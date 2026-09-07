AfD и "Газпром" обсъдили връщането към руския газ и пускането на "Северен поток"

Европа е изправена пред безпрецедентен политически трус, след като крайнодесните сили постигнаха исторически победи и открито смениха курса спрямо Русия и войната в Украйна. Ситуацията в Германия и Франция бележи радикален поврат, който заплашва да пренареди геополитическата карта на континента.

Германия: Първа победа за крайнодесните от Втората световна война насам

За първи път от края на Втората световна война насам, ултрадясна партия печели избори в Германия. Според официалните данни и екзитполове, разпространени от Reuters, партията "Алтернатива за Германия" (AfD) постигна разтърсваща историческа победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт. Партията събра внушителните 44% от гласовете, нанасяйки тежко поражение на консерваторите на канцлера Фридрих Мерц. Лидерите на AfD вече открито обявиха, че това е трамплин към националната власт и канцлерския пост на федералните избори.

Тайни срещи с "Газпром" и планове за "Северен поток"

Паралелно с изборния триумф, в Германия се разрази мащабен скандал, след като влиятелното икономическо издание Financial Times разкри детайли за задкулисни преговори с Москва. Официалният представител на AfD Маркус Фронмайер се е срещнал лично с ръководителя на руския енергиен гигант "Газпром" Алексей Милер по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург.

Според информацията на Financial Times, основната тема на разговорите е била пълното възобновяване на доставките на руски газ и пускането в експлоатация на повредения газопровод "Северен поток". От AfD аргументират действията си с тежката икономическа криза в Германия и нуждата от евтина енергия, въпреки действащите санкции на ЕС.

Франция: Жордан Бардела настоява Украйна да плаща за европейската помощ

Политическият натиск върху Киев се засилва и от Париж. Лидерът на френската крайна десница и председател на партията "Национален сбор" Жордан Бардела заяви, че Украйна трябва да започне да плаща за помощта, която получава от Европа. В интервю за бизнес медията Bloomberg, 30-годишният политик, сочен за бъдещ премиер на Франция при евентуална победа на Марин Льо Пен, поиска безусловната подкрепа за Киев да бъде заменена от "транзакционни отношения".

Бардела настоява Франция да получава финансови гаранции или възвръщаемост срещу военната си помощ, като предложи Украйна да бъде задължена да купува оръжие изключително от европейски отбранителни компании. Неговата позиция силно наподобява изолационисткия подход на Доналд Тръмп в САЩ и застрашава досегашната френска стратегия, градена от президента Еманюел Макрон.