

    18 1 Отговор
    А срещата е месеци преди изборите .

    06:37 07.09.2026

  • 24 Маринов

    31 1 Отговор
    Време е да се спре със спекулациите "крайно дясна партия", която се представя като отрицателна и лоша за страната и обществото. Не може да те карат да ядеш зеленчукова супа, а ти да искаш кюфтета и да ти казват че си лош. Хората искат евтина енергия и разговарят с доставчика и било лошо. Защото противоречи на политиката на фашистките наследници и на американските интереси. Дошло е време нещата да си дойдат на мястото. Ако и във Франция стане обрат, в Германия и в други провинции настъпи прелом, ЕС ще се върне към първоначалната идея за икономически и социален съюз и народите ще си отдъхнат. Ще спре от самосебе си финансовия поток към кликата в Киев и войната бързо ще приключи. С този поток основно е заради изпраните комисионни за определен кръг лица начело с Урсула. Очаквам интересни новини и разведряване.

    06:45 07.09.2026

  • 25 Разликата

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европа без":

    Вярно е, че без руските ресурси, Европа умира. Разликата е, че крайнодесните сега просто ги искат за да ги ползват като си плащат. А предишните либерал-фашисти ги искаха направо да си ги вземат с чуждата територия.

    06:46 07.09.2026

  • 26 Данчо

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха":

    ....и други вицове и смешки!

    06:47 07.09.2026

  • 27 Румен Радев

    2 10 Отговор
    Луната, Крим, остров Джарвис и аз сме руски.

    06:49 07.09.2026

  • 28 БАНко

    16 1 Отговор
    ПОБЕДАТА НА АФД , НАТООВЦЕ , Я НАПРАВИХТЕ ВИЕ , А ИСТИНАТА Я ИЗРЕЧЕ ПУТИН ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ - ,, ТЕ СЕ ОТКАЗАХА ОТ ВЪГЛИЩАТА , ЗАТВОРИХА АТОМНИТЕ ЦЕНТРАЛИ , ВЗРИВИХА ,, СЕВЕРЕН ПОТОК " , Е НА ДЪРВА ЛИ ЩЕ КАРАТ .... НО И ДЪРВАТА СА В СИБИР " !!!!!!!!!!!! ИСТИНАТА ЗА СКАПАНА ЕВРОПА И УРСУЛИЩАТА !!!

    06:50 07.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Готин виц

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "мдаааа дааа":

    Сам ли го измисли?

    06:50 07.09.2026

  • 31 Иначе

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "хахаха":

    още от същото !

    06:51 07.09.2026

  • 32 Мунчо Радев

    3 7 Отговор
    Германия е руска.

    06:51 07.09.2026

  • 33 Стоянчо Пуканката

    10 2 Отговор
    Изпадналите алемани трябва да изплатят огромна компенсация на Русия за мизериите, които и причиниха, да си построят на собствени разноски С. поток, да си плащат предварително, и да си го пазят като зеницата на окото си ако искат газе.

    Моето мнение че Кремъл трябва да скъса всички икономически, културни, търговски и прочие взаимоотношение със Западнала Европа и да ги прати там, където са били преди векове...

    Коментиран от #35

    06:52 07.09.2026

  • 34 Чия е луната?

    2 8 Отговор
    Радев: Луната, Крим, остров Джарвис и аз сме руски.

    06:52 07.09.2026

  • 35 Плати им

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Стоянчо Пуканката":

    и не ни занимавай.

    06:53 07.09.2026

  • 36 Мунчо

    4 5 Отговор
    Преборих корупцията в България и повиших благосъстоянието на народа.
    Отивам да го правя в други държави.
    Оправяйте се.

    06:55 07.09.2026

  • 37 Ама почна да му

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хитлеризмът":

    става Крайнотесно !

    06:58 07.09.2026

  • 38 Няма такава в момента

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Уважаеми":

    Едно или също лалат и вършат.

    07:00 07.09.2026

  • 39 Радев

    4 3 Отговор
    Как чия?
    Германия е руска

    07:01 07.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 БАНко

    6 0 Отговор
    КОГАТО УРСУЛИЩАТА ОТ БРЮКСЕЛ С ЛЕКА РЪКА НАЛИВАТ МИЛИАРДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ПОТЪВАЩА ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ,,ГРУПАТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ВОЙНАТА " СТАНАХА КАТАСТРОФА - СТАЙНЪР СИ ЗАМИНА В КАНАЛИЗАЦИЯТА , КАКТО РИЖОТО ДЖОНСЪН , МАКРОНА И МЕРЦАТА СЛЕДВАТ !!! РЕЗУЛТАТИТЕ СА ИМ КАТО НА ПЪРГАВИТЕ ПУДЕЛИ (ПП) И ДееБииЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ (ДБ) .......5 % !!!!!

    07:05 07.09.2026

  • 42 Оня

    0 0 Отговор
    Да.Добре.🤣

    07:06 07.09.2026

  • 43 Хохо Бохо

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Голата истина":

    И Тръмп е там на издръжка бе умен, само Молдова не е бе. т ъ пак

    07:07 07.09.2026

  • 44 Да бе

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Грешката на Кол":

    Притрябвала и на Руската армия ГДР. Немците сами трябва да си знаят и пазвт интереса. Руската армия само ще осигури охрана на бизнеса.

    07:08 07.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Едва ли

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хитлеризмът":

    Немците искат евтин газ, а не война.

    07:11 07.09.2026

  • 47 чия е българия

    1 0 Отговор
    а сега де

    07:14 07.09.2026

  • 48 Съмнително предположение

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха":

    Какво и липсва на Русия от Европа, немска бира, или френски колбаси? Времената са други, в Европа, става пренаселено и хората тепърва ще търсят простор на изяеите си в Русия.

    07:15 07.09.2026

  • 49 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    След изборите вчера в Германия на който вот Алтернатива за Германия размаза либераст-глобалисткото статукво е ясно едно оттук нататък Германия и Европа повече никога няма да бъдат същите като сега.
    Сороските ибераст неудачно и гейзери Макрон,Мерц,Урсула , Кая Бърнъм ингилизина и подобните им не само ,че си отиват безвъзвратно,но същите след падането им от власт ги чака и нов Нюренберски процес,както се случи навремето след ВСВ на който бяха изпоосъдени и избесени нацистите от третия райхсмаршал.

    07:44 07.09.2026

  • 50 Реалист

    1 2 Отговор
    Добрите крайно леви превърнаха Германия в сметище! АзГ е енигма за мен , ако изпълнят 20% от това което прокламират, следващите 1-2 десетилетия няма кой да ги бутне от власт. Поживим увидим !

    07:45 07.09.2026

  • 51 Естествено че ги закриват

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Излиза, че загива":

    Никой не може да произвежда стоки по-евтино от китайците. Малко по-евтини суровини от Русия по никакъв начин не биха променили този факт.

    07:49 07.09.2026

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